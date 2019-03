Amerika odlikovala osvjedočenog fašistu a sad zgrožena ponašanjem njegovih nasljednika i potomaka

Čudan je ovaj ‘međunarodni faktor’, da ne može biti čudniji, kad je u pitanju Balkan i balkanska istorija. A bez njega, tog ‘faktora’, na Balkanu, posebno u BiH se ništa ne dešava.

Ovih dana, nastalo je opšte ‘zgražanje’, ‘uznemirenost’, ‘zabrinutost’, mediji su prepuni ‘oštrih osuda’ postrojavanja članova Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu i njihovog šovinističkog i nacionalističkog orgijanja fašizmom pred vratima Evrope.

U osudama prednjače ambasade Amerike i Velike Britanije, oglasio se i OHR, dakle Ured Niskog predstavnika za BiH, ma čak i ahbab Wigemark, ispred Evropske Unije.

Nedaju potomcima Draže Mihajlovića da pokažu svoje otadžbinske i patriotske emocije i ekspresije.

Sa pravom je svako iole normalan, ako uopšte više takvih i ima u BiH, i zabrinut i zgrožen fašizoidnim i nacionalističkim istupom ovog udruženja Republike Srpske, međutim kad se malo ‘prokopa’ unatrag, sva zgroženost postane naizgled besmislena.

Draža Mihajlović je, to znamo, suradnik okupatora i ratni zločinac i fašista II Svjetskog rata i kao takav po organima novoformirane vlasti Yugoslavije osuđen na kaznu strijeljanjem marta 1946. i pogubljen, nikada se nije našao njegov grob.

Zapad, dakle taj famozni ‘međunarodni faktor’ je najviše ‘zgrožen’ i ‘iznenađen’ ovakvim fašističkim orgijanjem četničkog podmlatka.

Ambasador Velike Britanije u BiH je ‘šokiran prizorima iz Višegrada, nadam se da će vlasti BiH to istražiti‘, američka ambasada u BiH je ‘užasnuta izvještavanjima o nacionalističkoj retorici tokom današnjeg događaja u Višegradu’. Dodajući kako je ‘ovakvo ponašanje neprihvatljivo, očekujemo od relevantnih institucija da preduzmu potrebne korake, pozabave se ovim prijetnjama i pozovu na odgovornost’.

To je to, ‘ajde da ga nazovemo ‘twitter’ pražnjenje na očiglednu javnu manifestaciju fašizma, što je sasvim O.K.

Ali, koliko jučer, tačnije 2005. godine, američka ambasada je bila totalno hladnokrvna, mirna i spokojna, sasvim neužasnuta i nezabrinuta kada je kćerci Draže Mihajlovića u Beogradu uručila odlikovanje američke vlade, njenom tati, četniku Draži Mihajloviću, kojim ga je lično posthumno odlikovao američki predsjednik Harry Truman, 33. američki predsjednik 19. marta 1948.

Ovo najviše priznanje Pentagona ‘Legija zasluga prvog stepena’, Draža Mihajlović je ‘zaslužio’ jer je učestvovao u spašavanju 500 američkih pilota i vojnika tokom Drugog svjetskog rata, 1944. godine, u poznatoj operaciji Halyard, i njihovoj evakuaciji nakon savezničkog obaranja aviona iznad teritorije Yugoslavije.

Kada su Srbi otpočeli sa rehabilitacijom četništva i četnika procesom rehabilitacije Draže Mihajllovića 2010. godine, pojedini preživjeli piloti Amerike lično su dolazili svjedočiti priči o ‘antifašističkom’ učinku četnika Mihajlovića, nezvanično su Amerikanci tražili ali bez rezultata i Dražin grob. Niko nije bio ni uzbuđen ni zabrinut.

Draža je kao što znamo rehabilitovan, dobrim dijelom i uz obrazloženje nagrade američke vlade koju je poslao američki predsjednik Bush, američka ambasada nije ostala ni ‘užasnuta’ ni ‘zabrinuta’. Niti je osudila takav čin, makar i nezvaničnim saopštenjem, iako je, da ponovimo, zvanični stav ‘Zapada’ da je Draža Mihajlović bio suradnik okupatora i zločinac u II Svjetskom ratu.

Amerika nije bila ‘zabrinuta’ ni zbog činjenice da to odlikovanje nije uručeno sve do 2005. godine, iako to nije učinila ne želeći ‘da pokvari odnose sa Yugoslavijom’ i Josipom Brozom Titom, što ipak upućuje na činjenicu da je Amerika imala državnički odnos prema Yugoslaviji, i što joj je ‘bilo stalo’ do Yugoslavije, onda.

Zapad se nije nimalo zabrinuo ni kad je Šarl de Gol (Charles de Gaulle), komandan francuskog Pokreta Otpora 1943. odlikovao četnika Dražu Mihajlovića ‘ratnim krstom prvog stepena’ ili kad je 32. američki predsjednik Frenklin Ruzvelt (Franklin Roosevelt) luksuznu knjigu “Četiri slobode” poklonio Mihailoviću, a ona se i danas čuva u Arhivu SANU u.

A sada, kada su ‘djeca’ , nasljednici i potomci Draže Mihajlovića naturili kokarde i šajkače, i crne uniforme, iste onakve kakve su krasile Dražu Mihajlovića, i kada su otpočeli citirati Dražine pjesmice i zakletve, spominjući kame, Drinu i planine, najednom se svi našli u okruženju zgroženosti i užasnutosti.

Kao da je to najednom, od jučer, iznenada i niotkuda, sa zahtjevom da ‘to mora prestati’ i da se ‘mora sankcionisati’.

Kako se ništa nije promijenilo ni kod Draže Mihajlovića ni kod njegovih poštovaoca od onda do sada, samim tim i ovakva silna zabrinutost ‘Zapada’ je klasično dnevno političko ‘fejsbučenje’ ili ‘twittovanje’, dakle besmisleno trabunjanje i još veće zbunjivanje koje će mo uz neuređene zakonske propise i politički marketing nacionalističke i fašizoidne vlasti u BiH zaboraviti za par dana. Ili do slijedećeg postrojavanja istih ili nekih drugačijih fašista.

Umjesto toga, bilo bi najnormalnije da su se ‘međunarodni čimbenici’ ili faktori dogovorili međusobno da li je Draža Mihajlović zaista fašista i ratni zločinac ili je antifašista i domoljub i još patriota, aonda shodno tome naredili da se zabrani rad ovakvim uduženjima i da se procesuiraju organizatori, ili da se prestane sa besmislenom ‘zabrinutošću’. Jer oni mogu sve narediti, kao za akcize, kao za Zakon o penzijama, oni odlučuju u BiH čak i o boračkom dodatku, samo da hoće.

‘Zabrinutost’ i ‘osuda’ su za zabavu i dokolicu, iako se radi ovdje o daleko ozbiljnijim stvarima i pitanjima jedne države.

Za mene je stoga, jer nema dileme da je Draža Mihajlović ratni zločinac i fašista, daleko važnija poruka Radovana Kovačevića, portparola Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), kojom se oglasio na ‘Twitter’u povodom postrojavanja četnika u Višegradu (“Bez obzira na sve nijanse, ja ne mogu da ne napišem da me je sramota činjenice da se u mojoj državi, Republici Srpskoj, postrojavaju bilo kakvi četnici”), od svih silnih poruka međunarodnih faktora i ambasada.

Čak i pored činjenice što je Republiku Srpsku nazvao državom.

photo : četnički general i komandant Draža Mihajlović sa spašenim američkim pilotima, arhiv