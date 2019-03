Utica NY : Džemat džamije u crkvi čita Cross Atlantic

Nakon što je Cross Atlantic objavio članak ‘I ko onda, poziva na mir, zajedništvo i suživot‘ 24.02.2019. godine kritikujući licemjerje vođa utičkog džemata Bosnian Islamic Association of Utica NY, INC i njihovu bh džamijsku politiku u dijaspori koju su ispoljili objavom montaže na svojoj zvaničnoj facebook stranici, džamijski post je u nekoliko dana skinut.

Nema ga, ‘pojela maca’. I ton i sliku.

Podsjećamo, džematlije su objavile montažu sa porukom ‘I ko onda poziva na ubijanje i terorizam’, uz citiranje dijelova Svetih Knjiga Talmud, Biblija i Kur’an citirajući dijelove Knjiga po kojima i Židovi i Kršćani vole ubistva i terorizam, samo su Muslimani miroljubivi, ubilo se od miroljubivosti.

Ova politika od sabaha do akšama, ili od ujutro do uveče iskritikovana je člankom Cross Atlantica pa se odbordžije i džematlije snašle u trenu : izbrisati postavljeni post.

‘Džaba ste krečili’ ‘braćo’. Ili da prevedem, “futile was your painting”/’Your effort was futile’, a može i ovako. Uzaludan vam je to posao jer vašu sliku su vidjeli upravo oni kome ste je i namjenili a vi ste ‘pročitani’. Kao bukvar, ili bolje, kao Takvim.

No, u svakoj lošoj, ima i dobra stvar. Lošu znamo a dobra je – džematlije prate Cross Atlantic.

To ‘smeće od novine’

Tite mi, kao nekad, istorija ove novine se ponavlja. ‘Slučaj Dokturov’ je prije mnogo godina sličio ovome.

Ne znate ko je ‘Dokturov’?

­Famozni, da kažem kontroverzni ‘biznismen’ grada Utica NY, švercer, kamatar, proizvođač pastrme, trgovac kestenima, crtanim romanima, paprikama, rentijer i mnogo toga još, još davno je, dok se ovaj list malo bavio njegovim ‘sposobnostima’ i ‘uspjesima’ izjavljiio kao i džematlije. ‘A ko još čita Te novine’, dok je revnosno pozajmljivao od redovnog pretplatnika Cross Atlantica svaki broj, da ne ošteti vlastiti džep potajno se pribojavajući da će naći sebe u printu.

Dakle, ‘džaba je krečio’. Kao i džematlije biznismeni.

Jer, čita se.. Čuje se.

* P.S. Kopletan prvobitini članak možete pročitati a sramnu sliku pogledati u rubrici kolumne, podrubrika : Utica Trach News.

photo : ilustracija