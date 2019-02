UTICA TRACH NEWS :

BIA, Bosnian American Association of Utica NY, Incorporated, ABSZ (ako bi se za……)

U kršćanskoj zemlji Americi, sve je moguće pa i ovaj vjersko-politički pamflet, kojeg na svojoj zvaničnoj facebook stranici promoviše Utička crkva konvertovana u džamiju, formalno pravno-džemat u okrilju non for profit organizacije ‘Bosnian Islamic Association of Utica NY’.

Ubice i teroristi su Kršćani i Židovi, Muslimani su fini i miroljubivi jer tako im nalaže njihova Sveta Knjiga, za razliku od ostale dvije Svete Knjige koje to izričito traže od svojih vjernika.

Nadamo da se da ovaj politički pamflet neće vidjeti ni bivši načelnik grada Utica NY David Roefaro koji je bh muslimanima poklonio državni parking i omogućio da dobiju crkvu koju su pretvorili u džamiju ispod prozora Opštine, koji im je davao opštinske ‘grantove’ koje im daje i sadašnji načelnik Palmieri, ako to i vide, nadam se da će kao moderni kršćani prihvatiti kako ih muslimani kojima su pomogli nazivaju teroristima i ubicama.

Ili da to neće pročitati ovi u Washington DCu gdje Islamska Zajednica uskoro otvara svoje predstavništvo, u srcu ‘ubica i terorista’ kršćana, već je Reis lično raspisao sergiju (sakupljanje sadake) za mlaćenje para, krajem ovog mjeseca po svim džamijama ili nekakvi silni gosti iz drugih konfesija (“such amazing place and kind of people”), Koledža i štaznam odkud sve, sa kojima se hvale na ovoj javnoj sramoti koji im dolaze u posjetu, a svi su redom Židovi ili Kršćani.

Valjda će ovu sliku ljubavi među religijama odgledati i Reis ef. Kavazović i njegovi predstavici u Međureligijskom Vijeću BiH koji izgaraju od zajedništva i sloge i mlate ogromnu lovu za takve viceve.

Sadašnje vodstvo ovog džemata, kontroverzni vjernici i parajlije uspjeli su klasičnom montažom otkriti citirani hadis (izjavu Poslanika) ali ne mogu sakriti i one druge koji zagovaraju nevolje, uključujući i ubistva također, za nemuslimane i nevjernike u određenim situacijama, jer na njihovu žalost, Svete Knjige su dostupne svima i mogu se iščitati, i nisu nikakva tajna.

Uostalom, kada bi se samo izbrojao dijelić terorističkih akcija izvedenih u zadnjih pet godina a koje su inspirisane vjerom i čistoćom samo jedne religije i to islama, vidjelo bi se o kakvim opasnim promocijama je ovdje riječ, no o tome nekom drugom prilikom.

Jer, poanta nije u tome, čak i da se uzme da je to tako kako je napisano.

Suština je u miroljubivoj religiji islama koja se potencira do besvijesti gradeći bunare po Africi a zapravo se samo na ovoj izrežiranoj slici vidi koliko je duboka mržnja prema drugim religijama i drugačijim vjernicima. I suština je u tome da je pod dejstvom Islamske Zajednice BiH, ovaj džemat kao i ostali daleko od proklamovanog zajedništva i suživota o kojem permanentno drvi i naglaba i da je duboko u vjersko-političkim vodama.

Uostalom, ovaj džemat je takvu sliku o Bosancima stvorio u ovom gradu na sjeveroistoku Americe da mu zavide čak i u Pakistanu i Teheranu, a sve po uzoru na Centralu, dovoljno je samo tamo zaviriti u školu arapskog, u kuhinju i bilijar salu i u njihove ekskurzije širom Amerike i odmah ti sve postane jasno.

Osim onog ‘kako’ u ovoj zemlji ‘terorista i ubica’?

No, ko nam je sve u odboru ovog džemata, montaža je čak i ‘ispala’ odlično, kad se akoBogda izabere ‘novi’ a samo što nije, biće još bolje. To će sve ‘uhavizati’, da kažem na bosanskom-dovesti u red predloženi kandidati uz ostarjele i postojeće na listi. Posebno izvjesni Prcko poznat po kačenju zastava sa ljiljanima na sopstvenu kuću, po polumjesecu na prsima prečnika dva metra i po bijeloj kapici na glavi u svim važnim prilikama i sa Alijinom slikom na svom autu ponekad, sin preminulog kafedžije Durmiševića i Hanka učiteljica u Gulenn-ovoj turskoj privatnoj školi u gradu Utica NY (Utica Academy of Scinece), neuspjeli kandidat za člana Školskog Odbora grada na prethodnim izborima, prošle godine.

Ako budu izabrani. A hoće, Allah zna najbolje.

Dakle, ko ono poziva na mir, suživot i toleranciju, da se vratimo na pitanje iz naslova?

Bosnian Association of Utica NY, INC?

Aha, ABSZ . (Ako Bi Se Zafrkavali).

photo : preuzeto sa facebook stranice Bosnian Association of Utica NY, INC