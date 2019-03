Otvor novog zatvora koji se gradio 13 godina čeka se godinu dana da se vlast dogovori ko će biti direktor : Srbin ili Hrvat.

Švedska kao glavni donator prijeti da će tražiti povrat donacije od 11 miliona eura

Sva mantra kriminogene i korumpirane bh državne vlasti uvezane sa vjerskom počiva na već dobro oprobanim receptima : kredite dižu vani od MMFa ili drugih bankarskih izvora i troše ih na plate i privilegije, za raju dramče sadaku koju opet oni većim dijelom pljačkaju i mažnjavaju.

Sadaka ili donacija postala je naš ‘modus opernadi’, i laka i bezbrižna para, čudo da još nemamo Zakon o sadaki.

Izvrsno je isprobana još tokom i poslije rata, Srebrenica je na ime žrtava genocida toliko puta i tako izdašno darivana da se komotno mogao napraviti novi grad iz temelja, naravno pod uslovom da ima za koga, jer tamo nema povratnika. Ali, nema ni para, to je bh čudo, pokradene.

No, pored žrtava i Srebrenice, Svijet je davao i za druge potrebne projekte. Za opravke kuća, uređenje bolnica, pravosuđa, izgradnju vodovoda i pročistača, za elektronsko poslovanje vlade, vojske za opremu policije. Posebno su arapske zemlje i Turska dijelile lovu za izgradnju džamija i drugih vjerskih objekata. Davalo se i još se daje, ali čim je vlast i vjera posrednik između donacije i planiranog, sve ode do vraga.

Da se ne ulazi dublje i u detalje, pomenućemo samo dva primjera. Kolektor otpadnih voda u Mostaru i državni zatvor u Vojkovićim, Istočno Sarajevo. S povodom i razlogom.

Švedska je za pročistač vode Mostaru donirala 16 miliona eura i ovaj projekat još od 2015 u izgradnji. Probijeni su svi rokovi, već nekoliko puta je najavljivano ‘otvaranje’ ovog za narod veoma važnog pobjekta međutim sve je po ko zn akoji put odgođeno. Načelnik Mostara Bešlić je pojasnio nezavršetak ‘nedostatkom sredstava’ koje pokušava ‘namaknuti’ od federalnih i kantonalnih vlasti, ‘fali nekih 2,5 miliona KMa’ a navodbno vrijednost ukupnog zahvata i radova je 130 miliona KMa.

Isti ili sličan ‘slučaj’ je i sa završetkom državnog zatvora poznatog kao ‘BH Alkatraz’, koji se gradi od 2006. godine.

Punih 13 godina pravi se najveći i najsavremeniji bh zatvor koji će u startu moći primiti do 300 zatvorenika sa mogućnošću ubrzo još toliko, i vjerovali ili ne zatvor ni do danas nij epušten u funkciju, iako je završen već više od godinu dana.

Cijeli projekat dovršetka zatvora koštao je 40 miliona eura od čega su, opet Šveđani donirali i Evropska Unija donirali više od 11 miliona eura.

Iako je zatvor spreman za puštanje u funkciju, bahatoj i bezobraznoj vlasti treba više od godinu dana da se dogovore ko će biti direktor zatvora : Srbin ili Hrvat, nijedan ne popušta. Za to vrijeme nam oni ‘odranije poznati policiji’ i oni drugi, slobodno šetaju, odlažu izvršenje kazni ‘jer nema smještajnih uslova’.

Ova dva slučaja sadake spominjemo kao što rekosmo sa povodom i razlogom budući da je Švedska preko svog ambasadora u BiH i u jednom i u drugom slučaju nekoliko puta javno reagovala tražeći da se objekti puste u funkciju ili će u protivnom zatražiti povrat doniranih sredstava.

Jer, kao što je za medije pojasnio švedski ambasador u BiH Anders Halgeberg, on ‘mora svojim građanima i poreznim obveznicima pojasniti šta je urađeno sa njihovim parama’, a još ništa ne može da im saopšti.

Veseli ‘građani’ BiH su ovakvu izjavu ozbiljnog ambasadora bogate i ozbiljne države popratili naši ‘poznatim humorom’, dok se političari nisu oglasili nikako.

Kada bi švedski ambasador znao što ne zna, ne bi dao ni jednog eura, ili ovako, trebao bi dati samo donaciju da se napravi jedna velika psihijatrija u BiH gdje bi se smjestio sav bh narod skupa sa svojom vlašću, ni za šta drugo.

Jer, ovakav narod koji već tri decenije daje mandat ovakvoj bahatoj i bezobraznoj vlasti nije odmakao dalje od psihijatrijskog slučaja.

Japanski ambasador u BiH Hideo Ymazaki je to odavno uvidio pa je bez ustezanja izjavio kako ‘njegova vlada bez obzira na dobru volju u buduće neće olako finansijski pomagati BiH jer se pomoć neracionalno koristi i rasipa’. Kaže ovaj disciplinovani Japanac kad je vidio kako bh političari žive, kako se voze u silnim pratnjama, da su bh političatri bezobrazni i bahati i da će buduće donacije dijeliti mimo bh vlasti i njihovih transakcijskih računa.

Ovdje se nema šta ni dodati ni oduzeti osim jednoga : jebe se bh političarima za zatvore, kolektore ili ugrožene od poplava. Ili za mišljenje ambasadora. Njima su to zadnje ‘rupe na sviralama’, Najbolje su plaćeni u Regiji i u Evropi, imaju staž i osiguranje, odličnu prehranu, naplaćuju na račun raje sve od kafe u državnom restoranu pa do doktorskih diploma, skijaju po evropskim skijalištima, ‘šopiraju’ po mondenskim trgovinama i zlatarama, liječe se van BiH i voze se u najskupljim autima, ima ko će za njih sve odraditi ako ‘otkažu’ Šveđani ili Japanci.

Sramotu povrata donacija ako bi se to i desilo njihov obraz-guzica neće osjetiti niti će zabriditi.

To smo mogli vidjeti na otvoru sarajevske žičare prošle godine kada je malodmusliman i antiantifašista SDA Abdulah Skaka častio kolačima i pićem vesele Bosance, dok je glavni donator Amerikanac, bh zet koji je donirao 7 miliona izjavljivao kako je ‘pare davao sukcesivno, onako kako su radovi tekli’. Što znači da nije vjerovao Skaki i drugim ‘skakavcima’ koji sve požderaše šta im se dadne, bez namjere da ikom drugom bude fino i ugodno. Ovaj donator nije dobio ni nagradu grada Sarajeva, znamo kako je sve to sa nagradama prošlo, naprotiv onako debeo i masan Skaka se pohvalio kako on ‘poklanja žičaru gradu Sarajevo’.

Nezvanično blizu 30 milijardi dolara je od rata do sada ušlo kao donacije u BiH, što preko državnih što preko računa ili ruku Islamske Zajednice BiH. Zvanično, niko još to nije uspio izračunati a tek dokazati u šta su donacije utrošene. Islamska Zajednica koja je najviše donacija uzimala za Srebrenicu i žrtve rata se ogradila dopisom ‘da nije dužna davati takve podatke, jer je Islamska Zajednica odvojena od države’, dok oni koji su donacije za oružje i odbranu BiH primali niko nije smio ni upitati.

A na važnim su funkcijama ili u državi ili u Islamskoj Zajednici.

Parlamentarna Komisija oformljena je u tri četiri navrata od strane Parlamenta BiH sa ciljem da utvrdi iznos donacija i njenu upotrebu, nikada nije okončala posao. Poslednja od njih na čijem čelu je bio Sefer Halilović došla je do podataka o 7 milijardi donacija i tu jesve stalo. Ni habera ni glasa. Niti narod hoće da sazna, niti Komisija može išta dalje, gdje god ‘upre’, opšti je zid šutnje, kako je izjavio Halilović.

Zato nama treba psihijatrija, ukoliko se već čitava Bosna nije pretvorila u takvu ustanovu poluotvorenog tipa.

photo : novi državni zatvor, Vojkovići, Istočno Sarajevo, arhiv