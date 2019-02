Faktično, Sandžak sada ima dva Reisa i muftija koliko god treba, bh Reis se ušutio

Juna prošle godine, BH Reis ef. Kavazović posjetio je Sandžak, Srbiju i vazio na sva usta.

O Bošnjacima, o jedinstvu duše i tijela, o neprekidnosti veze od Poslanika do današnjih alima, posebno o jednistvu Islamske Zajednice (‘Bosna i Sandžak-jedna država Bošnjaka, tako je bilo i tako će Božjom voljom ostati’).

Sa njim, u stopu ga je pratio glavni muftija ef. Mevlud Dudić, predsjednik Mešihata Islamske Zajednice Sandžaka (po funkciji u rangu Reisa), čak su i iftarili u Tutinu jer je bio Ramazan a BH Reis je tom prilikom obećao da će podržati gradnju ženske Medrese u Tutinu, kad već imamo muških Medresa koliko hoćete.

Februara ove godine, u Tutinu, (po Bošnjacima : grad u Sandžaku, po Srbima : Šumadija, Srbija) je opet Predsjednik Mešihata Islamske Zajednice Sandžaka ali ovaj put na drugi način. U ovom, jednom od privredno i kulturno najzaostalijem prostoru Sandžaka, izabran je ‘novi’ glavni muftija i Predsjednik Mešihata pored već zvaničnog i postojećeg Dudića kojem je mandat na isteku. Tako je novi ‘Reis’ postao ef. Senad ef. Halitović, inače svršenik islamskog fakulteta u Yemenu i do ove funkcije, ‘samo’ jedan od silnih muftija.

I to bi bilo u redu, kad već mandat ef. Dudiću ističe da se izabere slijedeći kojeg će kao što Ustav IZ Sarajevo i nalaže te da, ako bar nije tamo, Reis iz Sarajeva oglasi i potvrdi imenovanje svojim dekretom, kao i u slučaju ranijeg postavljenja ef. Dudića, međutim, ovaj put BH Reis se ušutio. Ni ‘haber ani glasa’.

Dekret, ili kako to novomuslimani od zadnjeg rata fino nazivaju bosanskim jezikom ‘menšuru’, umjesto Reisa ef. Kavazovića, kako bi bilo najnormalnije i najočekivanije, jer smo ‘jedno zauvijek’ i jer smo ‘uz isto uže’, i jer priznajemo Islamsku zajednicu Sarajevo kao svoju vrhovnu komandu, novom ‘Reisu’ uručio je predstavnik Turske Islamske Zajednice. I u džamiji koja se, vidi slučajnosti zove bošnjačkim imenom ‘Sultan Fatih džamija’.

Tu se u jednom restoranu opet slavilo ali Bog te malov’o, nema nikog iz Islamske Zajednice u Sarajevu, nema ni kurira Reisa ef. Kavazovića.

Ali, zato je tu bio ambasador Turske u Srbiji i ostalih ahmedija pedesetak, uključujući i one iz Crne Gore i Makedonije.

‘Đe je ba zapelo’, i šta će mo sad?

Po Ustavu IZ Sarajevo koji, kako smo slušali godinama važi i u Sandžaku, dok ne dobije ‘mešuru’ od sarajevskog Reisa, ‘novi’ Reis Sandžaka je formalno-pravno nezakonito izabran, pa onda slijedom toga imamo dva sandžačka ‘Reisa’, iliti dva predsjednika Mešihata Islamske Zajednice Sandžaka.

A ‘dva oka u glavi’, a ‘zajednička država i vjera’, šta će mo sa tim?

Sve će to progutati vrijeme i naša muslimanska pamet i još dugo će mo se naslađivati našim jedinstvom u vjeri i svojoj zemlji i optuživati Srbe da ‘nam dijele vjeru’, ‘da nas zavađaju’, dok će broj ‘reisa’ i muftija rasti proporcionalno našoj zatucanosti i gluposti.

Ef. Dudić dosadašnji ‘Reis’ je čovjek najpoznatijeg muftije na prostorima Balkana, Muamera Zukorlića, odnedavno političara, vlasnika nezakonitog ‘internacionalnog’ Fakulteta u Novom Pazaru, vlasnika nekoliko treba, žena, kafića i bogatstva, nekoliko ličnih karti (u Novom Pazaru, u Srebrenici, u Sarajevu), akademika svoje Akademije koji je odabir Reisa iz Sarajeva, novopostavljeni ‘Reis’ je pak izbor bivšeg boksera Sulejmana Sulje Ugljanina i vječitog SDA prvaka Sandžaka, sadašnjeg predsjednika Bošnjačkog Nacionalnog Vijeća Sandžaka. U tome je sva ova ujdurma muslimana Sandžaka.

Javnost zna da su njih dvojica glavni kamen spoticanja u jedinstvu Bošnjaka Sandžaka, međutim narod k’o narod, krivce će uvijek tražiti na drugoj strani. Dok se Zukorlić i Ugljanin svađaju i mire, dok proglašavaju ‘nezavisnost Sandžaka’ i paradiraju u zelenim pazderanskim uniformama i otimaju državnu imovinu, raja se dijeli i naslađuje, njih dvojica postaju sve bogatiji i bahatiji a narod sve siromašniji i budalastiji.

Muslimanski usud.

Zato nema ef. Kavazovića na ovoj svečanosti, a ako se i oglasi, vaziće o nečem drugom, neće izbor ni spomenuti. Turke pogotovu. Moći će pričati o ‘nekima’ koji nas zavađaju i dijele ali neće smjeti niti željeti da kaže kako su mu ispred nosa upravo oni, Turci, postavili ‘reisa’ Sandžaka.

A i kako bi i smio ‘habnuti’. Turska Islamska Zajednica je jedan od glavnih njegovih ‘donatora’, na stotine miliona KMa se slijevaju u njegove sehare, na sve strane po BiH Turci grade džamije, tekije, studentske domove i halal pijace, pa nije valjda ‘lud’ da zbog jednog muftije izgubi jasla koja ga timare.

Uostalom, koliko to Sandžak ima muftija i medžlisa, i ko je zvanični predstavnik Bošnjaka Srbije, da li to iko može izračunati? Kad imaš zvanje ‘samo muftija’ i zvanje ‘glavni muftija’, pa kad imaš ‘mešihate’ i njegove predsjednike pa tako dalje i redom. Pa onda imaš zvanje ‘muftija sjevernog Sandžaka’, ‘muftija’ Južnog Sandžaka’. Koliko strana svijeta i koliko gradova i džamija toliko muftija. A ne fali ni strana svijeta ni džamija, i još se u Sandžaku planiraju graditi samoo džamije, Medrese ili nekakvi ‘kulturni’ islamski centri, drugo ništa se tamo ni ne gradi.

Pa u Srbiji je sasvim normalno da čak i Srbin postane bošnjački muftija, širokogrudi islam sve dozvoljava. Abdulah Numan je od 2016. jedan od srpskih muftija a svi znamo da je to Ivan Trifunović, inače sestrić glumice Ružice Sokić. On je navodno zamijenio beogradskog muftiju Muhameda Jusufspahića koji je imenovan ambasadorom Srbije u Saudi Arabia-i.

Dakle, nije tačna teza da Turci po Bosni samo prave džamije i tekije a po Srbiji fabrike i puteve. Nije kompletna, to hoću da kažem. Evo, oni, Turci ‘prave’ i muftije.

Staro islamsko feudalno pravilo glasi da onaj ko daje lovu, treba da se i pita.

Zašto je inače, evo primjera, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću dobio ime Selman ibn Abdulaziz Al Saud? Zato jer je ‘bratska država’ dala lovu da se fakultet renovira.

Zato su skoro sve džamije po BiH promijenile imena i postale saudijske, arapske, turske ili qatarske. Sulejmanije, Azizije, Fahdove, begovske ili džamije arapskih princeza, kao ona džamija princeze Džehvere u Bugojnu.

Jedna, koja se gradi u Olovu će nositi čak i ovo ime : džamija ‘Kiršehir Jašar Ahi Evran džamija’, jer je lovu dao načelnik turskog grada Kiršhehir.

