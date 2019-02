POSLIJE J. IMA K. Kad su političari kurve i prostitutke, onda smo mi ŠTA ? kurvini sinovi?

Kaže izvjesna starleta, ma čuj starleta, porno diva, izvjesna ‘Nasty Stoja’, ‘naše gore list’ sa adresom u državi New York, kako su ‘balkanski političari najveće kurve’. Što je stoposto tačno.

Onda, nema druge kad je tako, mi smo kopilad, kurvini sinovi i kćeri. Raja. Stanovništvo sa Balkana.

‘Prljava Stoja’ je majstor svoga zanata i iz iskustva govori. I nije ‘za džaba’ označila Balkan svojom profinjenom mudrošću, poznaje ona odlično i američku klijentelu, ali naši su majstori nad majstorima.

Američki ‘seks specijalci’ to odrade na uljudan i moderan način, dobro plate, odlično pokriju papirima i advokatima i uglavnom se sve završi onako kako je Onaj propisao, uz manje izuzetke koji su predviđeni za medijski odstrel usljed neposlušnosti, balkanski to brate obave ‘ašćarile’ i bolno, ne skrivajući ni najmanji detalj, ali tako bezobrazno i tako jeftino da ti se zgadi i seks i ona stvar za sva vremena. Ili se nama to samo čini.

Da, američki, ako se i kada otkrije, frcaju sa položaja i nestanu iz vlasti, osim ako nisu Donald Trump, ili neko u vrhu dravnih tužilaca ili direktora beznjednosnih službi. Ili, ako nisi Bill Clinton.

A od ovih balkanskih, najjebezovniji su naši Bošnjaci. Seks vole i Srbi, ohoho, Milorad Dodik se ne šali, Čović sa svojim HDZ ‘stajlingom’ je u top formi, Dragan Čavić pogotovu a ni veselom muzičaru Govedarici ova prirodna pojava nije da izvinete strana.

U nedavnoj aferi izvjesne beogradske starlete silikonske Jelene Karleuše i fudbalera Ognjena Vranješa, nagledali smo se međunožja, sisa i guzova, odnjegovane i isfotošopirane ‘one ženske stvari’ do mile volje, izmjerili smo i Vranješovu mušku stvar i uzduž i poprijeko, pobrojali tetovaže na otkrivenim mjestima, nagledali se bradavica i suza, psovki i strasti, ali ono što se moglo vidjeti i čuti u BiH par godina prije prošlogodišnjih oktobarskih izbora te potom ovih pet mjeseci po provedenim, hoću reći pokradenim izborima, to još nije viđeno.

Takav seks i takvi porno uratci nisu ni blizu nekadašnjem ‘ukradenom’ materijalu pjevaljke Severine ili one ‘loto’ cure Suzane Mančić koja ‘orošava macu’ po starim metodama i servira je potom onako mirisnu nama željnim ‘farmi’ i ‘big bratova’, da se ubijamo od dragosti.

U bh politici je klasični jebodrom, ajde da budemo malo finiji, hard core brale, ništa softy, nezna se utaman ko koga i ko s kim, vrh države nam je načisto otišao u ‘helać’.

Nije ni čudo, Tite mi, kad je kod nas kako nigdje nije. Nigdje nema toliko političkih stranaka a samim tim i političara, što logično znači ni kurvanja i kurvarluka. Preko 130 političkih partija i na hiljade udruženja i ‘nezavisnih’ strijelaca, da ti pamet stane. Nigdje boljih plata, auta, tendera i uhljebljavanja, privilegija i skupih auta a nigdje manje rada, pa što bi onda tako situiran ili što onomad reče jedan novopečeni krajiški politčarčić balo ‘komforan’ tip radio, kad je već besposlen. U seks brale, ‘opa Đurđo’.

Dakle, svi uz manje ili veće izuzetke vole seks ali Bošnjaci su cool.

Zna se, velike političke stranke su ‘velike ribe’ i velika mafija, i nije u pitanju samo prirodni užitak, u pitanju je lova do krova, država također, pa se u ovoj kurvaniji umalo i naizgled ne zna ni ‘ko pije ni ko plaća’. Hoću reći, zna se ko ovaj kurvarluk finansira, to su kurvini sinovi i ostali nasljednici, nešto drugo želim pojasniti, ne zna se ko više u ovoj krkačini uživa. Da li onaj odzgo ili onaj odozdo, jedino što se zna je to da sinovi i kćeri u ekstazi uživaju kao da su i sami u toj igri.

I kod naših nema onoga kao kod Karleuše i Vranješa, onog poslije J. nema K. Kod nas je obratno.

Ima i J. a ne fali ni K, međutim nacija nam je u opštem seksualnom transu da to i ne primjećuje.

I od svih političkih starleta, ovdje i sada izdvajamo nekoliko, jer nacijo, kao što i sami znate i drago vam je, nema nevinih. I nema onoga koji ‘to’ ne voli.

Prvo Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića, njih ne mogu se zaobići, oni su naše vodilje na političkom tveet nalogu i na instagramu.

Vole se do kosti, mrze se još dublje da prostite. Lopovi, banditi, prostitutke, državni neprijatelji, patriote, uvažene kolege i lažovi, pa čak i vjernici i mafijaši, sve su to istovremeno ali mi ih i pored toga obožavamo i pored svih porno uradaka na intenetu ne nalazimo u tome ništa sporno. Dajemo im da pored silnog seksa kojeg nam serviraju vode i državu, evo ih na čelu bh jebodroma, u vrhu vlasti. U Domu Naroda. Prethodne opise sam samo ovlaš zabilježio iz njihovih video i printanih izjava u kratkom vremenskom razdoblju.

Zato što oni nikada ne bi ušli u javnu vezu sa osobom druge nacionalnosti. Tajno da, ali mi to ne vidimo i pravimo se da ta ogavna pojava ne egzistira uopšte. Međusobno opšte, sve pršti.

12. maja 2014, Fahrudin Radončić će izjaviti za ‘Glas Srpske’ da ‘Koalicija SBBA i SDA nije realna’. I tačka. To je bio prvi javni materijal koji je ‘nestao’ iz arhive Radončića. Koji je pojasnio sve.

“Ne želim koaliciju sa nekim ko se službeno sreće sa predsjednikom Irana Mahmudom Ahmadinedžadom, ili nekim ko je srećan što Turska ovdje organizuje kolektivno obrezivanje 150 bošnjačke djece, što nije naš običaj, jer mi to radimo u kući u vrlo intimnoj atmosferi. I još gore, što u ruku toj djeci stavljaju tursku zastavu i ovdje se razvija turski, umjesto bosanskohercegovači patriotizam.’)

Izetbegović ga dakle iznevjerio, izišao je izvan okvira ‘kućne atmosfere’. I odma mu odgovorio, za ‘Žurnal’ :

‘Dodik i Radončić zajedno rade na razbijanju BiH’.

Seks afera je mogla da počne, prije toga Fahru je naljutilo što su nestale ‘vereće zlata’ koje je Bakirova mama sakupljala za BiH a vikala ‘to je za mog Bakira’, i odmah je na internetu ‘procurio’ taj snimak.

Poslije je došlo suđenje nekom mafijašu Keljmendiju a Radončić koji je bio u to upetljan, pozvan je za svjedoka u Prištinu te je odvalio nešto kako je Bakirov otac odgovoran za rat u BiH, Bakir je odmah reagovao, SDA uvijek reaguje. ‘Tužiću ga’, kao kad je Karleuša najavila 120 tužbi nakon njenih razrađenih debljina i dubina koje su portali prenosili danonoćno.

Iza toga je Radončić osvanuo u zatvoru a onda je njegov ‘Avaz’ osuo paljbu iz svih uredničkih deskova, sve dok nije izišao prvo kao bolestan na srce u bolnicu a poslije i kao čist i slobodan.

Poslije su došli izbori, oktobra prošle godine kada je ova ljubavna afera ušla u samu žižu interesa narodnih masa.

‘Radončić je izdao interese države’, zagrmila je ‘Slobodna Bosna’ augusta 2018. godine.

Izetbegović je ljupko pojasnio.

“Ne znate s kim će se udružiti i protiv koga će se okrenuti. Avaz je podigao na glorifikovanju odbrane BiH i njenih branioca, a onda je, svjedočeći u Prištini na suđenju Naseru Keljmendiju optužio Bošnjake da su otpočeli rat!? Simptomatičan je njegov odnos prema Aliji Izetbegoviću, treba pročitati šta je Avaz pisao o Aliji prije 20, prije 10, prije pet godina, šta piše u posljednje dvije godine. Trend je jasan – od glorifikovanja i proglašavanja “Ličnošću XX vijeka” stiglo se do potkopavanja i dovođenja u pitanje svega što su Alija, Armija i što smo svi mi radili braneći BiH i Bošnjake. Radončić nikada nije došao na dženazu u Potočare, nikada na Kovače, ni za bajram ga nećete vidjeti u džamiji. Dakle, nije uz svoj narod i sa svojim narodom”.

Pa onda putem tursko-bošnjačkog ‘Faktor.ba industrije, oktobra 2018. Bakir ide još dalje.

‘Pa oni što peku rakiju jednom godišnje bar odu u džamiju za bajram, kupe novo odijelo, pa odu, ali on ne. I on da predvodi Bošnjake – muslimane? Nema koga on nije napao u ovoj zemlji. Sve što je ličilo na bilo kakvog lidera, u bilo kojem smjeru, on je napao. Nemojte da vas više ponižava, da prepada Bošnjake. On kad “dohvati” čovjeka, taj ne silazi s naslovne strane 60 dana. Dosta više! Mi smo ga napravili. Ja se izvinjavam Bošnjacima što smo mu pomogli da se podigne. Mi ćemo ga i spustiti. Dosta je! On se usudio reći za Aliju da je počeo rat. Dijete zna kako je počeo rat. Dogovorom u Karađorđevu naravno. Ali on ponižava inteligenciju i svijet Bošnjaka. Nikada nije bilo organizovane mafije u ovoj zemlji, osim ako on preuzme tu poziciju. Tada ćete vidjeti šta je “bošnjačka mafija”…

Na prvi mah se čini da je Bakir napravio da prostite Fahru, ali nije, ‘mi smo ga napravili’ moglo bi značiti da se ni ne zna ko je Fahrin Ćaća. Jer, kao što rekosmo u BiH se zaista ništa ne zna. Skoro ništa.

A hoće li ga Bakir ‘spustiti’ kao mrtvaca u grob, šta li, hoće li mafija u vlast, vidjećete, još nije gotovo. Mada je dodao.

‘Predsjednik Saveza za bolju budućnost i Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a su udruženi u akciji “razbijanja Bosne i Hercegovine”.

Ali, i Fahro ima ‘masla za Ramazana’ iako ne ide u džamiju. Za TV N1, septembra 2017 već je to nagovijestio.

‘Nikad više sa Bakirovom SDA’.

Nikad ne reci nikad, naročito kad je seks u pitanju i država, ali izleti.

‘On je mene molio i kumio da uđemo u vezu, pardon u koaliciju 2016’, rezignirano Fahro dodaje a Bakir ne popušta.

“Nakon njegovog višegodišnjeg destruktivnog ponašanja i napada na sve istaknute Bošnjake i vrijednosti vlastitog naroda, javnost ima pravo da sumnja da i njegov dolazak u BiH početkom 1990-tih godina nije bio s dobrim namjerama prema ovoj državi”.

Ma Vranješ je obična budala i manijak, slike su foto-montaža, imam mladež na skrovitom mjestu to zna samo moj muž, tvrdi Karleuša.

‘Bakir je sada opet u svojoj negativnoj fazi i mislim da nije bitno šta on kaže. Važno je šta kažem ja i SBB“, odrađuje Fahruin Radončić, a novine i tv prenose.

Onda ‘Avaz’ dopunjuje i pojašnjava natenane, novembra 2018 godine. ‘Izetbegović je to zloupotrijebio i mnogobrojnim lažima i uvredama otjerao SBB na isti način kako je to nekad uradio sa SDP-om, Strankom za BiH, BPS-om, DF-om, A-SDA te gospodom Šepićem, Kasumovićem ili Konakovićem. On je najveći razbijač bošnjačkog političkog faktora i posljednji čovjek koji može ponuditi ideju pomirenja. Uostalom, to je jedini bošnjački političar koji je, nakon Rješenja Apelacionog vijeća Suda BiH, odlukom CIK-a kažnjen zbog govora mržnje u kampanji. Takav čovjek ne može nuditi ideju pomirenja. On predvodi porodičnu dinastiju i anahronim autokratskim metodama želi da vlada policijom, obavještajnim službama, a mi s druge strane želimo evropsku i modernu državu. Iz njega govori strah da će ga smijeniti njegovi članovi na predstojećem kongresu, a od te smjene ne mogu ga zaštititi ni njegova supruga Sebija ni Osman Mehmedagić Osmica.

Stoga Izetbegovićev prijedlog nije vrijedan ni najmanje pažnje. Uzalud se nada i nudi pare navodnim preletačima, jer zbog gnjeva naroda sigurno je da niko normalan neće prihvatiti nemoralne ponude Izetbegovića i njegovih jarana, da prelazi na brod koji tone’.

Aha, došli smo i do para, do kupovine ljubavi, kad je ljubav u pitanju mora se i potrošiti. Stara narodna kaže, odvedi je na ćevape pa onda…

“Lično je Bakir Izetbegović sa svojim timom pravosudne mafije stajao iza pokušaja da dobijem 20 godina zatvora za tuđe ubistvo. On je stajao iza montirane optužnice u Sarajevu, odnosno da sam navodno vršio pritisak na svjedoke i zloupotrijebio položaj. On je stao iza porodičnih kontrola koje su slate u Avaz kako bi vršile pritisak. Mi ne možemo zaboraviti da je u posljednjih godinu i po mandata on svako jutro izlazio u medijima i vršio pritisak na SBB da napusti vlast iz potpuno iracionalnih razloga. Na drugoj strani, mi smo od njega tražili da napravi novu većinu, a koju nije mogao napraviti”, rekao je Radončić.

Izetbegović je totalitarno vodio svoju stranku i na kraju ostao potpuno sam. Smiješno je da on priča o velikoj koaliciji kada se s njim niko ne želi ni pozdraviti. Mi želimo evropsku BiH i zemlju demokratskih principa, a ne totalitarnu erdoganizaciju društva. Želimo ekonomski razvoj, a ne porodičnu dinastiju”.

Bakirov govor je repertoar laganja, još uvijek dodaje Radončić.

“Oni nisu osvojili 300 hiljada glasova, već znatno manje. Od toga manje pokrali su 50 posto glasova. Mi smo kao grupacija osvojili mnogo više od SDA. Tu treba postaviti pitanje i šta je sa onih 500 hiljada nevažećih glasačkih listića ili onih 250 hiljada praznih. Sve to govori o veličini izborne krađe koju Izetbegović pretvara u svoje navodne patriote” i SDA treba definitivno da ode s vlasti s obzirom na to da je njen kadar uništio BiH. Njima je vrijeme da kao korumpirana i potrošena vlast, stara 25 godina, odu u opoziciju”.

I grmilo je nacijo, a mi smo navijali sve do 19. februara ove godine. Nismo znali ko je kriv za ovu ljubav bez granica i ovu mržnju do besvijesti. Da li je u pravu Jelena ili Ognjen?

Kada je na Face tv 19.01.19. Radončić najavio da se povlači iz bh Bloka u vlasti Kantona Sarajevo, mislili smo da Radončić ode u Dubai, da se ‘situacija malo smiri’ i da u ‘krugu porodice’ napuni baterije kao Karleuša, kad li….

Kad li… ‘Bakir je kreten! Ta njihova sranja…SDP,SDA i DF napravili koaliciju!SDA je Nikšiću ponudila sve, a neće mu dati ništa! Dodik neka pjeva borbene, sjedio je sa Bakirom. Osmica je magacioner! Sarajlić je posrednik između mene i SDA’.

Nacija je blijedo pratila šta se dešava misleći da je ovoj ljubavnoj aferi došao kraj.

Sve ima svoj kraj, ali seks između SBBa i SDA nema kraja. I nije bez happyenda.

Dana 22.02.2019. godine, saznajemo i zašto.

Fahrudin i Bakir sve pojasniše. U centrali SDA. Klinac palac sve, ali za kurvine sinove i kćeri to je dosta.

Prvo Fahrudin. ‘Niko od političkih lidera nema pravo na vlastitu sujetu, pogotovo u dramatičnoj situaciji u kojoj se nalaze BiH i region..’

Opet skupa. Jer je BiH u opasnosti i čitav region, treba voditi državu u Nato, u EU, Arbi i Hrvati se udružuju pa moramo i mi.

A onda Bakir. ‘Mislim da se stvari kreću u dobrom smjeru, da se nagovještava buduća koalicija na državnom i federalnom nivou te u nekim kantonima. Odnose u zemlji, prioritete, fokuse djelovanja, problematiku vidimo skoro pa identično…’

Identično, nego šta.

A mi budale i problematiku i njihovu ebačinu posmatrali različito.

Poslije ovog do klinca umirujućeg nastupa, Bakir je upriličio sastanak i sa ‘liderima’ aSDA, sa predsjednikom Ogrešević Nerminom. Sa istim onim koji je maja 2018. prema tvrdnjama Ogreševića pokušao ‘politički atentat na načelnika Ogreševića tako što su mu ‘iz SDA’ presjekli kao u filmu crijeva za kočnice na autu a njegovom zamjeniku Hozanoviću ubacili bombicu ispod auta i zgrade.

I opet smo dobili skoro identičan komentar obojice.

‘Naši stavovi su približni i skoro isti, idemo u koaliciju’.

Znači, u seksu je sve moguće. ‘Ko se voli taj se tuče’.

Sve to stoji zapisano i sve je u krkačini tako, uz jednu malu napomenu. Ovaj jebodrom će nam voditi državu, nacijo. Državni neprijatelji, mafijaši, nevjernici, kriminalci, šta ono još? A na čelu države.

Tako smo tražili i tako dobili, hvala Allahu, mada se ovoj sapunici kraj ne nazire.

Iz prikrajka ovih jebezovnih replika, ponuda i potražnje, tiho ali pažljivo osluškuje još jedna ‘Nasty Stoja’ naše bh politike. Željko Komšić i DF stranka pratilja SDA. Kad se on umiješa, a samo što nije, tek će nastati hrkljuš. Jer, čudni su putevi Gospodnji.

A tek puteljci balkanskih kurvara.

photo : ilistracija, Oprez, umirujući sadržaj