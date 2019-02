Kad Dragan Mektić ministar sigurnosti kaže ‘desetak’, računaj pet puta više, on ‘čim zine’-slaže

Bilo bi dobro da ne samo Mektić nego bilo koji vlastonožac ‘ne zine’ nikad, ali političarima je suđeno da zijevaju. I da lažu. A na raji je da uživa, jer raja voli kad se mi lažemo, naročito ako u ‘našoj laži naši pobjeđuju’.

Mektića, zabavljača i ministra sigurnosti dugo nismo mogli prokužiti, jer se sva njegova opcija popularnosti u medijima svodila se na Bakirov ‘obračun’ sa Dodikom, gdje je Mektić odlično odrađivao svoj mandat. Čim si ‘protiv četnika Dodika’ onda si ‘naš’. Haj, haj, ihahaj. Oderi, ožeži.

Tako je Dragan postao medijska zvijezda u rasponu. Od jutarnjih programa do ‘ozbiljnih’ tv emisija uveče ili gostovanja po silnim ‘dnevnicima’.

Nismo ništa nesigurnija teritorija od drugih metropola, čista je laž da među migrantima ima ratnika ISILa/ISISa, držimo terorizam pod kontrolom, naša policija je sposobna i obučena, Dodik je lopov i kriminalac, nemoj da progovorim, i sve tako u tom stilu. Tužioci su također lopovi, sudovi su korumpirani.

Pa onda doskočice koje je teško pobrojati, nema se ni potrebe, manje više svi to znamo.

Žeđ za popularnošću kod Mektića nije popustila ni u ‘slučaju’ migranata u Krajini i njegovih bezočnih i bezobraznih posjeta i lažnih obećanja, kada smo vidjeli da za godinu dana nije bio u stanju da postakla prozore na napuštenoj zgradi bivšeg Đačkog doma u Bihaću, kamo li da prepozna prijetnje teroristima koji su se infiltrirali među migrante.

‘Straši se bh narod’, tvrdio je Mektić samo pet mjeseci ranije na pitanje ‘sumnjivih novinara’ kako postoji mogućnost obzirom da među migrantima nema žena i djece već sve ‘pazderani’ od 18 do 30 godina starosti, da su vojnici i borci ‘Islamske države’, da bi prije neki dan čak i sam potvrdio da je policija US Kantona otkrila šest osoba koje se povezuju sa terorizmom Bliskog Istoka, koje su specijalci preuzeli i odveli za Sarajevo.

Eh, Mektić. Okružen kao pratiocima bivšim regrutima Nasera Orića, doskorašnjim direktorom SIPAe Draganom Lučem, Bakirovim kadrom, Mektić nas je poprilično vješto uvjeravao da nema opasnosti od pripadnika ISILa/ISISa, ismijavajući se takvim nagovještajima u govorima hrvatske predsjednice Kolinde Kitarević.

Sve se u BiH zna, ama baš sve, ali od toga nema ‘fajde’. Mi znamo da je tokom i poslije rata u BiH izvršena čistka u ArBiH kada je stvorena čista muslimanska vojska, ali ta činjenica iako istorijski dokazana i danas se tretira kao torija zavjere. Znamo i da je postojao teroristički iranski kamp Pogorelica ali je vlast to sve ‘oprala’ natezanjem i razvodnjavanjem, da bi ‘na kraju’ priznala kako su neke osobe Iranci protjerani i da kamp više ne postoji, već ‘humanitarna udruga’, Amerikanci su kamp načisto razbucali i pogasili silne račune u Austriji i Sarajevu kojim putem se novac za kamp slijevao na pravu adresu.

Isti ‘slučaj’ je i sa vehabijama. Po bh vlasti i Mektiću ‘napuhana priča’, SDA i Islamska Zajednica su se dosjetile kako da se formalno ispegla očigledna ekspanzija vehabija u BiH. Pa čak, iako i danas postoje ‘zajednice’ u koje ni policija ni Mektić ne smiju ni ‘prismrditi’, svi smo naučili da je problem vehabija riješen. ‘Uvaženi’ ljubitelj lika i djela vehabija i stranih ratnika u ARBiH Reis ef. Kavazović je donio nekakvu deklaraciju i od februara, ne znamo više ni koje godine, svi su ‘pod kišobranom’ Islamske Zajednice BiH. I nema terorizma. Edin Gačić je također stanovnik vehabijske ‘zajednice’ ali zaboga, to je ‘bolestan jetim’ kojem je zatrebala pomoć. A zasluženo dobio rafal u prsa, nakon što je ubio četvero, uključujući i rođenu majku i policajca. Isto je bilo i sa ‘jetimom’ Topalovićem, ili sa onim ‘jadnikom’ što je ubio policajca u Zvorniku Ibrićem, za kojeg obrijani vehabija i džamijski pisac Muhamed Mahmutović kaže ‘neka je, amin’, ja sam za ‘tihe likvidacije’ i kod kuće i u dijaspori. ‘Jetim’ ili osoba koju treba žaliti je i Bilal Bosnić, vehabija-jebac iz Bužima sa tri četiri žene i uskoro odsluženom kaznom zatvora i Mevlid Jašarević koji ‘rafala’ po američkoj ambasadi, sve su to naši ‘jetimi’, ili kako je to Alija Izetbegović, glavni i odgovorni urednik šerijatske Bosne i vehabija okvalifikovao sa ‘naše domaće budale’. A njegov brat akademik i bivši Reis sa ‘originalni muslimani’.

Sve ovo navlaš i na brzinu i po sjećanju nabrojano odlično zna i Mektić dok nas uljuljkuje pošalicam i poskočicama o Dodikovom kriminalu, bh raja pogotovu, raja sve zna a laže da ne zna. Zna raja i da je ‘zločesti’ Dodik oformio nekakvu Komisiju za preispitivanje genocida oko Srebrenice a raja to odmah u startu okarakterisala sa izjednačavanjem ratnih zločina, Mektić se idilično složio odmah sa Dodikom, ništa tu raja nije vidjela sporno, kao što nije ništa bilo sporno za bh raju kad je pored svih ‘poznatih’ kriminala Dodika, Mektić sa braćom iz srpske opozicije stao u prvi saff sa Dodikom i odbacio Bakirov ‘odgodni’ uslov za promjenom imena Republike Srpske. Ni Mektić ni bh raja nisu uopšte primjetili jednu po navodima Slobodne Bosne ‘malu činjenicu’, kada je Srebrenica u pitanju. A ona kaže kako je ‘neko iz vrha SDA’ izdao naredbu Naseru Oriću da se napadaju srpska sela oko Srebrenice, Bratunac i ostalo, ‘da se rasterete bojišta oko Sarajeva’, što je Naser odradio nakon čega je uslijedila Srebrenica.

Znamo da Orić nije osuđen za svoja djela i da neće ni biti, ali svi se ‘pravimo’ da ništa ne znamo. Izvor Slobodne Bosne tvrdi da je taj isti ‘neko’ sada savjetnik Bakiru Izetbegoviću, dakle u samom vrhu vlasti.

I bh raja i Mektić (njega pominjemo posebno jer je ministar sigurnosti) su odlučno stali uz ‘Radončićev zakon’ (Fahrudin Radončić predložio a Parlament usvojio) o kažnjavanju povratnika sa Sirijskih i Iračkih ratišta i u medijima smo mogli vidjeti čarobnu sliku. Svaki povratnik je ‘priznao’ svoju krivicu, napravio nagodbu sa Tužilaštvom i sudom i kažnjen do godnu dana, da bi u roku par dana platio (jer BiH ima i takav zakon, mi imamo kakav god nam zatreba) svoju kaznu. Odakle ‘povratniku sa ratišta’ recimo 30.000 KMa da plati kaznu, nikoga nije briga. svi su happy, ej, vidi kako mi jedini u Evropi a nismo tamo, kažnjavamo terorizam.

Iako su isti ‘osuđeni’ ubrzo hapšeni sa punim gepekom zolja ili sličnih potrepština, Mektić nas i dalje uvjerava kao je ‘stanje pod kontrolom’ a pričama o bh ratnicima u ISILu Mektić je dodavao dnevnu dozu humora te smo se tako naslađivali psujući Kolindu i Vučića koji se ‘miješaju’ u unutrašnje stvari države.

Opasnost od povratnika sa ovakvom politikom i ovakvim ministrom, ne može biti drugačija, u to smo se uvjerili i ovih dana, kada nas pripremaju na preuzimanje bivših bojovnika Islamske države iz zatvora Sirije i Iraqa.

Mektić se odmah naslonio na Amerikance koji su zatražili da svako preuzme svoje državljane. I to shvatio da se mora, a ne mora se, gdje to piše. Amerikanci neće da troše pare na one što su izbjegli metak ili dron zato žele rasterećenje, međutim i tu se zna kako. Britanci neće ‘svoje’ ni po koju cijenu a Mektić je već najavio kako se ‘pregovara’ o preuzimanju ‘desetak’ vojnika Islamske države, bh državljana’.

Kao, mi ih nemamo dovoljno, treba nam još.

Odviše poznata bh idila. I čim Mektić kaže pet šest, ili deset, računaj pet puta više, znamo Mektića, a znamo i zašto tako postupa i nastupa.

Pa kod nas su na ‘suđenju’ vojnici ISILa kao olakšavajuću okolnost u presudi imali njihov mladalački terorizam, imaju fala bogu i gdje. Maoča, Bočinja, Ošve i ostalih 69 džemata koji nisu nikada stali pod kišobran Ef. i Reisa Kavazovića će ih primiti objeručke, ni Bakiru neće biti mrsko, dapače.

Radi se također i na tome da se hanumice poginulih bh ratnika Sirije sa djecom također prebace u BiH, tako da će slijedeći popis akoBogda, uz migrante i Arape koji su širom BiH pogradili i pokupovali trećinu Sarajeva i mnoga važnija odredišta Bosne, pokazati tačnu sliku i koliko nas ima.

Do tada, sabur, iliti na bosanskome : strpljenja rajo.

Nije ni daleko dan kada će se konačno po željama i programima Alije Izetbegovića i Islamske Zajednice BiH pretvoriti u šerijatsku državu, Bakir sa Dodikom odlično odrađuje naslijeđe svoga oca i njene konture se uveliko naziru i prepoznaju, Čović pripomaže punim plućima. Kad utuhne rasprava o Kosovu a otpočne se sa razmjenom dijelova Sandžaka za Republiku Srpsku, onda će i nama svanuti. I ostalima, naravno.

Novi Pravilnik o bh vozačkim dozvolama, osim što je opet ‘uzjahao’ na dijasporu (a tako i treba) i naredio da će dijaspora morati kad dođe kući plaćati potvrde o vožnji na autima sa mehaničkim mjenjačem, budući da je uglavnom naučena na automatsko upravljanje po mišljenju vlasti (opet netačno, većina je polagala vozački prije dijaspore), ‘uzput’ je dozvolio da se bh hanume mogu slikati sa maramom na glavi. Ko hoće može i sa šeširom, isto ti je a jednako. Svi smo mi Maoča, nego! Poslije vozačke, na redu je lična ili osobna, a onda, zašto da ne i putovnica iliti pasoš.

Mektić, kao i obično, jer mu sve to ide u prilog, opet o tome nema pojma. Uostalom, ako i ima, on će to kao i Bakir podvesti pod Evropske Konvencije o slobodi vjeroispovijesti.

Ako se neko usudi da o tome priupita, ima ko će ga upozoriti na ‘sudnji dan’ ili mu poslati metak poštom,. Tako se pravi šerijatska država.

Zato, krajnje je vrijeme da prestanemo pričati o preuzimanju ‘naših državljana’ bivših boraca Islamske države. Oni se samo vraćaju kući.

A koliko ih ima? Pa to niko ne zna. Mektić zasigurno.

On samo zna da je to ‘naredila Amerika’, iako totalno netačno, i zna da će ‘biti procesuirani’ po ‘Fahrinom zakonu’. Znači, biće slobodni.

Znači, uplatiće odsijecanje glava svaki po par desetaka hiljada KMa i biće civilizovani bh građani.

Kao i oni što su se u bh ratu slikali sa odsječenim glavama a danas vaze o jednakosti i suživotu na muslimanski način uživajući svoju gazijsku borbu do neslućenih visina.

A mi se čudili kako su to tako brzo naučili u Siriji.

photo kao ilustracija : bh vozačica, arhiv