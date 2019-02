Fly Bosnia, Letimo na Mjesec, AkoBogda, kad ukinemo Republiku Srpsku možda osvojimo i Mars i Jupiter

Glupo je dozlaboga i vickasto, ali nacijo, u BiH to ‘ide’ tako : što gluplje i šašavije tim bolje.

Uostalom, kad god ispod žućkaste bradice izađe koja, valja je uokviriti. Hoću reći, kad Bakir Izetbegović prozbori, a režimske novine i drugi mediji raspale, eto veselim Bošnjacima zabave. Ma ne samo njima, dobro dođe i ostalima, da konačno shvate da mi nismo ‘oni što kradu’ iz vica, već da smo mi ‘oni što su glupi’.

Eto, iako je od izbora prošlo ihaha, računaj od oktobra prošle godine, mi još nemamo vlast. Ali, imamo ‘parlamentarce’ i stare i nove, i jedni i drugi su na brzinu povećali plate i paušale a onda su krenuli da nas zajebavaju. Tačno tako, kad već mogu zašto ne bi?

Čitamo kako je Vijeće ministara na čelu sa ‘tečićem’ SDA Denisom Zvizdićem (koji je uzgred i na funkciji u Parlamentu, jer u BiH nema ‘sukoba interesa’, tu ima jedino borbe za interese) uredno održalo sjednicu i zaključilo da Bosna ‘leti na Mjesec’. Vijeće je prihvatilo ‘svemirski Ustav’, Sporazum UNa o korištenju Svemira.

Nema veze ‘s vezom’ ali nacijo, kad je zajebancija u pitanju i SDA ideje, stvari postaju poprilično ozbiljne. Samo za luđake, dakako, a njih je prepuna Bosna, bar ono što se Bosnom zove.

Kako će BiH djelovati i koristiti Svemir, ili čak ‘istraživati’ ga, to je pitanje za Nasrudina Hodžu iz popularnih islamskih viceva, međutim neka, neka se nađe. Vjerovatno će mo završiti i to uskoro na PoluMjesecu, Mjesec je davno osvojen (Apollo 11, davne 1969 godine) na tome se uz sve smetnje i blokade užurbano radi, ali ako iza ovog ‘projekta’ stoji i leži SDA, nema nam druge. Naravno, izlišno je pitati se kako Vijeće ministara ne može čak ni obične Upitnike za EU popuniti i ažurirati već nam se to najavljuje već mjesecima pa i godinama, ili kako svoju odluku o uspostavljanju Komisije za NATO integracijski proces BiH donešenu jula 2015 objavljuje u službenom listu tek ovih dana, i plus, niko ‘ništa ne zna’ zašto se svima toliko ‘žuri’ u NATO a tako nam kasne odluke.

Vjerovatno je u pitanju ‘dinamika’ bh zafrkancije i frtutme, kako je to slikovito u tv intervjuu za Pressing ‘ovjerio’ Milorad Dodik prije neki dan. Naime, na pitanje novinara u vezi zahtjeva Izetbegovića da se ukine naziv Republika Srpska, Dodik je fino rekao kako ‘Bakir diktira dinamiku’. Nama koji smo dozlaboga statični ništa ne preostaje nego da pronađemo kakvog inžinjera ili dobrog ‘kompjuteraša’ pa da smisli novu igricu, da ugođaj bude udobniji. Dinamičniji.

Recimo, Bakirijada za ‘nebeski narod’. Tačno tako, jer za ‘nebeski narod’ nije ništa drugo nego ‘svemirski ustav’ i let u osvajanje nebeskih prostranstava.

A možda nešto od toga i bude, jer kao što znamo ‘BH airlens’ naša zvjezdana nada i uzdanica u svemirskim letovima je ugušena nakon što su je preuzeli Turci, onaj jedini avion nam je zaplijenjen davno negdje u Njemačkoj zbog dugova a nova letjelica se najavljuje pod imenom ‘Fly Bosnia’, čiji je vlasnik, opet pogađate, državljanin ‘Čuvara Harema’ Saudi Arabia-e Bakirov ahbab – Sulejman Al Shiddi, i istoimena kompanija koja je po Sarajevu i njegovoj okolici pokupovala sve što je bilo dobro i što valja.

Ja lično, kad bih se pitao, ne bih samo zbog ove odluke o svemiru, nikad pomjerio Denisa Zvizdića sa prve fotelje Vijeća ministara.

Uostalom, zna Bakir odlično što njegov ‘tečić’ može odraditi, taj uglađeni džamijski i državni parazit treba ostati u Vijeću ministara zauvijek, ili bar za koliko je SDA ta koja odlučuje.

Da bi mu popravio ‘rejting’, Bakir se potrudio da ode još dalje. Slavodobitno je najavio da će discipilinirati Milorada Dodika ili neće biti smjene Zvizdića, kao da je znao da će Zvizdić odlučiti o prihvatanju ‘svemirskog Ustava’, to Dodikov kandidat nikad ne bi uradio. I to kako će ga ‘ućerati u suru’, na način da će pokrenuti apelaciju kod Ustavnog Suda da se promijeni naziv Republike Srpske.

‘Možda pokrenemo apelaciju a možda i ne pokrenemo, vidjećemo za šest mjeseci hoće li Dodik promijeniti stavove’, bio je Bakir rezolutan kao i Ćaća mu Alija kad je izjavio ‘da jedno misli na sabahu a drugo oko akšama’. Da pojasnimo ovaj bosanski, ujutro je mislio Alija jedno a uveče drugo.

Kad se na ovu ideju SDA zelembaća Bakira digla i ‘kuka i motika’, kad se BiH zatalasala, fino na tenane ‘čova sa Biroa’ je to pojasnio. Šta sve dobivamo kad se, i ako se ukine, naziv. Imaćemo više zaposlenih Bošnjaka u Republici Srpskoj, imaćemo pravo na bosanski jezik, prestaće svi oblici diskriminacije, prestaće se u ovoj omrznutoj tvorevini dodjeljivati odlikovanja ratnim zločincima, ući će mo u NATO. Nije rekao ali je mislio : nama će pripasti i Srebrenica, možda čak i Banja Luka.

Kad je iz međunarodnih krugova, čak i iz ureda vječito ‘zabrinutog’ ahbaba Valentina Inzcka stigla reakcija kojom se osuđuje ovakav potez SDA, onda je ‘pala’ druga sjednica Predsjedništva SDA na kojoj se ‘oštro’ osudio ovakav potez OHRa, poslije se prešlo na osudu izbora glavnog Tužioca jer nije Bošnjak, raja je zaista načisto preokupirana ‘fejzbučenjem’ i internet ratovanjem, to nije uopšte za priču.

A bez ikakvog razloga nacijo, sjetite se samo mudrosti Izetbegovića mlađeg u zadnjih par godina i sve će vam biti jasno. I sjetite se njegovih apelacija, hoću reći tužbi, niko ih nije podnio više od njega. Možda jedino nekadašnji političar a sada pjesnik Haris Silajdžić.

Kad su mu svi govorili, uključujući i međunarodne ‘išarete’ da to ne čini, On je vizionarski pokrenuo žalbu na reviziju u sporu sa Srbijom za ratni zločin 2017 godine, i to zadnji dan od deset godina roka za žalbu, nakon što je to ‘aminovao’ vječiti jaran iz istog safa Reis ef. Kavazović, baba Memišević Fadila i ‘majka’ Munira Subašić. Kad je revizija ‘prdnula u šišu’ a Bakir nazvan ‘lažovom iz Vijećnice’ (po mjestu gdje je laž kako imamo nove dokaze i međunarodne stručnjake koji to potvrđuju servirana), nastavio se igrati sa apelacijama Ustavnom Sudu. Hoće ukinuti 09. januar kao praznik Republike Srpske. Pa je onda bila apelacija sa učešćem ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ na ovoj paradi, pa apelacija o neustavnosti najavljivanog referenduma za otcijepljenje Republike Srpske, svašta je bilo, igrama i ‘dinamici’ o kojoj priča Dodik nikad kraja.

Majke mi, kao ‘puzijada’, ‘grahijada’, ‘gulašijada’ i svaka druga slična ‘jada’.

Naravno, nijedna apelacija nije uspjela zabraniti ni slavlje u Banja Luci niti paradiranje u uniformama ‘zajedničkih snaga’, čak više, sve je bilo ‘svečanije’ i glasnije ali Bakir je još tu sa nama, tu je fala Bogu i Dodik jer ‘dinamika’ se mora pratiti ako se želi u Svemir.

Kad je ono zapelo oko ‘agende’ i ‘mehanizma koordinacije’, nekakvog ‘nevidljivog papira’ iz EU sa kojima mlate već nekoliko godina, Bakir je fino sastao se sa Dodikom u kafani ‘Barca’ i riješio sve ‘u pet minuta’ 2016 godine, bez Dodika se od tada na planovima agende ne može ništa riješiti.

Kad je zapelo u glasanju u Skupštini Republike Srpske pred samu ovu Novu 2019. godinu za mjesta u Bh Parlamentu-Domu naroda, Bakir je sve to, kako bi to slikovito pojasnio Fahrudin Radončić ‘šarmantno’ odradio i novi poslanici u ovom važnom bh Domu su glasovima SDA listom postali ‘omrznuti’ Srbi tipa Dušanke Majkić ili Nikole Špirića, i to ravno njih pet, zbog čega se opet bez Dodika u ovom Domu neće ništa moći odlučivati.

Kad god ‘zaškripi’ Bakir je tu da svojom mudrošću ‘zatalasa’, tako je i sa ovom najavljenom ‘možda hoće-možda neće’ apelacijom koju zaista treba shvatiti ozbiljno.

Jer, ona je pomalo i zamka za lakovjerne, nacijo. Dayton, još jedno naše bh čudo kojem se ne zna original i koji nikad nije usvojen u BH Parlamentu a koja knjiga je za BiH i Ustav i zakon, potpisao ju je Alija Izetbegović, Bakirov Ćaća, također mudrac i vizionar. Tim Sporazumom je fino napisano da je ‘od sada’, tj. od tada, Republika Bosna i Hercegovina ‘samo BiH’ sastavljena od dva entiteta (Republika Srpska i Federacija BiH) čime je BiH prestala biti republika, no to nije smetnja da je svi titulišu državom i republikom. Bakirijada može u svoje elemente ubaciti poznatu ‘foru’ mudraca Alije ‘kako jedno misli na sabahu a..’ pa tako tretirati i Bakirov ‘nijet’, tj. namjeru u vezi promjene naziva Republika Srpska. Naime, ako se usvoji takva apelacija, svi pobrojani problemi koje SDA navodi će biti riješeni promjenom naziva ovog entiteta.

Samo u žutom i u igrici.

Pa čak i ćorava kokoš zna to bolje od zelenog termita Bakira. Da bi se promijenilo sve što je on umislio, bilo bi potrebno promijeniti ne naziv imena entiteta već propise.

Ali, to je već za neku drugi igricu.

Ova poslednja nakana je očigledno već uspjela.

Svi ‘predstavnici Srba’ iz vlasti u Sarajevu su prešli preko svađa sa Miloradom Dodikom i došli u Banja Luku na sastanak sa njima. Sada Bakir umjesto Dodika, ima za ‘neprijatelje’ i svoje još uvijek aktualne suradnike u vlasti. ‘Dinamika’ je zakon, samo je treba pratiti.

Dodik je popustio i ustuknuo pred igrom sa zastavom i zadovoljio se sa onom na reveru, a nakon njegovih prvih nastupa u zgradi Predsjedništva pokazao se boljim političarem i od Bakira i od njegovog promuklog i izgubljenog Šefika Džaferovića. No, Bakirijada se nastavlja. Što se više igramo, sve je manje Bosne a više Republike Srpske.

Poslije hrvatskog člana BH Predsjedništva iz reda Bošnjaka Željka Komšića koji je izabran uz suradnju Islamske Zajednice i SDA na zadnjim izborima, u igru ulazi i Dragan Čović sa projektnom ‘Herceg-Bosna’, pa kad se sve ‘sabere i oduzme’, Bakiru ne valjaju više ni Srbi ni Hrvati. Ne valja mu Hrvatska, ne valja Srbija. Sa kim onda praviti ‘demokratsku, multietičnu i višenacionalnu’ Bosnu, kad već nisu ‘dobri’ ni Sejdić ni Finci?

Sa Bošnjacima inshallah, koji kad zatreba mogu biti i Bosanci, mogu biti i ostali, pa koliko ih ima, a ima ih.

Računajući na skriveni nacionalizam pod plaštom patriotizma među ‘bh blokom’ i strankama ‘građanske opcije’, i sagledavajući svakodnevne ‘kolumne’ i ‘pisma’ kriminogenog bivšeg Reisa hodžice Cerića poznatijeg kao Hižaslav, te otvorenu podršku aktualnog Reisa Kavazovića i njegovih ‘islamističkih i vehabijskih jastrebova’, sve je jasnije da Bošnjaci postaju nervozni i nestrpljivi u ostvarenu svojih planova, koji su planovi Alije Izetbegovića. A to je – kako što prije zaokružiti islamsku, islamističku ‘državu’ na onim teritorijama koje su zadržane pod kontrolom za vrijeme bh rata. Za sada, ona se zove ‘Jedina i Jedinstvena’, ‘Suverena’ i ‘nama najdraža Bosna’ a kasnije, kad se stvari ‘razbistre’, ona će se zvati možda i ‘Hatišemitska kraljevina Bosna’.

Ostaje nam još da se igramo, sve dok Srbi ne riješe Kosovo i kada nam u zamjeni za Republiku Srpsku dadnu nešto malo Sandžaka. Međunarodni krugovi, ma šta god to značilo, ozbiljno razmatraju ove ideje, čim se Bakir vrati sa Biroa, igre će se zaoštriti. Njemu ‘utrnula ispružena ruka’ prema strankama koje ‘možda hoće a sigurno neće’ sa njim u vlast, a raji umjesto moždanih vijuga utrnula guzica od sjedenja i internet nadjebavanja. Onima što nisu ušli u brojke mudraca o ‘100.000 zaposlenih’. Onima koji masovno napuštaju ‘jedinu i jedinstvenu’ pičeći prema EU prije Bosne. Bježeći glavom bez obzira, ostavljajući i ‘Drinu i Unu, i Savu i Miljacku’, iz države koja je ‘ćilimom zastrta’, u rukama vjerskih i političkih lidera-mafijaša, korupcionih glavonja i lidera, bogatih seoskih kapitalista kojima nikad nije i neće biti dosta dok ne osvoje čitav Svemir.

Usvajajući Sporazum UNa o korištenju Svemira ‘nebeski narod’ sada može komotno birati na koju planetu će da leti.

photo ilustracija ; karikatura Corax, Bakir sa munare osluškuje šta se događa u Mostaru na sastanku Aleksandra Vučića, Milorada Dodika i Dragana Čovića, arhiv