Dok su se birali ‘novi’ ministri, ‘stari’ preusmjerio Kanton Sarajevo na arapsku halal BBI Banku

Dok su šest političkih stranaka – Narod i Pravda, Naša stranka, Socijaldemokratska partija, Savez za bolju budućnost, Demokratska fronta i Nezavisni bosanskohercegovački blok postigli konačan dogovor o imenovanju ministara u Vladi Kantona Sarajevo, bez SDA stranke, ‘stari’ SDA ministar finansija je razmišljao kako da obilježi svoj odlazak na najprepoznatljiviji način.

Dva dana prije nego je izabran ministar finansija koji će ga zamijeniti (Amel Kovačević iz stranke ‘Narod i pravda’), odlazeći ministar Jasmin Halebić je sa BBI bankom, sa predsjednikom Uprave ove banke potpisao Sporazum i ugovore o pružanju bankovnih usluga između Kantona Sarajevo i ove Banke.

Po kojim dokumentima sve finansije Kantona Sarajeva će u buduće ići preko BBI Banke, osim samo jednog transakcijskog računa, koji ostaje kod Union Banke d.o.o. Sarajevo.

Tako je ‘nova’ vlada bez SDA partije i njenih činovnika, dobila banku po želji SDA i svrstala se u red šerijatskog poslovanja Arapa, vlasnika ove banke.

Naime, BBI Banka je prva banka u Regionu koja posluje u skladu sa islamskim finansijskim principima i njeni osnivači su Islamic Development Bank (IDB) sa dioničkim udjelom od 45,46%, Dubai Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27% i Abu Dhabi Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27%, dok usklađenost sa šerijatskim načinom poslovanja garantuje visoko tijelo banke – šerijatski odbor, sačinjen od stranih stručnjaka za šerijat, uključujući i domaćeg člana – Reisa ef. Kavazović Husejna.

Hahal banka će tako rasplagati sa svim (ogromnim) finansijama Kantona Sarajevo i pružati Kantonu usluge, a što joj je i glavni cilj, jer kako se navodi na web stranici ove Banke, ona već u BiH ima preko 33 poslovne jedinice pa je za pretpostaviti da su i neki drugi Kantoni još i ranije prešli na ovo ‘halal bankovanje’.

Banka je i članica Organizacije islamskih kooperacija (OIC) a njen direktor Amer Bukvić specijalno školovan u Maleziji za islamsko bankarstvo. Ipak, i pored toga što polako ali sigurno preuzima sve finansije u BiH, nije baš zgodno biti u njenom poslovanju, međutim to ne zabrinjava bh ministre i političare.

Naime, ova Banka je često pod paskom svjetskih institucija koje prate pranje novca i trag novca namijenjenog terorizmu, usljed čega je BiH dugo kod MoneyVall evropske institucije za praćenje finansiranja terorizma i pranja novca bila obilježena sivom odnosno crnom bojom, no i pored toga, ova Banka je stalni pratilac svih arapskih ulaganja i transakcija u BiH, dok je obavezno na silnim finansijskim forumima koje organizira po Sarajevu, Bakir Izetbegović i SDA uvijek uz nju, ili kao sponzor ili kao suorganizator.

Mada u ovom potezu ‘starog’ ministra Helebića ima i malo ironije sudbine, a evo i zašto.

‘Novi’ ministar finansija je imenovan iz stranke ‘Narod i pravda’ Elmedina Konakovića jednog od najvećih nada i uzdanica familije Izetbegovića a odnedavno najoštrijih kritičara i SDA partije i njenog predsjednika. Poznato je da je ovaj bivši SDA premijer Konaković koliko do ‘jučer’ bio u samom vrhu SDA, obavio je čak i prošle godine hadžž, dok mu je u ovim već prošlim oktobarskim izborima najveći pomagač i finansijer bio jaran Izetbegovića, kontroverzni arapski investitor u BiH Sulejman Al Shiddi koji gradi i kupuje po Sarajevu sa osnivačkim ulogom od nekoliko hiljada KMa a glavni mu računi po ‘ofshore’ poreznim oazama.

Nisam siguran da će halal bankovno poslovanje Kantona Sarajevo stoga zasmetati ni ‘novoj’ vladi ni ‘novim’ ministrima, jer čak iako je halal, bankovno poslovanje donosi ogroman profit, ma kako god to ovi iz šerijatskog vrha permanentno negirali. A na profit, ili kako ga slatko zovu šerijatski ‘bratska dobit’ niko nije imun. Posebno hadžija Konaković.

Pomenuta šestorka je u vlast krenula oštro i beskompromisno, bez SDA svakako, čak se imenovala i ‘bh blokom’ da napravi razmak između SDA i ostalih bh nacionalističkih stranaka, izbacili su seriju sastanaka i programa, međutim već kod ‘podjele’ fotelja za koju su tvrdili da ne postoji u njihovim platformama su zapeli. I posvađali se. Željko Komšić sa distance kalkuliše i razvlači, dok unutar SDP ‘jalije’ sijevaju i frcaju varnice oko postavljanja ministara, iako su tvrdili i tvrde cijelo vrijeme da se ne radi o podjeli plijena već o pronalaženju najboljih. Zbog toga ‘stari’ ministri mogu da rade šta hoće, pa i ovo sa bankama.

Zbog toga i još koječega a što će se brzo pokazati, u ovom tekstu su i stari i novi ministri, i stara i nova vlada u navodnicima. Jer sve je isto. Ovi ‘novi’ do jučer su bili ‘stari’, ‘stari’ su postali ‘novi’ preko noći.

A narodna kaže da se od govana ne pravi pita. Ili, ne bar u istoj tepsiji.

Međutim, pravi se. ‘Peče’ se.

Photo : ‘stari’ ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić (lijevo) i direktor BBI banke Amer Bukvić, sa potpisanim Sporazumom, arhiv