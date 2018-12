Prije par dana mladi sarajevski karikaturista i stand up komičar (ono, vicevi i priče ‘odstojećki’) Filip Andronik gostovao je na tv Sarajevo u emisiji ‘Dobre vibracije’, kao gost urednice Enise Skenderagić. Pitanje je nad pitanjima kad će ponovo gostovati. Čak više, hoće li preživjeti čovjek, nakon njegovog nastupa osuta je paljba na ovog umjetnika, protiv urednice je pokrenut postupak suspenzije, televizija se izvinula porodici Izetbegović, dok je umjetnik lično izložen prijetnjama i uvredama neviđenih razmjera.

Sezonu lova i metu, utvrdila je i ucrtala SDA stranka i njen predsjednik Bakir Izetbegović, poduprli su ga bošnjački mediji vjerskog i stranačkog sustava koje ova stranka doji i finansira uz Islamsku Zajednicu BiH, počevši od iste tv Sarajevo pa sve do vehabijskog magazina ‘Saff’ ili tursko-bošnjačkog ‘Stav’a ili ‘Faktor’a.

Dovoljno je za okidač bilo da se ‘oglasi’ Bakir i da sve otpočne onako kako treba u Bosni Veseloj.

“Neprimjerene i primitivne uvrede i psovke na račun Alije Izetbegovića i šehida na Kovačima koje su se pojavile u ilustracijama sarajevskog strip crtača Filipa Andronika, a koje su objavljene i u jednoj emisiji Televizije Kantona Sarajevo neće se tolerisati”…

I netolerancija je otpočela. ‘Kako ćeš hodati ulicom smradu četnički dobro sam ti upamtio facu odvratnu’.

Boga mi teško, sa takvom facom je preteško i u dnevnom boravku, ali nije od jučer u Bosni ‘građanskoj’. U Bosni ‘demokratskoj’, ‘multietničkoj’, gdje se ljubav prema Bosni izražava na veoma čudan ali opštepoznat način.

Ako mislite da je Andronik u karikaturi opsovao bosanske ćevape ili pituljice, samo se djelimično varate, mada je i to ‘kažnjivo’. On je, bože mi oprosti opsovao Aliju a to se ne prašta.

‘Uvrijedio je prvog predsjednika države BiH i sve šehide na Kovačima’, zacvilio je Bakir i odmah je stiglo izvinjenje familiji begova a crtača Filipa je stigla zaslužena fetva.

Karikaturista je jezikom umjetnika nacrtao Betmenov auto sa kojeg su poskidani točkovi i na kojem je razbijena šajbna i ubacio repliku ‘jebo ga Alija sa Kovača pa zar opet, sad su i točkove skinuli, jebem ti državu’ i fetva je odapeta.

Ubiti Filipa. Jer Alija na Kovačima znači država BiH. Jer, uvreda ‘prvog predsjednika BiH’ znači uvreda države BiH i jer uvreda šehida znači to sve isto.

Da je sarajevski žargon ‘jebo ga Alija sa Kovača’ koji se može čuti šapatom skoro svakodnevno umjetnik zamijenio sa ‘jebo ga Tito’, što se također može čuti u upotrebi među mladomuslimanskom mladeži bošnjačkoj, ne bi uopšte ispala ovakva frka i strka, međutim upotreba imena Alija je u BiH ‘u negativnom kontekstu’ je strogo zabranjena. Posebno u vezi sa Kovačima.

Pa da razjasnimo malo to sa Kovačima. To je najveće groblje palih boraca za odbranu BiH.

Dobro, SDA je to ‘zakonski’ nazvala ‘šehidskim mezarjem’, ubacivši u Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica u članu 1. ovakav tekst.

‘Pojam šehid ili pojam poginuli branilac, u smislu ovog Zakona, koristi se po slobodnom izboru korisnika prava’.

Tako, za Bošnjake tamo na Kovačima počivaju samo šehidi, za ostale borce je predviđeno počivanje na bilo kojem drugom mjestu.

Ovo groblje je ‘ustanovljeno’ još za života Alije Izetbegovića, prvog predsjedavajućeg bh Predsjedništva, kojeg Bošnjaci namjerno i uprkos zakonskoj definiciji tako lažno predstavljaju i oslovljavaju iako po Zakonu ta funkcija u BiH ne postoji. Alija je prvi predsjednik BiH isto onoliko koliko je recimo Milorad Dodik sadašnji, tako propisi govore, međutim u ‘građanskoj državi BiH’ po mjeri SDA to se tako ima govoriti i poturati.

Formalno pravno, zamišljeno je da se tamo sahranjuju pali borci za otadžbinu (BiH), ali samo odabrani. Oni, koje SDA i Islamska Zajednica BiH ‘proglase šehidima’. Ostali, iako pali, rekli smo, mogu pod zemlju bilo gdje. Ovaj vjerski pojam uveden je sa početkom islamizacije ARBiH i sa prvim žrtvama i zorno dokazuje da je od samog početka rata Islamska Zajednica BiH bila uključena i u rat i u ratne operacije, posebno u čišćenje ArBiH od ‘nemuslimana’. Ovaj proces je otpočet ubrzo po početku rata, već krajem 1992 godine i dovršen je kada je svih onih 30 % nebošnjaka (nemuslimana) u redovima ARBiH sa početkom rata očišćeno i ‘svedeno na podnošljiv prag SDA tolerancije’ na samom kraju rata, kada je kao što znamo ArBiH umalo 100% ‘čista’. Željko Komšić se izuzima u ovoj statistici, on je van statistike.

Možda je i sam Alija Izetbegović pomislio da tamo bude sahranjen, to se još ne zna, međutim jeste, i on je šehid, i tamo počiva. Iako znamo da mu je grob miniran augusta 2006. u pripremama za dolazeće izbore, iako znamo da se nikad počinilac nije otkrio iako čaršija javno drvi da su to uradile Sandžaklije iz redova SDA kako bi se zaoštrila situacija oko izbora optužujući četnike Srbe za ovo nedjelo, odlično znamo da mu je tu sagrađen mauzolej po uzoru na njegove vjerske svjetonazore gdje svakog dana Bakir Izetbegović uči molitve i polaže vijence a u ime države BiH. Gdje se događa Bosna i gdje živi Bosna.

Međutim, na ovom ‘najvećem groblju šehida’, vidi čuda ima svega ‘oko 1,500 ukopanih šehida’, ostali su kao borci ukopani na nekom drugom mjestu, jer ovdje na Kovačima, ima mjesta samo odabranima, čime je SDA kao i uvijek uvela podjelu i među mrtvima. No, ni to ne bi bio nikakav paradoks u lažima i istoriji SDA vlastele i klerikalne elite iz Islamske Zajednice BiH da se u zakon uvedeni pojam ‘šehid’ ne odnosi i na ‘ostale kategorije’ umrlih.

Po definiciji riječ ‘šehid’ označava zapravo žrtvu ali je to ujedno i titula za one što su poginuli slijedeći religijske zapovijedi, čime se opet potvrđuje da je jedna od glavnih logistika u bh ratu bila Islamska Zajednica BiH. Međutim po islamskom tumačenju ‘žrtve’ mogu biti različite. Tako šehid može biti i žena umrla na porođaju, umrli od tuberkuloze ili onaj pod ruševinama, ma može i šehid od upale pluća, ima ih pet po šerijatu.

Zato, prateći ove bogomdane islamske propise, šehida ne bi falilo ni u miru, kamo li u ratu. Jer, na Kovačima pored samog Alije, sahranjeni su i mnogi kriminalci i ratni zločinci, i svi su zaštićeni. ‘Neće se tolerisati uvreda šehida’, jasan je Bakir i građanska država BiH.

Tamo, na nekoliko metara od zaštićenog Alije, koji je umro od problema sa srcem a proglašen šehidom, sahranjen je i jedan od većih ratnih zločinaca ARBiH iz Sarajeva Mušan Topalović Caco.

Podsjećamo, to je ‘onaj’ što je prvo sahranjen pod ‘nn’ imenom ‘dok se prilike ne rasčiste’ a kad su se rasčistile, uz tekbire i broj prisutnih od 12,000 položen odmah do Alije. Svaki put kad uči dovu svome ‘šehidu’ Aliji, Bakir prouči i njemu. A pouzdano se zna da je odgovoran za Kazane gdje su pretežno Srbi a i Bošnjaci odvođeni na radove i ubijani te pobacani u provaliju i gdje je na stotine još neidentifikovanih kostiju i lobanja, posebno se zna kako je izmasakrirao šestoricu policajaca koji nisu ni šehidi niti su tu uz Aliju. Njega se Bakir sjetio kad je nakon toliko decenija odvukao guzicu na Kazane prije par godina, međutim sam njegov komentar na Kazanima je u cjelosti zasjenio takvu političku posjetu ovom groblju demokratske Bosne, jer je to prokomentarisao ovako. ‘Odavde se odlično vide Kovači’.

Tu je sahranjen u blizini i Ćelo, Ramiz Delalić, ratni komandant i mafijaš sa kojim se pokusurala država, i njega je kao i Cacu ‘neko’ proglasio šehidom, čim tamo ‘šehidi’.

Pa recimo, ako ste zaboravili, šehid je na Kovačima i Taib Torlaković poznato mafijaško ime sarajevskog podzemlja, ma tu je čak i jedna vatrogasac koji je šehidski nastradao (Kenan Slinić) od metka ljubavnice na stepenicama hotela Holiday In u Sarajevu, jebiga široko je tumačenje pojma šehid, velim vam ja.

E, sad, sve šehide je Andronik Filip ‘uvrijedio’ a televizija se izvinjava, jer tako ima da bude, jer kad kažeš Alija, odmah se pomisli i zna na koga si mislio.

Alija potiče od arapske riječi ‘uzvišen, visok, prvorazredan, plemenit, iznad kojeg nije ništa’. Ako nismo znali do sada, od sada trebamo zapamtiti.

Alija je zaštićeno kodno ime za vjersku državu Bosnu.

Izetbegović Alija je imao tu sreću što se rodio pod tim imenom. Od običnog nižerazrednog političara, notornog i zagriženog vjernika i prvog predsjedavajućeg BiH koji je funkciju i titulu naprosto preoteo od Fikreta Abdića koji je pola miliona glasova imao više od Alije u prvim demokratskim izborima, od njega je SDA i Islamska Zajednica napravila mit i legendu.

Mogao je Andronik (na kraju krajeva i morao) to znati, ako hoće da živi u ‘građanskoj Bosni’, ako neće, neka ‘razguli’. Dok još nije postao šehid.

Totalno pogrešna je njegova odbrana da nije mislio na Aliju Izetbegovića, ‘prvog predsjednika’, kao što je izjavio nakon prijetnji smrću. Da nije možda mislio na Budnjo Aliju, SDA tajkuna?

Ako jeste, opet je pogriješio. Svaki Alija je zaštićen, jer je ‘uzvišen’.

Eto, i Budnjin sin je, iako sva čaršija Sarajevo bruji ubio dječaka Džanana Memića, pa opet nije osumnjičen, jer mu je Ćaća Alija. A čim spomeneš Aliju, odmah kao da si spomenuo šehide, a onda već dalje zna se.

Sve se više potvrđuje u praksi da je Andronik Filip ‘djelo neprijatelja Bosne izfinansiran izvana’, kako utvrđuje špijunsko vehabijski magazin ‘Saff’, stoga me ne bi začudilo da se i sam počne izvinjavati.

Bez obzira što u tekstu njegove karikature nema ni slova ni pomena o Izetbegovićima a ni o šehidima.

Jer, takvih kao što je Filip ima sve više u Bosni Veseloj. Sve se bojim da se SDA zvanično ne oglasi i protiv davno umrlog Hašima Kučuka Hokija i ne zatraži kakvo izvinjenje, jer nacijo, kad se dubinski sagleda, izgleda da je i njegova pjesma ‘Nema te više Alija’, ogledni primjerak ‘narušavanja ugleda Alije Izetbegovića i šehida’.

Bošnjacima ne valjaju više ni general ARBiH Divjak Jovan (bilo je dovoljno da prokomentariše slučaj Dobrovoljačke na nebošnjačiki način i da odmah postane Draža ‘Čiča Jovo’), ne valja im Lovrenović, Jergović, Feđa Isović, Sergej Trifunović, Dino Mustafić, za Kusturicu ili Neleta Karajlića odavno znamo, ma ima li iko da im valja?

Ima. Sve dok ‘ne pređu SDA džamijski prag tolerancije’, ma šta god to značilo u šehidskoj državi Bosni.

photo : Hašim Kučuk Hoki, omot ploče ‘Nema te više Alija’, ilustracija, arhiv