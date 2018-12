OTKRIVAMO Vodstvo SDA, aSDA i Stranka za BiH imaju rješenje : umjesto maske-burka



Već nekoliko dana, Sarajevo se načisto guši u smogu, onečišćenom zraku i polutantima u zraku.

Otkazani su mnogi letovi prema Sarajevu, doktori preporučuju ostanak u stanovima i kućama, a prema zvaničnim podacima koje je plasirala američka ambasada u BiH, u nedjelju 02. decembra, Sarajevo je bilo najzagađeniji grad u Svijetu sa 304 AQI (index kvaliteta zraka).

Naravno, ima i onih koji ne vjeruju, neki bošnjački mediji su odmah reagovali i sve objavljeno proglasili čistom laži, bez šireg pojašnjenja, samo se čitaoci upućuju na neke web stranice na arapskom i engleskom.

Dok pišemo ovaj tekst, ‘malo je puhnulo’ sarajevskom kotlinom pa su sve oči uprte u nebo.

Drugačije se i ne radi u BiH, jer manje-više, uglavnom više, sve je u Božjim rukama.

Sadašnja prelazna vlast u Sarajevu koja ‘ne poštuje volju birača’, a to su, zna se već, SDP, Narod i pravda, Demokratska Fronta, Stranka za Bolju budućnost i još poneka minorna strančica i koja ‘nedemokratski’ preotima Sarajevo od ‘pobjednice’ SDA stranke, ne čini ništa po ovom problemu građana, osim što proglašavaju neke ‘epizode’ i traže već viđeno, kao ‘par-nepar’, ‘smanjenje loženja drva i uglja’, ‘zabranu saobraćaja u određenim zonama’ i slične nebuloze, pa su kod takvih okolnosti stranke SDA i aSDA, i Stranka za BiH kao već poznate stranke bošnjačke i probošnjačke, na kraju svih krajeva i bosanske orijentacije donijelo dokumenat koji rješeva ovu nastalu situaciju, čije dijelove objavljujemo ekskluzivno.

Uz ono već poznato da se zna, ‘narod zna’, ko se najviše brine o svojim građanim i biračima i ko uvijek ima mudrosti, hrabrosti i rješenja u svim situacijama, ko je legitimni predstavnik bh raje, ko se borio i uvijek se bori za Jedinstvenu i Suverenu, stranke su donijele Proglas, dokument kojeg nude i svim ostalim političkim

subjektima na potpis i to bez odlaganja, jer nema se vremena a ‘novoformirana vlast ne poduzima ništa’ u kojem nude svojevrsna i nova nadahnuta rješenja.

1. Lažu vas kad govore da je urbanistička gradnja u glavnom gradu Jedine i Suverene države nam Bosne jedan od uzroka ove zagađenosti u zraku, koja, uzgred nije tačna, radi se samo o neznatno povišenoj nezdravosti zraka, i lažu vas da je to zato što se po gradu gradilo i da se gradi onako kako ko hoće i gdje stigne, vlast je sve dozvole i sva ispitivanja provodila u skladu sa propisima koje je donijela. Stanarima zgrada i solitera je uvijek ostavljena mogućnost da otvore prozore i balkone i da svoje mjesto življenja prozrače kad se ukaže za tim prilika i potreba.

2. Lažu vas kad govore da nema rješenja ili da su rješenja odviše poznata još iz one odvratne i mrske Yugoslavije tipa ‘par-nepar’, jer mi hoćemo i imamo daleko bolja i zdravija rješenja.

Umjesto širenja takvih ili sličnih lažnih vijesti, predlažemo da se pod hitno izglasa zakon o vraćanju burke ili nikaba u upotrebu, odnosno da se revitalizira Zakon o feredži i zaru iz 1952 godine koji još nikad nije prestao da važi, tako što će se njegove neke odredbe proglasiti nevažećim. To se može uraditi i telefonski, nije nam prvi put, i iz Zakona izbrisati samo par članova koji govori o zabrani burke, feredže ili zara a dodati novi član koji glasi :

‘ Burka, poznatija kao nikab, a još poznatija kao feredža ili zar (veo) je sastavni dio odjeće i tradicije muslimana i njena upotreba je u skladu sa vjerskim osjećanjima muslimana te se kao takva može slobodno i bez ikakvih uznemiravanja ili drugačijih ugrožavanja demokratskih prava nositi u svako doba i na svakom mjestu, osim u kućnim prostorijama.

Posebno se nalaže u situacijama zagađenja zraka usljed strujanja zraka ili drugih nama nedokučivih događanja’.

3. Vraćanje burke ima i svoju realnu dimenziju, ona je uz manje-više iznimki odavno prisutna na našim prostorima, a osim toga puno je zdravija i higijenski ispravnija od bilo kakvih vrsta maski za lice. ‘Em daje slobodu onih koji je nose, ’em naše lice naprosto ‘diše’ pod njom, umjesto da se ‘guši’ pod kakvim hemijski neispitanim materijalima od kojih se pravi gaza ili guma za maske.

4. Svi oni, koji i poslije prestanka ovih vazdušnih opasnosti i zagađenja požele da burku i dalje iz predostrožnosti zadrže kao svoj identitet ili dio odjevnog predmeta, moraju imati svako poštivanje takve odluke i nesmije im se zbog toga uskraćivati nikakvo njihovo pravo na radnom mjestu ili u obavljaju svakodnevnih poslova.

5. Naučno je dokazano da burka nije štetna po zdravlje, dapače, pa stoga osim u ovim teškim vremenskim neprilikama, ona će imati i daleko veće a pozitivnije efekte po zdravlje stanovništva u budući, posebno kod ženske djece.

6. Muškarci, koji naravno, nisu obavezni nositi burku, feredžu ili zar budući da ona i nije isključivo namijenjena njima već ženskom polu, u ovakvim situacijama imaju obavezu nositi umjesto maske ‘arafat’ šal standardne širine i dužine, sa već dizajniranim i uobičajenim modelima koji su također prisutni u ‘našoj tradiciji’, kojim moraju pokriti usta i nosnice kako čestice zagađenog zraka ne bi prodrijele u pluća, a ako neće, neka im Bog odluči o sudbini.

7. Naređuje se policijskim službama i drugim organima da u slučaju susreta sa osobama pod nikabom, feredžom ili zarom, u utvrđivanju identiteta postupaju u skladu sa propisima, bez omalovažavanja osoba, zna se kako se utvrđuje identitet u takvim okolnostima i ko to provodi.

8. Vraćanje burke političari koji ‘otimaju volju birača’ mogu ozakoniti dijelom i kroz potpisivanje Ugovora države BiH sa Islamskom Zajednicom, čime bi ovaj problem bio riješen ne samo u iznimnim okolnostima već zauvijek, u kom pravcu ih pozivamo da izvrše pritisak na potpisnike ovog dokumenta koji to izbjegavaju, uz napomenu da je Željko Komšić unaprijed dao čvrsto obećanje kojem mi vjerujemo, znamo i zašto.

9. Ovaj vid zaštite građana je mnogo jeftiniji i humaniji od svih predloženih mjera zagađenosti zraka a osim toga, ima prednost u tome što je po karakteru preventivan. Nikad se ne zna kad će nastupiti zagadjenje zraka do mjere opasnosti po zdravlje, poznato je da su organi uvijek spori i dok donesu prave odluke šteta već nastupi, ovako, unaprijed smo svi zaštićeni i sigurni.

10. Svako ima pravo da o svom odijevanju odlučuje po svom izboru jer to je u skladu sa Međunarodnim Konvencijama i Zakonu o religijama i vjerama pa stoga cijenimo da je burka spas za urbanistički vrlo složeno područje našeg glavnog grada podložno strujanjima nečistog zraka. Međutim, ukoliko se naša inicijativa ostvari, to će biti od koristi i za čitavu Jedinu Nam i Suverenu Bosnu, budući da nečisti zrak ne pogađa samo glavni grad, strujanja idu po samo Božjim poznatim putevima.

Bogate zemlje u rješevanju ovih i sličnih problema daju ogromnu lovu koju mi nemamo, ali imamo viziju i jednostavan način kako bezbolno i laHko prebroditi ovu i buduće situacije.

PS : Svaka sličnost sa stvarnim stanjem i situacijom, slučajno je namjerna

photo : Indira Sinanović, kandidatkinja aSDA, arhiv