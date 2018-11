Na otvoru islamskog studentskog doma u Sarajevu predsjednik vijeća ministara BiH (premijer) Denis Zvizdić izračunao : proliveno je milion litara šehidske krvi za suverenitet BiH.

Upravo onako kako je to nekada govorio Dino Konaković kao premijer SDA (sada je u drugoj stranci i drugačije i govori i priča, mada isto misli) da su ‘džamije važne kao fabrike’, o važnosti jednog objekta u Sarajevu govorio je i Reis ef. Kavazović Husejn, doktor i Prvi U Bošnjaka, na otvorenju novoizgrađenog islamskog studentskog doma u Sarajevu koji je svečano otvoren presijecanjem vrpce ‘na šesnaestoro’. Sjeckali su pored Reisa i državni funkcioneri, predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj, turski ambasador u BiH Koc bez kojeg se malo šta ‘presjeca’ ili ‘otvara’ u BiH, džamija nijedna, posebno je oštrio makaze Mehmet Nuri Ersoy turski ministar za kulturu i turizam te direktor direkcije za vakufe (vjersku imovinu) iz Turske drug i brat Adnan Ertem.

Naravno, Turci su finansirali ovaj objekat preko 8 miliona KMa skupa sa Islamskom Zajednicom i otvoren je još jedan islamski studentski dom u BiH u Sarajevu, drugi se nalazi u Mostaru.

I dobro, neka se gradi, kad već ne ide sa fabrikama i bolnicama, ili putevima, neka se bar išta gradi, a gradi se. Pored ovog doma, u istom danu otvorena je i nova stambeno-poslovna zgrada Islamske Zajednice također u Sarajevu, tako je ‘Bosna dobila’ danas 59 novih studentskih soba sa 202 ležaja i 14 stanova za ‘potrebe’ Islamske Zajednice u BiH, razloga za slavlje je bilo na pretek.

Bilo je to vrijeme i za mikrofone, i za kamere, i za šetnju Sarajevom, svega je bilo.

Kako i ne bi. Dok se ‘oni’ državni studentski domovi raspadaju od dotrajalosti i u kojima studenti zimi uključuju grijalice i sjede obmotani ćebadima, niču novi. Islamski, doduše, ‘ali tu mogu aplicirati i studenti sa drugih fakulteta, prednost imaju oni sa Fakulteta islamskih nauka’.

Jer, ovi su i jeftiniji i komforniji i novi, na kraju svih krajeva, a čim im je vlasnik IZ, neće biti ‘zime’.

Tačno ‘u bobu’ se ostvaruju prognoze Mirsada Veladžića, iz one davne 1991. godine kada je rekao da ‘nama ne trebaju škole, treba graditi džamije i medrese’. Dodao bih i islamske studentske domove.

Tamo je spas.

Reis efendija sa očima iz horor filmova ef. Kavazović je tu doktrinu dopunio. Ovo mu dođe kao ‘misija’, znači opet neki novi ‘farz’ iliti obaveza.

‘Prvi korak smo već napravili u Mostaru gdje imamo studentski dom koji već godinama uspješno djeluje. Otvaranjem studentskog doma u Sarajevu mi nastavljamo sa vizijom misijskog rada sa studentskom populacijom”, poručio je Kavazović.

A ‘misija’ kaže da će se ići i dalje. Pored vjeronauke u vrtićima i osnovnim i srednjim školama, pored islamskih vrtića i islamskih škola, na redu su studenti, dakle Univerziteti.

A onda je Kavazović ‘opleo’ o važnosti obrazovanja. “Projekti poput ovoga kao i brojne stipendije koje osigurava Islamska zajednica u domovini i dijaspori trebaju pomoći da sva naša djeca imaju barem približno jednake izglede da dođu do kvalitetnog obrazovanja”.



Što znači, postojeće obrazovanje nije kvalitetno i stanovanjem u islamskim domovima studenti će to nadoknaditi. Nego šta. Dom pored soba, kupatila, kuhinje i svega ostalog, ima i prostorije za klanjanje, faktički to je ‘mala medresa’ ili ‘manja džamija’, u tome Reis vidi ‘kvalitet’ obrazovanja, u protivnom, pravili bi se Univerziteti a ne studentski domovi. Međutim, islamski domovi, islamski starački domovi pored islamskih vrtića, siguran su znak da je BiH u raljama vjere i islama, u zagrljaju Islamske Zajednice BiH i bratske Turske koja to jedino po Bosni i radi. Po Srbiji se otvaraju fabrike a kod nas džamije i evo, studentski islamski domovi.

I stambene zgrade, koje će uhljebiti Reisove podanike.

No, ima tu i nešto važnije od studentskog doma ili zgrade sa podzemnim i vanjskim garažama. Radi se o vakufu iliti imovini Islamske Zajednice BiH kojoj se za ovakvu vrstu biznisa daju bez ikakvih problema dozvole u centru grada i na prestižnim lokacijama, čime Reis ‘na mala vrata’ otvara proces ‘denacionalizacije’, odnosno vraćanja imovine Islamskoj Zajednici koja joj je ‘oteta’ od strane onog sistema, o čemu ‘vazi’ permanentno i koji proces je jedan od razloga ne potpisivanja ugovora države BiH sa IZ.

Kako su iskopali da je zemljište za zgradu ili dom dato IZu još davne 1866 (poklon Hatidža-hanume i Safija-hanume, kćerke Mehmed-efendije) to znaju samo Reis, Zolj a bogami i Denis Zvizdić. I knjige-tapije Islamske Zajednice koje su paralelni dokaz o vlasništvu nekretnina, kakvi Katastri ili Zemljišne knjige zvaničnih državnih organa.

Reis je u svom zanosu hvaleći pare iz Turske, dodao još poneku svoju, onako nasmiješenu.

Ovo je povratak na ‘osmanizaciju’, konačno su poslije toliko čekanja naša braća tu. Isplatilo se čekati.

“Čekali smo jako dugo da Turska ponovo u Bosni zajedno sa dobrim Bošnjanima gradi vakufe kao zalog civilizacijskog razvoja ove zemlje i njenog naroda, ali smo dočekali. Nije bilo davno kada nam se činilo da i ono malo vakufa što je preživjelo sistematsku otimačinu i brojne agresije i urbicide neće opstati. Danas, sve izgleda drugačije i iako je pred nama dug put povratka i očuvanja vakufa i ukupnog osmanskog naslijeđa na ovim prostorima mi zahvaljujući prije svega našim vjernicima i podršci naših prijetalja iz muslimanskog svijeta gradimo i nove vakufe. To je zalog našoj boljoj budućnosti..’

Bolja budućnost je tu, nema dileme po riječima Reisa koji se zahvalio i predsjedniku Turske, tako to ‘hoda’, govorio je i o ‘odgoju’ u obrazovanju, bolje reći vjerskom ‘preodgoju’, turski vjerski i politički dužnosnici su govorili o ‘bratstvu i jedinstvu’ Bošnjaka i o ‘korjenima’ ma šta god to značilo, svi to manje-više znamo, glavni je zaključak da je višestoljetna okupacija Bosne od strane Turske za Reisa i bratiju bila zapravo jedna odlična bratska idila nasilno prekinuta, koja se evo, obnavlja i vraća u ‘normalne okvire’.

Predsjednik Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, uz makaze je cvrkutao i o politici, šta bi drugo i mogao.

I to ne o dnevnoj politici, bilo je i toga, otišao je korak dalje u naučna istraživanja i zaključivanja.

“Mi želimo, ma koliko to u ovom trenutku izgledalo teško, da izgradimo društvo znanja. Bošnjaci su na ovim prostorima dobili svoj politički suverenitet. Plaćeno je to ogromnom žrtvom, plaćeno je sa milion litara šehidske krvi i zbog toga želimo da odgajamo generacije koje će to znati cijeniti”.

Što se tiče ‘odgajanja’, to znamo, Denis kao i Reis želi ‘građansku državu’ sa sve muslimanima, Bošnjacima, zbog toga je i ovolika briga Turske i IZe za obrazovanjem i znanjem, zbog toga su tolike džamije, tekije, medrese i silni ‘kulturni’ islamski centri pograđeni po BiH, međutim nikako mi ne ide u glavu kako je Zvizdić došao do cifre od milion litara šehidske krvi, to ne mogu da dokučim?.

Zvizdić je rat proveo vani, što znači da plaho nije upoznat ni sa borbama ni sa prolivanjem krvi, zbog čega ga u medijima nesklonima SDA partiji zovu ‘pripadnikom minhenske gazijske brigade’. Ako je pak računao količinu krvi u ljudskom organizmu pa to množio sa brojem žrtava, opet nije dobro izračunao. Žene imaju manje krvi u organizmu od muškaraca (žene 4,25 litara, muškarci 5,67), djeca različito, zavisno od starosne dobi, a osim toga, gdje su oni što su samo ranjeni a nisu šehidi, ma šta god to začilo, jer i oni su izgubili ovu dragocjenu tečnost. Plus, koliko tačno ima žrtava bh rata, veliko je pitanje da li mlađani Zvizdić zna taj podatak, na kraju svih krajeva, kakve uopšte veze imaju stanovi IZe i islamski domovi sa krvlju šehida, to zna samo on. Koji je nedavno sa otvora aerodroma u Turskoj, javljajući se u bh medije Istambol proglasio glavnim gradom Turske, no niko to neće mjeriti i računati, cilj je postignut. Odapeta je još, Bog zna koja po redu strelica mržnje za mlade generacije u novom islamskom domu, koji su čuli ono što se tebalo čuti.

A to je : koliko košta glupost SDA apartčika i njegova matematika pretvaranja žrtva bh rata u brojke, u jednačinu sa dvije ili više nepoznatih. Jer, odveć pouzdano se zna da je suverenost i nezavisnost Bosna dobila referendumom provedenim 1.marta 1992. godine. Krv se počela prolijevati tek poslije toga i ne samo šehidska.

photo : u sredini – Denis Zvizdić i Reis ef. Kavazović, na otvoru islamskog studentskog doma, arhiv