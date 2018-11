Ne kaže se džaba : ‘bježi k’o đav’o od krsta’. Ili, kako je obični konferencijski sto postao mjera ‘našeg identiteta’.

Već je poznato da u bosanskom jeziku nema i nesmije se naći nijedna riječ koja u sebi sadrži skup slova koji bi asocirao ili predstavljao riječ krst ili križ.

Tako se, podsjećamo, krstareće rakete nazivaju navođene ili vođene rakete (jer zaboga, one ne krstare, one sigurno pogađaju cilj), ukrštenica je ispunjavalka, niko ne sjedi sa prekriženim nogama ili ukrštenim nogama već nogom preko noge, ne govori se ukrstiti snage već suprotstaviti silu, ne kaže se raskrižiti ili raskrižati lubenicu već se kaže isjeći lubenicu u tiptike, ne veli se prekrižiti nešto ili nekoga već precrtati ili prešarati, ne možeš više po bosanskom raskrstiti sa nečim već moraš odlučiti …

Ima toga ihaha, treba oprezno kod pisanja i govora, toliko nam je jezik ‘star’ i u istoriji toliko prisutan a tek sad ga moramo učiti.

Međutim, osim ove paranoje u vezi krsta u bh rječniku i u školskim klupama koji je u direktnoj svezi sa polumjesecom koji je ujedno i temelj bh rječnika, u BiH je stigla i malo drugačija paranoja.

Sad se bježi od krsta i u drugim i drugačijim okolnostima, u našoj svakodnevnici. Sad se strogo pazi kako ti stoje slike na zidu, namještaj u kući, kako je raspoređen namještaj u kancelarijama ili kako sadiš voćke.

Ma sve to se radi i radiće se, ali nesmije ništa da podsjeti na krst. ‘Đe ćeš ba’ gledati da ti na zidu visi familija u ramovima raspoređenim u obliku krsta, ima da vise pravolinijski, hoćeš vertikalno hoćeš horizontalno, ili da ti nedaj Bože, tobe yarrabi, rastu borići, ne nikako borići to nije ‘naše’ drvo, recimo hurme, da ti to raste u dvorištu ukršteno. Ili da ti trosjed stoji ukršteno u odnosu na dvosjed i fotelju pa da to sve kad se rasklopi podsjeća na krst. Jok! Pod špagu sadi, razmještaj, zna se kako je Bog rek’o.

Tako je vehabijsko-bošnjački portal ‘Saff’ pravilno uočio u čemu je glavna srž ove ‘nove koalicije’ koja hoće da iz vlasti ‘izbaci’ SDA stranku u Kantonu Sarajevo. Da prevedemo na razumljiv jezik ono što je prije ‘Saffa’ tursko-bošnjački magazin ‘Stav’ obznanio, radi se o tome da ‘hoće da nama uzmu naš bošnjački identitet metropole Sarajevo, da nam izbace vjeronauku iz škola, da nam preotmu Univerzitet, unište bosanski jezik i sve naše tradicionalne vrijednosti’ po čemu smo, je li, bili prepoznatljivi’.

Ako ne bude SDA u vlasti, sve to ode u ‘helać’ ili na čistom bosanskom : u tri pičke materine.

Ali nije u pitanju samo ‘naš bošnjački i lični identitet.

‘Saff’ magazin je ‘otkrio’ da se ova ‘neprincipijelna’ bratija koju predvodi ‘Naša Stranka’ i Peđa Kojović, ‘SDP’ i Nermin Nikšić, ‘Nezavisni bosanskohercegovački blok’ i načelnik opštine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić, Dino Konaković i ‘Narod i Pravda’ kojima su se priključili i ‘zlatni ljiljan’ Komšić i ‘Demokratska Fronta’, Fahrudin Radončić i ‘Stranka za bolju budućnost’ te Seand Šepić i ‘Nezavisni Blok’, zapravo okupila ‘oko krsta’. Tačnije ovako su rekli, citiramo.

“Najzanimljiviji dio današnjeg okupljanja sarajevske šestorke je krst oko kojeg su se okupili, odnosno način na koji je domaćin sastanka postavio crveni sto. Da li je krst u crvenom stolu tu slučajno ili ne?”

Jer, stol je nacijo, aranžiran u obliku krsta. I nije onda pitanje ‘je li to slučajno’ postavljeno ‘nako’, bez veze i bez razloga i povoda.

Kad se zna da je ‘najgrlatiji’ u ovoj koaliciji Predrag Peđa Kojović, predsjednik ‘Naše Stranke’ koji u ovom ‘otimanju’ svega ‘našega’ najviše govori i insistira. Dok su se ovi, ostali, okupili oko njega. Dabome, zna se i to da je Peđa metafora krsta protiv kojeg je ‘nama’ šesti, sedmi ili osmi ‘farz’ se boriti.

A ovi ‘uz njega’ su isti kao i on. Jer, tu za ovim stolom ne sjedi Bakir Izetbegović.

Kod ovakve naučne doktrine čuvara bošnjačkog identiteta, čovjek se može slobodno prekrstiti, druge nam nema. Toliko je patološka i bolna a stvarna, da ne može stvarnije. Iako je stol zaista ‘aranžiran’ u obliku krsta, što se i vidi na priloženoj fotografiji, umjesto da se postavi pravolinijski, ili da ga izokrenu u četverougao ili kakav romboidni oblik, načisto je prekršten. Plus, crvene je boje, kod čega otpada svaka dilema i sumnja u zle i podle namjere ove ‘neprincipijelne koalicije’ koja je, u ovakvim pokradenim i nakaradnim, kakvi jesu bili, izborima, osvojila daleko više glasova od SDA koja isjedava samo na sećijama, soframa i dihvanama. Pravolinijskim.

Postoji ona narodna ‘bježi ko đavo od krsta’, po kojoj se ravnaju Bošnjaci ‘Saff-a’.

I ne bez razoga. Ova poslovica kaže da kad se neko nečega boji a ni za živu glavu neće da se sa tim suoči, onda od toga ‘bježi k’o đavo od krsta’.

photo : ‘pokršteni’ konferencijski stol načelnika opštine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića (prvi slijeva za stolom u pročelju) i “onih oko krsta”, magazin “Saff”