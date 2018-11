“Završavamo pušku, krećemo uskoro sa haubicama i dronovima …”

Dok se pokušava ‘udati’ svakom i bilo kome ovih dana kad se vidi da sa SDA neće niko da participira u vlasti, Bakir Izetbegović je u svom očaju i muci posegnuo ponovo za ratnom retorikom. Na obilježavanju 26. godišnjice od zloglasne mudžahedinske brigade ARBiH, 7. muslimanske viteške rekao bi On, Izetbegović Mlađi je okupio sve bivše komandante ove bh armijske formacije, vjerski kler iz bratske Islamske Zajednice BiH pa ‘udario’ u prijetnje. Uz tekbire i ilahije i kaside, kao nekad Otac Alija. Prije toga, dao je uhapsiti borca ARBiH Doglod Hajriza koji je na ovom skupu izrazio svoje negodovanje što na skup nije ni pozvan, posebno ogorčen na ‘one u prvom redu’, Bakira i Šefika Džaferovića, dobacivši jednom od govornika:

“Pogledajte gdje Murgo sjedi. Ja sam išao ispred vas sviju. Vi ste meni svi iza leđa bili”.

Murgo Bakir nije izdržao, dao je ‘mig’ i borac je hitno udaljen sa skupa a Murgo nastavio sa veličanjem Oca Alije, 7. muslimanske i zaprijetio ‘siromašnim susjedima’, Srbima i Hrvatima.

‘Siromašni susjedi troše novac na skupo oružje. Vidite te raketne sisteme i avione po Srbiji i Hrvatskoj, a mi u svemu tome moramo držati balans. Ako budemo slabi, ako procjene da smo slabi, bićemo im lagan plijen”, a zatim dodao hvalospjeve i prijetnje uz ‘namjensku industriju BiH’.

“Ovih dana završavamo pušku, uskoro ćemo krenuti s haubicama i dronovima, radimo sve vrste municije, višecjevne bacače…Kada sam kazao da ćemo jačati namjensku proizvodnju za komercijalne potrebe i tržište i za ne daj Bože odmah su se zabrinuli u Beogradu…’

S pravom, niko više ‘iz prvog reda’ nije obraćao na povike nekakvog borca ARBiH u zadnjem redu koji je kasnije ukazao da se u ratu borilo srcem a ne za ‘zlatne ljiljane’ koji su poslije rata podijeljeni onima ‘iz prvog reda’, najviše, i s razlogom, mediji su dali pažnju Bakirovim prijetnjama.

Jer, one imaju pored vojnog hvalisanja bez pokrića i svoju drugu dimenziju.

Radi se o SDA i gubitku vlasti poslije ovih oktobarskih prošlih izbora kada niko od bh političkih partija neće u vlast sa SDA, pa je Bakiru ostala zadnja i najslađa opcija : patriotizam i rat. Dodjeljujući sebi i svojoj stranci ekskluzivno pravo na patriotizam i domovinu, ubacivši se u ‘probosanski blok’ (opet Bosanci, a ne Bošnjaci), pozvao je ‘sve da se ujedine u probosanski blok’ i da oforme snažnu vlast koja se može oduprijeti ‘neprijateljima’.

Naravno, za govornicom je dominirala scenografija sa arapskim slovima i ratnom zastavom, što je odličan dokaz ‘državnosti Bosne’ u mislima Izetbegovića, dok su se ispred mikrofona smjenjivali govornici SDA partije i činovnici Islamske Zajednice BiH nekadašnji komandanti ove brigade zbog koje je ARBiH već tada, u ratu, postala čisto vjerska formacija u kojoj su dominirali mudžahedini.

Tako je, uz SDA ‘poučak’ da ‘niko nije kriv dok se pravosnažno ne utvrdi presudom’, a utvrditi se neće nikad, bivši komandant Trećeg korpusa u čijem sastavu je bila i 7. muslimanska Sakib Mahmuljin ‘istakao zadovoljstvo što je ova jedinica i svi oni koji su bili njeni članovi kao i oni koji su njom rukovodili izašli časni. Ako je bilo kakvih negativnosti radi se o pojedinačnim slučajevima, a Sedma muslimanska brigada kao i svi mi izašla je časna iz rata 1992. – 1995’.

Prema optužnici od 2015. od kada se ‘suduje’ Mahmuljinu, ovo ‘časno’ vojevanje mudžahedina znači da su ‘pripadnici jedinice “El Mudžahidin” tokom borbenih dejstava ubili gotovo 50 ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti, prethodno otetih od druge jedinice Trećeg korpusa Armije Bosne i Hercegovine koja ih je zarobila te da su ‘protivno Konvencijama nečovječno postupali prema blizu 20 ratnih zarobljenika i civila koje su odbijali odmah predati jedinici vojne policije, u skladu s komandama’.

No, odlično se zna kako su mudžahedini svojm ‘din-dušmanima’ odsijecali glave i slikali se sa tim ratnim trofejima, Sudu BiH će trebati još sto godina da ‘utvrdi dokaze’ ove časnosti, vratimo se na tren ponovo na ratno zveckanje sa patriotizmom i sa ratnim huškanjem.

Bakiru i SDA braći su još jedino te opcije za opstanak u vlasti ostale.

Iako će takve izjave izazvati salvu reakcija od strane ‘siromašnih susjeda’, namjerno su i zbog toga i date, lako će on prebroditi sve muke sa Dodikom i Čovićem u sklapanju vlasti na ‘višem nivou’, one su više izrečene da se ‘probosanski blok’ i lideri partija koje u kantonalnim dijelovima vlasti neće sa Bakirom ‘urazume’ i prestraše, jer to je još jedina opcija koja je Bakiru ostala da bi zadržao vlast. I naravno, da ‘zatalasa’ sa petriotima borcima i onim drugim ‘nepatriotima i neborcima’, sa ‘onima koji vole Aliju’ i sa onima drugima, na koju kartu podjele Bakir ozbiljno računa.

Iako i sam zna da su ‘uspjesi’ njegove namjenske industrije čisti ćorak, od svih tih silnih haubica, pušaka i dronova jedino se može pohvaliti pljačkom i preprodajom ‘starog naoružanja’ putem ugovora koji su donijeli lovu njegovim kadrovima u ovoj grani bh industrije. Od svega tog silnog ‘razvoja’ on se jedino može pohvaliti sa Ramazanskim topovima koji se serijski proizvode i dijele širom BiH, u čemu posebno napreduje fašizoidni Bakirov načelnik Sarajeva Abdulah Skaka.

I koji topovi su uz halal narezke u vojsci BiH bili glavna preokupacija bijelih ahmedija i zelenih SDA termita svih ovih poratnih godina. I sa razlogom. Nekada, u ratu u BiH, Alija Izetbegović je ‘svoje’ prepoznavao sa jednostavnim pitanjem : ‘Ima li te u Skakinoj teci’, kao što je onomad pitao Zlatka Lagumdžiju (a bez veze, “slučajni prolaznik” je čak i hadž obavio tajno), a što je bio pouzdan dokaz ‘pripadnosti’ bez da se skidaju gaće. Naime, otac mlado-muslimana Abdulaha Skake je vjerno bilježio u svoju ‘teku’ ko je sve osunećen u njegovoj brijačnici, pa se tamo utvrđivalo prema otkinutoj onoj muškoj stvari ko je veći patriota i domoljub. Sada, ne mora se to pitanje više postavljati, dovoljno je da ti Skaka ‘halali’, pokloni Ramazanski top, ostalo je sve poznato.

Koliko će ovakva ratnohuškačka retorika Izetbegovića pogoršati smirivanja sličnih ideja u BiH, pa i u okolici, kod ‘siromašnih susjeda’, te kakav odjek će takve izjave ‘bez pokrića’ po državu BiH imati u EU i u ‘ostatku’ svijeta, Bakiru je to najmanje važno.

Davno je sa tim rasčistio. Zato ga nigdje nema u Evropi, osim ako Istambol ne računamo među evropske metropole.

Da je iole ozbiljan u svojoj namjeri ‘ratnog balansa’ BiH sa ostalim ‘susjedima’, mogao je Bakir, a to je mogao i Alija onda, samo iz donacija napraviti pored Ramazanskih topova prave haubice i prave dronove, imati najmoderniju avionsku eskadrilu pa čak i pomorske jedinice jer smo, je li, ‘pomorska zemlja’, umjesto što su milijarde dolara listom završile u kasama ahbaba i jarana i u Islamskoj Zajednici BiH i na off sore poreznim oazama, kako to nije nikad bilo tako ozbiljno, ostalo mu je jedino još da prijeti sa ovakvim budalastim ćorcima. I da po istom receptu kao i u bh ratu ‘zbije patriotske redove’ stvarajući mržnju i neprijateljstvo i kad treba i ne treba.

Jer, i tada je, podsjetimo, po istom receptu njegov otac ‘naoružavao’ SDA vojsku prodajući dobivene puške ‘patriotama’ po cijeni od nekoliko hiljada KMa, pa misli da bi i sada, ‘za nedaj Bože’ situaciji, na isti način to ‘prošlo’. A dronovi su totalno drugačiji od pušaka.

Plus sada, uz hapšenje boraca i uz izlapjeli patriotizam po njegovom ukusu i uz mafiju i kriminalce u svom krilu, ‘neće da može’, što bi rekao odviše poznati Šojić Srećko, iz ‘siromašnog susjedstva’. Jer nema više ni toliko ‘patriota’, morao bi ih sakupljati po zemljama Evrope, Canade i Amerike gdje svakodnevno nestaju kolone čitavih porodica i gradova, nema puno ‘onih iza leđa’, a ovi ‘iz prvih redova’ znaju samo kako se pali masa, kako se ‘pali’ lova i kako odjekuju Ramazanski topovi.

Iako je Bakiru laž karakterna osobina, ovakav cirkus je stvarno nepotreban bilo kome osim njemu samom.

Jer, tek ‘ovih dana dovršavamo pušku’, kaže ponosno Bakir, a ‘uskoro krećemo sa haubicama i dronovima’.

Uskoro Bakire, Murgo, nego šta. Ako smo tek sada ‘kod puške’ koju su ljudi izmislili davno, koliko nam još vremena treba da izmislimo haubicu ili dronove? Taman toliko da mu damo još jedna mandat. Inače će nas neprijatelji pojesti, nema nas bez Bakirovih haubica dronova iz budućnosti.

Ili dok ne ode na biro, siromah.

photo : Alija Izetbegović u društvu mudžahedina 7. muslimanske brigade ArBiH 1995, Bakir Izetbegović u Zenici novembra 2018, arhiv