Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je odavno ‘zreo’ za posmatranje

Političari su u ozbiljnim zdravstvenim problemima, njihovi mediji (manje više svi su mediji njhovi) su još bolesniji.

Radi se o klasičnim simptomima šizofrenije koji se ispoljavaju svaki dan, svaki dan mi jedino možemo gledati i čitati šta je ko od političara rekao, ‘odgovorio’ ili doživio, drugo je sve nebitno.

Osjetljivi, sujetni, umišljaju, izmišljaju, imaju strahove, prate ih strani ili domaći neprijatelji, hoće neko da ih ‘kokne’, svaki dan im se ‘nešto dešava’. Onda, njihova percepcija i države i događaja je čista šizofrenija, totalno različita od običnog ‘zdravog’ građanina, haluciniraju kao da (ni)su na drogama. Oni se permanentno ‘bore’ za državu koja nije ni napadnuta niti joj prijeti ikakav napad, oni lažu do besvijesti kao da nisu svjesni da lažu, umišljeni su i pate od kompleksa manje vrijednosti, njih ama baš pod hitno treba pregledati, udaljiti sa funkcije i pokušati terapiju.

Ako već nije kasno.

Nedavni summit – ‘večera’ u Parizu koju je organizovao 09.11. o.g. francuski predsjednik Emmanuel Macron i na koju je pozvao ‘svjetske lidere’ u povodu obilježavanja 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata pokazao je da je bolest ‘naših’ balkanskih političara u uznapredovaloj fazi i da tu terapija ne može puno pomoći. Kako i bi, kad su ‘naši’ političari već duboko u ovoj teškoj bolesti a ‘naši’ mediji još ‘bolesniji’ od ‘naših lidera’.

Već tri-četiri dana, po internetu i printanim medijima samo se raspravlja i natače ‘ko je s kim sjedio’ i ‘u kojem redu je ko sjedio’, Prvi Svjetski rat i 100-godišnjica njegovog završetka su u totalnom mraku, nema toga nigdje niti se o tome priča. Najstrašnije simptome su pokazali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je inače duboko ‘zaglavio’ u svojoj šizofreniji, njegovi mediji ‘rasturaju’ Srbiju i uzduž i poprijeko, nisu zaostajali ni ostali ‘balkanski lideri’ i ‘balkanski mediji’. Ono malo nezavisnih se naslađuje njegovim glupostima ali kao i svaki bolesnik, on to ne vidi i ne čuje. U BiH, u simptomima bolesti prednjačili su ‘nezavisni’ mediji tipa ‘Slobodna Bosna’, ‘Saff’ ili ‘Faktor’.

Kako se moglo desiti da je predsjednik ‘nepriznate države Kosovo’ Hashim Tachi tu, odmah iza Putina, a mene nigdje nema, plače šizofreničar Vučić i naglaba.

‘Razumijem da je predsjednica Hrvatske tu u blizini Trumpa ili Putina, možda je to zbog abecednog reda jer ‘C’ Croatia dođe prije ‘S’ Srbije, ali Kosovo …’. To je uvreda za Srbiju, iako je po abecedi K prije S, što je promaklo ucvijeljenom Vučiću, grme srbijanski mediji da Tachi bude odmah ‘na dohvat ruke’ Putina a Vučić skorz ‘na drugoj strani’. Ovi iz BiH se šupljiraju naslovima tipa : ‘Bakir Izetbegović u društvu svjestkih lidera’ a na slici Bakir ‘ćaska’ sa bratom Erdoganom i kolegom bolesnikom Vučićem, ‘na margini večere’, negdje na hodniku na putu ka WCu ili na ‘puš-pauzi’, dok druga slika, iako ‘iz prvog reda’ pokazuje da je ‘za koplje udaljen od lidera’. Čak i od brata Erdogana.

A u “prvom redu”.

Vučić ide još dalje u svojoj bolesnoj nemoći pa kaže kako je ‘razgovarao sa Merkel i sa Trumpom (o, da i uslikao se sa njim i sa Melanijom, nedgje prema WCu ili na puš-pauzi) koji mu je, možete zamisliti čak uspio reći ovo :

„Rekao je da su Srbi veliki narod i da ja predstavljam veliki narod. Ponosan sam jer je on, pored Putina, najveća zvezda. Ovo je rekao pred 25 ljudi..’

Ma, što bi rekao onaj strašni vic o Hasi i Husi kad su odgovarali na pitanje o žrtvama u Hirošimi i Nagasakiju a nisu podplatili profesora, kad je profa dreknuo ‘imena kolega, daj mi imena žrtava, inače..

Daj imena svjedoka Vučiću brate, inače odosmo do vraga, niko ti više ne vjeruje.

Nema terapije niti tableta koje ovo mogu razriješiti. Zato će Vučić još dugo naglabati i čuditi se otkud on u ‘lijevom redu’ umjesto u prvom gdje mu ‘je mjesto’.

‘Zašto je netko tako postupio… to nije imalo veze s abecednim redom jer u mojoj blizini su bili ljudi iz Latvije, a L i S baš ne idu jedno uz drugo. Kako je to ko redao, ja stvarno ne znam, a da pravim skandal tamo, složićete se, nije bilo mesto, niti ima nekakvog velikog smisla. Svoje sumnje ne bih iznosio, ali ako me pitate je li to odnos snaga? Nije”.

Zna Srbija odlično koja je to snaga a koja zavjera inače bi odavno tražila da se medicinska nauka pozabavi sa zaključcima svoga predsjednika. Da izuzmemo sve, a ima ih ‘mali milion’, dovoljno se prisjetiti samo nedavne teze o stanovima i stanarima u ‘svezi’ priraštaja u Srbiji. Kad je Vučić pojasnio da se prave stanovi za policiju i vojsku ‘ali stanovi sa najviše tri-četiri sprata, jer se zna da je priraštaj veći u zgradama sa manje spratova’. Što u prijevodu znači, seksa se nacija samo na prva dva-tri sprata, oni na više – ne hebu nikako, zato nam je slab priraštaj, sve soliteri po Beogradu Bog te malov’o.

Hvala Svevišnjem pa siroti ‘Vučko’ nije ‘tamo napravio scandal’ u Parizu oko ovih stolica. Jer, onda bi tek shvatili gdje mu je mjesto. Nije ni kod L ni kod S, već u P. Ili bolje reći na P. Na psihijatriji.

photo : večera u Parizu 09.11.2018, slijeva – slika prva, Tachi (manji krug) je bliže Putinu od Vučića (veći crveni krug). Slika druga, Bakir ‘u društvu svjetskih lidera’ : Vučić i Erdogan, donja slika, Bakir “u društvu lidera u prvom redu”, skoro blizu Erdogana, ostale lidere niko ne poznaje, arhiv