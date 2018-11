U sinhronizovanim, populističkim a bespotrebnim i često ničim izazvanim provokacijama i svađama sa Srbima i Hrvatima, Željko Komšić je odavno pretekao Bakira Izetbegovića i njegove jastrebove, uključujući čak i prevaziđenog i otrcanog ’emeritusa’ bivšeg Reisa Cerića, čime dobrano BiH za koju se ‘grčevito bori’ udaljava od njenih susjeda i ruši je.

Ima li u BiH ijedan drugi ‘zlatni ljiljan’, patriota, državnik, čuvar države i njenih demokratskih prava i Ustava osim gazije Željka Komšića? Ako se izuzme Bakir Izetbegović i njegovi jastrebovi ‘zmajevi’, sudeći po bošnjačkim medijima, da nije Željka, Bosne bi odavno nestalo, isparila bi načisto.

Aman-zaman Komšiću, daj ‘malo oladi’ bre bolan, dokle više?

Nema dana da na tv ili u novinama ne pročitamo ili ne odgledamo kako nam ovaj ‘predstavnik Hrvata’ ne drži lekcije o geografiji, zakonima, kako proziva Dodika, Kolindu Grabar Kitarević, Čovića ili neznam koga sve ne, kako ‘spašava’ Bosnu od napada koji ne postoje, od opasnosti koje se vide samo u njegovoj izlapjeloj i od vlasti bolesnoj glavi. Razumjeli bi i razumijemo da je u redu da kad zaista neko od zvaničnika susjednih država izjavi ili učini nešto na štetu države, dobije ‘odgovor’ zvaničnih predstavnika države BiH, na intelektualan i diplomatski način kako je red da komuniciraju državnici, međutim, mora li se uvijek kao šerpa poklopac uz svaku izjavu u susjedstvu, od svakog ministra, direktora škole ili čak i kakvog tabloida, oglasiti ‘zlatni ljiljan Željko’, da bi shvatili da o državi niko ne vodi računa osim njega?

I to, tako i na takav način, da bi mu pozavidjeli, i vjerovatno zavide najveseliji sarajevski jalijaši. ‘Odbij’, ‘miči prste sa moje države’, ‘granica ti je na Drini’, ‘dobiće po nosu svako ko dirne u državu’ i sve u takvom prostačkom i đilkoškom stilu. I kad treba i kad ne treba, uvijek, iz dana u dan.

A u čije ime i u ime koje funkcije?

Eto, razumjeli smo, da je dok su trajale predizborne i izborne akcije, lajao na sva zvona boreći se za državu BiH samo iz jednog razloga : da Dragan Čović ne uđe u Predsjedništvo, što mu je bio osnovni razlog da svojom kandidaturom sjebe načisto ostale bošnjačke kandidate, sve osim kandidata SDA čije glasove je sa zadovoljstvom i uz dogovor podijelio i sebi obezbjedio još četiri godine uhljebskog posla, po treći put, no čemu sad kad su prošli izbori u kojima je ‘kao predstavnik Hrvata’ pokupio glasove Bošnjaka i dalje juriša u svađe i populističke prepirke kad od toga osim novinskih naslova nema ništa i ničega? Posebno, još nije uopšte zvanično član BH Predsjedništva, trebao bi makar sačekati zvanično zakletvu i ovjeru mandata, već po novinama i tv olajava koga god stigne u svojstvu predsjednika minorne političke partije. I još ‘posebnije’, jer će tek poslije 20. novembra kada se očekuje verifikacija njegovog mandata morati po sili zakona sjesti za stol sa tim istima kojima nemilice udjeljuje primitivne komentare i prijetnje, pozdravljati se sa njima i donositi važne odluke.

Uvijek uz Ustav, Dayton ili zakone a non-stop ‘lupa’ ama baš napamet, zaradi svoje slike u novinama i medijske popularnosti bez čega je načisto bolestan, budući da zna, morao bi znati, kako će se donositi odluke i održavati sjednice u Predsjedništvu. Naime, po svim nabrojanim propisima kojih je Željko svjestan, nijedna odluka u Predsjedništvu se ne može donijeti, čak ni utvrditi dnevni red bez saglasnosti sva tri člana bh Predsjedništva, pa se normalan svijet mora upitati otkud mu toliko moralne bezobraštine da to sve dezavuira u svojim izjavama i svakodnevnim svađama. Da odgovara ili komentariše granice, najavljuje odluke o ulasku u NATO, usvajanje Evropskih Konvencija, ispunjavanje Agende, obećava potpisivanje Ugovora sa Islamskom Zajednicom BiH i državom BiH …

Njegova računica, a vjerovatno i Bakira Izetbegovića kako će njegovim članstvom u Bh Predsjedništvu doći do famoznog ‘rezultata’ 2:1, što mu zvuči kao spasonosna formula, čista je prašina za njegove bolesne ambicije i još bolesnije njegove medijske hajkače i navijače, jer kao što rekosmo, pored zakonskih propisa koji nalažu saglasnost sva tri člana Predsjedništva nema ni odluke ni djelovanja, čak ni sjednice Predsjedništva, kamo li bilo čega drugog. Znači, kad je to već tako, sve što ovaj nadobudni prosječni politički apartčik izjavi ili učini na njemu samo svojstven način, obična je nebuloza i naprndacanost koja Bosnu samo više uvodi u razmirice i bespotrebne svađe i sve je više udaljava od zajedničke i demokratske države kojoj kobajagi teži svim svojm bićem. Jer, kao po pravilu, na svaku njegovu izjavu slijedi ‘odgovor’, budući da i na ‘suprotnoj strani’ jedva čekaju da im se nešto kaže.

U čemu je pretekao i samog trbuhozborca Bakira Izetbegovića i ljigavog ’emeritusa’ Cerića i njegovih smiješnih i provokativnih ‘dova’.

Da je imao imalo državotvornih i demokratskih ideja i želje za očuvanjem države BiH, namjere da se već jednom sa trona sruši mafijaška SDA i njena vlastela, ne bi svojeglavo i samozaljubljivo napustio ‘ljevicu’ kojom se kiti već bi u dogovoru sa njom ljevica imala jednog kandidata za član BH Predsjedništva , da je iskren u dobrobit države BiH ne bi se nećkao, još se nečka, oko koalicije u Kantonu Sarajevo gdje se može ako hoće lako otarasiti SDA ‘koje se želi riješiti za svagda’, ovako samo potvrđuje da mu je glavni cilj Bosnu obezvrijediti još više i zadržati se u krilu Izetbegovića i SDA.

Ma koliko mu bilo drago nositi se sa ‘titulom’ zlatnog ljiljana, uz šta ide i preko hiljadu KMa mjesečno, i ono obavezno ‘da te Allah nagradi gazijo’, ‘uh što mu je Komšić odbrusio’, ‘al mu je Željko smjestio’, valjda bi morao znati da ima i zadatak da se BiH bez obzira na njegove želje za popularnošću i slikama u novinama ili udobnoj fotelji u državnoj funkciji, treba graditi na principima zajedništva, dogovora i postojećih propisa a ne svakodnevnim primitivnim ‘napucavanjima’ po novinama.

Biće baš zanimljivo pratiti njegove nastupe i izjave nakon inauguracije, kada će se vidjeti koliko može i koliko vrijedi ovaj ‘zlatni ljiljan’ (superman – super miljan) a koliko njegovi razbojnički nastupi po medijima. Biće dovoljan i izvikani Ugovor sa Islamskom Zajednicom BiH kojeg je obećao potpisati odmah, čim Ugovor dođe na dnevni red, hajde da vidimo kako će to sa ovakvim nastupom riješiti sa svojim ‘kolegama’ u Predsjedništvu. O njegovoj pobjedi za mjesto ‘iz reda Hrvata’ govori činjenica da je persona non grata u skoro svim opštinama Hrvata, čime je sebi obezbjedio i časno mjesto u bh čudesima : predstavlja narod koji ga neće i nije ga ni izabrao, ali to je već za neku drugu nestvarnu priču u kojoj on sebe ne vidi ama baš nimalo.

photo : Željko Komšić, budući član BH Predsjedništva po treći put, arhiv