Kad migranti upravljaju nesposobnom državom i još nesposobnijim ministrom sigurnosti

Nema dana da u Bosni Veseloj ne saznamo nekakav vic od kojeg nam oči zamagle od suza. Ili od tuge.

Eto, već danima emigranti BiH sjede na graničnom prelazu u Maljevcu kod Velike Kladuše, a ispred njih kordon bh Granične Policije. Policija neda da emigranti napuste državu Bosnu. I neće to dozvoliti ni po koju cijenu, kaže glasnogovornica Policije Sanela Dujković čiji govor Hrvatska Televizija titluje i prevodi sa bosanskog na hrvatski jezik, kao da se radi o britanskoj krimi-sapunici, otkupljenoj na tržištu zabave i dokolice.

Nacijo, pravi pravcati vic, jest’ majke mi, Tite mi. Ma, ne to sa prevođenjem i titlovima, to Hrvatska čini još od vremena Franje Tuđmana i Gorana Milića jednog od najvećih ‘ljiga’ među novinarima, od Yutela do HRTa ili AlJazeera Balkans. Problem je što Granična BH Policija neda izaći izbjeglicama iz države Bosne a oni su u državu BiH ušli nelegalno i jednostavnom šetnjom preko granice i neće da ostanu više u takvoj državi. Zato, jer obično i po svim pravilima, država čuva granicu od nelegalnih prelazaka i ulazaka u nju, o ulasku u neku drugu državu valjda brine ta dotična država. Konkretnije, ulazak izbjeglica u Hrvatsku treba sprečavati Hrvatska Granična Policija, u našim ‘titlovanim’ snimcima vidimo da BH Granična Policija zapravo umjesto svoje, čuva granicu Hrvatske. Nema logike, jel da?

Ima. Jer se radi o Bosni i Hercegovini. Ista BH Granična Policija uopšte ne čuva i ne prati ulazak emigranata u državu BiH, u BiH se ulazi vozovima, avionom, taxijem, autobusima, naravno i putevima i puteljcima pa i preko rijeke. Iako je, kao što rekosmo najlogičnije, majku mu, tako kažu zakoni koje imamo, koje nam obavezno i uvijek citiraju glavonje u vlasti, da se ‘oni koji nelegalno prelaze granicu moraju vratiti’. Ili uhapsiti pa izručiti natrag odakle su i došli.

U BiH se radi obratno. Puštaju se unutra iako se zna da nemaju nikakvog dokumenta o identitetu, a onda se ti emigranti mrcvare po ‘poljima’, parkovima ili kakvim zapuštenim i skoro srušenim objektima ne dozvoljavajući im da napuste našu teritoriju, našu državu, tjerajući ih da prime azil koji oni neće. A neće da im obezbjede ni najminimalnije uslove za opstanak.

Mora da postoji zato popriličan razlog, već smo pisali o tome. O njemu ništa ne zna nesposobni ministar sigurnosti Dragan Mektić, u to smo se uvjerili hiljadu puta, zadnjih dana najviše. Čim je narod izišao na ulice u Bihaću, evo i u Velikoj Kladuši, odjednom se ‘našlo’ rješenje’ za migrante Bihaća. Dio natrag za Sarajevo, dio u Jablansku ulicu, u hale gdje smo nekad proizvodili frižidere i veš mašine po kineskoj a tobože slovenskoj licenci. u ‘Biru’. Odakle stižu slike sa urednim krevetima, nasmijanim Arapima i državi koja je ‘proradila’.

Kada bi pitali nasmijanog Mektića zašto nisu tamo odmah smješteni, vjerujem da bi on rekao da ‘nije bilo sluha u lokalnim zajednicama’. Nije niko lud da sebe prozove. U javnoj tv emisiji FTV ‘Kopča’, na isto pitanje koje i nas muči a to je zašto bh policija brani emigrantima da napuste BiH, Mektić je samo kolutao očima. Ništa nije znao ni htio reći. A od februara ove godine naglaba o ‘rješenjima vlade’, dok emigranti u svojoj nevolji postaju sve agresivniji i netolerantniji a Sarajevo troškari pare Evropske Unije, svih desetak i više miliona eura koje su do sada javno date za potrebe migranata i već nestale.

Kada bi veselog ministra sigurnosti Mektića pitali da li zna zašto BiH mora po svaku cijenu zadržati migrante koji neće da ostanu kod nas, sigurno bi se izbečio samo onako kako on to zna i umije i odbrusio.

‘Pa vjerovatno smo tako dobra država da nas neće ni migranti’. Šalim se, šala mala. On bi rekao drugačije. ‘Slušajte, ovo je ozbiljan problem koji mi polako ali veoma uspješno rješavama uz pomoć Evropske Unije i organa vlasti države’.

Da nije vickasto, grohotom bi se čovjek smijao.

Za pare migrantima koje je BiH do sada ‘ćapila’ od Evropske Unije koja je također zainteresirana da BH Policajci čuvaju izlazak iz zemlje umjesto ulaska u zemlju, Mektić je mogao nastaklati, ma šta nastaklati, postaviti novu stolariju na pola Bihaća. Njemu a i nama, još stoje prazni okviri ruševine Đačkog doma u Bihaću, koji, kako potiho najavljuje Mektić postaje zaborav, umjesto ‘trajnog rješenja’. Kao Medeno Polje, kao Pištaline, kao ‘Sedra’ ili bilo koje ‘polje’ u Krajini.

Maljevac i Velika Kladuša su novo testiranje živaca građana, kako domicilnih tako i onih iz dijaspore.

Vlast je odlično, po receptu iz Bihaća, ‘svoju bolest’ prenijela na građane.

Ovaj frekventni granični prijelaz nije u funkciji već šest dana, i neće još ni profunkcionirati, makar se svi migranti podavili tamo od infuzija i štrajka glađu, sve dok građani stvari ne preuzmu u svoje ruke. Kada će nasmijani ministar doći sa rješenjem. Za sada, svi smo migranti. I oni bez ikakvih dokumenata, i oni sa urednim pasošima ili ličnim kartama. Vlast je ‘izbjeglički kamp’ Trnove faktički preselila u Maljevac a dijasporu Krajine premetnula u migrante sa urednim ‘papirima’.

Nema izlaska iz zemlje. Ali ni ulaska na tom mjestu. BH policija nas čuva od izlaska a hrvatska od ulaska.

Krajina je stopostotno čuvana i zaštićena. Od svega i svačega, osim od sopstvene vlasti.

photo : Granična Policija u Mjestu Maljevac ispred migranata, ne dozvoljva im da napuste državu BiH, arhiv