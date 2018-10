Kako je policijski komesar USK Mujo Koričić ‘postao’ komesar HNK Ilija Lasić

‘Nova’ vlast u US Kantonu uspostavljena je prije nego je izvršena zvanična verifikacija od strane CIKa i jedna od prvih tačaka dnevnog reda bila im je imenovanje policijskog komesara.

‘Krajiškog šerifa’ iliti moderno ‘komesara’, ovaj Kanton nije imao godinama, ma skoro od kako je bivši Ramo Brkić volšebno ‘ispario’ 2016. godine, kažu avionom iz Hrvatske, čim je saznao da je osuđen za zloupotrebe, mito i mućke sa drogerašima ‘od ranije poznatima’ pravosuđu, mešetareći skupa sa sutkinjom Suda BiH Azrom Miletić, koja nije ‘isparila’. Ona još čeka ‘pravosnažnost’ presude, suduje. Brkića smo kao što je red i zakon već zaboravili, niko ga ni ne traži niti spominje, radi se ubrzano na tome da se sutkinja otme zaboravu, da se javnost ubijedi kako je mito od desetak ‘iljadica’ KMa uzetih za preinačavanje presude optuženima ‘pozajmica’ za kupovinu stana sudije. Šta ćeš, naša bh pravosudna posla.

‘Novi’ komesar US Kantona Mujo Koričić je zapravo stari Mujo Koričić, budući da je poslove komesara obavljao od 2014. ali to ova, sada smijenjena vlast ‘nije pikala’, ‘nova’ vlast je potvrdila Koričićevu fotelju i evo ga, odmah je upao u ‘vruće krompire’ zvane ’emigrantska kriza’.

Nakon što su građani Bihaća u nekoliko dana zaredom izišli na ulice i otpočeli sami uredovati stanje u Bihaću koje je postalo nesnošljivo i opasno usljed ponašanja emigranata, i nakon što se famozni ministar BiH sigurnosti Mektić Dragan nije dugo ‘ukazao’ u Bihaću niti je u zadnjih nekoliko mjeseci predložio ‘najnovije’ rješenje za emigrante, Policija US Kantona je prvo zabranila okupljanja građana, izrekla ‘vođama’ demonstracija’ drakonske kazne od 3 do 5.000 KMa, zabranila im da zaustavljaju autobuse i talgo vozove iz Sarajeva koji su prepuni izbjeglica, a onda je ‘novi’stari’ komesar Koričić najavio.

Nema više dolaska migranata u Krajinu i ‘kvit’. I otpočeo on lično nadgledati pretresanje i vozova i autobusa i drugih prijevoznih sredstava i vraćati ih prema Sarajevu. Prije toga, za ovakve radnje osim ideje od napaćenih i izbezumljenih građana, dobio je i ‘zeleno svijetlo’ od ‘federalnog šerifa’ Mektića.

I bi, desi se to zaustavljanje planskog transporta izbjeglica, počeše se autobusi vraćati prema Sarajevu ali nacijo, komesar Koričić se načisto promijenio, uopšte ne liči na sebe. Duge cijevi, fantomke, džipovi i ‘marice’ na granici Bihaća sa ‘ostatkom’ drage i voljene države’, načisto su izmijenile lik ovog komesara, u trenu me podsjetio na jednog njegovog kolegu, dobro poznatog javnosti od maja ove godine.

‘Premetnuo’ se u Iliju Lasića, komesara HNKa (Hrvatsko Neretvanskog Kantona) dok su njegovi potezi i potezi njegove Policije u čas postali ‘državni udar’ protiv države BiH kojeg država ne vidi. Ne vjerujete? Evo zašto.

18. maja ove godine, konvoj sa emigrantima upućen iz Sarajeva zaustavljen je kod tunela na Ivan-Sedlu, opština Konjic dugim cijevima, od strane hrvatske policije, baš na granici države BiH i Herceg-Bosne. Nema naprijed, samo nazad, glasila je prijetnja dobro uvježbanih i još bolje naoružanih policajaca.

‘Ovo je klasični državni udar’, zameketao je Mektić ministar, mi imamo obaveze prema emigrantima i oni se moraju sprovesti u Salakovac, bivšu kasarnu na prostoru Hrvata, da ne kažem HNKa. ‘Tužioci će imati posla zbog ovoga’ dodao je odmah narogušeni i sprčene face Bakir Izetbegović, ‘ne može se tako protiv države’.

A onda su Hrvati ‘popustili’ i konvoji su prošli.

Čuli smo poslije sve najgore o komesaru HNKa Lasiću, od toga da je ‘nelegalno’ na funkciji do njegovih ‘zloupotreba’ vlasti, međutim još nikada, do danas, iz Tužilaštva ne bi nikakvog tužilačkog akta koji bi zaprijetio tom ‘odmetnutom od države’ komesaru zašto se usudio vratiti emigrantski konvoj. Sve je pojela izborna groznica i pravosudni bh mrak.

U međuvremenu, ministar (ne)sigurnosti BiH Mektić se toliko isprofanisao odlukama vlade u Sarajevu i toliko puta obećanim ‘rješenjima’ za migrante, da to nije za priču. Te ‘sad imamo sigurno rješenje’, sad će mo ih u Bos. Petrovac, sad će u Pištaline, te hoćemo-nećemo ih u Medeno Polje, te samo što nije otpočelo saniranje zombijskog ‘Đačkog Doma’ u Bihaću, na kraju, kao u onoj priči ‘eto vuka’, niko više ne uzima ozbiljnim šta kaže ministar Mektić. Osim da je preko 10 miliona eura iz EU spiskano na čaroban način a emigranti ostavljeni na milost i nemilost narodu, javnim kuhinjama, Crvenom križu ili Merhametu i lokalnim švercerima ljudskih sudbina. Zbog čega su počeli da rade sve i svašta, još nisu počeli da ‘jedu sami sebe’.

Pet mjeseci kasnije, oktobra ove godine, komesar Lasić nam se ‘ukazao’ u liku i djelu komesara Muje Koričića, nakon što su građani javno zaprijetili da preuzimaju ‘stvari u svoje ruke’, budući da je svakom osim vlade u Sarajevu i Mektiću jasno da su i narod i emigranti načisto izvarani, da su svjesno pakovani i deportovani u Krajinu, sve uz umirujuće i lažne poruke ‘držimo stvari pod kontrolom’, ‘nema krize’. Iste slike su obišle svijet, kao i one od maja ove godine, ista je ozbiljnost na licu komesara Koričića sada kao i ona na faci komesara Lasića onda, međutim, čudo nad čudima. Nema državnog udara, nema samovlasti, nema napada na državu, tužilac ovdje neće imati posla.

Zato što iza odluke komesara Koričića ‘stoji’ Mektić i država BiH. Pa onda imamo onu staru latinsku : ‘što je dozvoljeno Bogu nije volu’, koja kaže da se Koričić može igrati Boga, može izvršiti ‘državni udar’ ali to ne može Lasić kojeg su proglasili ‘volom’. Koja država, da bi ‘skrenula’ pažnju na pljačku novca namijenjenog za emigrante i svoj nerad, i bez ikakvog vidljivog rješenja sada govori ‘kako ne mogu stranci bez odobrenja kretati se po stranoj državi’, jer mi imamo propise, onda je tvrdila ‘imamo propise koji nas obavezuju’ da prihvatamo i smjestimo izbjeglice.

Da skratim. Zima je tu, broj izbjeglica u US Kantonu niko ne zna, Mektić pogotovu, ali njihov broj je već odavno prešao cifru od 15,000 u Krajini. I otpočeli su ‘belaji’ a nikakvog rješenja nema na vidiku, zato je trebalo pod hitno poduzeti ono što su građani Bihaća zapravo već sami najavili i otpočeli. Jer, svaki dan stižu talgo vozovi a punom parom rade i autobusne linije, Sarajevo nikad nije bilo povezanije sa Bihaćem kao sada a migrantima nikad bolje.

Da se građani malo smire. I dok ne ‘ojuži’, dok ne svane proljeće. Do slijedeće tranše namijenjene za izbjeglice.

Postupak Koričića je načisto ogolio tvrdnje vlasti da su spinovi i laži kako se emigrantima manipuliše i pokazao da iza ‘spontanog’ vala emigranata prema Krajini stoji organizovan transport ovih jadnika. Sreća pa još nije u funkciji aerodrom u Golubiću, da jeste, vlast bi ih slala u Bihać i avionima.

Dakle, ‘transparentnost’ vlasti kada su u pitanju emigranti odvija se po planovima. U Sarajevu ih ima ‘dovoljno’, Krajinu treba ‘napuniti’ i Herceg-Bosnu, kad već u Republiku Srpsku neda Dodik. Da se ‘popravi krvna slika’ BiH.

I da se uzme lova, ali ne za emigrante već za nezasite i šuplje džepove vlasti.

A narod, a izbjeglice? Dajte molim vas, koga to još zanima. Pa ovi jadnici nomadi su iz EU pušteni na naše granice bez da ih iko upita za ikakav dokument ili njihovo porijeklo, što je najnormalnije pitati po zakonu svake države osim BiH, da bi ih, kad pokušaju da ponovo uđu u EU zaprašili suzavcem i helikopterima. Ne bi li ostali tu gdje jesu. Ili pocrkali, što im dođe na isto.

photo : komesar US Kantona Mujo Koričić i komesar HNKa Ilija Lasić, arhiv