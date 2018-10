Ako američki predsjednik Trump ‘ima razloga’ da štiti varvarsko ubistvo američko-arapskog novinara u ambasadi Kraljevine u Turskoj, ima ih i ‘akademik’ Mustafa Cerić : od Gluhe Bukovice do Rijada i natrag

Svirepo i na očigled cijele javnosti ubistvo američkog novinara porijeklom iz Kraljevine Saudi Arabia-e Jamal-a Khashoggi-a 02. oktobra ove godine u ambasadi Kraljevine u Turskoj, zapanjilo je čitav Svijet. Čovjek je namamljen u svoju sopstvenu ambasadu gdje je trebao doći preuzeti nekakav dokument radi sklapanja braka sa jednom Turkinjom gdje je zvjerski mučen i ubijen a potom, kako govore škrte vijesti raskomadan i u dijelovima iznešen iz ambasade i odbačen na za sada nepoznato mjesto.

Kraljevina je uporno odbijala bilo kakvu povezanost sa ovim ubistvom tvrdeći da postoji snimak da je iz ambasade izišao živ i čitav, da bi tek nakon par sedmica i tek nakon što su procurile informacije od strane turskih istražnih organa ‘potvrdila’ ubistvo, ali kao iz nehata. Nastradao ‘nesretnim slučajem’. I još niko ništa ne zna gdje je tijelo ubijenog novinara. Svijet je zgrožen, ogorčen, bar onako deklarativno, međutim nisu baš takvog mišljenja svi.

Eno, američki predsjednik je od prvih dana 02. oktobra, dok se još nije ništa znalo, tvrdio kako ‘sve treba ispitati’ ali kako ne vjeruje da je u ubistvo umiješana kraljevska obitelj, odnosno princ Muhammad bin Salman, koji bi trebao naslijediti svog 82-godišnjeg oca, kralja Salmana na prijestolu. Trump svoje mišljenje nije promijenio ni danas kada se već sa sigurnošću zna da je novinar ubijen, njegov ‘twitt’ nalog se žari od usijanja, ma čak ni kad ostatak Svijeta zasigurno zna da je iza ubistva novinara sami vrh Kraljevine Saudi Arabia-e, ma čak kad Demokrate u njegovoj vlasti tvrde suprotno ili kad američka javnost javno tvrdi da bi predsjednik trebao preispitati svoje stavove.

Majke mi, Svijet se pravi luđakom, većim nego što jeste, dok je Trump kojeg mnogi smatraju također neuračunljivim i ludim, sasvim otvoreno pojasnio svoje ‘ludilo’. Neće on ‘zbog jednog novinara’ kvariti odnose sa ovako moćnom Kraljevinom, neće ‘dovoditi u pitanje zbog toga ugovor o prodaji naoružanja Amerike Kraljevini vrijednog 110 milijardi dolara’, ali ‘hoće tražiti odgovornost’. Sic! ‘Ludilo’ Trump-a ima osim lične nemoralnosti koje ne nedostaje i ugovora o naoružavanju, još mnogo toga što ga čini ovako ‘bezobrazno’ neosjećajnim, a što on niti i ne krije. ‘Najveći naš saveznik u odnosima sa Iranom je Saudi Arabia, koja je i veliki prijatelj Izraela’, bubnuo je na jednom od twitto-va i ostao živ. Iako nije napomenuo zalihe Kraljevine u trezorima Amerike, njihove udjele u kompanijama, u Silikonskoj Dolini posebno i burzama američkim, niti još mnogo toga.

No, Trumpova ‘nemoralnost’ i drskost su opštepoznati, ni laži mu ne fali, iako su totalno nedemokratični i zgražavajući. Međutim, ako on ne želi i neće u sopstvenoj državi gdje mu svako malo vremena ‘domaće budale’ ili isfrustrirani ‘narkomani’ (ne nikako teroristi) ‘kokaju’ i djecu u školama i veterane i vojnike i civile u šopovima kao glinene golubove, da promijeni zakon o nabavci i kupovini naoružanja, zašto bi ‘žalio’ za ‘tamo nekim novinarem’, makar bio i malo američki.

‘Viši interesi’ su u njegovim grudima bili uvijek i prije ovog ubistva i prije nego je kročio u Bijelu Kuću a oni se zovu dolari, stoga je postalo već besmisleno analizirati njegove postupke koji su daleko od ‘ludila’. Uostalom, čim je položio zakletvu, prva destinacija mu je bila Saudi Arabia dgje smo ga kao nekad ranije Bush-a mogli vidjeti kao se sa prinčevima i kraljevima drži za ruke i pleše. Uživa. Njega čak ni činjenica da je prije nekoliko godina od strica ubijenog novinara, poznatog milijardera Saudi Arabia-e Adnana Kashoggi-ja kupio jahtu za nekih tričavih 70 miliona dolara nije mogla omekšati. Zaboga, bniznis je u pitanju, dr­žavni biznis, ko ‘šmirgla’ novinara koji je kritikovao ‘demokratsku i modernu Kraljevinu’ u američkim novinama.

Ali, ako je Trump u svojoj bahatosti prešao sve granice sa nekim ‘državničkim razlozima’ i parama i moći, šta je sa bivšim Reisom Cerićem, ‘Hižaslavom’, našim ‘drugom’ Mustafom, spisateljem, čuvarem Bošnjaka i islama, hodžicom, ‘akademikom’ i doktorom, koji su njegovi razlozi da stane otvoreno u odbranu Kraljevstva u ovakvom svirepom zločinu, kad je (valjda) i po islamu zabranjeno ubijati, toliko puta je to ‘Hižaslav’ u svojim spisateljskim dovama pojašnjavao? I šta je na kraju karajeva sa oreolom ‘žrtve’ sa kojim se vazda slika i putuje svijetom, šta će mo sa tim? Da li ga je imalo stid srebrenčikog cvijetića, simbola žrtve, kojim se kiti i kojeg kači svuda i svakome i to dobro naplaćuje ?

Bože zakloni kakva pitanja, ‘Hižaslav’ nema ni srama ni obraza, niti je to ikad i imao. Naime, ’emeritus’ Mustafa se javno očitovao na svom twitt nalogu (o, da i on ima twitt kao i Trump, i vazda baljezga na engleskom a toliko voli bosanski da ga ne možeš razumjeti kad na bosanskom priča), kako je sve to onako, od jebe. Ili hebe, na bosanskom. “Kampanja ima za cilj da nanese štete reputaciji Saudije i da destabilizira mir i prosperitet. Ovo nije samo loše za osjetljivi region, nego i za cijeli svijet. Vjerujem da je Saudija dovoljna jaka da podnese ovo sve”, izbiflao je ‘Hižaslav’ u tren oka.

Šta je kod njega preovladalo da tako gnusno ubistvo ‘pravda nekim drugim intersima i žalom za Kraljevinom’ koja treba ‘da podnese’ ubistvo koje je organizovala i izvela?

Ima više razloga, lova je svakao jedan od njih.

Cerić, inače ‘školarac’ sa Bliskog Istoka, ne može nikako zaboraviti ‘braću’ iz Kraljevine, koja su mu dok je BiH bila u ratu, osim diplome ranije, slala i oružje i lovu. I vehabije (‘originalni i novi muslimani’) koje je on čuvao svo vrijeme rata dok su sjekli glave sabljama i mačetama ‘dušmanima’, i poslije rata istim žarom. Lično je nekoliko puta od strane Kralja boravio na hadžžu odakle smo mogli vidjeti stotine nastavaka njegovih ekspresija na islamističkom portalu Bošnjaci.Net, kad god mu zatreba love ili mu se ‘nadigne ahmedija’, on leti prema Rijadu. Još nikada Islamska Zajednica nije i neće podastrijeti dokaze o donacijama tokom rata, velika većina je završila kod njih, u Mustafinoj sehari, jer je tada stolovao Rijasetom, i zato se Mustafa u ovako tragičnoj sitauaciji ponaša ‘trumpovski’. Za svaki slučaj, jer vrlo dobro zna da je sav Svijet a ne samo Trump zahvaćen finansijskim ludilom.

Drugi razlog je što se i danas kao i prije ponaša Reisom, dijeli savjete, pametuje Bošnjacima a guli ih kao krumpire i ‘lapa’ i lijevom i desnom, putujući svijetom.

Posebno obožava istrage. Sjetimo se Autonomije, kada je kao šef Zagrebačke džamije ‘drvio’ Krajinom i odlučivao o njenoj sudbini, kada je ispitivao jednog zarobljenog ‘autonomaša’ u Bihaću kojeg su davili Atifovi istražitelji i gazije, pored tužilaca i sudija. ‘Sam Bog me poslao ovdje, vidiš kako znam da si uhapšen’, unosio mu se ‘Hižaslav’ lice i istraživao.

Istražiteljske sposobnosti je nastavio i kasnije. Na njiima je ‘doktorirao’. Gluha Bukovica, februar 2009. i pedofilski čin hodže Omerhodžića Rešada koji je u mejtefu silovao jednu maloljetnu polaznicu, pravi je primjer školskog istražiteljstva Reisa i ‘akademika’. ‘Je li te dirao po tijelu’, da li si išta osjećala dok te pipao’ ispitivao je ozbiljnim tonom jadnu djevojčicu žrtvu ovaj smutljivac i neviđeni musliman, dok je pokušavao spasiti hodžu pedofila. Koji je ipak, i jedva na kraju svih mučnih spašavanja Rijaseta dobio nešto crkavice od zatvora. Vjerujemo i dobru penziju.

Dakle, osim love koja mu je na prvom mjestu, ‘Hižaslav’ voli da istražuje. Stoga je na vrijeme ocijenio i istražio da je ubistvo novinara ‘čisto pakovanje zapada’. Da se našteti Karaljevini. Zna vrlo dobro ovaj kriminalac i istražitelj kako treba žrtve cijeniti.

Žrtve su tamo gdje je lova. Cvijet Srebrenice na njegovom reveru to zorno potvrđuje. Na njemu je zaradio i on i njegova hanuma i sestra više, nego HIFA na benzinskim pumpama sa kojom su bili u ‘dilu’ za prodaju majica Srebrenice, jer samo oni i njihova firma imaju ‘sva prava autorska’ na ovoj tragediji. Zašto bi onda novinar Washington Posta-a, jadni Džemal bio izuzetak? Kraljevina će znati da se za ovakvu istragu oduži.

Plus, u odnosu na Trumpa, on je u prednosti.

Njegov profit i šićar od Kraljevine ostaju samo njemu, Trump će ipak morati nešto podijeliti i sa ‘višim interesima’ i državom.

photo : najveći smutljivac u Bošnjaka ef. Mustafa Cerić, bh zastava koju ne priznaje – za leđima, cvijet Srebrenice koji donosi lovu – na reveru, arhiv