Utica NY : ‘Gulenovac’ učitelj u gradu Utica NY tvrdi : novcem američkih građana finansira se ‘mafijaška organizacija ‘Feto’.

A šta je sa Bošnjacima, njih ima u ‘Gullenovoj’ školi više nego Turaka?

U BiH, sve polako, i ‘preko guzova’ da prostite, SDA i Islamska Zajednica BiH se ‘rješavaju’ i škola i Univerziteta osnovanih od strane FETO organizacije (po osnivaču i vođi Fethullah Gullen-u, kojeg je turski predsjednik Erdogan proglasio teroristom i zatražio njegovo izručenje iz Amerike gdje živi i radi a Amerika ga neda), dok u Americi, broj njegovih škola, čak i pored ‘istraga’ FBI i drugih bezbjednosnih službi koje se bave tim školama, je u stalnom porastu.

Tako su ‘preko noći’, ‘da se Vlasi ne dosjete’, odnosno da se brat Erdogan ne naljuti, sve obrazovne ustanove pod okriljem FETO organizacije u BiH promijenile i imena i vlasnike. Sad se zovu ‘američke’, ‘internacionalne’ ili ‘međunarodne’ škole, čiji su ‘vlasnici’ navodno Amerikanci ili Britanci, neke su ‘prešle’ i u vlasništvo Islamske Zajednice BiH i braća Turci nastavljaju sa ‘školanjem’ Bošnjaka. Na isti način kao i do sada, s tim što sada profit ide Erdoganu umjesto hodži kojeg su u Turskoj proglasili teroristom. I Erdogan sit i Bošnjaci na broju.

U Americi, broj ‘Gullen-ovih Škola’ kao što rekosmo i dalje raste iaoko se sa njima ‘bave’ skoro sve američke bezbjednosne organizacije, no bez ikakvih ‘vidljivijih rezultata’, ako se izuzmu neka medijska javljanja o finansijskim malverzacijama ‘koje se provjeravaju’. Nema skoro države u Americi u kojoj nije ‘nikla’ Gullen-ova škola, samo što se to ovdje bombastično naziva ‘charter’ školom, ‘akademijom znanosti’ ili tako slično. Radi se o ugovornim školama čije osnivanje je dozvoljeno po američkim zakonima i kojima se po principu ‘koliko učenika toliko para’ i dodjeljuje lova iz državnog budžeta. Računica govori da je to vrlo isplativ posao, jer najmanje 10.000 dolara godišnje, budžet izdvaja po jednom učeniku.

Tako je i u gradu Utica NY ‘osnovana’ Akademija znanosti 2012. godine a evo već je razrađen plan da se ‘otvori još jedna ista u susjednom mjestu Frankfort, dakle napreduje se. A kako to rade ‘gullenovci’ u svojim ‘akademijama nauke i znanosti’ , iznosi u javnosti učitelj Ersin Konkur koji se ovih dana obratio čak i bh medijima, turskoj bh agenciji ‘Anadolija’ posebno. Koji je izbačen sa posla i koji je već šest tužbi podnio kod američkih sudova, od kojih je u tri dobio spor.

Kaže, ovaj sada već bivši ‘Gullenovac’, tu se vara država. Amerika. To je ‘mafijaška organizacija’, koja je izmislila sistem kako prati novac. Onda dodaje. Oni naplaćuju ‘zekjat’ koji se odbija od plate, prave lažne ugovore po kojima jednu cijenu rada prikazuju za američke vlasti a po drugoj te isplaćuju, biraju djecu mimo utvrđenih pravila, sve u školama nabavljaju od turskih, svojih kompanija, kupuju crkve i pretvaraju ih u škole a onda ih fiktivnim ugovorima ‘rentaju’ …. Ma ima toga koliko hoćeš, koliko ti treba.

Dobro, to znači da ‘muslimanski PDV’ plaćaju zapravo američki državljani jer od plate učitelja prvo se odbija ovaj porez, međutim isti ne ide u Islamsku Zajednicu već u ruke Gullen-ove direkcije škola. Ove škole u printanju knjiga angažuju isključivo turske kompanije, nabavku halal hrane vrše od braće Turaka, lova američkih državljana se sliva iz svih kanala, međutim, meni je ovdje interesantno kako se u svemu u ovoj školi snalaze Bošnjaci.

Kao što smo pisali ranije, u ovoj ‘Akademiji’ je više nastavnog osoblja od Turaka a naši Bošnjaci Utica-e su masovno tamo upisivali svoju djecu iz drugih škola. Jer se tamo ‘selama’ na sve četiri strane, jer su tamo ‘naši’. Naša djeca će tamo biti ‘spašena’ u odnosu na Javne Škole. tamo ‘nema svinjetine’, i sve tako i u tom stilu, pa Bošnjaci navalili k’o mutavi da ispisuju djecu i upisuju kod braće Turaka. Tamo je do skora ‘stolovala’ i Hanka Bićo, u svojstvu ‘zamjenika direktora škole’ o kojo su bh mediji pisali nedavno naširoko jer se (bila) kandidovala u ‘Utica school Board’, veoma važan organ za obrazovanje i školovanje, kao da se radi o izborima u BiH a ne u Americi. Tako se o njenoj ‘uspješnosti’ izvještavalo u bošnjačkim medijima. Hanka ‘nije prošla’ na izborima, nije sada ali ne znači da neće slijedeći put, iako ne vidim ništa toliko ‘promjenljivo’ u njenim izbornim nastupima ovdje u ‘lokalu’, osim ako izuzmemo da su njeni ženski kandidati (ima ona i svoj Karate Klub) na takmičenje išli pokriveni hidžabom.

Ova škola na koju se žali odbačeni učitelj Konkur je prvobitno trebala biti u prostorijama ‘Sakibovog džemata’, u crkvi konvertovanoj u džamiji, pravog naziva ‘Bosnian Islamic Association of Utica NY, INC’, još onda kad tamo nije bilo Sakiba, dok je džematom ‘drmala’ familija Mehmedovića. Otac koordinator Kongresa Bošnjaka, sin efendija i ondašnji predsjednik odbora Avlim Tričić. Dok se nisu posvađali na pasja zvona te su Mehmedovići istupili a Duračak preoteo crkvu-džamiju, nakon čega su Mehmedovići sebi kupili drugu džamiju. Izvjesni Avlim Tričić kao predsjednik, sa odborom ove crkve-džamije, sa Mehmedovićima, je već u svoje vrijeme reklamirao početak ‘obrazovanja’ i držala su se predavanja u džamiji od strane kadra iz Syracuse, gdje je već postojala charter Gullenova škola i gdje Turci imaju ogroman džemat.

Majke mi, smijao sam se dok sam vidio Avlima (sorry Avlime) dok sjedi i gleda u platno projektora i sa Turcima, budućim nastavnicima ‘uvezenim’ hodžama iz Turske naglaba o aritmetici i algebri o čemu nema blage veze, međutim, danas vidim da je to bilo baš onako zločesto. Škola je iz ‘neobjašnjenih razloga’ ipak umjesto džamije kupila napuštenu crkvu i ‘proradila’ i danas evo pričamo o ‘akademiji znanosti’, kojoj djecu najviše dovlače džamije i džemati. Preporukama i upisom. Bilo je i nekih javnih protesta oko biranja đaka (birali su se uglavnom muslimani) u lokalnim američkim novinama našeg grada ali sve je to ‘pojeo Gullen’.

Naime, iako ga u Turskoj smatraju teroristom, Amerikanci nemaju takvo mišljenje o njemu, čak i pored nesporne činjenice da su neke škole zbog nepravilnosti zatvorene. Mora da bivši hodža ima ‘sigurne adute u rukavu’ čim mu je sve oprošteno. Ili se ‘trguje’ sa Erdoganom, ko će znati. Kod takvih prilika, čovjek se samo na ovakve izjave bivšeg učitelja bivše mu organizacije može slatko nasmijati jer je dugo godina dva puta plaćao ‘muslimanski PDV’ zekjat a sad mu najednom smeta.

Kako i ne bi. Je li iko ikada pomislio makar i u snu da će američki građani iz svog budžeta finasirati zekjat?

Eto, ako nije, neka se bar grohotom smije sada.

Meni koji kao i ostali plaćam školsku taksu-porez nije ovo nimalo vickasto ali jeste smiješno, a kako se čuje Bošnjacima je to sasvim O.K.

‘Zekjat’? ‘Šta ima veze, neka se plaća, dobro je da jačamo našu vjeru.’ Klinac, jačamo Gullena, i plaćamo dva puta, jednom u džamiji a drugi put u školi, ali…

Dva put’ je dvaput.

photo : učitelj ‘Gullenove Škole’ Utica NY Ersin Konkur, arhiv