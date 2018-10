Utica NY, varajmo po ‘naški’ : Kako su donacije sakupljane za tužbu ef. Felić Fadila protiv ‘West Bosnian Islamic Center of Utica INC (kolokvijalno “Bajrin džemat) završile u seharama istog džemata?

Septembra 2016. godine, antiteroristički američki tim uhapsio je ef. Felić Fadila u akciji viđenoj u filmovima, u autu i na sred ulice sa puškama na ‘gotovs’, te ga pod sumnjom za terorizam sproveo u migracijski pritvor (Federal Detention Center Batavia, kod grada Buffalo) nakon što ga je džematski odbor ‘West Bosnian Islamic Center of Utica INC’, poznatiji u gradu Utica NY kao ‘Bajrin džemat’ (po predsjedniku i vlasniku tog četvrtog bh džemata u našem gradu ‘turbo-hadžiji’ Bajri Smajiću) prijavio vlastima ‘za sumnjive radnje’, prije toga je otkazao jednostrano ugovorni radni odnos sa efendijom i obavijestio ured za vize da mu uskraćuje postupak dobivanja boravišne dozvole.

O tome smo podrobno izvještavali, još su čitljivi postovi na web stranici ovog magazina u rubrici Utica Trach News.

Ef. Felić Fadil je imao ugovoreni radni odnos, platu $25.000 godišnje i u ovom džematu je aktivno učestvovao od samih temelja, još se na facebook profilu džemata nalaze i slike i video-zapisi koji to potvrđuju ali došao je u sukob sa ‘šefom’ Bajrom i uz potpise članova odbora, njih šest, napakovan mu je najteži oblik krivičnog djela ovdje u Americi i hodža je pravo sa naslovne stranice džemata završio u ‘prdekani’, kako reče ‘na pravdi Boga’.

Tamo je, podsjećamo ostao 45 dana nakon čega su se stvari razbistrile i gdje je utvrđeno da nema ni govora ni o kakvim ‘terorističkim aktivnostima’, ovo je bila klasična naša primitivna ali veoma opasna ‘osveta’ za neposlušnost i ‘miješanje u poslove predsjednika odbora’ i efendija je pušten na slobodu, pošto mu je džemat uskratio boravišnu dozvolu koju mu je džemat uredovao preko advokata i za koju su već bili isplatili oko $3,000 troškova, morao je otputovati za BiH.

Prije odlaska za Bosnu, efendija je potpisao punomoćje dvojici džematlija koji su mu pomagali od hapšenja do odlaska kući, sa kojom ih je ovlastio da protiv džemata podnesu tužbu za verbalni i pisani delikt i lažne optužbe te za naknadu pretrpljene štete kako materijalne po osnovu jednostrano raskinutog ugovora tako i one nematerijalne koja podrazumijeva sve nevolje, sramotu i teret sudskog postupka, jer ‘nikako nije mogao halaliti’ ovakvo opasno pakiranje i etiketiranje bez osnova i dokaza.

Ovlastio je kod utičkog advokata Kajtezović Huseina zv. Dugi i Omerčević Samira, aktivne donatore, džematlije i simpatizere novoosnovanog džemata. ‘Dugi’ je inače i vlasnik i građevinske firmice ‘Golden Hammer’ dok je Omerčević aktivno učestvovao u osnivanju i radu džemata, čak je jedno vrijeme obavljao i funkciju blagajnika odbora. I obojica su se žestoko usprotivili ‘Bajrinoj samovolji’ i samovolji džematskog odbora uzevši efendiju ‘u zaštitu’, pruživši mu pomoć u sudskom postupku, smještaj kod Kajtezović Huseina (budući da je ‘hadžija Bajro’ i prije iseljenja efendije iz stana stan izdao drugom licu), usljed čega je po internetu i utičkim kafićima bosanskim, njih svih šesnaest koliko ih ovdje ima, vođen bjesomučni ‘rat’ protiv ‘Dugog’ i Samira, kao i protiv svih onih koji su podržavali efendiju Felića.

Omerčević je čak od odbora ‘fasovao’ i prijavu te nalog advokata ‘da mora džematu vratiti arhivu’, kao da Omerčević nije član Odbora. Plus, ili ‘baška’, što je ‘arhiva džemata’ bila više na ‘fejsu’ i na ‘Youtube’ nego li u prostorijama džamije.

To je bilo septembra i oktobra 2016. godine kada su dvojac Omerčević i Kajtezović krenuli i u donatorsku akciju da se efendiji prikupi što novca. Jedan dio akcije je vođen navodno ‘za efendiju’, ‘da ponese kući’ a kasnije, drugi dio akcije je vođen i ‘prikupljala se lova za pokretanje tužbe’ koja je ovdje poprilično skupa.

Tužba nije nikada podnešena, evo nakon dvije godine, niti će kako je utvrdio Cross Atlantic od nje ‘išta i biti’, pa kad je već tako, istraživali smo za čitaoce šta je sa tim, zašto se stalo a posebno gdje su završile pare koje su sakupljane.

Razlog zašto se Cross Atlantic upustio u ovo istraživanje je posve javno i očigledno ciljano pomirenje između Kajtezović Huseina zv. Dugi ili ‘Golden Hammer’ i Omerčevića (mada on to negira) sa ‘hadži- Bajrom’ koje je u gradu Utica NY odjeknulo ‘kao bomba’ obzirom na vokabular i seosko nadmetanje po inetrnetu i po gradskim šankovima, a osim toga, čaršija priča kako ‘Dugi’ vraća novac od donacija za koji niko ništa ne zna. Ni koliko je sakupljeno ni koliko vraćeno, napose ne zna se i javno ne iznosi razlog ovakvog ‘slizavanja’ poslije svih onih bjesomučnih napada, kleveta i sudskih i advokatskih prijetnji.

Međutim naše istraživanje je otkrilo još veću bruku od ‘nestalih ‘donacija, jad i bijedu koju može izmisliti samo ‘naš musliman’, Krajišnik i Bosanac, kočoperni a bezobrazni mentalni spoj kakvog ‘majka ne rađa’. Donacije sakupljane za tužbu protiv ‘Bajrinog džemata’ završile su dobrim dijelom kod Bajre, kao donacije za njegov džemat. Izvarani su građani i džematlije na najperfidniji način a Bajro Smajić je ovim potezom ‘slizavanja’ sa vlasnicima punomoćja za pokretanje tužbe još i ‘profitirao’. Tužba koja mu je ‘visila’ nad glavom teška je preko $100.000 a umjesto da se pozove na odgovornost, omogućeno mu je da još i novac koji je dat za efendniju Felića i sudski postupak završi kao donacija za njegov džemat. U njegovoj kasi, bar po ‘papirima’.

Ima li većeg moralnog i duševnog sunovrata od ovog, o onom vjerskom neću ni da govorim, kakav predsjednik musliman takav mu i džemat. O da, ima još gore i dublje. Trgovina sa donacijama nije nama nepoznata kategorija, posebno kad su u pitanju džamije i džematski odbori, zato se osnivaju i niču kao pečurke, svakom je milo imati na banci desetke hiljada dolara ‘kod Tunje’ (jer dalje ne znaju ni mrdnuti) a još više u džamijskoj kasi koje su uvijek ‘pri ruci’ ili rahatovati uz ID džamije sa kojim se nabavljaju fosne, šitrak ili ‘kleba’ bez poreza, međutim šta će mo sa onim ljudskim u nama?

Ne zaboravimo, ovakve neosnovane a ozbiljne optužbe su učinjene prema Feliću jučer, sutra mogu prema bilo kome, međutim za šaku sitnosopstveničkog šićara, mi muslimani, čestiti i pošteni, nebeski narod, sve to sjebemo za samo ‘šaku dolara’. Onako ‘naški’, ‘seljački opasno’ i bezobrazno do balčaka. Kako će donatori reagovati, koga briga, razmišljaju ovi majstori za marifetluke i rade po svome.

Kajtezović Husein ‘Dugi’ se nije htio javiti na poziv Cross Atlantica, ignoriše to, ima on preča posla, betonira sa ‘hadžijom Bajrom’ trotoare i na ‘fejsu’ vodi opet humnitarnu akciju, sakuplja lovu za bolesnu djecu iz Cazina, ko jebe utičke blentave donatore i raju koja je prihvatila njegovu ulogu sakupljača tuđe love i efendiju Felića, sprema se za nove građevinske poduhvate na džamiji zbog čega je i ‘otkačio’ donacije i efendiju Felića, jer je skontao da uz Bajru može ušićariti. Od hodže nema više ništa, hodža je u Bosni.

Omerčević Samir je pristao govoriti za naš list ali začuđujuće ‘ne zna puno oko donacija’. U dva navrata su sakupljane donacije, tvrdi, jednom za efendiju a poslije za tužbu. Nema spiskova, ‘možda ih ima Dugi’, nakupljeno je ‘oko’ $5000 i dato efendiji kad je pošao kući a za tužbu nije više od ‘oko’ $3,000′. Možda i manje. Njemu je ‘svega dosta’, zna da je fendija dao punomoćje kod advokata i ovlastio obojicu ‘ali više je vjerovao Dugom što je mene povrijedilo’. Što se tiče njegovog odnosa prema Bajri, ‘on je poslije svega što mi je učinio pokušavao da se pomirimo ali ja nisam za to, njegov sin Nedžad i Dugi su mi radili neke poslove i tamo se Bajro pojavio ali nije on izvođač’. Omerčević zna da je Dugi vraćao neke donacije, ali nezna kako i koliko. Poznato mu je da je postupak skup i da je advokat rekao da treba ‘preko 17,000’, ali da bi se i ‘sa $ 5,000 moglo ući u postupak’.

Tačno, iako ‘Dugi’ ignoriše iznošenje istine o donacijama, utvrdili smo da je Dugi nakon ‘spanđavanja’ sa Bajrom o kojem je iznio toliko prljavog veša da ga ne može ni Cross Atlantic sakupiti, vraćao određenim donatorima date donacije, međutim većinu je pretvorio u ‘Bajrine certifikate’. Ovako : umjesto da ljudi uzmu pare nazad, predložio im je da mogu ako hoće te pare dati džamiji jer od tužbe nema ništa, zauzvrat, Dugi im daje certifikat džamije koja mu se zahvaljuje za donaciju džamiji. Jer sa tim ‘papirom’ mogu ‘pravdati’ povrat poreza a još više ‘ispasti’ dobri ‘autonomaši’. Ušaltavanje za primjer a mnogi su, za divno bh čudo na to i pristali. Pare su ionako ‘otišle’.

Ovo sa autonomaštvom, Dugi je izveo do perfekcije. Poznat kao ‘žestok’ ‘babinovac’, simpatizer Autonomije i Babe Fikreta Abdića, čak mu je i email ‘zaštitni znak’ : Babin4ever.com. Tako ‘taslači’ po ‘fejsu’ i inače po internetu pod firmom ‘autonomije’ tako se reklamirao i u Cross Atlanticu u printanom izdanju. Međutim, kod utičkog obrijanog vehabije Nedima Mujića, vlasnika na desetine web stranica i opskurnog bošnjačkog radia koji je Bajrinoj džamiji radio i logo znak, nema ni ‘B’ od Babe, tamo je ‘Golden Hammmer’. Zlatni Čekić. Mi mu sugerišemo da svoj email preoblikuje u Bajrin4ever.com, od njega takvog Babo nema nikakve koristi, takvih ‘autonomaša’ ima k’o kamenja, Bajro će imati sigurno,već se to osjeća.

Obavili smo razgovor i sa efendijom Felićem u vezi našeg istraživanja. Njegovo mišljenje će mo prenijeti ukratko. Razočaran je što se odustalo od tužbe, ‘nikada neće halaliti’ ovo pakovanje koje mu je odbor priredio, sve što je preživio u zatvoru i prije zatvora, međutim novca nije imao da to sam finanasira. Ne zna ništa o sakupljenim donacijama niti ima ikakve spiskove, osim što zna određene ljude koji su mu rekli da su dali donaciju, ne zna koliko je novca sakupljeno ni koliko i da li je to vraćeno donatorima. Zahvalan je i Kajtezoviću i Omerčeviću kojima je dao punomoć za podnošenje tužbe kod advokata na ukazanoj pomoći kad mu je bilo najteže, o Bajrinim malverzacijama u džematu zna podosta, ali to nije dio ove priče.

Na kraju, informisali smo se i kod advokata koliko iznose troškove ovakve tužbe. Advokat kaže $15.000. Međutim, za početak on bi i sa $5,000 ušao u postupak a da se ostalo plati kasnije. Što znači da pare nisu bile smetnja za pokretanje spora a plaćanje u cjelosti da se obavi poslije okončanja postupka.

Jer, iako ‘nema spiskova’ i iako se ‘ne zna koliko je sakupljeno’, čaršija zna. Prvobitna priča je bila da je već ‘ukupljeno pet šest hiljada’. Sada, evo, nakon dvije godine ‘spalo’ je na manje od $3,000. I da je efendija ponio sa sobom više para nego što mu treba za tužbu. Što opet po našim munaficima znači da takvog efendiju ne treba ni štititi niti ga zastupati kod Suda. Naprotiv, pare treba dati u džamiju koja je ‘oblatila’ i žigosala nevinog hodžu samo iz osvete i bh našeg već poznatog merhametluka. U zakonu to se zove čistim sukobom interesa, kao kad bi advokat u brakorazvodnoj parnici koji zastupa ženu, govorio u interesu muža. I da se zna, to je krivično djelo, ali …

Ma biće da nije ni toliko para sakupljeno koliko se priznaje, znamo mi nas primitivce. No, da je raja znala da će pare završiti u donatorskim certifikatima West Bosnian .. i tako dalje, to bi frcalo na sve strane. U mičku paterinu, onda, ko je u ovoj priči ‘terorista’ a ko ‘antiterorista’. I šta više radi taj IRS, FBI i bogzna više ko, kad ne može razriješiti tako jednostavne džamijske fore i fazone. Koji nas načisto ugušiše. Ne mislim na druženje tipa ‘ko će s kim’ i zašto, mislim na mućke sa lovom.

photo : montmontaža Zahvalnice WBIC of Utica NY from Cross Atlantic, gore lijevo – ef. Felić Fadil, dolje desno : Kajtezović Husein Dugi (slika preuzeta sa interneta), arhiv