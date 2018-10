Islamska Zajednica BiH najavila predstavništvo u Washington DCu, prostorije već ‘usječene’, dobili smo još jednog, šestog po redu Reisa

Kod kuće Islamska Zajednica BiH zajedno sa Turskom, Saudi Arabia-om, Qatar-om, Malezijom, BBI Bankom i Jordanom gradi studentske domove, halal pijace, stambene zgrade, džamije, islamske staračke domove i islamske dječje vrtiće, vani, po dijaspori otvara predstavništva. Obavlja državne poslove, koje pored silnih prijemova u Sarajevu ne stigne obaviti glavni Reis ef. Kavazović.

Baš kao prava država.

Pored onog već odavno u funkciji u Evropskoj Uniji, u Bruxelles-u, evo, sve je spremno za otvaranje predstavništva i u Washington DCu, ogromne i skupe prostorije su već ‘usječene’, dakle kupljene.

Novi Reis za Sjevernu Americu i Canadu je odabran i imenovan, zove se efendija Ćeman Sabahudin, koji će doduše kao i ostali paralelni Reisi nositi titulu muftije a obavljaće poslove Reisa. Kao i muftije za Sloveniju, za Sandžak, za Beograd, Zagreb.

Zašto i otkud ovo predstavništvo u centru svjetskih zbivanja, jasno je kao dan, Reis Kavazović je to pojasnio ‘potrebom’. Kao kad su u pitanju projekti u zemlji, takve ‘potrebe’ niko ne provjerava niti se usuđuje priupitati o isplativosti istih. I još dodaje da će ‘stavljanje u funkciju ovih reprezentativnih i višenamjenskih prostorija predstavljati bitan iskorak u pozicioniranju Bošnjaka u američkom društvu, ali i jačanju odnosa između Islamske zajednice u BiH i Sjedinjenih Američkih Država.’

Državnički nema šta. Koliko će koštati ili je već koštalo, ne pita se, ‘potrebe nalažu’ biti što bliže ‘centru Svijeta’. Neko nas mora ‘predstavljati’ ovdje u Americi, čak i pored nekoliko organizacija koje su sve ove godine ‘predstavljale’ Bošnjake Amerike kao što su KBSA (Kongres Bošnjaka Amerike), Bošnjačko Nacionalno Vijeće stacionirano u Washington DCu, Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Canade čiji je predsjednik evo postao i Reis Amerike, Institut za izučavanje genocida Hamilton Canada.., i pored na stotine i hiljade džamija, ‘Islamskih Centara’ i hodža i džamijskih odbora.

Kad je prošle godine Dragan Čović najavio osnivanje predstavništva hrvatskih Županija BiH u Bruxelles-u, osula se medijska paljba sa svih frontova uz naznaku ‘kako se time razbija Bosna’ i kako se ‘zna ko može Bosnu predstavljati’, dok niko, ama baš niko ne spomenu kako Islamska Zajednica BiH ima u središtu Bruxelles-a svoje predstavništvo godinama, sa šefom na čelu u osobi hodže iz Norveške Senaida Kobilice. Gdje se iftarči, slave muslimanske Nove Godine i drugi islamski praznici, uz bh zastave i guzonje evropske Unije. I gdje se ‘brani Bosna’.

Predstavništvo u Bruxelles-u ima i Republika Srpska, ona ih ima posvuda i to itekako para oči ‘državi’ Bosni, međutim, ima ga i Kanton Sarajevo, ali i to smo ‘zaboravili’, jer je ovo predstavništvo skoro ugašeno usljed nedostatka novca, a malo više zbog toga jer se zna ko ne razbija Bosnu. Ako se iko toga sjeti pa ‘predbaci’ Čoviću, imaće odgovor : po zakonu Kantoni mogu imati svoja predstavništva. Županije ne mogu, jer su Županije i to sa većinskim hrvatskim narodom. Islamska Zajednica BiH može iako nije ni hrvatski ni bošnjački Kanton ili Županija. Ali je za to država. U državi.

Bosnu u Americi predstavljaju i bh ambasadori, koji su listom ili iz Islamske Zajednice ili su naslonjeni na nju i SDA (u jednoj od džamija se održavaju i konzularni dani, moliću fino, tamo možeš dobiti i bh pasoš kao u ambasadi), dakle sa iste su sofre, koji su uvezani sa džematima i džematskim odborima, tu se granica razdvajanja ne prepoznaje čak i pore nekoliko konzula ili službenika ambasade druge nacionalnosti, tako da će ovo novo predstavništvo samo ojačati’ planove Islamske Zajednice u njenim državotvornim poslovima Bosne.

I povećati broj ‘zelenih uhljeba’ kojeg je Reis Kavazović u odnosu na bivšeg ‘Hižaslava’ Cerića utrostručio. Dok je Cerić vladao Rijasetom tamo je bilo uhljebljeno 154 zaposlenih, danas je taj broj blizu cifre od 400 muslimana koji se brinu o državi i vjeri upravo onako kako dolikuje jednoj islamskoj i šerijatskoj državi koja se bezobrazno naziva građanskom i multietničkom. Jer, novi Reis-muftija će imati ekskluzivno osoblje, skupo auto, prostorije, lobiste i love koliko mu treba, za lovu niko ne smije pitati Islamsku Zajednicu BiH, to je poslovna i vjerska tajna. Pored toga, ono najglavnije ova nova funkcija će zapravo govoriti u ime države BiH, budući da u Ameriku samo sporadično i oko UNa navrate jednom godišnje naše domaće političke vedete ili svrate na tradicionalni iftar u Bijeloj Kući, dok su Reisovi ’emisari’ u Americi skoro svakog dana.

Da, da, tako se to radi a para ne fali.

Podaci govore da skoro svaki grad u Americi gdje ima muslimana ima po nekoliko džemata i džamija i dok se crkve nude na rentanje ili su na prodaju, naši kešom kupuju i nemilice izgrađuju i džamije i ‘centre’ koje još nazivaju i ‘kulurnim’. A od naroda svakog petka ‘dramče’ lovu do besvijesti, uz islamske praznike to je čitava licitacija i sa vjerom i sa kutijama. Amerika postaje sve više muslimanska, odličnom igrom demokratije i islamskog novca te izbornih glasova i natalitetom. Naime, pred svake izbore, bilo lokalne ili opšte ili predsjedničke, američki kandidati jezde po džematima i džamijama kao pravi muslimani, ‘ne vade’ se otuda, dok hodže sa minbere ciljano upućuju za koga će muslimani glasati. Nerijetko to čini direktno i Reis, kao što je ‘bivši’ Hižaslav Cerić znao činiti dekretom kada su u igri bili Clintonovi ili ‘njegovi’ senatori ili kongresmeni, koji su ‘dokazani prijatelji Bosne’.

Onako nježno muslimanski i ‘nemiješanjem’, iz srca Sarajeva, pred ove netom završene izbore u BiH, ovu neviđenu krađu i bezobrazluk, direktno sa minbere Begove džamije preporučio je i ef. Mensur Malkić. Ovako.

‘Glasanje na izborima tretira se kao dobro djelo ukoliko se radi s namjerom da se glas dadne političkom subjektu ili kandidatima koji poštuju i promiču univerzalne vrijednosti koje naučava naša vjera ili onima koji su najbliže tim vrijednostima.’

Što u prijevodu glasi, mi se ne svrstavamo, ali birajte one koji liče na nas Bošnjake. Sa ‘vrijednostima’ Bakira Izetbegovića i njemu sličnima, recimo, koji je totalno sličan nama i koji je nakrao, pardon osvojio najviše glasova zavhvaljujući i ovakvom nemiješanju džamijskih hutbi i lobista.

Prema podacima iz davne 2000 godine broj džamija u Americi se kretao oko 1200, sada taj broj premašuje cifru od 2106 džamija, sama država New York ima blizu 400 islamskih objekata.

Novi paralelni Reis za Ameriku i Canadu pored mlade hanumice, duplo mlađe od njega, nedavno je postao i doktor nauka, doktorirao je u državi Iowa na temu Fiqh Issues of Bosniak Community in the West (Fikhski problemi Bošnjačke zajednice na Zapadu). Za one koji ne znaju, ‘fiqh’ je termin koji označava šerijatsko pravo, dakle Bošnjake (‘akademik’ i bivši Reis Cerić bi obavezno dodao u zadnje vrijeme i Bosance koje uzima kad mu zatreba, inače ihnem ani u Ustavu niti u zemlji Bosni) će u Americi predstavljati stručnjak i ‘doktor’ za šerijatske zakone.

A što nam najviše treba i čega nam najviše nedostaje ovdje. Da nas još bliže upoznaju Amerikanci. Aferim (Čestitamo).

photo : muftija sjeverno-americki ili ti novi Reis ef. Ćeman Sabahudin sa hanumom, nakon doktorske titule, arhiv