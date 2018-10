završeni bh ‘historijski’ izbori uz ‘historijsku krađu’ : za sve je kriva piva i Selma Bajrami, snaga naroda

Eto, nacijo, i to smo dočekali i preživjeli : održali još jedne, ko zna koje po redu ‘historijske’ ‘demokratske izbore’ i dobili ‘nove’ kandidate za staru i istu vlast. Slave se pobjede, broje se vreće, kako one što su uredno u magacinima tako i one što su bile rasute po parkovima i grmovima širom Jedinstvene i Vesele, sumiraju se rezultati.

Svi slave, nema gubitnika, što je još jedno od silnih ‘bh čudesa’. U kojem je pola nacije, oko 53% glasalo i rukama i nogama a onih 47% tajanstveno kmečalo i šutalo kao i do sada.

Pobjednik je SDA a predviđali joj totalni krah zbog onih nepresušnih lopovluka, krađa, korupcija i svih ostalih odviše poznatih marifetluka što opet ima dobru poruku-isplati se krasti i baviti kriminalom, pobjednik je i SDP iako viče ‘pokradeni smo’, HDZ također reže torte i pijucka vino iako Čović nije ušao u Predsjedništvo jer bez njega se ne može formirati vlast, Željko Komšić ‘zlatni ljiljan’ na krilima bošnjačkih glasova ne silazi sa velikih ekrana i novinskih stupaca iako kao ‘predstavnik Hrvata’ ne smije maknuti dalje od centra Sarajeva, Milorad Dodik se, kao što je i red proglasio pobjednikom i prije prvih preliminarnih rezultata.

Dakle, imamo ‘novu’ istu vlast u Predsjedništvu sa malom iznimkom što će tamo umjesto Mladena Ivanića sjediti Milorad Dodik, što će sada za razliku od prije, malo više da se pita Dodik umjesto Vukote Govedarice koji je ispred ‘Saveza za promjene’ ili ‘Saveza za pobjede’ izgubio utrku za stolicu predsjednika Republike Srpske gdje je već zasjela Željka Cvijanović i što će umjesto Bakira Izetbegovića predsjednika glumiti stari AIDovac i ratni MUPovac Šefik Džaferović, trbuhozborac Izetbegovića. Ma čak je podpredsjednikom ‘ERESa’ postao opet lijepi i naočiti SDA pulen Ramiz Salkić. I da, tamo neće biti Fahrudina Radončića, njegov treći pokušaj ulaska u stolicu Predsjedništva završio je katastrofalno, tako mu i treba, kasno je počeo ličiti na ‘naš narod’, tj. na Bošnjake.

Sada slijedi ono važnije, o čemu će mo tek slušati a to je kako formirati vlast u Parlamentu Federacije, u Republici Srpskoj, u Vijeću ministara i po Skupštinama Kantona. Već su počela prva trgovanja, koja se fino politički zovu ‘koaliranja’, čak prije nego je Centralna Izborna Komisija i završila prebrojavanja, ko će s kim i gdje, Bog dragi zna, nacijo, ‘sabura’ malo dajte, ‘izborna burza’ je tek otvorena. Što opet znači da su ‘poslijeizborne torte’ i vina čista šarena laža za ‘džirlo raju’ : opet će se vlast formirati između ljutih neprijatelja, patriota, bojovnika i otadžbinaca, kao i do sada što se formirala

A ona kaže, narod je najveći gubitnik samo što jadan ne zna svoju dijagnozu, još je opijen i pod izbornom atmosferom, tek kad mu saopšte da mu lijeka nema skontaće šta ga je zadesilo. A jeste ga strefilo, tu nema dileme i nema ni žaljenja ni kajanja, takav narod ne treba ni žaliti ni pominjati, ne zaslužuje ništa osim prezira ili da ga se u roku odmah isključi­ sa aparata. Čisto iz milosrđa.

Izbori su protekli u ‘demokratskoj i mirnoj atmosferi’ kažu hiljade posmatrača, dok podaci izbornih štabova govore kako je preko pola miliona nevažećih listića. ‘Ništa neuobičajeno i novo’ kažu predsjednik i članovi Centralne Izborne Komisije, toliko je bilo prije. U svijetu se zna da je preko 3% nevažećih biračkih listića signal za uzbunu kada se izbori ponavljaju ili u najmanju ruku raja izađe na ulicu, u BiH je taj procenat veći od 8% pa nikom ništa. Nema raja vremena za takve revolucionarne poteze, još je zauzeta žvačući izborne ratluke i paketiće koje zalijeva vodom sa likom Sebije Izetbegovića ili troškari penzionerske dodatke dobivene uz sliku glasačkog listića.

Ne zovu džaba ovu instituciju (CIK) ‘centralom izbornih krađa’, koja je kao i sve ostale dejtonske tvorevine u BiH postavljena na bazi brojanja krvnih zrnaca, gdje je pola miliona nevažećih listića ‘normalna pojava’, gdje je sasvim demokratski i prihvatljivo da imamo više birača nego stanovnika, da ima preko 200.000 lažnih prijava, mućki sa ličnim kartama, prebivalištima, da mrtvi glasaju jer birački spiskovi nisu i neće nikad biti ažurirani, sve vam po biračkom spisku, gdje su providne plastične kutije najveća novina našeg biračkog sistema koji je odbio da se uvede elektronsko glasanje i prebrojavanje, gdje birački odbori predstavljaju tri nacionalističke stranke, gdje nam je dvije trećine sadašnje vlade na biračkim listama i sve do konstituisanja vlasti moći će da budu i ministri i poslanici u klupama, gdje nam zakon dozvoljava da načelnici opština budu i kandidati za Parlament, kako im volja…. Tim prije jer joj je (CIKu) iz magacina nestalo na tone papira predviđenog za štampanje izbornih listića a ona to proglašava ‘normalom’ i kalom, kao da su u pitanju pokvarene napolitanke u trgovini, i tim više jer joj je na čelu sada čovjek (Branko Petrić) kojem je po zakonu zabranjeno da uopšte bude u Izbornoj Komisiji. Tako je Sud 2009. presudio, utvrdivši da kad jednom budeš predsjednik CIKa nema više, međutim eto nam Petrića ponovo, šta Sud zna i šta ima tu Sud odlučivati kad se zna po kojoj matrici sve u BiH funkcioniše : konstitutivni narodi se pitaju a oni su rekli poslije Bošnjakinje (Irene) dolazi na čelo Srbin (Branko), i tačka, Točka.

Međunarodna zajednica je izbore ocijenila ‘poprilično regularnim’, što u prijevodu znači ‘ko vas jebe’, eto naroda i eto vas, a mi će mo sa izbornim pobjednicima nastaviti da donosimo zakone po našoj mjeri i nastaviti sa uvaljivanjem kredita po našim kamatnim stopama i uslovima, sve dok još ne uspijemo otkupiti ono što smo zacrtali.

Ko je onda glavni krivac osim naroda za ovakvu bruku od izbora, za ovakvu grčevitu borbu za stolice i privilegije pod plaštom borbe ‘za narod’ i šta možemo očekivati od BiH u bližoj ili daljnjoj budućnosti?

Ništa osim daljnjeg nazadovanja i rastakanja Bosne i njenog udaljavanja od Evrope i NATO Saveza, kmečanja po internetu ili po zvaničnim institucijama penzionera, nazovi boraca i šehida i ostalih klinaca-palaca, islamiziranje države po svim nivoima, kopanja po kontejnerima i svađe sa svim i svakim, uz snažnu i još jaču korupciju, nepravdu i siromaštvo. ‘Živjeli lopovi’. ‘Živjela korupcija i udruženi zločinački poduhvati svih vrsta’. ‘Živjela Agenda’. Ovo zadnje zanemarite, ne znam o čemu se radi ali stalno se spominje pa se ne smije izostaviti.

Tekbiranje po Sarajevu i šlajsanje zastava te zvuci auta, podsjetili su nas na trenutak na ‘građansku i evropsku BiH’, nešto kao onaj skup SDA u Velikoj Kladuši prije rata, dok je jadikovka ‘ljevice’ ličila na one ‘Markovićeve’ pulene reformiste iz predratne Bosne. Kada su svi navijali za Markovića a zaokružili svako svoga nacionalističkog vođu, bez ikakvih dilema i nesporazuma.

Kažu ovi tursko-bošnjački novinari iz lista ‘Stav’ da je najava ‘ljevice’ okupljene oko ‘Naše stranke’ i Peđe Kojovića kako će i bez SDA oformiti vlast u Kantonu Sarajevo da je to tipičan način ‘izigravanja volje naroda’ koji su dali povjerenje i glasove SDA stranci. Koju bi mogli, kad bi se okupili (Naša stranka, SDP, SBB, Istina i Pravda i Šepić i štaznam još ko), lako zaobići. Još dodaju da bi time Sarajevo ‘izgubilo identitet Bošnjaka’, jer bi ovi ukinuli sve ono što predstavlja Bošnjake. I Busuladžića, i vjeronauku, i Univerzitet bi promijenili i bosanski jezik ukinuli i svašta još ponešto. A zapravo, ‘bošnjački identitet’ podrazumijeva da u vlasti nema nikako Kojovića, on po svoj prilici kao Srbin kvari taj identitet, ostalo je opet čisti spin i izvrtanje činjenica zbog straha da se takvo nešto ne dogodi, iako je teoretski moguće.

Dakako da je moguće, ali drugovi islamisti iz ‘Stava’ nemaju pojma. ‘Ljevica’ u BiH da je htjela mogla je to uraditi i prije izbora, pobijediti i prije glasanja. Međutim ni ‘ljevici’ ni ‘desnici’ u BiH ništa nije bilo značajnije od fotelja i privilegija u vlasti. Sve ostalo je odviše poznata demagogija. Živi bili pa vidjeli, što bi rekao nekadašnji heroj Valter.

Nego, ja znam ko je za sve ovo kriv, za ove izborne krađe, svađe i jebe, neka se džaba ‘ne brine’ Valentin Inzcko, drug ‘Niski predstavnik’ za BiH.

Za sve je kriva Selma Bajrami kod kuće i piva. Dobro, malo i Šefko Džaferović i Hakala u Njemačkoj, ali Selma pod broj jedan.

Kad je ona zadrmala sa onom guzičicom i sa onom tetovažicom, pa kad ju je kamera ‘uhvatila’ malko odozdo iz žablje perspektive na onom skupu SDA, pa još kad smo ugledali kako od šerbeta zasijaše oči SDA prvaka i kako sijevaju celularni, odmah se moglo vidjeti ko će pobijediti. Poslije su se svađali oko toga da li su pivu ispijali bivši ili sadašnji članovi SDA ali niko nije mogao osporiti atmosferu koju je dala Selma i poslije nje, niko nije mogao izbrojati koliko je važećih listića postalo nevažećim, sve je bilo jasno. Jebiga, dok sirotom Dodiku spočitavaju kako seljački pjeva ispod šatora, niko se nije usudio prigovoriti Džaferoviću ili Sarajliću što onako građanski i sa manirima sline na butove Selme Bajrami. Jer, domaće je domaće.

Prvi intervjui veselog ‘zlatnog ljiljana’ Komšića unaprijed su obznanili kao će ‘nova’ vlast funkcionisati. On će tužiti Hrvatsku u vezi Pelješkog mosta, on će potpisati Ugovor sa Islamskom Zajednicom BiH kojeg nije u dva mandat ranije potpisao, Džaferović se pokazao prijeteći kao i njegova glava Bakir : ima da bude kako ja kažem ili Bosne nema. Milorad Dodik im ležerno najavljuje kako će sve biti kao i prije. Sve dok je Republika Srpska ‘genocidna tvorevina’, zastava Republike Srpske će biti iza njegovih leđa. Ako im se ne sviđa, mogu da ga ‘kliknu’ putem skype.

Stvarno, pored toliko citiranih ustavnih odredbi, zakona i državničkih odluka, da li iko osim Dodika ima snage da kaže i prizna pravu istinu. Republiku Srpsku je stvorio svojim potpisom Alija Izetbegović i ona se po Dayton’u zove Republikom, voljeli mi to ili ne, dok se u članku 3 Sporazuma kaže da ‘Bosna i Hercegovina prestaje biti Republika’. I zašto je onda normalno da Ramiz Salkić želi biti podpredsjednikom ‘genocidne tvorevine’ a nije normalno da Dodik bude članom BH Predsjeništva? Čemu onda sva ta ‘palamuđenja’ članova Predsjedništva kako će oni uraditi ‘ovo ili ono’ kad ni dnevni red ne mogu utvrditi osim ako se ne dogovore, jer je tako napisano i u Daytonu i u BiH Ustavu.

Osim ako ne prihvatimo da to nije potrebno nikom pojasniti. I da se nema kome, što je još bolnija istina.

photo : Selma Bajrami na izbornom skupu SDA, arhiv