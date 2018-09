Imovinski KURTONI neumoljivo kažu : najugroženija je Azra, ‘ženka’ Fahrudina Radončića, slijede je Vildana Džaferović, zatim Sabina Komšić…

Ima više načina nacijo, da pokažete dubinu svoje duše, merhametluk i unutrašnju ljepotu svoga bića, koji god da odaberete, dobro će doći našim kandidatima za oktobarske izbore.

Možete ići na sadaka.com, na pomozi.ba i li merhamet.ba com, preporučujemo gofundme.com (daj pomozi), kao jednu od najmodernijih i ‘najčistijih’.

Gdje god da ‘odete’ ili ‘kliknete’, provučete ili otipkate svoju karticu, vaša donacija će nečiji život učiniti lakšim i bezbolnijim a vama ostaje upisano dobro djelo za onaj dunjaluk.

Možete ići i na sergijsko pomaganje ali ne preporučujemo to, svakog petka je sergije ljudima preko glave.

Ovaj moderni način internetskog pomaganja je najtransparentniji, imate mogućnost da sami kreirate web stranicu i postavljate slike i komentare, kao na ‘fejsu’, vlasnik tog uslužnog programa će vam uzeti 2,9% od darovanog iznosa i još 30 dolara za svaku transakciju ali ono ‘resto’ će sigurno darovani dobiti, za ostale načine sakupljanja love nismo sigurni jer nema podataka.

Morate nešto učiniti jer u protivnom, rizikujete da u oktobru izaberete predsjednika države Bog te malov’o koji je puka sirotinja, kokuz, koji neće moći uopšte upravljati zemljom i brinuti se o nama.

Znam, vidjeli ste imovinske kartone Centralne Izborne Komisije BiH (CIKa), znate ko su naše nade i uzdanice, ali nacijo, vjerujem da ste vidjeli i uočili kako su ti naši lideri zapravo siromašni.

Imaju stanove, vikendice, plate do neba, auta, ali brate sve im nešto nekretnine u suvlasništvu, hoću reći podijeljene između njih i njihovih ‘ženki’ ili rođaka da te straha obuzme.

Danas-sutra žena ko žena samo podnese tužbu i eto ti belaja, naši će budući predsjednici postati puki siromasi. Sa rodbinom isto. Osim toga i posebno, naši kandidati su u kreditima su do guše, a vi braćo i sestre siromasi, znate vrlo dobro kako je odplaćivati kredite i kreditne rate, penale i štokakve bankovne zajebancije. Pa to se neće nikad sa ovakvim njihovim primanjima otplatiti. Neće i Bog!

Zato u akciju i otvaraj web stranice, pravi donatorske kutije, piši molbe kompanijama i bogatim biznismenima, spašavaj državu BiH. Iako tu ima poprilične nelogike koja kaže kako kandidat ima toliku imovinu a toliki iznos kredita, to je zato što je beha nelogika naš usud i naše pravilo, zato ne lupaj glavom puno oko toga.

I od svih, najugroženija je žena Fahrudina Radončića, sirota Azra a vidjet ćete ubrzo i zašto.

Iako se razvela od muža Fahrudina, ona se obavezala voditi kompletan njegov biznis sa ‘Avazom’ te mu ‘na ime toga’ isplatiti preko 200 miliona KMa. A žena je moliću fino samo frizerka, kad će ona toliko našišati i obrijati da vrati ono što duguje mužu.

Sad, Fahrudin Radončić ovdje u kurtonima CIKa (kartone smo preimenovali u kurtone budući da su nepouzdani a zakonski jedino ispravni) je naveo kako ima na desetine miliona imovine u BiH i u Crnoj Gori, ali pusti to, ništa ‘haman’ nije na njemu. Njegova bivša posjeduje kompaniju Avaz, čiji je osnivački kapital 13,9 milijuna KM i još je i vlasnica kompanije Avaz-roto press s kapitalom od 818.150 KM, ali nacijo, ona je bivšaaaa.

I, plus, ima da plati Fahri 200 miliona KMa tako se obavezala kad su se razvodili a on trebao postati ministrom sigurnosti (jula 2012) BiH da će mu vratiti u roku od 3 godine.

Naravno, Fahrudin je u imovinskom kurtonu tada to napisao i naveo da od imovine ima samo platu a i nju poklanja u dobrotvorne svrhe, pa sad vidi, nacijo, kako je njegovoj makar je zvali bivša, Azri, frizerki i samohranoj majci i kako je njemi. Koja, Azra, još, Bog te malov’o ima u suvlasništvu stan u Sarajevu od preko 100.000 KMa i plus, odmah kad je potpisala ovaj fiktivni hoću reći prisilni ugovor, ‘iskeširala je’ Fahri pola miliona KMa.

Pošto je ona vlasnica po papirima i štaznam kakvim ugovorima i tornjeva u Sarajevu i print kompanije i svega ostalog, čak i pola zajedničkog stana, Fahri su ostali stanovi u Crnoj Gori ali na imenu sina, čovjek je pravo čudo kad to može preživjeti. A tek supruga Azra, koja pod hitno treba našu pomoć, kako bi konačno isplatila Fahru i kako bi čovjek mogao mirne duše da se posveti državi. Zato plajvaz u ruke. Ne za izbore, nego za sadaku, poslije izbora će se lakše disati.

Treba pomoći i Vildanu Džaferović, suprugu našeg budućeg predjednika Šefika, bivšeg direktora zloglasnog AIDa i vječitog funkcionera u Parlamentu BiH. Jeste, Šefik ima platu skoro 5,000 KMa (‘ebeš pet iljada’ što bi rekla majka Munira Subašić, ‘šta je to danas’), jeste da ima i dodatka još ‘iljadicu i ima i plaćene ostale izdatke kao i svi normalni državni služenici pa se dosta uskupi, ali opet, Vildani treba pomoć. Jer, nacijo, prema imovinskom kurtonu CIKa, ova vremešna i skromna gospođa i buduća predsjednica ima na grbači kredita 130.000 KMa a njen i naš Šefik još dodatnih 40.000 KMa. Treba to ‘grcati’, velim Vam. Džaba stan u Sarajevu i stan u Zenici, džaba zemljište u Zavidovićima desetak duluma, džaba stan kćerke u Sarajevu, krediti će ga načisto ‘preklati’ a jadnu Vildanu ‘ukopati’.

Otkud tolika zaduženja i kako ne pitajte mene, nemam pojma o čemu se radi osim ako nisu krediti izmišljeni da se budale ne sjete, ne znam. Ono što znam, iako je naš Šefik uvijek u skupim odijelima, nije mu nimalo lako a Vildani hanumi pogotovu.

Našu pomoć treba i ženka ‘zlatnog liljana’ i načisto bolesnog za stolicom u Predsjedništvu Željka Komšića. Koji voli Predsjedništvo više nego je to normalno, jer ko bi se s tim da je normalan bakćao, pitam ja Vas, samo iz razloga da Dragan Čović ne dođe tamo kod njega. Kad se zna da se sve odluke donose saglasnošću koje nema i koje neće ni biti, bio tu Čović ili nebio. No, pusti to sa odlukama, vidi šta se dešava sa ovim bračnim parom kokuza. Plata Željkova je kao i sve plate državnih guzonja, plus još 1.200 od plakete ‘zlatni ljiljan’, ima stan ali tijesan brate nema ni 60 kvadrata lično njegov, dok onaj drugi veći, dijeli sa ocem. Supruga mu Sabina dijeli vikendicu i dulum zemlje vrijednosti oko 100.000 KMa sa bratom i ima još 1/3 vlasništva na partmanu na Vlašiću, ali bračni par ‘ljiljana’ nacijo ima kredit od 105.000 KMa. Pa sad, računaj treba li ili ne treba našu pomoć.

Znam Željka, sve će to pasti i palo je na grbaču jadne Sabine, zato pomoć ne smije izostati. Ako pomognemo njoj, pomoći će mo i našem Željku, dobrota nema i nesmije imati granica.

Ja bih mogao ovako nabrajati danima, i to samo o onome što je upisano u imovinskim kurtonima, ali mislim da sam vas ubijedio da moja ideja o pomoći ima budućnosti.

Ali, hajde da spomenem malo kandidata predsjednika Milorada Dodika. Koji je samo od poljoprivrede ‘prijavio’ 45.000 KMa prihoda, da ne navodim kuće, vile i stanove uz auta po BiH i po Srbiji, njegova ‘ženka’ Snježana je tu najviše ‘nastradala”. Treba to sve okopati, očistiti i pripremiti, zna se da Milorad nema vremena za poljoprivredu, on je vazda po šatorima i veselicama, na ženi je kamen temeljac i najveća odgovornost. Iako Dodik nije naveo kredite, zna se da ih ima, stalno ga ispituju i istražuju, sigurno to sve Snježana sama plaća, mislim te milionske rate, i pazi da ne preskoči koju, zna se kako je sa bankama. Plus, gdje su njegova djeca, mislim znamo gdje su, ali i njih treba podmiriti i o njima brinuti, što se podrazumijeva.

Ili Dragana Čovića, njegova Bernadica je kao i Fahrina Azra sve skoro upisala na sebe, nešto je na sebe upisao i njegov otac ili punac, grabio je ko je šta htio pa se često noću pitam odakle mu, Draganu, tolika snaga i želja za životom pored tolikih dugova i kredita koje stigne odplatiti. Pošteno i sa svojih deset prstiju, kako to vole kazati političari.

Narode, kredite ima i Senad Šepić i njegova hanumica, strah me i saopštiti. Jedan je na 150.000 KMa a drugi 242.000 KMa, u šta se dao ovaj hodžica i budući predsjednik to sam Bog i banka znaju, jer samo dragi Bog zna kad će oni to isplatiti pored stana od 120 kvadrata i nekog ‘pežojčića’ uvezenog na potvrdu iz Njemačke. Zadužen je do guše i vjerski komunista Denis Bećirević koji je ‘nagurao’ preko 50.000 KMa duga banci, dok Amer Jerlagić kandidat nekadašnje stranke Harisa Silajdžića, nije naveo svoje kredite ali je naveo žalosnu činjenicu da nema ni stana. Njegova ‘ženka’ Aida titra vlasničkim listom na stanu vrijednom 120.000 KMa i samo od njene dobre volje zavisi hoćemo li predsjednika dugo viđati u stanu ili u kakvom podrumu za beskućnike. Kao i predsjednika Lijanovića koji nema ništa osim 3 duluma zemlje od oca, ne znamo ni gdje ruča i gdje spava, ovih dana nam u svojoj izbornoj aktivnosti pokušava pojasniti svu ozbiljnost bh situacije prašeći nekakvom metlom u izrentanom autobusu.

Kreditima se bakće i supruga Ivanića, budućeg našeg predsjednika pored svih tih stanova u Sarajevu i Banja Luci, mora da rate plaćaju i nama nepoznati dovoljno kandidati nekakav Boriša Falatar i Mirsad Hadžikadić, iako podataka u kurtonima o tome nema, nacijo, stanje je više nego alarmantno. Nema podataka ni o predsjedniku Sandžakliji Seferu Haliloviću, ali se zna da i on kuburi sa kreditima, pored stanova u Sarajevu ili vikend kuće u Mostaru.

Nećemo valjda dozvoliti da nam predsjednik bude ugrožen jer čim je on u opasnosti, i država ode u ‘helać’, zato pod hitno trebamo nešto poduzeti. Da im se ‘uskupi’ što crkavice kako bi u miru i rahatluku vodili nas u prosperitetnu budućnost.

Također, podatak da pored tolike imovine, naši kandidati imaju i nešto malo ušteđevine, ne bi trebao biti razlog za našu ravnodušnost. Bogati, šta vrijedi njemu, bilo kojem od kandidata (a ima ih) 50.000 KMa ili 30.000 eura, ma čak i onima koji imaju i preko 100.000 KMa na računu, kad su siroti to oročili na nekoliko godina, pa im to dođe kao da nemaju ništa. Ne mogu do svojih para, to ti je. Imaš a kao da nemaš i banka ti daje onoliko koliko može i hoće i kad hoće.

Majke mi, kad vidim ove kandidate kako žive i kako se pate, čisto mi se srce zgrči kako je bilo Bakiru Izetbegoviću i kako mu je još uvijek dok nas brani i dok se brine o državi, naročito mi se srce stegne za Sebijom Izetbegović kad znam kroz šta sve ona prolazi dok ne ‘nakucka’ za dospjele rate i dok ne poplaća kabelsku, internet i komunalije.

Ona će, čim završim ovaj tekst, biti prva kojoj ću otvoriti web stranicu da išta tamo ‘kane’ do 07. oktobra. Poslije ću se tek pobrinuti za ostale.

Jer, ja imam dušu, i ja ličim na svoj narod.

photo : gofundme, logo, ilustracija