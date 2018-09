Laburisti BiH i Fikret Abdić angažovali Kolindu Grabar Kitarević kao lobistu u EU protiv migracijskog centra u Velikoj Kladuši

Logično, od ministra Dragana Mektića i njegovog rješenja problema izbjeglica nema ništa, prije će zima doći nego će ministar dati tačnu informaciju. Od februara ove godine pa do danas, ministar je slijedeći upute Denisa Zvizdića i vijeća ministara BiH dao na desetine proizvoljnih, netačnih, pa ako će mo pravo i lažnih informacija o migrantima i rješavanju njihovih problema.

Lokacije o migrantskim centrima su se smjenjivale pri svakoj posjeti Mektića Krajini, tako su se javnosti plasirale i brojke o migrantima. Prvo je bilo da je migrantska kriza ‘prenapuhana’, ‘da je BiH spremna za prihvat izbjeglica’, ‘da ih uopšte nema toliko’, onda su došle vijesti kako ih ulazi toliko i toliko ali se sve obrađuje ‘po procedurama i planovima’, pa je zatim došlo saznanje ministra kako je za sve ‘kriva EU’, zatim kako će sve biti riješeno ‘u nekoliko sedmica’, i tako iz sedmice u sedmicu, iz mjeseca u mjesec.

Niko danas ne zna tačan broj emigranata, Mektić pogotovu. Sapleo se i oko ‘zahtjeva za azil’ i ‘odobrenim azilom’, uveo je ‘pokretnu službu za davanje izjava o azilu’ koja ordinira u Bihaću, javnost ne zna uopšte više da li je u Bosni 12 ili manje ili više hiljada izbjeglica, posebno se ne zna gdje će ovi ljudi, zima samo što nije stigla. Te hoće ih ‘sigurno’ smjestiti u Bihaću u Đački dom, napušteno ruglo od zgrade i bez prozora i struje, te hoće ih u ‘Agrokomerc’ pogone kod Velike Kladuše, poslije je Mektić govorio kako se ide sa premještajem migranata u Bos. Petrovac na Medeno Polje, iza Medenog veseli ministar je najavio ‘sigurno’ smještaj u Lipama kod Bos. petrovca, a bila je u opticaju i neka ledina u mjestu Pištaline kod Bos. Krupe.

Danas imamo ono što smo imali i u februaru ove godine, s tim što je broj migranata nepoznanica, i što je nekih 8 miliona KMa, eura, bilo čega, što je stiglo iz EU spiskano na ‘poboljšanje rada policije i graničnih službi’, imamo i dalje pun Bihać, Cazin i Veliku Kladušu migranata, još uvijek čekamo da nam ministar Mektić saopšti ‘sigurnu i dogovorenu lokaciju’, nezna se ‘kad će’ a o izbjeglicama se više brine Crveni Križ, raja i lokalne vlasti od one vlasti u Sarajevu koja je lovu dobila u te svrhe.

O, da, imamo i prve potvrde o dobijanju boravka ovih stranaca, iako je Mektić tvrdio da oni ‘samo izraze želju za azilom’ ali da niko neće azil već da hoće ‘dalje u Evropu’, imamo porast kriminala u US Kantonu, i dalje imamo otpor Opštine Velika Kladuša da se u pogonima ‘Agrokomerca’ formira migranstki centar.

Sarajevo se ‘natače’ sa Abdićem, budući da uporno hoće centar u Velikoj Kladuši a opština se tome protivi.

I dok se tako Velika Kladuša i Sarajevo ‘dopisuju’, umirio se i ministar Mektić, sve se manje piše i čita o ovoj populaciji, na redu su značajnije teme konjičke utrke, izbori, opštenarodna veselja.

Međutim, kako zvanično Sarajevo ne uzima ozbiljnim primjedbe velikokladuščana osim kad je u pitanju vlast u US Kantonu gdje skupa sjede i odlučuju i Laburisti i SDA, ili kad se natječu krajiški konji na turniru Alije Izetbegovića, Laburisti na čelu sa Fikretom Abdićem su se okrenuli ka Hrvatskoj da im pomogne u migrantskoj krizi. Pozvali su predsjednicu Kolindu Grabar Kitarević u pomoć i Kolinda se odazvala promptno. Evo je na granici u Maljevcu i to noću, sa policijom. Obišla, razgledala i radosna procvrkutala.

Hrvatska policija je spremna da zaštiti granicu. Ima uređaje za noćno osmatranje, ima neke letjelice i sve tako. Maljevac u očima Kolinde postade Schenngen, ‘gdje nije dobro formirati migrantske centre’ zbog blizine sa granicom, čime na direktan način potvrdi stavove Laburista kada se radi o oformljenju migrantskog centra u Velikoj Kladuši, kojem se oštro protive. Dok Kolinda svojom izjavom ‘kako je dobila i zamolbu za pomoć iz Velike Kladuše u BiH kako bi njihov zahtjev da se spriječi osnivanje velikog migrantskog centra u tom gradu došao do Europske komisije’ potvrdi da će Hrvatska lobirati za takve stavove u EU. A gdje ćeš ljepšu i sposobniju lobisticu od Kolinde.

Fakat, ako će mo pravo, Kolinda je ovom posjetom htjela osim lobiranja ublažiti žestoke kritike medija o ponašanju prema migrantima koje hrvatska policija lomi i prebija bez milosti, zbog čega je i priču o stršljenovima ubacila u svoj medijski nastup. Naime, tokom noćne šetnje granicom napali su je stršljenovi, pa je predsjednica izjavila da nismo ni svjesni ‘kakve sve opasnosti vrebaju granične policajce’ čime ‘ispade’ da su ovi insekti opasniji od migranata, a predsjednica ih i pored tolike savremene opreme nije na vrijeme uočila.

Nadalje, Kolinda ima i dodatni razlog da se ‘zauzme’ za Veliku Kladušu. Na čelu Opštine i u kompletnoj vlasti ima hrvatske državljane, koji na posao dolaze i sa posla odlaze u Hrvatsku. To se mora rešpektovati.

Njen angažman će dobro doći Laburistima BiH i Elviri Ljilji Abdić koji su čitavo ljeto zabavljali raju ‘druženjima’, ‘sjelima’, ‘teferičima’ i drugim silnim sportskim i pjevačkim natjecanjima, sad kad ih lobista Kolinda predstavi EU, riješiće se i Mektića i njegovih ‘rješenja’ za migrante. A oni se mogu mirno pripremati za jesenju i zimsku zabavu i sezonske veselice. Jer, naravno, i EU nije baš za migrantski centar u Velikoj Kladuši, suviše je blizu granice.

Tako su Laburisti uzimajući slogan Barack Obama-e u njegovoj izbornoj kampanji ‘Yes, We Can’ (Da, mi možemo), najavili ‘novu ekonomiju s novom praksom’ i krenuli u izborni drmež.

Mora da će biti ‘Kestenijada’, druge nema. Da je zima bila bi ‘puzijada’, ili da je maj-imali bi ‘grahijadu’, ili ‘Bajramski teferič’ da je Ramazan, ili štaznam kakvo ‘kulturno ljeto’ gdje se pika lopta, gdje frcaju svilene dimije i gdje se valja jufka na soframa.

A ima i smisla. Kao, mi možemo. Yes, we can … can.. ken.. ken.. kesten.. .. kestenijadaaaaa.

photo : Laburisti BiH, montmontaža Cross Atlantic