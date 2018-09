Zašto će u utrci za člana BH Predsjedništva pobijediti Denis Bećirević?

Mlađahni, skoro od rođenja političar Denis Bećirević, ne treba uopšte da brine za svoju stolicu u Predsjedništvu BiH, od svih kandidata koji su se uključili u utrku, 7. oktobra ove godine najviše šanse ima upravo on.

Njega su podržali do sada svi listom i redom u BiH, a ‘bogami’ i u dijaspori.

Da vidimo kako to izgleda u medijima.

Denisa Bećirevića podržala stranka LDSa, ‘lidera’ Hariza Redžića. Ako niste nikad čuli za ovu stranku, postoji zato više razloga, toliko je minorna da i ne postoji. Hej, ali je stranka, čiji ‘lider’ je ‘našao’ zajedničke karakteristike u svojim i programima Denisa Bećirevića i SDPa. Podsjetićemo, Hariz je stručnjak za ‘izgradnju građanske Bosne i Hercegovine’ što je glavni moto budućeg ‘predsjednika BiH’. Dobro, bio je u SDA, poslije ‘ušaltao’ u Bosansku Stranku Mirnesa Ajanovića (BOSS) a ima godinu dana kako je ‘lider’ u Liberalnoj sranci odakle hita u pomoć Denisu.

Denisa je podržao i savjetnik Željka Komšića, što nije za ‘odbaciti’, zatim Zajednica bosanskohercegovačkih udruženja i građana u Bavarskoj, Saksoniji i Tiringiji u SR Njemačkoj (‘Zajednica BiH Minhen’). Pismo podrške je kasnije demantirano iz istog područja i iste dijaspore ali podrška i dalje ostaje neupitna.

Denisa vole i Srbi, da se zna, ima podršku ”Srpskog građanskog vijeća. To je ‘Pokret za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini’ koji je našao ‘svoga’ kandidata u Bećireviću. Nevladina udruga, non for profit organizacija kakvih je na hiljade u BiH, na budžetu države ali voli Denisa jer ‘imaju slične programe’ Bog te ‘malov’o’.

Isto tvrdi i Sejfudin Tokić, predsjednik još jednog fantomskog udruženja građana ‘Bošnjački pokret’, poznatiji kao nekadašnji član SDPa, poslije neznaš više gdje ga nije bilo, skrasio se u ovom udruženju gdje se liječi od alkohola i kocke, nakon razvoda sa ‘mrskom Srpkinjom’ i vjenčanja šerijatski sa sadašnjom suprugom. Vidjet će te ga često u novinama kako omotan zastavom sa ljiljanima ‘vodi bitku za BiH’, ‘ratuje’ sa Srbima i Hrvatima, sa hrvatskom putovnicom u džepu i sa dodatnim primanjima od džemata i Islamske Zajednice BiH.

No, ni ovdje nije kraj totalnoj i svjetskoj podršci Bećireviću.

Alijina ‘originalna’ stranka vehabija aSDA također mu je pismeno već dala podršku, da se zna kad pobijedi kako će padati ‘talovi’, Bećirević će nedavno izjaviti kako ima podršku ‘sedam političkih stranaka iz BiH, 34 uticajnih partija iz EU, zatim veliki broj NVO-a (nevladinih udruženja), intelektualaca iz svih naroda, udruženja iz dijaspore… To je jedna dodatna podrška, ali i dodatna odgovornost da nastavimo provoditi politiku koju ja govorim – to je politika okupljanja, savezništva, razgovora oko kapitalnih pitanja koja su u interesu svih građana BiH’.

Nismo ih uspjeli naći toliko, ali valjda agilni Denis zna šta priča i govori, treba mu vjerovati. Jer, nema više toga ko ga nije podržao. Dobro, malo mu zamjeraju ovi iz SDA i džematski botovi na internetu što je nekada, odmah poslije rata išao u Kuću cvijeća i tamo stajao mirno i bez učenja dove, kao prepoznatljivog njegovog imidža kasnije, ali to je sve u zavisnosti od prilike. To je bilo onda i ‘ne pika se’, od tada pa naovamo, Denisa možete samo vidjeti sa rukama prema gore. Sve je naučio od svog učitelja Lagumdžije a kasnije od podučitelja Nermina Nikšića koji je u vezi svake značajnije odluke, prvo išao u Rijaset kod Reisa, ‘da ga primi’. Uostalom, i sam Bećirević se dobrano opametio još poslije doktorata na temu “Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme avnojevske Jugoslavije (1945-1953)”, kasnije i sa knjigom ‘Država u fokusu’ kojom ovih dana izlaže i promoviše sve svoje pametne mudrosti koje je izgovorio za govornicom Parlamenta u zadnjih dvadesetak godinica.

Ko je još ostao a da nije podržao Denisa?

‘Ašik kaldrma’ iz Velike Kladuše, Muftijstvo Sjeverne amerike i Canade i Nizama Al Raisa iscjeliteljka iz Brčkog, koliko smo uspjeli saznati. Sve drugo je na ‘njegovoj strani’.

Evo, koliko od jučer, Denis je dobio i zvaničnu podršku kandidata za ove dolazeće izbore na listi SDPa Edina Burkića iz Zavidovića, što je definitivno znak da Denis pobjeđuje.

Burkić je, osim podrške dobio i mjesto na listi ‘komunista’ što upućuje na zaključak da se protiv ‘džina’ mogu boriti jedino SDP kandidati, evo i zašto.

‘Džini’ iliti duhovi su bića slična šejtanima, oni nas navode da činimo loša djela, a protiv džina se čitav svoj radni vijek bori i Denis Bećirević. Dobro, on to gleda kao borbu za Bosnu protiv ‘din-dušmana’ Bosne, protiv svih onih džina koji ne vole Bosnu, zato je i SDPu i njemu osobno Burkić najbolje rješenje.

Je, Burkić sa ‘džinima’ vodi borbu ne samo lično već i profesionalno. On je naime, nakon završetka islamskih škola dobio mjesto vjeroučitelja u bh školama, ali pored toga priprema doktorat na temu borbe protiv džina i šejtena, dok se profesionalno bavi istjerivanjme džina uz pomoć Kur’ana. Otvorio je svoju zvaničnu web stranicu i tamo sve fino pojasnio kako to izgleda kad te napadnu džini i šejtani.

Takav stručnjak je ‘od Boga dat’ Bećireviću i SDP partiji koja baštini zajedništvo, demokratiju i građanski koncept Bosne jer kao što svi znamo, toliko su džini ‘šćorlali’ na Bosnu da je samo ovakvi stručnjaci na listama SDPa mogu spasiti.

Ako kojim slučajem Bećireviću dadne podršku i Nizama Al Raisa iscjeliteljica iz Brčkog, koja također liječi Kur’anom, nema te sile koja će spriječiti Denisa da uzjaše u stolicu BH Predsjedništva.

Jula ove godine, Raisa je postala planetarno poznata jer je prijavila pljačku svoje kuće odakle je odnešeno zlata i love preko milion maraka, dok je policija promptno uhvatila provalnike i nešto love koja joj je vraćena. Vraćeno jojje ‘samo’ 250.000 KMa. Niko ‘icjeliteljicu’ nije ni priupitao odakle joj dvorac kuća i tolika lova i da li je slučajno platila porez na svoju djelatnost, ne bavi se bh policija tako trivijalnim i banalnim stvarima. Niti smo uspjeli saznati njeno pravo ime. Ali zato smo saznali da se i njena sestra bavi ovim unosnim poslovima i da se zove ‘magična Merima’, koja će također uskoro dati podršku Bećireviću, ako joj se sestra odluči ‘pristupiti’ SDPu.

To što Al Raisa koja liječi Kur’anom još i predviđa budućnost, a nije predvidjela provalu i pljačku rođene kuće ne umanjuj značaj njenih sposobnosti koje su u bobu slične sposobnostima Burkića. Jer nacijo, ne znate vi kako je sa ‘džinima’ teško voditi borbu.

Saznaćete kad prođu izbori. Ako se kojim slučajem ispostavi da se najčešće kriju na grobljima partizana, to će tek onda biti prava senzacija, do tada sabur. I piši pisma podrške dok još ima vremena. Bećirević svoju kampanju osim borbe protiv džina gradi i na moto sloganu : ‘Boga se bojim, Vučića nimalo a Dodika k’o dorata svoga’.

Pardon, to je bilo prije, sada to glasi ovako : ‘Idemo u 21. vijek, protiv džin-dušmana’.

photo : Denis Bećirević na slici sa istjerivačem duhova Edinom Burkićem,

dolje – firma Burkića i isjeliteljka Nizama Al Raisa, arhiv