Da bi smijenili Donald Trump-a, istraga bi morala ići malo dalje od ženskih nogu

Američka i svjetska javnost zabavlja se ovih dana sa ljubavnim avanturama američkog predsjednika Donald Trump-a u predizbornim aktivnostima ulaska u Bijelu Kuću, pa i onim od prije, kad nije ni slutio da će biti predsjednik najveće sile Svijeta.

Otići će sa funkcije, smijeniće ga, ovo su najteži dani Trumpa, izdali ga najbliži i gotov je, i sve u tom stilu i maniru. Televizija i ostali svjetski mediji su pred raspuknućem od ‘senzacionalnih’ vijesti, američki mediji diktiraju i podpaljuju.

Amerikanci su oduvijek bili skloni scandalima, avanturama i teorijama zavjere, dok na njihovim mainstream medijskim kućama ni o čemu drugom se ne priča nego o politici i o političarima. Problemi naroda i glasača, problemi države i običnog američkog puka rezervisani su samo za najhrabrije i najupornije novinske kuće, ali opet, tek kad dobiju ‘mig’ odozgo, iz vrha vlasti. Republikanac Trump, inače uvijek u medijima i u žiži skandala, nastavio je svojim ponašanjem i u izborima 2016. i po ulasku u Bijelu Kuću kao 45. predsjednik Amerike, januara 2017. godine, nakon što je u utrci pobijedio Demokratskog kandidata Hilary Clinton elektorskim sistemom glasanja, iako je dobio oko 3 miliona glasova manje, tako da će i Amerika i ostatak Svijeta imati i avantura i skandala do besvijesti.

Naravno, čak i pored takvih silnih medijskih najava, ozbiljne prognoze analitičara i zakonska rješenja ne daju velike mogućnosti da se tako nešto desi, iako je objelodanjeno i potvrđeno da je Trump u toku izborne kampanje, preko svog advokata platio seksulane usluge dvjema ženama u zamjenu za šutnju. Zvijezdi porno filmova (Stormy Daniels) 130.000 dolara i Playboy ‘zečici’ (Karen McDougal) 150.000 zelembaća.

Trump je u početnoj fazi sve negirao i twitt-ovao svoje doskočice, međutim kad je s proljeća ove godine pretrešen stan njegovog advokata i kad su nađene kasete i drugi dokazi, već se naziralo i slutilo šta se može desiti, pa je Trump okrenuo sve na ‘svog advokata’, praveći se da ništa ne zna. Kad je njegov advokat Michael Cohen uhapšen prije par dana i kad je sklopio nagodbu sa Tužiteljima u zamjenu da progovori, uslijedilo je i definitivno priznanje predsjednika ali uz tvrdnju da je dao lično svoj novac, a ne novac iz kampanje. Logično, jer sva ova frtutma oko Trump-ovog seksanja nije uopšte interesantna američkim službama gonjenja, njih je zanimalo više da li su novci dati za sex od sredstava za izbornu kampanju, što se posebno analizira i prati, a još više od toga, istražitelje je zanimalo u kakvom je odnosu Trump sa Rusima i ima li ruskog uticaja na američke izbore, o čemu se čitavo vrijem od izbora ta priča poteže i nikad nije završena, a koju priču su lansirale službe bliske Hilary Clinton, nakon njenog poraza.

Posao sa prostitutkama je slučajno pronađen, tražeći dokaze i veze kontakta sa Rusima i dobro će doći u ovom sakrivenom ali jasnom obračunu službi bezbjednosti sa svojim šefom, koji mu neće nikad oprostiti smjenu direktora FBI (James Comey) kojeg je Trump maknuo jer nije želio ili mogao obustaviti istragu protiv Trump-ovog savjetnika za nacionalnu sigurnos (Michael Flynn) koji je sumnjičen i pod istragom za umiješanost Rusije u američke izbore, odmah po ulasku Trumpa u Bijelu Kuću a i zbog toga što ništa nije poduzeo da kazni Hilary Clinton za curenje i privatizovanje email prepiske koja je bila po Trumpu nezakonita. Kako je godinama Michael Cohen obavljao advokatske usluge za Trump-a, istražitelji su računali da će tu naći kakve dokaze bliskosti Trump-a i Putin-a ili uticaja na izbore, tako se umjesto zeca, istjerali lisicu, a advokat predsjednika pritisnut uza zid naime, nađeno je tu više nezakonitosti od plaćanja seksa, advokat je izbjegavao plaćati porez državi na što su Amerikanci posebno osjetljivi, pa se zabrinuvši se za svoje kompanije (jedna od njih upravlja taxi prijevozom New York-a) odlučio da ‘progovori’.

Iako su tegobe za Trump-a otpočele i prije hapšenja advokata jer je njegov bivši šef kampanje Paul Manafort uhapšen a potom i proglašen krivim za porezne i bankarske prevare, iako je, eto, i sam Trump pristao da kaže kako je seks platio, ali da se zna-svojim parama, ne vidi se čak i pored ovolike medijske galame neka bliska mogućnost njegove smjene (impeachment), osim ako bi se u daljnjem procesu dokazalo da je osim plaćanja seksa počinio šta drugo.

Zato jer je taj postupak opoziva iako predviđen za posebne slučajeve u praksi teško izvodljiv. Prvo, morao bi proći u Kongresu većinom glasova a to je za sada neizvodljivo jer većinu tamo drže Republikanci, a čak i da u novembru ove godine Demokrati uspiju dobiti većinu u Kongresu kako se samo predviđa, odluka o smjeni bi morala biti potvrđena većinom glasova i u Senatu, što je za sada samo u domenu teorije.

Osim toga, u istoriji Amerike, ovaj institut smjene predsjednika je pokrenut svega nekoliko puta i nijednom nije predsjednik smijenjen.

Predsjednik Andrew Johnson je 1868. godine, u vremenu neposredno nakon američkog građanskog rata, bio prvi američki šef države protiv kojeg je pokrenut opoziv jer je navodno nezakonito pokušao smijeniti državnog sekretara (Edvina Stanton) bez prethodne dozvole Kongresa, a prijedlog iako prošao na Kongresu sa jednim glasom razlike je ‘pao’ na Senatu. Drugi put Amerika je zbog ljubovanja Bill Clinton-a i Monica-e Lewinsky htjela smijeniti ovog jebca predsjednika koji ‘i jeste i nije imao sex’ sa mladom sekretaricom ali je ostao u Bijeloj Kući, i to je sve što se tiče smjene američkih predsjednika.

Dakle, čak iako bi se taj postupak pokrenuo bio bi zbog laganja predsjednika i ometanja pravde a ne zbog seksa, međutim, ponavljamo, ne vjeruje se u pozitivan ishod takvog postupka, čak iako do njega dođe.

Sva ova ujdurma može i najvjerovatnije hoće jedino uticati na eventualnu kandidaturu Trumpa za slijedeći mandat u vječitoj borbi Demokrata i Republikanaca dok će službe istraživanja još više tragati za vezama sa Rusijom od veza sa prostitutkama, na čemu uporno insistiraju Demokrate.

Sada se ovih dana lansira još jedna ‘teorija’ po kojoj je Trump planirao graditi hotele po Rusiji, dok nije isključeno da broj korisnika seksualnih usluga nezasitog Trump-a za novac poraste, javiće ih se vjerovatno još, znamo mi i prostitutke a znamo i Trump-a. Kao i američke političare, svaki skoro treći je u nekakvoj seksualnoj aferi i svi su listom ‘slabi’ na žene, a žene ‘slabe’ na moć ilovu. Dok će raja američka imati čime da se zabavlja, što je tražila u Bijeloj Kući to je i dobila.

Da ima iole ozbiljnije nakane da se Trump razriješi, istraga bi morala se pomjeriti malo dalje od ženskih nogu i gaća, za početak samo oko poreza i taxe i poslovanja Trump-ovih firmi, gdje bi se našlo daleko više zakonskih razloga za smjenu. Svi znamo da je još u kampanji Trump obećao pa kasnije odbio dati na uvid svoje obračune poreza i svoje postupke stečaja nekoliko puta njegovih kompanija, zatim njegove poteze prema bogatima na račun siromašnih u vidu olakšica od poreza i milionske i milijardske povrate taxe iz budžeta velikim i moćnim kompanijama, problem osiguranja i socijale, emigrantsku politiku i preskupo obrazovanje, gdje ima razloga za zabrinutost puno više od ove slatke i tipično američke afere, ali ‘taj fim izgleda nećemo odledati’, već će mo navijati ili za ‘jadne i prevarene’ žene koje su iskorištene ili za hrabrog i mačo predsjednika koji ima i čime da malti i čime da plati i tako zaboravljati naše svakodnevne probleme i brige kojih je i previše.

Jer, čitava Amerika a i američki mediji znali su o raskalašenom i raspojasanom Trump-u i prije njegove kandidature a on je u godinama kada se neće i ne može promijeniti.

Njegov odnos prema ženama je tipično američki a njegova izjava koja je bila poznata i prije izbora (‘kad si bogat možeš uraditi sve, možeš ženu uhvatiti za p**ku, možeš uraditi šta god hoćeš‘) klasičan je primjer kolika je moć bogatstva nad siromaštvom, i kakav odnos prema tome imaju Amerikanci. Naime, sam Trump sa svim svojim osobinama ma kakve bile nije nikakav problem, problem su milioni glasača i simpatizera koji su to olako prihvatili.

Usljed čega mi sve ovo liči na tv show (‘Apprentice’), reality zabavu u kojoj je Trump učestvovao kao voditelj. Bili su tu još kao gosti i Arnold Schwarzenegger ili milijarderka Martha Stewart i gdje se kandidati pozivaju na razgovor za posao, pa im se postavljaju pitanja a nakon odgovora ‘idu dalje’ do konačnog dobivanja dobro plaćenog posla a raja gleda i navija. Kao u ‘Zvezdama Granda’ ili na ‘Farmi’. Show je postao najpoznatiji najgledaniji kad je Trump vodio razgovore sa kandidatima po onoj čuvenoj njegovoj rečenici ‘You are Fired’ i izbečenim očima, dok pokazuje vrata jadnom i nesretnom kandidatu.

Očekujem svakog časa da Predsjednik ‘twittne’ u javnost ‘Nemojte se zajebavati samnom, nisam ja otpušten već primljen na posao’ (Don’t mess with me I’m hired) , misleći u sebi : ‘F”#ck You all’.

Ili jednostavnije : ma jebite se svi! Zna se ko ovdje daje otkaze! Ovo je državni ‘Apprentice’.

Dok je ‘oluja’ (od imena porno glumice Stormy) blagi američki ‘povjetarac’, već viđen na twitt profilu najmoćnijeg predsjednika.

photo : Donald Trump impeachment, montmontaža Cross Atlantic