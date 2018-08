‘Slobodna Bosna’, ‘novina’ posvećena Miloradu Dodiku

U šta se pretvorila nekadašnja ‘Slobodna Bosna’, nekadašnji stub medijske slobode, kritike, hrabrosti i nezavisnog novinarstva, odgovor se nudi sam od sebe.

Na dan 22. august 2018. evo tekstova sa naslovnice. Kompletnog izdanja.

‘U RS se digla i kuka i motika zbog zabrane ulaska militantnom piscu u BiH’

‘Dragičević uspaničio političare u RS-u’

‘I Željka se prihvatila lopate’, podnaslov : ‘Dodik godinama žestoko kritikovao gradonačelnika Doboja a danas tražio da govor mržnje zamre’

‘Dodik je nervozan zabrana ulaska Prilepinu dio antiruske histerije Zapada’

‘Amer Jerlagić upozorava : Dodik se uzda u Ruse, smeta mu što su SAD saveznici građana BiH’

‘Sve mi diraj u očevinu ne diraj : Zbog ovog teksta Dodik je jučer doslovno pomahnitao’

‘Zna li Mile Dodik šta pjeva “ustaj mala veži kera, sviće zora bijela”

‘Mektić najavio novu aferu : “Toliko su nakrali da kupuju stanove svojim ljubavnicama”

Uz svaki tekst ide obavezno posebno odabrana slika Milorada Dodika ili posebno uzet video-klip, da tekst bude uvjerljiviji.

Ništa se na dan 22. august 2018. godine nije desilo u našoj zemlji osim Milorada Dodika. ‘Mileta’, kako mu novinarski ‘spušta’ Avdić, da ga bolje razumijemo. Tako kaže ‘Slobodna Bosna’.

No, i dan ranije skoro isto. ‘Evo kako je Bakir razvalio Dodika.’ ‘Šta li će na ovo Mile reći’. ‘Dodik u goloj vodi’…. Mjesec dana ranije, opet, uz poneku pikanteriju doturenu iz OSAe ili SIPAe, tek da se čitaoci podsjete na nekadašnji ‘profesionalizam i nezavisnost’.

Žalosno, bijedno i nadasve neprofesionalno i jadno. Čak i kad bi se prihvatila činjenica da se osim Dodika u BiH ništa drugo ne dešava, pa čak i pod pretpostavkom da je sve što se nudi čitaocima približno tačno.

I tako iz dana u dan, iz sata u sat, nekadašnji novinar godine po ocjeni Banja Luke, nekadašnje britko samostalno i nezavisno pero BiH Senad Avdić hinjski i bez prikrivanja bljuje vatru mržnje, potpaljuje svoje nekadašnje ‘spaljene’ iluzije i nečije stare i svježe. Odrađuje svoju gažu. I odprđuje lovu koja mu se u ove njegove stare dane dotura iz SDA buđelara veličajući i promovišući sve ono što je nekad sa užasom i sprdnjom kritikovao i potencirao.

Ako je sve tako zbog posla Avdićeve supruge koju je SDA vinula u diplomaciju, ako je i zbog love, ovakvo otvoreno i provokativno konvertitstvo je do sada neviđeno na bh medijskom nebu, zato se s pravom postavlja pitanje: zašto ne reaguju udruženja novinara, obdusmeni ili silna nevladina društva za demokratiju? Ne zbog mišljenja novinara i prevrtljivosti novinara, ne zbog Milorada Dodika, jebo Dodika više i njegove političke vratolomije i budalaštine, pa i opasne političke ili državne namjere, radi se o novinarstvu i tiče se Senada Avdića. Riječ je o potpaljivanju, sagorijevanju svađe, mržnje i radi se o klasičnom mahalaškom svađalačkom projektu u javnosti.

Od nekadašnjih naslova tipa ‘KOS to kaže, KOS to kaže’ sa slikom Alije Izetbegovića i optužbom ‘prvog predsjednika’ za špijuniranje KOSu ili onog ‘Mrak na kraju tunela’ sa slikom Bakira Izetbegovića, ili politička ubistva : ‘Svi tragovi vode prema Bakiru’, ‘Slobodna Bosna’ je pala na ove trač pikanterije u službi vlasti koje služe jedino da svađaju čitaoce, stvaraju animozitet i mržnju među građanima, prljaju narod i da ‘zbijaju’ redove ‘naših’, pred dolazeće izbore. Dodiku naškoditi neće ama ‘ni za jotu’. Dapače, samo će mu korititi. Znači, ‘novina’ ovakva kakva je, niti je ‘slobodna’, niti je ‘Bosna’. Jer ništa se tu ne smije napisati slobodno, i jer Milorad Dodik nije Bosna, a samo se o njemu piše i samo se on nudi čitaocima. I jer se, čim je ‘otvoriš’ unaprijed po naslovu zna ko su ‘loši’ a ko ‘dobri’ momci.

‘Vesela Sveska’ za odrasle i ratoborne.

Ah, da. Uz kompletnu naslovnicu pročitali smo i izvještaj sa tribine SDA u Sarajevu gdje je Senad ponovo otkrio ‘predsjednika BiH’. Bakira Izetbegovića. Kao u listu ‘Stav’, web portalu ‘Saff’ ili u ‘Faktor’u. Gdje se Avdić, nekadašnji ‘islamofob’, ‘alkoholičar’ i ‘mrzitelj vjere i Bosne’ citira kao i Reis i gdje se prenose sada sa dužnom pažnjom tekstovi njegove ‘Vesele Sveske’.

Dakle, ipak se smisao nazire. Od ‘Mileta’ ka ‘predsjedniku BiH’. Iako ne postoji ni jedan ni drugi. Ni po zakonu o ličnim imenima ni po Ustavu BiH.

photo : screen ‘novine’ Slobodna Bosna