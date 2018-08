Sa svojim ‘Nezavisnim blokom’ i kandidatima za bh Parlament u dolazećim oktobarskim izborima u BiH Senad Šepić načisto ‘urnisao’ Krajinu: pored džamijskog moljca Muhameda Mahmutovića na listi je i Asim Ćemalović poznatiji kao ‘Braco Armani’ (po svom kafiću u Velikoj Kladuši), bivši SDA konzul u NY a nakon isteka mandata 2003 i podpredsjednik džematskog odbora u New York-u koji će predstavljati Krajišnike

Naravno, od efendije Senada Šepića i doskora velike uzdanice SDA braće nije se moglo bogzna šta očekivati, niti planovi novoosnovanog ‘Nezavisnog Bloka’ sa kojim se ‘razveo’ od SDA partije a sa kojim juriša na BH Predsjedništvo i parlamentarnu vlast, nude bilo šta novo osim populizma i osvajanje vlasti ‘iz drugog ugla’, mada marketinški tekstovi pršte svaki dan nudeći ‘nova lica’, ‘svježe i poštene snage’ u borbi za ‘poštenu vlast’ za razliku od sada nevaljale SDA kriminogene braće.

Od hodže Šepića u parlamentarnim klupama i kandidata iz tekije smo ipak očekivali malo više kada je u pitanju izbor lica koja će, ako prođu na izborima predstavljati Krajinu, budući da je Šepić rodom iz Cazina vazda potencirao kako je Krajina zapostavljena i kako se, sada, zalaže za narodsku i moralno čistu vlast. Jer, pored džamijskog moljca i spisatelja Muhameda Mahmutovića iz Švedske, ponudio je kao Krajiškog reprezenta još jednog ‘dijasporca’, ovog puta iz New Yorka.

Tako će problemi Krajišnika biti najbolje sagledavani izvana, sve su prilike ali ni u slučaju Mahmutovića o kojem smo već pisali, ni kad je u pitanju ‘Armani’, ne radi se o ‘svježim i novim’ snagama o kojima svaki dan ‘tambura’ Šepić niti im je baš moral karakteristika sa kojom se mogu pohvaliti.

Riječ je o Asimu Ćemaloviću, poznatijem kao ‘Braco Armani’ iz Velike Kladuše, konobaru i vlasniku istoimenog kafića po kojem nosi nadimak i koji je kad je ‘svježina’ u pitanju, svjež i nov koliko i sam Šepić. Ali, imaju dosta dodirnih tačaka, a najvažnija nit spajanja im je ‘otpadništvo’ od SDA, što se valjda treba posmatrati svježinom, dobitnom kobinacijom svakako.

Ćemalović je po profesiji “ugostiteljski radnik” ali to nije bila smetnja ondašnjim SDA izbornicima za diplomaciju da ga postave za BH konzula u državi New York, budući da je imao odlične preporuke iz bh ratne ambasade u Zagrebu, odlične reference Mirsada Veladžića, Bisere Turković i džamijskih vrhovnika u Zagrebu te je pored kafića ‘Armani’ uletio i u armani odijela i diplomatski kor. Stanovnicima grada Utica NY je poznato da ih je posjećivao sporadično kada su kakve veselice u pitanju, kao lokalni ‘izbor Miss BiH’ kojeg je organizator i nedavno preminuli Sarajlija Angijad Ango organizovao kao ‘izbor za Miss Svijeta’ ili kad se našlo vremena za džamijske veselice, poslije isteka mandata konzula 2004 ‘Braco Armani’ je postao još popularniji po aferi iz ambasade BiH u New Yorku.

Odbio je naime dugo vremena da vrati službeno auto i službeni telefon nezadovoljan prestankom mandata pa se ta trakavica razvlačila i po novinama, a onda o Ćemaloviću nismo dugo čuli ništa.

Sve dok se na islamističkom naci portalu ‘Bošnjaci.net’ nije počeo viđati na ‘druženjima’, ‘proslavama državnih praznika’ u svojstvu podpredsjednika jednog od silnih džamijskih odbora na ‘Astoria’-i u čestim gostovanjima i predavanjima o ArBiH ili genocidu i stručnjacima za genocid tipa dr. Smaila Čekića.

U međuvremenu je koristeći diplomatske veze i pogodnosti dobio i američko državljanstvo, dok mu je džamijski staž obezbjedio evo, mjesto na kandidatskoj listi za bh Parlament kod Senada Šepića, čime će, ako prođe (a proći će ‘akoBogda’) predstavljati Krajinu i Krajišnike u Sarajevu, u poslaničkim klupama.

Naravno, stotinu puta smo ponovili da se isplati ‘bošnjakovati’ i ‘džamijati’, evo ponovo se ta teza potvrđuje u praksi i ništa tu ne bi bilo sporno da se radi o izboru Ćemalovića u Reisat ili Sabor Islamske Zajednice. Međutim, u pitanju je politička partija ‘Nezavisni Blok’ u čijim smjernicama se potencira Evropa, evropski standardi, poštenje, ‘treba nam nešto novo i svježe’, nekorumpirana lica i sve u takvom i sličnom stilu, na djelu je izbor kandidata za bh vlast i državu, ovamo, nudi nam se sve suprotno. Plus, radi se o kandidatu koji je za mjesto življenja izabrao Ameriku, državu New York, pa se s pravom valjda treba upitati kako će moći prisustvovati sjednicama u Sarajevu i ko će sve snositi troškove njegovog odsustva ili dolaska u BiH na radne zadatke.

Znam, glupa ali neizbježna pitanja, biće dnevnica i odvojenog života, eno Ćemalović oglašava prodaju i kafića i kuće da se ‘vlasi ne sjete’ glupih pitanja, možda se odluči i na definitivni povratak u Sarajevo. U kom pravcu bi mu se kao i Šepiću, ‘iznašlo’ privremeno rješenje u kakvom stanu, koji će mu ubrzo postati i trajni boravak kao i Šepiću.

Važno je da čovjek ima kvalitetnu školsku spremu, da je patriota i da razumije svoj narod. Na daljinu. Sve ostalo je bh već poznata idila.

photo : Ćemalović Asim, prvi s lijeva, na jednoj džamijskoj tribini u New Yorku, drugi s desna je dr. Čekić Smail