U potrazi za ženom, sve je dozvoljeno

Prve sedmice ovog augusta 2018 godine, na auto-putu 90 East u državi New York, iz pravca glavnog grada države Albany-a prema Utica-i NY vozeći iza velikog i teškog kamiona, uočen je neobičan oglas na prikolici.

‘TREBAM ŽENU’. Ima tu još teksta na zelenom papiru ogromnih dimenzija, kao broj telefona i malo pojašnjenja. Kao, može par time (skraćeno radno vrijeme) a može i full time (puno radno vrijeme), prednost se daje ženama koje bi vozile sa vozačem. Iz sigurnosnih razloga, slika nije jasnija, jer, boga ti, nije dobro prilaziti sasvim blizu čovjeku sa takvim problemima.

Međutim, čitavo vrijeme vožnje do grada Utica NY, u glavi su se vrzmale silne misli o ovom oglasu te posebno, ko bi mogao biti tajanstveni oglašavač. Možda je ‘naš’ Bosanac, možda je Bošnjak, a možda je i neki usamljeni ‘Amer’, teško će se saznati, ali da mu je ‘dogorilo’ u to nema sumnje, čim je svoju potrebu ovako javno i vidno istaknuo.

Iako znam da ima pofino vozača zemljaka iz grada Utica NY, budući da je to postalo ‘in’ u našem gradu u zadnjih nekoliko godina, iako ima čaršijskih priča od kojih su mnoge potvrđene a koje kažu ‘ostavila ga žena surfajući po fejsu i otišla za drugog vozača’, nisam baš siguran da bi to tako zemljaci uradili. Jer, pouzdano se zna da oni potrebu za (tuđom) ženom rješavaju na drugačiji način. ‘Spanđaju’ se sa kumom, ili ženom najboljeg prijatelja i to negiraju čak i kad ih uhvatiš zajedno i ‘na djelu. Ili jednostavno prošetaju u par ulica našeg grada gdje se uz malo sreće (ako ne naletiš na policajku na zadatku) nađe žena za 20 dolara, da se čudiš. Drugi pak, i to najčešće vozači, to čine preko mobilnog i to kriju kao zmija noge. Nazovu ‘escort servis’ i na parking ili ‘rest eriji’ dame dolaze ‘sve od šesnaest’, ima da biraš. Platiš tarifu, ‘pimpek damu čeka na pristojnoj udaljenosti’ a ti se riješiš usamljenosti i potrebe i voziš dalje. I novčanika, jer to košta samo tako. Ali ne stavljaš oglas na kamion da ga čitav dunjaluk vidi i prepričava. Jedan je ‘naš’ tako upao u silne dugove sve plaćajući eskort dame, pravdajući se ženi kod kuće kako ‘nema lodova’, ma šta god mu to značilo.

Drugi je upao u slične probleme, dosadilo mu ženi donositi veliki ček svake sedmice a jesti u kabini kljukušu ili pitu, ili hamburgere dok se ona kod kuće, kaže, provodila kao prava hanuma.

Zbog toga odbacujem pomisao da je ovaj oglas djelo veselog zemljaka, to mora da je osamljeni Amerikanac koji potrebu za ženom nije nimalo sakrivao. A možda je i neki šaljivdžija koji je poželio svojih pet minuta medijske slave, ko zna?

Jer, u potrazi za ženama, sve je dozvoljeno.

photo : oglas na kamionu ‘trebam ženu’, arhiv Cross Atlantic