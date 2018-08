Blago Krajini, ima je ko predstavljati poslije okotobarskih izbora : Hamdija Abdić Tigar – razbojnik i optuženi ratni zločinac, Asim Kamber-mešetar i osumnjičenik za ometanje rada pravosuđa, Muhamed Mahmutović – džamijski moljac i ‘obrijani vehabija’, ali broj nije konačan … Jer biramo najbolje, po onom našem ‘poznati od ranije’ …

Iz Krajine prema Sarajevu vazda idu iste primjedbe : Sarajevo nas je zaboravilo, pred ove dolazeće oktobarske izbore, i Sarajevo i Krajina ‘pušu u jednu’. Zaključak se nameće letimičnim pregledom kandidata za izbore za Parlament BiH iz Krajine. Liste su kao i one iz Sarajeva prepune lopova, ratnih zločinaca, razbojnika i ometača pravosuđa. Čisto po onom bh ustaljenom pravilu koje nam citiraju kad se nešto desi : ‘poznat odranije’.

Svakako. I ‘zeleni’ i ‘crveni’ i oni drugačije obojeni, na liste su stavili ‘najbolje i najprovjerenije kadrove’.

Tako je kao što znamo SDA na vrhu liste stavila Asima Sarajlića protiv kojeg se još vodi krivični postupak u Sarajevu zbog mita i korupcije i uticaja na pravosuđe, zatim Semira Efendića koji je u nedavnom udesu ubio starca na cesti i zbog toga nije čak ni prekršajno kažnjen, Salmira Kaplana školarca iz Turske koji je optužen za siledžijstvo u Stocu i uništavanje izbornog materijala u prošlim lokalnim izborima, Sebiju Izetbegović protiv koje se ‘vodi’ istražni postupak zbog zloupotrebe položaja i ovlasti, dok iz Krajine ‘odabrani’ Asim Kamber stiže u vrhu federalne liste iako je osumnjičen za ometanje rada pravosuđa, prije nekoliko mjeseci SIPA je kao fol pretresala mu i kuću i zvanični SDA ured.

SDA se potrudila da listu ojača i Hamdijom Abdićem Tigrom poznatim bojovnikom ArBiH, pukovnikom čak, čija karikaturalna pojava je pravo osvježenje liste, da i ne spominjemo njegove sposobnosti kad progovori, koji je od kako smo čuli za njega stvarno ‘poznat od ranije’. Odležao kaznu zbog razbojništva, upropastio bihaćko ‘Jedinstvo’, optužen za ratni zločin ubistva hrvatskog generala Šantića (dobro, u optužnici su to okvalifikovali ‘običnim ubistvom’), ‘služio’ Hamdiji Lipovači niz godina a padom Lipovače preletio u SDA nakon čega je nagrađen i poslaničkim mjestom u vlasti Bihaća.

Lični opis nije konačan, ali zaustavićemo se samo na ovom izboru SDA, za koju Bakir Izetbegović reče i osta živ, da je ‘očišćena od vrha’, tako da ‘izborna riba’ više ne smrdi. Ne da smrdi već tukne, ali Bože moj, hoće nam se, može nam se.

No, slična ili ista je situacija i sa ostalim ‘brocima za BiH’ i sa njihovim listama.

Ljilja Elvira Abdić je predložila sebe ispred narandžastih Laburista, vjerovatno opet ‘iz reda Hrvata’, SDP BiH nudi također ‘poznate od ranije’, DNZ ne zaostaje ni po čemu za ostalima, mnogi će u poslaničke klupe zasjesti bez obzira koliko glasova osvoje, političari su lijepo za to izmislili ‘kompenzacijske liste’. To su sigurne stolice i na njima je sve sama ‘krema bh politike’. Što je sigurno, sigurno je.

Da je u trendu sa izbornim listama, potvrdio je i efendija (svršenik Medrese) Šepić Senad iz ‘Nezavisnog Bloka’, novoformirane stranke nastale na ‘otpadnicima SDA’. Velikodušno nam nudi Muhameda Mahmutovića kao reprezenta Krajine iz dijaspore, džamijskog moljca i ‘obrijanog vehabiju’ kao da niko drugi ne može Krajinu predstavljati.

Mahmutović nam dolazi iz daleke Švedske iz grada Malmea gdje godinam udobno vazi, posjećuje džamije po Evropi, Bosni i Sandžaku i piše knjige. Izdao ih je pet-šest u nekoliko godina, Tolstoj je za njega ‘mala maca’, sve su o ratu u BiH i ‘autentične’ su kao da su nastale u rovu uz Muhameda a ne iz udobnog stana u Švedskoj, njihovu snagu su popravili predgovori bivšeg Reisa Cerića, bivših AIDovaca i mudžahedina a silna gostovanja po džematima autora su osokolila do te mjere da nikad neće prestati pisati. Na odluku Šepića da Mahmutovića stavi na listu uticale su i bajne kolumne ovog izbjeglice, ‘malog iz Krakače’, sela u Opštini Cazin, na islamističkom i vehabijskom portalu Bošnjaci.net gdje je godinama prosipao pamet i bošnjakovao do neslućenih razmjera, i sada se tamo slika, dok je lutao od stranke do stranke, od novine do novine.

Isplatilo se, mada ova veza Šepića i Mahmutovića ima i drugi kraj priče. Prije nekoliko godina ‘tikva je pukla’ između Mahmutovića i Šepića kad je Šepić odbio klasičnu ucjenu ‘tešku’ 50.000 KMa koliko je Mahmutović tražio od političara u BiH, uključujući i Šepića, za svoj ‘književni opus’ a što je ovog džamijskog grebatora natjeralo da se u kolumni na naci-fašizoidnom bošnjačkom portalu obrati prijetnjom kako će ih ‘sve posmjenjivati’. Kad oni meni tako, kaže pokisli krajiški vrabac Mahmutović, pardon ‘golub’, koji ih mogu smijeniti kad god hoću, kako onda postupaju sa običnim smrtnicima.

E, bilo onda a sada je jedan od favorita Senada Šepića, i ako Bogda, poslije 7. Oktobra Mahmutović će predstavljati Krajinu iz Malmea. Ili iz obećanog stana u Sarajevu, jebiga, tako je i Šepić otpočeo dok se nije domogao stana kojeg mu je dodijelila SDA u Sarajevu. Tako se to i otpočinje u politici.

Šta se desilo da Šepić poslije ‘razlaza’ sa ovim vehabijskim glasnogovornikom Mahmutovićem ‘promijeni ploču’, to znaju samo njih dvojica a tajnu čuva i tekija ‘Mejtaš’ šejha Halil Hulusija Nakšibendi el Bosnawija. Ili, ako vam je lakše na našem, tekija generala ArBiH Halila Brzine koji se više ne zove tako, gdje se u sobi za kadrove mnogo toga odlučuje iza zatvorenih vrata, a gdje inače Šepić ima čak i neku funkciju.

Naravno, iako je tek na listi, Mahmutović se već oglašava na islamističkom voljenom portalu i na face profilu kao pravi, izabrani poslanik.

‘Ne želim da bilo ko pomisli da su u pitanju visoka primanja političara u BiH, koja meni nisu cilj, jer ostavljam daleko veća. Meni je jedini cilj borba na političkoj sceni za prosperitet države Bosne i Hercegovine, moj bošnjački narod, ali i sve narode koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju jedinom domovinom i poštuju njenu državnost, suverinitet, cjelovitost…’

Pa da, iako zvuči kao prijetnja, ja evo promišljam da je to klasična i notorna laž mlađahnog budućeg političara iz čisto praktičnog razloga ; ko bi iole pametan ostavio ‘švedski stol’ za jeftinu bosansku jufku.

No, Mahmutović nosilac liste ima i dodatno pojašnjenje koje uvijek ‘pali’, a ono glasi.

‘Ovaj moj pokušaj je i dio emaneta od Allaha, koji nam je naredio da svoje znanje i talente upotrijebimo za opšte dobro!

Znači, što je od Boga u to se ne sumnja. Ako je Alija dao Bosnu u amanet Turskoj, ima tako da bude, ako je Božja volja da Mahmutović sa švedske socijale osvane u parlamentarnom restoranu, tako će se i desiti.

A kako on to planira ‘pomoći Bosni’ i doprinjeti prosperitetu države, fino je isplanirao još prije dvije godine u intervjuu za islamsku TV ‘Igman’ kad je u kamere ‘nezvaničnog vođe bh vehabija’ novinara Fatmira Alispahića kojem je tada bio i domaćin pojasnio govoreći o Švedskoj.

‘Ovdje država daje dotacije za mejtefe, ovdje je ozvaničen šerijastki brak, vlasti ne traže kao u Bosni prvo vjenčani list Opštine…’

I takvu ‘meraju’ ovaj bogati Šveđanin ostavlja da bi došao u Bosnu da se bori za njen prosperitet.

Pa ko ga ne bi zaokružio, evo ja zaokružujem odmah, blago li se Krajini! Bolje je da tako uradi i Šepić, jer sa Muhamedom nema šale, on će ako treba i njega smijeniti, jer kao što reče on nije obični smrtnik, on je poslanik sa emanetom od Boga.

photo : Harun Hodžić Sandžaklija, pripadnik mudžahedina u ArBiH, Željko Miličević Abdulaziz, bivši agent AIDa iz Canade sa odobrenjem Alije Izetbegovića (u sredini) i Muhamed Mahmutović, na zadatku. Slika preuzeta sa islamističkog portala Bošnjaci.net