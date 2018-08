Najpogodnije polje za smještaj bh migranata je : a) Polje kod Velike Kladuše; b) Trnovi polje kod Velike Kladuše; c) Medeno polje ; d) krško polje sa podzemnim vodama; e) Poljine Hills-Bakirovo; f) bilo koje polje u BiH ako je udaljeno od centra grada najmanje 50 km?

Ima jedan ne tako stari vic koji sasvim realno detektira stanje bh države sa migrantima. Znate, ono, kad je došao ministar (ne)sigurnosti BiH koji voli viceve Dragan Mektić u Bihać da rješava pitanje migranata u Krajini, pa kod poznatog SDA burekdžije Huseina Rošića, inače premijera US Kantona naručio i pojeo burek i jogurt, a htio da ne plati. Plus, umjesto ‘Englezem’, ‘pravio se Slovencem’.

‘Gospon, lahko platim v Lipama?‘ Kod Bos. Petrovca?

Odgovor ga je baš iznenadio, poprilično. ‘More Janez, nema frke, ali kusur ćeš dobiti u ‘šljivama’.

Nisam dobar sa vicevima i stvar je preozbiljna za zajebanciju ali naša bh stvarnost je vickasta do one stvari, i tako je nekako bilo, kad je po drugi put jula mjeseca ove godine vickasti Mektić došao u Krajinu da ‘definitivno’ riješi pitanje migranata koji su preplavili US Kanton te da Krajini prenese još vickastije ‘stavove vlade’ i showmen-a Denisa Zvizdića, onako kako se vlada ‘dogovorila u Sarajevu’. I prvi put je imao ‘jasnu viziju i program’ ali nije bio konkretan kao drugi put, naš veseli i preoptimistični ministar : ‘sve emigrante selimo u mjesto Lipe, na sredini puta između Bihaća i Bos. Petrovca’.

‘A Medeno Polje, šta s njim, prošli put ste rekli da je to ‘definitivno rješenje’?, vapio je premijer burekdžija (nadimak izrođen od SDA slogana ‘U Bureku je SNAGA!’)

‘ Jok, kaže ‘Janez’, odustalo se od toga, Srbi se bune, hoće se vratiti i naseliti Medeno Polje, ‘ebiga šefe, gruntovnica sve odlučuje, pusti katastar’.

Nasmijani burekdžija se upravo uozbiljio.

‘A je su li te Lipe polje, livada, ili šuma, ima li tamo kakva bivša kasarna, farma ili kakav sličan životinjski napušteni ljetnjikovac?. Mislim, pitam jer znam da migrantima nikako ne gine polje, ledina, Polje kod Velike Kladuše, polje u Trnovima kod Velike Kladuše, Medeno Polje, Glamočko Polje, Trebinjsko Polje, Prdipolje, Smrdipolje…’

‘Slušaj gospon’ – Janez se neda. ‘Mi smo ozbiljna država i imamo ozbiljne kapacitete samo nam fali dogovora. Šta ja znam šta ima u tim Lipama, ali mora da je fino i da sve miriše od tog ljekovitog drveća, imaju izbjeglice čaj kad hoće bez truda kao Crnogorci, samo sačekaju kišu i otvore usta, ja evo kao što vidiš, sve moram platiti’…

‘Pa i Medeno polje ima meda i trave koliko hoćeš pa nije valjalo’.

‘Da ti kažem, riješiće se, polako. Evropska unija je odobrila prošli mjesec milion i po a evo, ovih dana još šest miliona, ima još jedna opcija sa Češkom od milion i pol, brat-bratu to je blizu deset miliončića eurčića, sve će se urediti’. Kupujemo detektore za otkrivanje izbjeglica, sprave za utiske, pardon otiske, zaposlićemo još koju stotinu nezaposlneih, nešto ćemo dati Dodiku da manje taksira ovu sirotinju kroz Republiku Srpsku, nabavićemo sprave za oduzimanje love i telefona, pa ostaće malo i za migrante, jebiga, šta im ja mogu, moraju poštivati zakone ove države…’

‘Ali ministre moj, broj migranata se udvostručio, utrostručio, od kako si zadnji put bio, ima ih preko pet iljadica ‘a nisi ni tada platio ni jogurt ni burek’, mi ne znamo šta će mo više sa njima’.

‘Čekaj jarane, otvorili smo za ove pare i terenski ured za upitnik o namjeri azila, eno naši policijski službenici sada imaju kopije papira koje svaki migrant mora da potpiše a gdje ga se fino pita. Prvo, da li ima namjeru da traži azil u Bosni ili nema. Ako ima, zaokruži ‘yes’, ako nema zaokruži ‘no’. Onda drugi papir ‘ako imaš namjeru traziti azil, hoćeš li ostati u Bosni ili nećeš. Ako hoćeš, zaokruži ‘yes’ ako nećeš zaokruži ‘No’… I da vidiš, skoro stoposto njih ‘ima namjeru…’

‘Čekaj bolan ‘Janez’, po zakonu se to radi drugačije, nema terenske obrade izbjeglica i šta me briga njihova namjera, niko ne uzima azil a šetaju po državi kao kod kuće bez papira i dokuemnata, to je neka novina

‘Jašta nego novina, mi smo već dio Evrope, kužiš?’

‘Ne kužim’.

‘Vidi, Evropa će sve dati samo da zadržimo izbjeglice ovdje i sada i što dalje od granice, para najviše, samo ih treba ružiti, prijetiti, ucjenjivati’.

‘Znam, ali vis te rekli u martu ove godine da će te definitivno riješiti pitanje izbjeglica za osam dana a ništa još ne znamo evo stigla jesen, oni se množe kao mravi, moj načelnik iz Bihaća ide protestvovati u Sarajevo a kod kuće ispraća hadžije uposlenike i zabavlja medije, šta da radimo. Išao sam tajno, uveče da vidim ima li kakvo mjesto na području Opštine Bos. Krupa da ih tamo sve gurnemo, ali neko me ocvik’o, samo što smo našli neku zaravan okruženu drvećem, bljesnuše lampe, načelnik Krupe Halitović me načisto isprepadao i otjerao, veli nije ti ovo babovina..’

‘A jel ta lokacija u Bos. Krupi polje ili je kakva nedefinisanan kategorija?’

‘Ma neke Pištaline, napušteno srpsko naselje..’

‘Ne može, samo ako je polje, ledina, u blizini kakve rijeke ili rijeke ponornice, nešto kao ono rješenje Fikreta Abdića, gdje se može dovući agregat i bandera i drveni WC, onda dolazi u obzir, sved drugo otpada. Pa nećeš valjda migrante u nehumanu šumetinu ili napušteno srpsko selo. Vidš li da su svi skočili na Abdića kad ih je tamo razmjestio a vidi gdje smo sada, čovjek je bio ‘korak ispred svih’, moram to priznati..Pa ion je kao migrant, jebiga svaki dan putuje u drugu državu na pos’o pa carina i maltretiranja a ovi naši revizori još zapitkuju o njegovim vikend dnevnicama, bruka…’

‘Ministre, migranti žive u nemogućim uslovima, i dolaze regularnim autobusima, bez ikakvih papira, dolaze talgo vozovima, taxijem, pa nigdje na svijetu se stranci ne kreću bez papira kroz tuđu zemlju, ne znamo ko su ni odakle su, ni šta hoće..’

‘Hoće u Evropu i bezobrazni su jer nas ponižavaju, kao da mi nismo dio evropske porodice, pusti to. Evropska Unija je za sve kriva i treba je oderati, treba joj uzeti što više para a sa tim parama izgraditi policiju, granicu i osposobiti naše ljude .. Nešto malo šatora kupiti i ćebadi za tu populaciju nesretnika, da se vidi da radimo… Da bi dobili lovu moramo se malo strpiti i nakupiti ih što više. A to bez papira što hodaju, pa eto, sad imate terensku azilantsku službu, to..to…nema nijedna država, imaju pečate i upitnike, vrlo brzo će mo doći do cifre od deset miliona eura i do odgovora gdje bi najviše voljeli da se smjeste’.

‘Pošteno ministre, nema šta, pozdravi mi šefa Denisa u Sarajevu i reci da sam uz njega, kako god on odluči, ali neka požuri, stvarno zima dolazi a i ja sam na ivici nervnog rastroja, ljudi se buni, svađam se sa Dodikom ali sve su neprilike da je sve ovo zakuhano namjerno, onda brate vi stalno obećavate a ..’

‘Ne brini, sve će biti o.k., stvari držimo u rukama, pusti medije i Dodika, ‘Sedru’ kod Cazina će mo popuniti do daske, Fikretove će mo uvaliti u hale Agrokomerca, poslali smo naše nezavisne vještake da ponovo izmjere koliko je hala udaljena od Evropske Unije, onaj ko je mjerio prije nije dobro izmjerio, sva halabuka će se stišati kad primimo lovu i kad prođu izbori, čak će se i migranti pomiriti da moraju poštovati naše zakone, dobićemo stanovnika muslimana koliko nam treba, osposobićemo policiju tim parama Evrope, svi će na kraju biti happy… nego nisam skontao ovo sa ‘šljivama’, stvarno sam zaboravio novčanik a burek je bio za deset’

‘A to… ma ja sam se samo šalio, mislio sam ako ne odgovara to rješenje sa Lipama i Medenim poljima, možda bi ih mogli smjestiti u nekom šljiviku, da uživaju u šljivama …

‘Tako znači, a ja mislio za ozbiljno .. ma ne znam, bolje je da ostanemo kod polja, to i Halid Bešlić razumije definitivno, znaš onu njegovu himnu poljem se širi miris migrantaaaaaa, šljivik mi je malo nedefinisana i neisprobana kategorija. A i nehumano je, prema izbjeglicama…. Znaš, moramo na sve misliti, mi smo ozbiljna država’.

‘Dobri moj ministre, a kako bi bilo da ste migrante smjestili u Poljine kod Sarajeva, na brdu Hills u one vikendice Bakirove i ostale klijentele, ili u silna arapska naselja u Sarajevu, na Ilidži ili okolici Trnova, kontam, bili bi svoji na svome, sve ih u one ‘River Walk’, ‘Stars City’ i šta znam sve kako se ne zovu ta arapska sela ograđena i uređena..To raja šapuće, ja tako ne mislim samo prepričavam….’

‘No, no brate Huseine, nemoj mi to, ne ulazi u tu višu dnevnu politiku i te medijske zafrkancije, ja znam da si ti pravi i ozbiljni političar i premijer, mi moramo sve odraditi transparentno i zakonski i tako će i biti … Ta naselja su kao što znaš uz grad ili u samom gradu a mi imamo dogovoreni princip da se migranti maknu iz grada i parkova u polja, zašto smo mi orali parkove u Sarajevu? Poljine sama ti riječ kaže Polji-NE’, ostala naselja su resorti bogate arapske klijentele koja nam puno znači, znače i Bakiru, i Senaidu Memiću i Abdulahu Skaki, svima nama, osim toga gdje si vidio migrante igdje u svijetu da im se daju takve resort pogodnosti, da im se ono što ima pa neka se snalaze… Evo, ja ću opet uskoro doći na burek i jogurt, naši snimaju anketom stanje među migrantima dobićemo odgovore na važna pitanja, nekima će mo uzeti čak i te.. te… utiske sa prstiju, pare će leći na naš račun, snimamo iz aviona sva polja u BiH naći će se pravo rješenje ozbiljan je ovo problem a mi ozbiljna država… Mi hoćemo i moramo …’

‘Moramo li ministre?’

‘Moramo!’

‘E, onda uradićemo zato što moramo.’

PS. svaka sličnost sa stvarnim imenima i ličnostima, slučajno je namjerna

photo : Husein Rošić, premijer vlade US Kantona i Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH, arhiv