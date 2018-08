Kako su bh mediji ciljano zbog marame izokrenuli (sa razlogom) priču naopačke

Aida Mačkić za sebe ne bi ni po koju cijenu rekla da je Bosanka, već Bošnjakinja. Međutim, u Bosni to tako ‘hoda’. Kad zatreba možeš izabrati koju hoćeš nacionalnost. Baš i upravo onako kako se to pronosi Bosnom, od efendije i bivšeg Reisa Cerića do današnjih dana. Osim ako zatražiš rodni list ili uvjerenje o državljanstvu, ili nedaj Bože da se kandiduješ za političku funkciju. Tada naime možeš biti samo jedan od tri konstitutivna naroda, nema Bosanaca ni po Ustavu ni po papirima.

Ali, Aida nije po tome ‘postala poznata’ u čas trena u Bosni, u Americi ‘slučaj Aida Mačkić’ je sasvim drugačije prikazan. Razlog novinskih tekstova u BiH o ovoj naturalizovanoj Bošnjakinji, Bosanki, Muslimanki, kako god hoćeš izaberi, nije njena nacionalnost, već događaj u državi Florida, u gradu Tempa od jučer, 02. augusta 2018 godine, kojeg su prenijeli skoro sve novine i portali u BiH ali sa sasavim pogrešnim opisom. Namjerno i sa razlogom.

Naime, Aida je sa tog mjesta gdje je gostovao američki predsjednik Donald Trump učestvovala u demonstracijama protiv odluka američkog predsjednika prema emigrantima i muslimanima sa Bliskog Istoka. Kao što znamo, uredbe i naredbe koje je Trump potpisao odnose se na ograničen ulazak emigranata kao i na tretman emigranata u Mexicu kada su djeca odvajana od roditelja, a koji propisi su veoma diskutabilni sa stajališta ljudskih prava i diskriminacijei i često izazivaju proteste slične ovima, iako je Trump donekle iskorigovao svoje odluke.

Hanuma Mačkić je po naredbi specijalaca udaljena sa ovog skupa nakon izvikivanja parola ‘Je li te sram’ i ‘Prava za svakoga’ kada su se pristalice američkog predsjednika uključile u kontraofanzivu. I ne bi bilo nikakvog razloga za ovu priču da su bh mediji kao i mediji u Americi dali svoj prostor Aidi pojašnjavajući njen nastup kao nastup i ponašanje aktivistice za ljudska prava.

Jok! Bh mediji su sve okrenuli na vjersku osnovu. ‘Avaz’ : “Simpatizeri Trumpa napali pokrivenu Bosanku”. ‘Slobodna Bosna’ : ISPOVIJEST BOSANKE KOJU SU NAPALI SIMPATIZERI TRUMPA JER JE BILA POKRIVENA: “Neću da lažem, bilo je STRAŠNO, kao u utrobi neke zvijeri!”. ‘Saff’ : Trumpove pristalice napale pokrivenu Bosanku jer je protestovala za prava migranata u SAD-u. I tako redom i listom, gdje slijede portali, na stotine njih, koji kupe vijesti sa ovih ‘glavnih’ i eto heroine Aide, borca za prava muslimana i na stil oblačenja.

Ni blizi istine, ali vijest je otišla kuda i gdje treba.

Stvarni razlog udaljavanja Aide Mačkić nije marama na njenoj glavi niti već njen nastup na protestima i sukob sa pristalcama američkog predsjednika, no po pisanju bh medija, jedini razlog je njenog udaljavanja (a ne hapšenje, kako su mnogi pogrešno prenijeli) je taj što je Aida muslimanka i što je pokrivena. Jer tako treba i tako mora biti. Jer, imamo još koji dokaz ‘kako Amerika mrzi muslimane’, ‘vidite šta nam rade’. To je ta matrica lansirana iz Islamske Zajednice BiH i zvanične bh vlasti po kojoj se radi i kod kuće i vani.

Nema nikakve sumnje da je Aida Mačkić udaljena sa skupa, međutim više radi njene sigurnosti i radi smirivanja demonstranata. Nije sporno i to da je Aida u pravu što protestvuje protiv diskriminirajućih odluka Predsjednika. Ali, čemu to pripisivati njenim vjerksim svijetonazorima i njenom stilu oblačenja. Nijedan medij u Americi njeno udaljavanje nije doveo u vezu sa njenim načinom oblačenja, posebno sa njenom maramom i njenom pokrivenošću, u Americi je to sasvim normalna stvar. No, ono što je normalno u Americi nije u Bosni. Tako je Aida i nesluteći, postala ‘gazijka’, ‘heroina’ i ‘borac za muslimane’.

I sve zbog marame, jer kao što smo vidjeli, svaki naslov to naglašava, nema ni slova o tome šta je Aida govorila i kakve je transparente nosila.

Uzmimo da je Aida u pravu i da protest nije nikakva novost u Americi, međutim, malo je medija u BiH prenijelo ono što je Aida urlajući izgovarala. Posebno su tako bh mediji birali fotografije fino zamotane Bošnjakinje koju umalo nisu uhapsili zbog ‘njenih prava’. Namjerno, nijedna bh medij nije uz tekst postavio fotografije na kojima se vidi kako ‘majka četvero djece’ urla prema masi pristalica američkog predsjednika, držeći transparent na arapskom jeziku.

Po čemu je onda Aida heroina za Bosnu?

Zbog natpisa na arapskom, kao na Ilidži ili bilo gdje u Sarajevu gdje uvijek ima više protesta za prava Palestine ili Čečenije nego za svakodnevne probleme boraca, šehida, penzionera ili radnika? Zbog toga što je aktivista i glasnogovornik arapskog nevladinog udruženja bogatih Arapa u Americi ‘The Council on American-Islamic Relations’, CAIR, kojim rukovode Arapi (direktor Hassan Shibly), udruženja koje ima više podružnica širom Amerike i u čijem opisu poslova nisu samo ‘civilna prava’ već i ‘učenje o islamu i američkim muslimanima’ i svakodnevno koketiranje sa džematima i džemtlijama širom Amerike?

Bh priča o Aidi dakle nije potpuna i Aida je ‘otkrivena’. Ali je bh priča naša svakodnevnica i svakonoćnica u kojoj su prava arapa i muslimana sa Bliskog Istoka iznad naših bosanskih prava. Zbog toga je Aida u naslovima u BiH ‘pokrivena’ a u Americi, pa evo i ovdje ‘otkrivena’. Po toj i takvoj matrici djeluje se u svim džematima po Americi budući da su Bosanci/Bošnjaci/Muslimani naprosto opsjednuti tom matricom.

Iako sam nekoliko puta ponovio, opet ću. Aida je u ovakvoj kakva jeste Americi dobila više prava nego što ih je imala u rodnom Ključu. Jedno vrijeme je uz džemate djelovala i u državi Iowa gdje je emigrirala a poslije se preselila na Floridu. Završila je škole uz pomoć države Amerike, odgaja svojih četvero djece, ide u džamiju i upražnjava svoju vjeru, ima prava daleko više nego da je emigrirala u Saudu Arabia-u ili Palestinu ili Pakistan, bilo gdje na Bliskom Istoku, što nikad nije ni pomišljala. Zašto onda mora ‘civilna prava’ potrpavati pod parole na arapskom jeziku? Odgovor je više nego hiljadu puta dat : zato jer tako bh muslimani funkcionišu u dijaspori. Nedaju svoju vjeru i dvoju državu Bosnu a nikad se ne namjeravaju tamo vratiti. Nedaju na braću Arape ili Turke ali ni u snu ne bi tamo živjeli.

Bolje je i lakše ovako ovdje u Americi. Postaneš heroina ili gazija boreći se za prava koja nisi imao ni u sopstvenoj zemlji. Za Aidu Mačkić još i više ‘ispade’, sudeći po bh medijima : protjerana je sa skupa samo zato što je pokrivena. Ovakvi mediji ne zaslužuju nimalo bolju pravnu državu.

PS: Prošle godine je u Sarajevu uhapšena Amerikanka jer je pokazal srednji prst Bakiru Izetbegoviću. Učinila je ekspresiju koju u Americi možeš vidjeti i osjetiti na svakom koraku. Puštena je ubrzo nakon prekršajnog postupka po hitnoj proceduri. Šta bi tek bilo sa tom Amerikankom da je kao i Aida Mačkić Donald-u Trumpu u facu bh ‘predsjednika’ vrisnula uz transparent na ruskom jeziku i na ćirilici ‘sram te bilo, stidi se’? Nesmijem ni pomisliti. Aida je sa skupa samo odstranjena, neće čak platiti ni prekršajnu kaznu. Zato jer ima maramu na glavi.

photo : Aida Mačkić Tampa, Florida 02. august 2018., arhiv