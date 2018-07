Zašto su bolje diplome iz Qatra ili Saudi Arabia–e od onih iz ‘doba Staljina’?

BH Parlament je, osim što je to mjesto za donošenje partijskih i stranačkih odluka, još i prava cirkusna pričaonica. To se svakim danom dokazuje i pokazuje bez ikakvog stida i nervoze.

Tako je zadnja, kao i mnoge druge prije nje sjednica, protekla u nadmudrivanju oko dnevnog reda, replikama i dogodovštinama da bi na kraju bila prekinuta uz silne ‘odmore’, ‘pauze’ i ‘odbornička usaglašavanja’, nakon što je na vrat-na nos i pod strahom od boraca na ulicama Sarajeva usvojen silnim amandmanima sklepan Zakon o pravima demobilisanih boraca, čije usaglašavanje tek treba da obave zajedničke komisije do konačnog teksta (što znači kao da nije ni usvojen), a sjednica odgođena za 31. juli ove godine.

Osim propisa koji regulišu njihove enormno velike plate i privilegije kada nema nikakvog spora ni diskusije ili zakona koje nameću bankarske i kreditne institucije ili međunarodni lobisti i ambasadori, sve drugo je u raljama nacionalista i njihovih poslanika te podložno raspravama i odgodama, tako da je ovo najviše zakonodavno tijelo bh države pravo ogledalo bolesnog društva u kojem živimo.

Umjesto da se bave krucijalnim i vitalnim problemima i da donose prijeko potrebne propise jer u zemlji bukvalno ‘gori’, BH Parlament se ‘češlja’. Raspravlja se o glupim a itekako poželjnim ‘vitalnim interesima’, o bh zastavi (uz najavu da će uskoro biti rasprave i oko bh grba), o svemu samo ne o onom što je naciji potrebno.

Na ovoj sprdačini od sjednice poslanika i odluka koja je prekinuta i odgođena, raspravljalo se između ostalog i o davanju saglasnosti na Sporazume koje je prije njih utvrdilo BH Predsjedništvo. Riječ je o 17 Sporazuma između države BiH i stranih zemalja koje uređuju razne oblasti, kao što se i očekivalo ‘zapelo’ je na Sporazumima o obrazovanju i naučnoj suradnji, o ljekovima i zapošljavanju između BiH i država zemalja Bliskog Istoka, budući da se poslanik ‘iz reda Hrvata’-HDZa Drago Lovrinović protivio usvajanju takvih sporazuma između Katara i Saudi Arabia, žestoko su mu replicirali ovi drugi, iz ‘reda Bošnjačkog naroda’, bez obzira iz koje stranke dolazili. Lovrinović je tvrdio da su ta dokumenta nepotrebna državi BiH, ‘jer mi nemamo ništa zajedniko sa tim državama’ i one su ‘daleko od nas’, Bošnjaci su imali kontra tvrdnje kako se radi o ‘savremenim sistemima obrazovanja’, kako se u Kataru školuje cijeli ostali Svijet uključujući i Amerikance, a najdalje je ‘dobacio’ poslanik iz novoosnovane stranke Senada Šepića (‘Nezavisni Blok’), bivši SDAovac Sadik Ahmetović. Koji je Lovrenoviću ‘izdaleka’ nabacio nacionalističke primjese jer se radi o Sporazumima arapskih zemalja, pa je uz hvale arapskom obrazovanju i školstvu koje su iznijeli i oni ‘Fahrini’ i oni ‘Bakirovi’ ili ‘Seferovi’ ili ‘Nerminovi’, otišao korak dalje dodavši :

‘Gotovo u toku cijelog madata kolega Lovrinović o sporazumima BiH sa drugim zemljama diskutuje po ovoj matrici. Skoro uvijek mu trebaju pojašnjenja kada se radi o sporazumima sa nekom od zemalja iz tog regiona. BiH treba biti otvorena za sporazume o saradnji sa svim državama. Znam da se kolega Lovrinović školovao u onom zatvorenom sistemu, gdje se slušalo šta kaže Staljin ili neki od njegovih nasljednika. To je takva matrica i tu nema pomoći. To je dijagnoza..’

Tako je rekao defektolog po struci, čak doktor defektologije Sadik Ahmetović, otkrivši nam još jednu bh matricu. U onom ‘mračnom sistemu komunizma’ ništa nije valjalo pa ni obrazovanje koje je za razliku od ove demokratije bilo besplatno, jebo sve diplome stečene u komunizmu jer je na njima potpis Staljina a ne škrabotina od potpisa nekog dekana sa ‘univerziteta’ u Ljusini, Čapljini ili Travniku ili Goraždu, ili sa bilo kojeg od stotine seoskih fakulteta u BiH po čukama i brdima rodne grude.

Defektolog Ahmetović i doktor Ahmetović ‘ne puca iz prazne’ i zna vrlo dobro o čemu priča. Nikada niko još nije čuo za nekog školovanog đaka ‘prestižnih škola’ iz države Katar ili kraljevine Arabia-e koji je poslije učenja na Bliskom Istoku postao poznat u Americi ili u Evropi, osim njega i bošnjačkih predstavnika u bh Parlamentu to se neće naravno ni vidjeti ni čuti. Ali, zato takvi ‘školarci’ i doktoranti sa temom o hadisima, o putovanju sa hadžža ili sličnim potrebnim i korisnim naučnim dostignućima već odavno otvaraju po BiH škole kako Osnovne tako i Univerzitete ili školuju buduće mlade generacije BiH i takve ustanove uveliko prate programe svojih država, usljed čega je najlogičnije da se ti poslovi Sporazumima i legalizuju.

Osim toga, ni diploma Ahmetovića ni njegov dokorat nisu previše daleko od onih čije opravdanje on i zastupa. Srednju završio u Zvorniku a fakultet u Tuzli gdje je i doktorirao. Valjda klanjajući ‘istihare’ (poseban namaz u islamu gdje se moliš da ti se želje ostvare). Mogao je komotno takvu diplomu ‘zaraditi’ i na bilo kojem sličnom ‘univerzitetu’, takvih ima u BiH koliko hoćeš i poželiš. U izrentanim magacinima, u praznim zgradama, preko sumnjivih ‘parajli’ profesora gdje se ispiti polažu u kafanama uz janjetinu ili uz lovu, ‘na daljinu’, za par mjeseci ili godina, sve po ‘Bolonjskoj deklaraciji’ kojoj nismo ni prismrdili a printamo je na poratne i ratne diplome.

Može Ahmetović poslanik, nekadašnji ministar sigurnosti pa i osumnjičeni pedofil (osumnjičen 2010, istraživan a nikad optužen za višestruko silovanje maloljetnice Romkinje kojoj je navodno pomagao stipendijama u školovanju, silovanje po iskazu maloljetnice koju je podvodila njena baba je činjeno u blizini Potočara) o sebi imati visoko mišljenje koliko hoće, može dijeliti i dijagnoze jer je poslanik, državni parazit, sve mu je i na Ovom i na Onom Svijetu oprošteno. Može on svoju diplomu i pozlatiti i može lagati do besvijesti jer je po zanimanju kvalifikovani lažov političar, ali ne može pobiti istorijsku istinu.

Svako svjedočanstvo osnovne škole u onom ‘mračnom sistemu komunizma’ jače je i vrijednije od diplome doktora defektologa Ahmetovića i njemu sličnim doktorantima. Pozivao se on na Staljina ili ga sanjao, to je živa istina. Njegove baljezgarije ‘piju vode’ samo u poslaničkim klupama gdje se mladi Srebreničanin sa adresom u Tuzli valja već dvije decenije i gdje je svoj ‘defektizam’ oprihodovao do neslućenih visina u SDA brlogu kojeg je sada zamijenio funkcijom kod hodže Senada Šepića, kandidata za BH Predsjedništvo, također višegodišnjeg SDA đaka. U kojoj stranci juriša na mjesto predsjednika Republike Srpske, kao i Ramiz Salkić ili Ćamil Duraković.

Samo jedno mora znati kad već to nije naučio u toku svog školovanja : njegove dijagnoze su pišanje uz vjetar. Ovakve diplome sa kojom se on kiti i resi kao i diplome sa Bliskog Istoka koje brani, ne vrijede ni pišljiva boba. Bosna nikad nije imala više doktora i magistara a da je bila više nepismenija i zaostalija. To kaže statistika, ali to za defektologa ne znači ništa. Jer, nije Ahmetović jedini.

Saudi Arabia, Jordan, Katar i Turska su uveliko u obrazovnom sistemu prisutne u BiH, to potvrđuju njihove škole, koledži i univerziteti. Kao i ogroman broj bh studenata koji se tamo ‘školuju’ uz aminovanje bh vlasti i Islamske Zajednice BiH. Suradnja se nastavlja i u drugim oblastima, pa kad je tako, svakako treba Sporazume pod hitno potpisati i stvari dovesti pod okvire ‘zakona’. O diplomama stečenim na Bliskom Istoku na ‘prestižnim Univerzitetima’ ne treba trošiti riječi, primjera za njihove vrijednosti sežu od stotine bh vehabija doktora do Reisa Cerića ili Kavazovića i njihovih ‘odbrana disertacije’. Bratska stvar je sveta i neprocjenjiva. No, ne treba ljude u oči gledati i lagati, hvaleći kurvarluk poštenjem i kvalitetima. I lagati prebacivanjem na bivši prošli sistem.

U kojem, da je kojim slučajem preživio, za Ahmetovića i njemu sličnima ne bi bilo mjesta ni u odborima Mjesne Zajednice kamo li u Predsjedništvu. Za utjehu mogao bi se jedino tamo uslikati poslije džume ili kakve ekskurzije.

photo : dr. Sadik Ahmetović, arhiv