Sramotno i scandalozno : prave se džamije i otvaraju svakodnevno, izgrađuju i planiraju islamski centri, bazeni u Medresama, štampaju se knjige, brošure, programiraju aplikacije o islamu i vjeri, plaćaju iftari, svečanosti, organizuju se proslave svega i svačega a za sopstvenog oboljelog hodžu nemaju 40.000 eura za operaciju !

Svakodnevno nas u vijestima bombarduju apelima za humanitarnu pomoć teško oboljeloj djeci i ljudima, i ljudi uglavnom daju i spašavaju. Koliko mogu. Država o svojim građanima očigledno ne vodi nikakvog računa, niti ulaže u državno zdravstvo tako da se većina medicinskih zahvata koji bi najnormalnije trebali da se odrađuju u zemlji, iziskuju i traže odlazak na liječenje u inostrane bolnice i klinike. Koje, opet, hoće prvo novac na računu pa tek onda prihvat bolesnika. A u pitanju je strašno velik novac za sirotinju, za raju.

Princip ‘sadake’ (donacije, pomoći) koji kao načelo u BiH funkcioniše do perfekcije glasi odprilike ovako : za sve ono što je potrebno narodu, neka se narod obraća narodu, krediti, donacije i povoljne investicije kao i silni porezi koje narod plaća, briga su bezobraznih vlastodržaca koji tu ogromnu lovu pljačkaju sa neviđenom hrabrošću.

Na sadaku se naviklo u BiH i staro i mlado, kao i na princip sadake ‘ko bliže vatri taj se bolje ugrije’ i od države BiH ništa novo, već viđeno.

Ali, šta je sa Islamskom Zajednicom BiH, gdje je njena duša, ima li je uopšte?

Humanitarni oglas za pomoć jednom teško oboljelom imamu-hodži koji je ovih dana zapljusnuo medije razotkrio je svo licemjerje i bezobrazluk ove najveće vjerske organizacije u BiH.

Riječ je o efendiji Adisu Hebiboviću, imamu iz Konjica, koji je obolio od tumora na mozgu i koji za operaciju u inostranstvu treba 40.000 eura, pa kako novaca nema, traži da mu se pomogne. Uplatom na poseban telefon gdje je poziv 2 KMa, donacijama na poseban žiro račun, bilo kako. Od naroda, a život i zdravlje posvetio je vjeri i Islamskoj Zajednici koja pored tolikog bogatstva ne može i neće da pomogne svom službeniku.

Iako nas Islamska Zajednica svakodnevno bombarduje i izluđuje milionima eura, dolara ili KMa koji se ulažu u munare, džamije, islamske centre i silne alke, druženja i svečanosti, ‘nema’ 40.000 eura da spasi svoga službenika i Roba Božjeg.

A ima za samo jednu džamiju, toliko da bi spasila na stotine i djece i odraslih ljudi. Primjer iz Slovenije, od prvobitnog proračuna od 16 miliona eura za Islamski Centar u Deželi, došlo se do cifre od 32 miliona eura, koliko će se spiskati na tu bogomolju. Na džamiju u Rijeci u Republici Hrvatskoj je ubetonirano više od 76 miliona kuna, računajući i pravi pustinjski pijesak iz kojeg džamija izranja. Koliko je tek love utrošeno u džamije koje se svakodnevno otvaraju po BiH i kad trebaju i kad nema nikakve potrebe za tim (kao što je riječ o nedavno otvorenoj jednoj od džamija u Bihaću koja je napravljena nakon što je srušena stara iako je bila u funkciji samo da bi nova ličila na repliku dzamije iz Sarajeva), to zna samo Bog i Reis, nijedna nije ispod 1 do 2 miliona KMa. Ima se za bazen u Medresi u Cazinu pola miliona KMa da bi studenti i hanume plivali u burkiniju, ima za halal poslovne prostore i pijace, parama Rijaseta se plaćaju silni derneci širom BiH čiji smo svjedoci svakodnevno ovih zadnjih dvadeset i kusur godina, a nema se i ne može spasiti jedan džamijski službenik.

Ova vjerska institucija je u BiH oslobođena od PDVa i većinu njenih službenika u školama i vrtićima (vjeroučitelje) plaća država, hodže su još ‘na ledu’ i na grbači Islamske Zajednice sve do potpisivanja famoznog ugovora sa državom, ali zato ona, Zajednica ubire muslimanski PDV zekjat, uskoro otvara i svoju privatnu televiziju, pored postojećeg radia BIR i više novina koje finansira. Nedavno smo u medijima čuli i svađu između Reisa Kavazovića i predsjednika Sabora Rijaseta Hasana Čengića, sive eminencije SDA partije u vezi potpisa na računu u Švicarskoj Banci, dok je poznata stvar da samo na kožicama kurbana za koje je ‘nadležan’ isključivo Naser Orić, godišnje inkasira 800.000 KMa.

Nečuvena blamaža tu ne prestaje. Javna je tajna da je strogo čuvana tajna plaća Reisa koji u svom kabinetu ima i jacuzzi kadu, dok se pouzdano zna da penzionisani u vrhu Rijaseta imaju pored ‘redovne’ državne i dodatnu penziju Islamske Zajednice. Tako npr. ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa, pored regularne, prima i 1.200 KMa dodatne islamske penzije, jer je bliže Bogu od običnih smrtnika.

Ali se blamaža za Islamsku Zajednicu nastavlja ovim humanitarnim oglasom za oboljelog hodžu.

Kojem treba pomoći i koji pomoć zaslužuje.

Pomoći mu možete ovako. Pozivom na 17002 donirate 2 KM ili uplatom preko adrese PayPal: paypal1@pomozi.ba. Za uplate iz BiH uplatom na Union Banka DD Sarajevo

1027121501113952, Primalac: Adis Hebibović, Glavatičvo 142, 88 400 Konjic. Svrha: Adis Hebibović – liječenje.

Uplate iz inostranstva dostaviti na istu Banku, Union Banka DD Sarajevo, IBAN: BA391027121501113952, SWIFT: UBKSBA22, Primalac: Adis Hebibović, Glavatičvo 142, 88 400 Konjic.

Pomoć možete dostaviti i uplatom u Austriji na Banku ERSTE BANK, IBAN: AT64 2011182266475400

BIC: GIBAATWWXXX, Wien, Oestereich, Name: hilfhelfen-pomozi.ba, Verwendungszweck: Adis Hebibović.

Ona ko hoće može direktno kontaktirati efendiju Adisa Hebibovića, na telefon: +387 61 915 926.

photo : apel za pomoć efendiji Adisu Habiboviću, arhiv