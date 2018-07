Bilo Medeno ili Kladuško, rješenje za migrante je Polje

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić nakon boravka u Velikoj Kladuši i Bos. Petrovcu slavodobitno objavljuje kako je bh vlast pronašla konačno i trajno rješenje za migrante sa Istoka u US Kantonu. Oni sa djecom idu u hotel ‘Sedra’, dio se vraća u Sarajevo a ostatak dijeli na one sa privremenim i one sa trajnim rješenjem. Dio ostaje ‘privremeno’ u Velikoj Kladuši u napuštenim i srušenim halama Agrokomerca, zapravo u ‘šatorskom naselju’ koje je donirala EU a ostali će bit izmješteni na prostore Medenog Polja koje po odluci vlasti u Sarajevu postaje ‘trajno rješenje’, čim se ‘osposobi i uredi’.

Iako su odmah poslije tv nastupa Mektića, njega demantovali i predstavnik Velike Kladuše (predsjedavajući Opštinskg Vijeća Velike Kladuše Fikret Bašić) i načelnik Petrovca Zlatko Hujić, blindirani mercedesi sa pratnjom su odlepršali ka Sarajevu nakon ‘uspješnog zadatka’ u Krajini.

Bašić je jasno i nedvosmisleno izjavio da se Velika Kladuša protivi ovom ‘privremenom šatorskom naselju’ budući da je opštinsko vijeće donijelo zaključak da ne želi migrante na svojoj Opštini te da će se o tome Vijeće ponovo izjašnjavati, Petrovački načelnik Hujić kojeg nisu ništa ni pitali niti od njega tražili izjavio je da je stavljen pred svršen čin, da iako Bos. Petrovac ne želi migrante ne može ništa učiniti protiv vlasti, ‘neću valjda oružje u ruke’, kazao je.

Čisto kao suza, agonija migranata se nastavlja i ništa nije riješeno, iako je ovoj posjeti Mektića Krajini i trajnom rješenju dao legitimitet i i predstavnik Međunarodne organizacije za migracije u BiH Peter Van der Auweraert koji ga je pratio na ovim sastancima.

Ono što je nesporno i za EU i za Mektića a samim time i za zvanično Sarajevo i bh vlast to je da migrantima kako god ‘okreneš’ ‘ne gine’ ledina. Bilo to Medeno Polje ili kladuško Polje, nema druge nego opet u blato, na otvorenom. A to se zove ‘trajnim rješenjem’, to se zove neljudskost, bruka i sramota naše države i EU.

Velika Kladuša ne prihvata migrante ni ‘privremeno’ smatrajući da će, znajući vlasti u Sarajevu privremeno postati trajno, Bos. Petrovac niko ništa nije ni pitao, njemu je sudbinu odredila geografska kvalifikacija, udaljenost od civilizacije grada i granice. Nekadašnji partizanski aerodrom na regionalnom putu Bihać-Jajce smješten je na ovoj ogromnoj pustopoljani širokoj oko 15 km2 i od Bos. Petrovca udaljenoj oko 10 km, do Bihaća manje od 50 km, putnici namjernici mogu vidjeti pri prolasku ovom cestom stari orušeni i zarđali avion nekadašnje partizanske avijacije pod uslovom da ne voze brzo. Manje više svi ovdje ‘raspale’ do daske jer je to jedino mjesto gdje na ovom putu možeš povećati brzinu do 100 km i više, partizana se niko više ni nesjeća. Ono što je ostalo od spomenika je devastirano i razbijeno, ovdje nema ni ‘žive duše’ u krugu od 10 km, tu nema čak ni vode. Ima ponornica Japaga koja s vremena na vrijeme izbaci nešto vode na površinu i ima neka pećina kilometrima daleko, koju samo radoznalci pronađu.

Nekadašnje srpsko selo prije rata nije se moglo pohvaliti sa brojem stanovnika, po popisu 1991 tu je živjelo svega 90 ‘duša’, danas je to u travu i grmlje zaraslo polje i ništa drugo, međutim i takvu ledinu ‘brane’ predstavnici srpskog udruženja ‘Zavičaj’ sa sjedištem u Drvaru, protive se i oni migrantima smatrajući ovu odluku Sarajeva ‘smišljenom’.

Kod saznanja da je hotel ‘Sedra’ gdje se planira smjestiti dio migranata na prodaju, da je Sud već odredio prodaju ove firme zbog dugova njegovog poslijeratnog privatnog vasnika, kod činjenice da na Medenom Polju osim polja nema nikakvih uslova za boravak izbjeglica, postavlja se sasvim normalno i logično pitanje o kakvom se to ‘trajnom rješenju’ radi?

Radi se o trajnom javašluku i bezobrazluku zvaničnih predstavnika BiH koje nema granica. Evropskoj Uniji koja je zauzela oštriji kurs prema migrantima odgovara svaka solucija “što dalje od EU to bolje”, i eto recepta za ‘trajno rješenje’. Eto i love. Ako treba, izgradiće EU u Medenom Polju i kakve kolibe samo neka migranti ne mrdaju bliže prema granici.

Licemjerje bez granica, pranje novca još veće.

A kako će se vršiti trijaž izbjeglica, kako im dati zdravstvenu zaštitu, dopremati hranu, kako urediti život u Polju za hiljade duša, posebno kad stigne zima sa Grmeča, koja samo što nije, to je neka viša nauka za zvanično Sarajevo.

Koje je dokazalo da je čitavo vrijeme lagalo kad je tvrdilo još od 2015. i prvog izbjegličkog talasa kako je ‘spremno za izbjeglice’, i koje je dokazalo da im je do ljudskih života stalo isto onoliko koliko i do partizana. Koji su igrom sudbine i vlasti postali migranti u napuštenom Medenom Polju.

I koje još drsko i bezobrazno laže.

O, da, Mektić nam je potvrdio krilaticu Fikreta Abdića u njegovom predizbornom sloganu ‘Korak ispred’, tvrdnjom da je Velika Kladuša ‘dosta učinila’ u spašavanju migranata. Na način da ih je iz parka premjestila na ledinu bez vode i struje, u šatore na mulju i lokvama vode. Naravno, nije poanta u tome, Abdić je među prvima skužio igre Sarajeva i EU sa migrantima, u tome je ‘korak ispred’. Oranje sarajevskih parkova i trgovina sa čekovima EU je samo nastavak te mudrosti. Ako uspostave kontakt sa njim, možda i u Kladuši ‘privremeno’ postane ‘trajno’ rješenje. Kakve su prilike, biće nešto od toga. Od Mektićevog prvobitnog ‘sa ratnim zločincem Abdićem nemam šta razgovarati’ došli smo do ‘ništa u buduće nećemo uraditi bez kontakta sa čelnicima Opštine’.

Od prvog Mektićevog javljanja o izbjeglicama do optuživanja Evropske Unije kako ‘ne radi ništa’, ne računajući šatore iz Češke, BiH se osladila sa 6 miliona eura pomoći za izbjeglice. Gdje su nestale te pare sa kojima se mogla naći ili napraviti nova zgrada za sve bh migrante, nećemo naskoro saznati, kao ni o ‘slijedećoj tranši’ koja će uskoro stići, sve je prekrila trava zaoranih parkova Sarajeva. Vlast čak nema tačan broj migranata, o ostalom da se i ne govori.

Kad smo već takvi kakvi jesmo, iako nas iz BiH ima više vani nego u domovini, ako hoćemo možemo i mi dati svoj doprinos u ‘trajnom’ spašavanju migranata. Evo ovako. Ako nas put nanese od Bihaća prema Bos. Petrovcu ili obratno, raspali po gasu do ‘daske’ kroz Medeno Polje. Pročisti dizne na autu kad već ne možeš i nećeš dušu.

