Exclusive : ratne fotografije Bakira Izetbegovića, borca ArBiH

Čitavo vrijeme od završetka rata u BiH pa i danas, Bakiru Izetbegoviću imputiraju laži i klevete svih sorti, najteža mu je ona kako je čitav rat proveo u podrumu, sakrivajući se u bunkerima i trezorima a stalno priča o ratu, obilazi stare spomenike ili otvara nove. Dvadeset i kusur godina, stoički podnosi ‘smutljivce’, ne obazirući se na ovakve objede i konstrukcije, i sve u nadi da će jednog dana istina izaći na vidjelo kada će se njegovo bošnjaštvo, borba za domovinu Bosnu i Hercegovinu i njegov neupitni patrotizam moći bez pogovora dokazati. Narodu, jer pred Bogom Bakir sve dokazao odavno.

I bi, desi se.

Cross Atlantic donosi ekskluzivne ratne fotografije koje govore više od riječi a fotografije su nam proslijeđene na našu molbu iz turske medijske kuće ‘Sandžak Media’ (Sancak Medya) koja se proslavila serijom o životu i radu Alije Izetbegovića u više nastavaka.

Prema predstavniku ove medijske grupe sa kojim smo kontaktirali, fotografije su nastale s početka agresije na BiH i ekskluzivno su ustupljene toj produkcijskoj kući kako bi serija o njegovom ocu ‘ispala’ što autentičnije i stvarnije, Bakir ih je ljubomorno čuvao i sve do sada odbijao dati u javnost.

Ujedno, pojašnjeno nam je zašto se stalno podbacuje i prebacuje kako je Bakir rat proveo u trezoru a što je ova produkcijska kuća saznala tokom snimanja serije o Aliji. On je, Bakir, aktivno radio na formiranju ‘sigurne kuće’ za njegovu porodicu i druge ugrožene po kojima je ‘mrski srpski agresor najviše udarao’, nešto što je on zvao ‘inat kuća za domovinu Bosnu’ pa je tako našao kod jedne nane kuću koja je postala sigurno utočište za njegovu familiju. Kuća se zvala ‘kuća nade’ za Bosnu. Sigurna kuća. Od čega je zlobna i besposlena raja izvukla priču kako se Bakir svo vrijeme ratovanja sakrivao u ‘sigurnoj kući’, u trezoru.

A on ratnik ‘sve od šesnaest’, kao Naser Orić iz mladih dana borio se i ratovao da bi mi danas živjeli sigurno u svojim kućama, u našim sigurnim i inat kućama. Kao što vidite, slike ne lažu.

photo : Bakir Izetbegović iz ratnih dana, izvor : Cross Atlantic uz suradnju sa medijskom grupom ‘Sancak Medya’