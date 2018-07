Naš put u Evropu : od kolektivnih sunećenja, kolektivnih dženaza (sahrana), kolektivnih iftara do kolektivnih šerijatskih vjenčanja

Kao što se dalo očekivati, stiglo nam je u ‘evropsku BiH’ još jedno kolektivno ludilo. U organizaciji Islamske Zajednice BiH na sva zvona i u svim medijima ozvaničeno je kolektivno šerijatsko vjenčanje koje će se ‘akoBogda’ obaviti prekosutra, u petak 20. jula ove godine u Sarajevu. Ravno 60 parova će obaviti svoj ‘farz’ (obavezu) i svoje ‘sudbonosno DA’ izreći u Istiklal džamiji u Otoci kod Sarajeva pred ordinirajućim efendijom, a potom će svi na feštu u hotel ‘Hills’, gdje će ih autobusima prevesti organizator.

Ovo je drugo po redu ‘kolektivno šerijatsko vjenčanje’ koje provodi Islamska zajednica BiH čime daje svoj doprinos u popularizaciji nataliteta u BiH, pored onog regularnog obilaska Reisa svake Nove Godine tačno u ponoć sarajevskih ginekoloških klinika i dijeljenja dukata mladim rodiljama uz obaveznu poruku naciji ‘hebi se ullema, što više to bolje’. Inače, nestaće nas. Podsjećamo, prvo kolektivno šerijatsko vjenčanje obavljeno je u Zenici augusta 2009. godine u režiji tadašnjeg Reisa ef. Mustafe Cerića i sa njegovom dozvolom 20 parova je sklopilo šerijatski brak na stadionu pred oko 5.000 posjetilaca i gostiju, feštu je finasirao tada Libijski predsjednik Moamer Gaddafi za parove koji su ‘kao izbjeglice boravile u toj zemlji, bježeći od rata u BiH’.

Ovo sadašnje, koje je nastavak ‘tradicija’ Mustafe Cerića plaća sadašnji Reis ef. Kavazović, zorno mu pripomaže gradonačelnik Sarajeva mladomusliman Abdulah Skaka, osvjedočeni antiantifašista i berber, poznat po tome što se u njegovj brijačnici ‘osunetilo preko milion Bošnjaka’ i još se tamo sunete a on ‘sve bilježi u posebnu teku’ koju planira ‘pokloniti’ nekom od muzeja Sarajeva.

Kolektivno vjenčanje pod palicom šerijata obavljeno je 2012. i u Novom Pazaru, Turska je platila čitav dernek ali to je ‘druga država’, pored onog obavljenog u Zenici, ovo u Sarajevu je ‘drugo zvanično kolektivno vjenčanje‘ koje Islamska Zajednica BiH uvodi kao obavezu sasvim jednostavno u svoj parasistem, paralelni sistem u državi, budući da se u ‘organizaciju’ izravno uključio gradonačelnik Sarajeva najavljujući ‘skupe darove’ bračnim parovima. Koje će, svakako, udijeliti iz budžeta, parama svih građana BiH i Sarajeva, dok će ostale troškove vjenčanja, uključujući po 500 KMa svakom paru vjenčanja, proslavu i večeru za mladence i za njhove goste (svako je imao pravo prijaviti četiri pratioca) platiti Islamska Zajednica i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Bosnu potresa očigledno kolektivno ludilo i samo je pitanje dana kad će nam se organizovati kolektivni pregled kod psihijatra, da vidimo gdje smo i kuda to idemo.

Prvo su nas uveli u ovaj ‘kolektivitet’ kolektivnim i masovnim sahranama (dženazama) a onda je došlo na red ‘kolektivno sunećenje’ u režiji ‘bratske Turske i njenih organizacija koje po Bosni vršljaju kao u svom dvorištu. Poslije smo dobili ‘kolektivne iftare’ svuda i na svakom mjestu, Turska se opet pokazala uz Islamsku Zajednicu BiH i zvanične strukture bh vlasti veoma nadahnutom, došlo je na red, evo, i ‘kolektivno vjenčanje’.

Ova ‘kolektivizacija’ zajedništva hoće po svaku cijenu da nam saopšti kako je “Bračna zajednica temelj čovječanstva i svakog društva, a naše društvo i naša porodica danas su izloženi brojnim iskušenjima’ pa eto, bračnu zajednicu spašava od toga vjera. Jer je brak ‘Allahov dar ljudima kroz koji se promovišu univerzalne vrijednosti čovječanstva poput ljubavi i porodičnog života kao preduslova odgojenog pojedinca i boljeg društva u kojem živimo’.

A zapravo, Islamska Zajednica BiH u suradnji sa donatorima iz Turske i arapskih zemalja uvodi šerijat i na mala i na velika vrata u ovaj segment države i društva. Jer, ono što je ‘kolektivno’ podrazumijeva da je brojnije, a što je brojnije to je više vidljivo. A sve što je u ‘duhu islama’ mora biti itekako vidljivo. Prihvatljivo, primamljivo i nadasve ‘kolektivno’.

Kada zvanični činovnik države BiH ne bi bio pokrovitelj ovom vjerskom činu i nagrađivao pratioce i čitavu manifestaciju, kao što to bez ikakvih skrupula i stida čini fašista i mladomusliman Abdulah Skaka, i kada još uvijek po važećim propisima BiH ne bi morali prvo sklopiti civilni građanski pa onda vjerski brak, mogli bi donekle i razumjeti ovu promociju vjere pod okriljem demokratije, no kako je stanje obrnuto, nema nam druge nego da veselo uskliknemo ‘ah što nas uzbudilo ovo kolektivno ludilo’ i da se prijavljujemo. Bilo gdje i na svakom mjestu gdje se traži naš ‘kolektivizam’.

Šta će mo sa ‘onima drugima’ koji baš i nisu za ovo kolektivno ‘uzbuđavanje’ a koji su u BiH i koji vole ovu državu, u njoj žive, plaćaju porez i školuju djecu, praktikuju vjeru ali u duši i u krugu porodice i koji ne vole da se sunete ili da žderu po parkovima, mostovima, džamijama ili restoranima uz ‘hediju’ braće Turaka ili Arapa, pitanje je na koje je davno dao odgovor ‘Hižaslav’ ef. Mustafa Cerić.

‘Šta mi imamo koga pitati i kome mi to ba da se prilagođavamo’, jasno i miroljubivo pojasnio je bivši Reis, autor svih naših ‘tradicija’ u vjeri i državi. Dakle, ko neće ‘kolektivno’, neka ‘razguli’ pojedinačno, ‘eno mu puta’.

Onomad, prošle godine, kad su austrijski zvaničnici objavili kako se u BiH u svrhu jačanja radikalnog islama za nošenje burke ili nikaba dobija lova, zvaničnici u vlasti su to promptno demantovali. Ministar sigurnosti Dragan Mektić je rekao da to ‘jednostavno nije tačno, jer nema dokaza za tako nešto’. Šaljivdžija Mektić je baš u pravu, i ‘pravi policajac’. Koja budala će ispisati ček ili priznanicu na kojoj će navesti da se lova daje u svrhu ‘šerijatskog oblačenja’. Mektić te dokaze ne može naći ni u svom ministarstvu, iako mu svake godine nekoliko policajaca, službenika ili pomoćnika, o trošku Arapa boravi na Kabi, uz javne spiskove u medijima.

Kada bi ga pitali da li je ovih 500 KMa koje daju Arapski Emirati mladim bračnim parovima i pokloni koje obećava sarajevski načelnik Skaka zapravo plaćanje u svrhu prihvatanja religije i poticanja vjerskim normama, Mektić bi to policijski, kao uvijek zanijekao : ‘ma bjaži, to su donacije, nema tu krivičnog djela, čiste budalaštine i medijska prenapuhanost’.

A ja velim, klasično kolektivno ludilo. ‘Koljektivnaja raspaljotka’.

photo : ilustracija sa jednog šerijatskog vjenčanja u BiH, arhiv