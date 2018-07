Sarajevski Univerzitet, reforma visokog obrazovanja : od džuma namaza do burke

Ako javno izjavi da je za njega ‘Kur’an ustav’, i da ‘žene trebaju muževima prati noge’, kao što je izjavio sekretar MUPa Kantona Sarajevo Edin Zahiragić, da li je onda čudno što su mu sinovi Adi a posebno Haris Zahiragić nove nade i uzdanice SDA podmlatka, koje polako a sigurno kreiraju naš život, običaje i našu svakodnevnicu pretvarajući svoje radikalne islamističke i vehabijske stavove iz kruga porodice u zakone države?

Poput Zahiragića, čitav eskadron mladomuslimana udomljenih na političke i državne funcije, uvezan sa zvaničnom vlašću svakodnevno nas bukvalno bombarduje ‘novim i civilozovanim idejama’ da ti se pamet zamrzne, mnoge od tih ideja postaju naša obaveza, oni bi rekli ‘naš farz’ sa kojim se mora živjeti.

Naravno, ne rade to ovi omladinci ‘nako i napamet, sve je pod kontrolom i uvezanošću SDA vlasti i Islamske Zajednice BiH a za svoje djelovanje ovi SDA pioniri i njihove supruge su bogato nagrađeni, dobrom platom na državnom poslu ili članstvom u silnim partijskim ili državnim odborima i Komisijama.

Protiv njih se nije lako boriti, pravno ne možeš jer imaju podršku državnih struktura, fizički još manje jer sve su to nabildani kiks ili ‘obični’ bokseri sa njegovanom bradicom simbolom muževnosti i odanosti vjeri, džudisti, ostaje ti samo internet, face book ili novinsko kukanje i ogovaranje.

Pa i tu moraš biti maksimalno oprezan, inače ti slijede batine, zbog čega ih je novinar i publicista Nedžad Latić prozvao ‘SDA odredima smrti’, nakon što su ga fizički napali i pretukli poslije izlaska iz džamije još februara ove godine, od kada nismo dobili ništa više od onog što je Latić sam istražio, čak ni ime napadača. A Latić je ustvrdio kako je napadač u društvu Salke Zildžića vehabije i kiks boksera, inače predsjednika asocijacije maldih SDA, kasnije i savjetnika ministra unutrašnjih poslova BiH Čampare i samog Bakira Izetbegovića.

U istom društvu je i Haris Zahiragić, mladomusliman tipa Abdulaha Skake načelnika Sarajeva proslavljenog sa veličanjem fašizma i inače često viđen u društvu ove islamske omladine Izetbegovića, koji se proslavio svojim izjavama ‘udrite pedere’ oni su ‘bolesni dio društva’, ‘Andrić je gori stoputa od ustaškog službenika i fašiste Mustafe Busuladžića’ po kojem je škola u Sarajevu dobila ime uprkos protivljenju opštinskih poslanika, a najviše svojom inicijativom koja je od inicijative postala propis, a to je da je Univerzitet u Sarajevu posebnim propisom odredio ‘džumansko vrijeme’ svakog petka, kada se otkazuju i predavanja i ispiti da bi ‘u duhu demokratije civilnih društava i ne vrijeđanja ničijih osjećanja’ studenti mogli bez ikakvih ometanja otići u džamiju na džumu. Ovaj propis Zahiragić je nametnuo a Senat univerziteta prihvatio kao i ministar obrazovanja Sarajevo i Rektor Univerziteta još dok je Zahiragić bio predsjednik studentskog Senata, kao nagradu za svoju zamisao Zahiragić je po isteku mandata dobio posao u jednom od Zavoda gdje je bez konkursa zaposlen kao i supruga već pomenutog Salke Zildžića, dok je suprugu iliti hanumu, uglavio u kabinet fašiste i načelnika Abdulaha Skake, sina još poznatijeg mladomuslimana i sarajevskog berberina koji je uz šišanje dodatno i sunetio muslimane u svojoj berbernici.

No, nije kraj napredovanju Zahiragića, još će mo se mi njega naslušati i nagledati, možda jednog dana postane i premijer ili načelnik, kao njegov kolega Dino Konaković, sada predsjednik neke nove stranke a inače također jedan iz plejade Bakirovih mladih pionira. Uostalom, primili su ga u Upravni Odbor Univerziteta pored silnih protivljenja i kao rezultat toga, imamo novu inicijativu Zahiragića koja se fino zove ‘Kodeks Univerziteta’ i koji dokument će uskoro postati propis za studente i zaposlene.

‘Kodeksom’ je Zahiragić pod edigmom ‘moralnih načela i načela profesionalne etike kojima se u svom javnom i profesionalnom djelovanju trebaju voditi nastavnici, naučnici, umjetnici i svi zaposlenici Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica’ odredio kako će se u buduće studenti oblačiti, šminkati, izračunao je dužinu štikle i kratkoću mini-suknje te količinu šminke i tetovaže.

Kaže se decidno šta se u buduće neće tolerisati. Za žene : odjeća koja otkriva stomak, leđa ili duboki dekolte; odjeća na bretele; prozirna, tijesna i namjerno rasparana odjeća; mini-suknja, bermude, šorc i trenerka; papuče, natikače i cipele izrazito visokih peta; napadna: šminka, nakit, tetovaža i piercing i odjeća s porukama koje vrijeđaju osjećanja drugih, za muškarce : odjeća bez rukava; prozirna, tijesna i namjerno rasparana odjeća; bermude, šorc i trenerka; papuče, natikače; napadna: šminka, nakit, tetovaža i piercing i odjeća s porukama koje vrijeđaju osjećanja drugih.

O oblačenju studenata i osoblja fakulteta bi se svakako dalo raspravljati kada prijedlog ne bi dolazio od Zahiragića, kada bi ovim ‘Kodeksom’ bilo predviđeno, a nije, ko će to kontrolisati, ko će mjeriti dužinu suknje ili štikle te količinu šminke, a posebno kada to ne bi bilo povezano sa ‘vrijeđanjem osjećaja’. Ova sintagma na velika vrata uvodi nas u srž ovog Zahirovićevog ‘kodeksa’ jer u prijedlogu nidgje nije navedeno da se ne smije na glavu stavljati marama, nikab ili burka, što drugim riječima znači da je to ono poželjno oblačenje koje ‘u školama i fakultetima i javnim službama’ zagovara Reis Kavazović i Islamska Zajednica BiH, zbog čega je jednim dijelom osporen i ugovor IZ sa državom BiH.

I da je to zapravo taj ‘ležerni stil odijevanja s ciljem očuvanja ugleda i tradicije Univerziteta’ kakvog nam preporučuje i određuje Zahiragić.

Naravno, bilo bi najlogičnije da je ovakav kodeks oblačenja ponudio Fakultet Islamskih nauka u Sarajevu ali u tome i jeste ‘kvaka’, takav prijedlog ne dolazi otuda da se ne može prigovoriti kako se nameću islamska pravila odijevanja i ponašanja već da je sve to rezultat ‘civilizovanog i demokratskog napretka Univerziteta’, na koji način je uvedeno i petkom zaustavljanje rada Univerziteta radi džume, preko Zahiragića.

Dok se javnost bude ‘gložila’ i ismijavala ovih idejama Zahiragića koji spašava Univerzitet od ponašanja koja dolikuju ‘Zvezdama Granda’ a sve cilju ‘popravljanja kvaliteta u visokom obrazovanju’, neopaženo prolazi iz naših vidokruga činjenica i živa istina da je Univerzitet u Sarajevu nigdje i ništa, zahvaljujući poratnim ‘zahiragićima’ i ‘reformama’, da je sve manje studenata na njemu a o kvalitetu obrazovanja je suludo i govoriti, ovog Univerziteta nema nigdje. Bolonjski programi i planovi su postali naša prava bosanska šuma bez izlaza i vidika, Univerziteta u Sarajevu nema nigdje na mapama uspješnosti i reformi. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanja kvaliteta BiH nije uopšte primljena u punopravno članstvo Evropske osiguranje za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju budući da je prijem u tu organizaciju upravo godinama blokira Upravni Odbor Univerziteta, gdje sjedi gle čuda, mlađahni mladomusliman Zahiragić. Koji, umjesto da ‘pogura’ ovu Agenciju u članstvo, i da popravlja rejting Univerziteta, dužinom suknje i štikle ‘farba’ reforme i evropske standarde.

Na kraju svih krajeva, Zahiragić tako radi jer mu se ‘hoće i može’ i jer iza sebe ima zvaničnu državu i vlast. I jer, progovara direktno iz Bakirovog dubokog i sakrivenog grla. I nikom se nemora pravdati ako neće.

Kao što reče njegov mladomusliman i kolega Tarik Dautović, također još jedan od ‘budnih’ na straži države po mjeri Bakira Izetbegovića, Bakirovih pionira, ‘tako mi Alllaha, mi se nikom nećemo pravdati i nikog pitati’, a što je poznata krilatica bivšeg Reisa ef. Cerića. Mladi Dautović je inače sin staromuslimana i jednog od glavnih Kavazovićevih muftija kojeg je SIPA nekoliko puta ‘ispitivala’ za njegove malverzacije i biznise sa gorivom i benzinskim pumpama bez ikakvih vidljivih rezultata, poznatiji po svojoj ideji od prošle godine po kojoj će se u Sarajevu ukinuti ulica Josipa Broza Tita.

Prošle godine ova uzdanica SDA partije je to pojasnila ovako.

“I Allaha mi ćemo uraditi sve da preimenujemo Titovu ulicu! Neće glavna sarajevska ulica nositi ime tog zločinca, diktatora, vođe totalitarističko-komunističko-zločinačko-ateističkog sistema koji je zatirao svako sjeme muslimanskog, bošnjačkog intelekta. Zvat će se Alije Izetbegovića. I nikome se nećemo pravdati i prilagođavati. Ovo govorim u ime nove generacije Bošnjaka.’

Dakle, mladi muslimani a ideje stare. I odviše poznate. Zbog čije ‘starosti’ niste niti će te naskoro vidjeti da studenti protestvuju zbog krovova studentskih domova koji prokišnjavaju, zbog hladnoće i ćebadi sa kojima se zimi umotavaju i pale grijalice, zbog ocjenjivanja ispita i korumpiranih profesora, zbog inače katastrofalnog stanja u društvu gdje su uvijek studenti bili prvi vijesnici izraza nezadovoljstva. Njih, studente, mogli ste vidjeti na protestima za prava Abu Hamze ili Palestine, ili u protestima dovama za turskog predsjednika Erdogana.

Sa Zahiragićem na čelu ili članstvom u Upravnom Odboru Univerziteta, to je od njih i previše.

photo : mladež SDA, Haris Zahiragić, Salko Zildžić i Tarik Dautović, arhiv