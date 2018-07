A Fadila ?

Uskoro bi i Njemci, kao i Amerikanci, trebali otpočeti sa istragama i progonom počinilaca ratnog zločina u BiH koji su se tamo, dajući lažne izjave iz svoje prošlosti skrili od ‘ruke pravde’.

Tako uz dolazeći 11. juli i Srebrenicu, najavljuje vehabijsko SDA glasilo ‘Saff’, praktično glasilo koje kao po pravilu, saznaje ‘vijesti iz prve ruke’ jer je najbliže vlasti.

Munira Subašić, predsjednica ‘nevladinog’ udruženja ‘Majke enklave Srebrenice i Žepe’, ‘majka nad majkama’, majka sa ‘ebeš pet iljada maraka plaće, šta je to’ najavljujući goste-delegaciju iz Njemačkog Tužilaštva ovogodišnjoj komemoraciji žrtava genocida u Srebrenici, najavlila je ujedno i ‘pravce’ svoga političkog djelovanja i gazdovanja.

“Očekujemo dolazak visoke delegacije njemačkog tužilaštva na obilježavanje 11. jula u Potočarima. Uručit ćemo im zahvalnicu za dosadašnju saradnju, ali i spisak više od 22.000 ljudi koji su pobrojani u izvještaju Komisije za Srebrenicu. Uvjereni smo da će Njemačka provjeriti da li su ti ljudi prijavili da su učestvovali u Vojsci RS i u genocidu te da će provjeriti da li se nalaze na teritoriji Njemačke”- saopštila je Munira.

Minira nije pojasnila da li je toliki broj zločinaca samo u Njemačkoj ili je to ukupan a tačno neutvrđen broj svih, po njoj, zločinaca po čitavom Svijetu, međutim Munira nije dužna ništa pojašnjavati. I nikome.

Ovo udruženje podnosi račune jedino stranci SDA i Izetbegoviću a po opusu svoga djelovanja aktivnije je od bilo koje političke partije, i da se zna, ima budžet siguran i stabilan i nepresušan. Od državne kase, do dijaspore i domaćih donatora.

Posebno ‘majka’ nije pojašnjavala kakva je to ‘Komisija za Srebrenicu’ koja je utvrdila ovako obiman spisak eventualnih zločinaca, jer kao što rekosmo ne mora ništa pojašnjavati, čime je Munira dobrano preuzela i ulogu bh Tužioca u bh pravnom sistemu, vlade pa i Parlamenta. Ona to zapravo radi već odavno, piči avionom i džipom, od Potočara do Bruxelllesa, od New Yorka do Dubaia. Sada smo dobili potvrdu da sa Munirom nema zezancije jer ‘iza nje’ je Bakir, dakle zvanična BiH. Rezultat će se vidjeti kasnije kad se razradi Njemačko Tužilaštvo, treba 22.000 insana identifikovati i procesuirati, ima tu posla, no ono važnije-ima se para.

Jer, ništa nije za džabe a gdje nema para, nema ni Munire Vizental Subašić.

Još jedna predsjednica ‘nevladinog’ sektora, okrunila je svoj uspješan ‘pravnički’ rad ni manje niti više nego titulom počasnog doktora Škotske. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja ‘Žena žrtva rata’ i stalna suradnica ‘majke’ Munire, na prestižnom Univerzitetu ‘Glasgow Caledonian University’ u Glasgow/u dobila je priznanje ‘počasnog doktora prava’, zbog njene višegodišnje borbe za ljudska prava i prava žena u BiH, zbog njenog zalaganja za žene silovane i zlostavljane tokom rata i njihova prava.

Bakiru smo često viđali pri skoro svakodnevnim komemorativnim skupovima širom BiH, više puta je gostovala po džematima Sjeverne Amerike i Canade, nekad je držala mirne govore a nekad kliješta dok se ratoborno i bez straha naguravala sa policijom Republike Srpske na ulasku u bivše logore, svaki put smo čitali njene komentare o Haagu i iz Haaga, počesto je sa ‘majkom’ Munirom prisustvovala suđenjima u Haagu, pouzdano se zna da je i sama u bh ratu bila žrtva silovanja. Od prije par dana je postala i počasni doktor prava.

Dobro, doktora u BiH ne fali, bilo ‘regularnih’ bilo počasnih, ovdje jedino iznenađuju dvije stvari. Prvo, poslovično škrti Škoti nisu škrtarili kad je ovo uduženje i ova predsjednica u pitanju a drugo, snažno je odjeknula njena izjava zahvalnosti Škotskoj ‘koja je prepoznala njen rad, dok to u Bosni nisu prepoznali’.

E pa, Bakira, malo skromnosti, please. Dva doktorata bi zaista bilo previše. Nisi ti Dragan Čović, jel’ te?

Treba nešto i za ostale. Recimo, za Fadilu Memišević, također predsjednicu ‘nevladine udruge’ ‘Pravda za BiH’, pod hitno treba pripremiti bar jedan doktorat. Može iz domena prava također, može i iz političkih studija. I ova vremešna starica je to zaslužila, ako ni zbog čega drugog a ono zbog propale revizije protiv Srbije, koja revizija je kao što znamo propala februara prošle godine dobrim dijelom i zbog Fadile.

Podsjećamo, preko ove udruge Bakir Izetbegović je čekajući deset godina koliko je trajao rok za reviziju, devet dana pred isticanjem roka zakazao u sarajevskoj Vijećnici skup od pedesetak ‘predstavnika’ vlasti i države, uključujući Muniru, Bakiru i naravno Fadilu, i naravno Reisa Kavazovića te odlučio da ‘ima mjesta reviziji’, da je agent BiH Sakib Softić pravno i valjano opremljen punomoćjem i stručnošću i da ‘strani stručnjaci’ koji su angažovani tvrde kako ‘postoje novi dokazi’. U pozivnicama za ovaj svečani skup gluposti Fadila je Bakira titulisala kao i Reis sa Njegovom Ekselencijom, vrlo brzo smo saznali da je to bila notorna laž Izetbegovića i klasična obmana javnosti. Naime, revizija je odbačena jer Sakib Softić nije imao valjano punomoćje, a Bakir je lagao, budući da je to znao jer su ga iz Suda već bili obavijestili a on to prikrio i kraaaaaj! ‘Fajronat’!

Ništa od revizije ali Bakir je morao isplatiti Softiću 150.000 KMa po ugovoru kojeg je sa njim sačinio a isplatu je vršila baba Fadila koja je prije ovog skupa u vijećnici na tv tvrdila kako je ‘sve pod kontrolom’ i kako ima osnova za reviziju. Tvrdila je i kako njoj Bakir prebaci pare a ona onda plaća Softića i dalje, kako para ima, daju svi za BiH, šteta što ju je Hadžifejzović poštedio u pitanjima, još bi ona svašta rekla.

Eto, zbog toga je ovoj nesuđenoj doktorici prava trebalo dati titulu počasnog doktora, kad već to nije do sada zaradila ‘majka’ Munira. Sabur, Munira, nikad nije kasno.

photo : Munira Subašić, Bakira Hasečić i Fadila Memišević, arhiv