šerijatska pljačka halal bankarstva

Šejtanski (đavolski) posao isključivosti kojeg se po nazoru Reisa ef. Kavazovića moramo kloniti, podrazumijeva da se nikom ništa ne nameće po svaku cijenu, međutim to se samo tako kaže u javnosti, u intervjuu, u stvarnosti, toga se ne pridržava ni sam Reis u šta se javnost mogla uvjeriti bezbroj puta, što ga je odavno vratilo pod doktrinu njegovog prethodnika ‘Hižaslava’ Mustafe ef. Cerića ‘kome ba mi Bošnjaci da se prilagođavamo’, i u vrtloge ‘šejtanske vode’.

Da bi se dosljedno ostalo kod stalno propagirane teze ‘čistoće religije islama’, ‘moralnosti’ i ‘miroljubivosti’, sve što upućuje na kritiku islama ili prigovor istine proglašava se islamofobijom, sačinjavaju se ‘liste islamofoba’ a nakon toga slijedi medijski linč, džamijski i na kraju, ako ovi ne poluče rezultate, nisu isključeni ni oni krajnji-fizički.

Tako se radi ‘islamski’ u BiH, ili ako vam je lakše, šerijatski, budući da je Islamska Zajednica BiH zapravo paralelni organ bh vlasti i protiv njene isključivosti sve što kažeš ili na što ukažeš, olako se može smatrati islamofobijom.

Od plata islamskih ‘dužnosnika’ koje su tajna, od uticaja Islamske Zajednice BiH na sve segmenta društva od donošenja zakona do rasprava o evropskim integracijama, od njene ‘odvojenosti od države’ do fetvi iliti zakona koje producira i uvodi u postojeću državnu legislativu.

Poseban segment ove vjerske organizacije je halal poslovanje koje je uvela na velika vrata, od dječjih džamijskih vrtića i islamskih staračkih domova do halal restorana, halal bankarstva i cijelog pokreta halal industrije koja je okupirala čitavu Bosnu.

Halal banke su priča za sebe, kao što smo u nekoliko navrata pisali arapska BBI banka u Sarajevu je ‘pionir’ ovog lihvarenja na šerijatski način, međutim, nije jedina. Postoje i islamske mikrokreditne organizacije koje po istom principu laži i isključivosti uporno pričaju jedno a rade drugo.

Negiraju kamatno poslovanje a ostvaruju profit.

Iako svi znamo da bez kamata nema profita, kao ‘pravi muslimani’, mi to prihvatamo jer smo konačno našli ‘sebe u svojoj državi’.

Halal banke i mikrokreditne organizacije islamske provijencije uporno lansiraju laži kako posluju bez kamata a svake godine bilježe rast i povećavaju svoje depozitne i kreditne linije. Tako će vam ‘mrtvi hladni saopštiti kako je ‘haram’ uzimati kredit uz kamatu dok i sami printaju kreditne kartice i organizuju nagradne igre ‘provuci što češće karticu i osvoji novo auto”. ‘Haram’ je kredit ali ‘ako ideš na hadžž, pored silne love u kešu, ‘za svaki slučaj ponesi kreditnu karticu’ sa sobom.

I banke i mikrokreditne islamske organizacije bezobrazno izvrću činjenice i praktično na vjeri pljačkaju svoje vjernike. ‘Nema kreditnih kamata, naplaćujemo samo manipulativne troškove’, tvrde dok ti uvaljuju povisoke kamatne stope, ma kako oni to zvali. Nekad je to samo ‘dobit’ profit nikako, nekad su to ‘administrativni troškovi’ kredita, međutim čak iako najmanje dijete zna da su banke ‘izmišljene’ da zarade na profitu, javnost se obavezno bombarduje ‘merhametlukom’ ovih novčarskih institucija.

Mikrokreditne organizacije rade po istom principu kao i banke. Daju ti kredit a to naplate kamatama koje nazivaju drugačije. Sa tom razlikom što ove institucije mogu dati najviše do 10,000 KMa kredita. U BiH ih ima na desetke, u Republici Srpskoj ih ima šest. Prema godišnji izvještajima, ove ‘male banke’ ostvaruju ogromne prihode a njihovi menadžeri plate čak i do 10,000 KMa mjesečno.

U moru mikrokredittnih organizacija ili fondova ili fondacija u BiH (Eki, Sunrise, Partner, Melaha… ) izdvajamo jednu sa posebnim razlogom – ‘Prva islamska mikrokreditna organizacija’, koja ima podružnice po čitavoj BiH. Osnovana je još 2001. godine od strane humanitarne organizacije ‘Islamic Relief’ čije je sjedište u Birmingham-u, Velika Britanija. ‘Islamic Relief’ u BiH kao humanitarna organizacija postoji od 1992. ali joj taj ‘humanitarluk’ nije dovoljan, bacila se i na bankarstvo. Halal, oni će reći, a u stvari čista pljačka, i to najugroženijih, budući da su njeni klijenti siročad, udovice, šehidi ma šta god to značilo, penzići i socijalno ugroženi. Znači, oni kojima često zatreba novca a banke ga nerado daju, obrate se njima, i oni kao ‘dobrotvori’ uskaču sa svojim kreditima koji su ‘za džabe’. Ne plaćaš kamatu, koliko uzmeš toliko vraćaš, pojašnjavaju ovi muslimani, čije poslovanje je pod kontrolom šerijatske revizije u Londonu. U zemlji Bosni, Jedinstvenoj i Suverenoj, Građanskoj.

Kako to ovi merhametotvorci rade pojašnjava slučaj jednog klijenta koji se obratio izvjesnom ‘šejhu’ sa pitanjem ‘selam alejkum, možete li mi objasniti… a ovaj ‘elhamdullilahi’ odgovara, nakon uvida u priloženi ugovor o kreditu. Čovjek je uzeo kredit u iznosu od 1,200 KMa ali u startu, njemu se doznačuje samo 1,092 KMa. Ostatak je odmah ‘zakinut’ za ‘administrativne troškove’, jer kao što se zna, ova organizacija je ‘halal i ne naplaćuje kamatu’.

Potrudili smo se naći na web stranici šerijatskog revizora u Londonu koliki je ‘dobitak’ koji ova organizacija može najviše uzeti od kredita da bi on opstao ‘halal’ i pronašli smo da je to maximalno 3%. U konkretnom slučaju, halal islamska organizacija je naplatila unaprijed 9%, pa smo kao i ‘šejh’ što je odgovorio, našli da je siromah opljačkan uz pomoć vjere i vjerskih propisa. i sakrivanjem iza ‘troškova administracije’. Još je dobro i prošao, neke mikrokreditne organizacije uzimaju i do 40 % kamate, ova ‘islamska’ je u odnosu na ostale baš ‘merhamet’. Ovakav klijent, a takvih je najviše, nema nikakvih šansi da to ‘ispravi’, i neće se to ni ispravljati, jer kad ti ‘gori pod noktima’ uzimaš ono što ti se daje.

Neće se naravno ni ispraviti notorna laž kako su i ove mikrokreditne organizacije bile ‘onakve’ ili halal kao ova ‘Prva islamska kreditna organizacija’ tipičan bankarski zakamuflirani način ostvarenja profita i zarade, već će se ukazivanjem na to doći do novog islamofoba. Do groba protiv islamofoba.

photo : logo “Prva islamska mikrokreditna organizacija” BiH, arhiv