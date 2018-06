Kad ‘kme’ postane ‘NJ.E’ : Islamska Zajednica BiH ima predstavništvo u Bruxellesu a već godinama radi na ostvarenju istog cilja za Washington DC u koju svrhu je kupljeno zemljište i lobira se za gradnju ‘nove’ džamije, islamskog centra i predstavništva, Pravoslavna Crkva i Vatikan također, što ne bi to mogli imati i Kantoni/Županije. Poslije su na redu Opštine i Mjesne Zajednice, a onda bi svoja predstavništva mogla oformiti i Lovačka društva BiH.

Ovih dana bh član Predsjedništva Dragan Čović ‘iz reda Hrvata’, uz svesrdnu pomoć članice EU Republike Hrvatske, najavljuje otvaranje predstavništva Hrvatskih Županija-Kantona iz BiH u Bruxellesu.

Opšta je ‘navala’ na Bruxelles sa ovim ‘predstavništvima, kao inače što je opšta utrka za ambasade, konzulate ili nekakve ‘povremene’ ili ‘stalne’ misije pri EU ili UN. Nije to zbog izjave ‘akademika’ i bivšeg Riesa ef. munafika Cerića ‘kako naš bh sultan treba da stoluje ne u Istambulu već u Bruxellesu‘, u pitanju je sveopšta razgradnja države BiH i njene državnosti, a koji proces teče nekad potiho a nekad preglasno od Daytonskih do današnjih dana.

Zbilja, kad već može Islamska Zajednica BiH, kao vjerska zajednica BiH imati svoje predstavništvo u EU, dakle u Bruxellesu, a ima i to odavno (odlično uređene prostorije, odlične plate i svakojake večere, iftari, ‘Bajramovanje’, sastanci i druženja sa predstavnicima EU, šef ovog predstavništva je hodžica ef. Senaid Kobilica inače glavni imama za Norvešku), kad već to ima Vatikan i Pravoslavna crkva, zašto to ne bi mogle imati i Županije?

Bez veze se digla i ‘kuka i motika’ na Čovića što hoće posebnu ambasadu u centru moći EU, jer kao što rekosmo, nema ko nema svoje kancelarije, lobiste i delegate tamo Gore u Evropskoj Uniji. Tu ne računam Milorada Dodika, on svoja ‘predstavništva’ ima u preko devet država, jedno od njih je i Belgija. Kad to Čović sa braćom iz ‘Fine Naše’ odradi, na redu su predstavništva Opština, pa onda Mjesnih Zajednica, poslije valjda na red dolaze Lovačka i druga bh udruženja.

Svi u Bruxelles. Jer, idemo u Evropu.

Poznato je da osim ovih ‘predstavništava’ ‘država’ BiH ima silne ambasade i konzulate po čitavom svijetu, zatim tu su nekakve ‘misije’, stalne, privremene ili specijalne, gdje su polijegali svi bivši funkcioneri nekadašnjeg AIDa tajne službe Alije Izetbegovića, bivši hrvatski i srpski ratni puleni, hodže kao ambasadori, konobari kao ambasadori, autoprevoznici kao ambasadori, po međunarodnom nekadašnjem BH Visokom predstavniku razriješeni dužnosnici kao ambasadori ili konzuli od Bruxellesa do Australije ili Novog Zelanda i Washingtona DC, sve rođaci, jarani, stričevi i uhljebi od formata, koji su od seljačkog ‘kme’ odlukom BH Predsjedništva postali ‘Nj.E’. Od kmetova do ‘njegove’ ili ti naše ekselencije (NJ.E.)

Od nepismene ali podobne Alijine miljenice Bisere Turković do njenog zeta Harisa Hrle. Od, po Visokom predstavniku razriješenog dužnosti političara Tarika Sadovića do ambasadora Tarika Sadovića. U tim kancelarijama, u ambasadama, konzulatima ili ‘predstavništvima’ (glupog li a pametnog naziva za paralelne držane organe u inostranstvu, jer i ambasade i konzulati su predstavništva), svi k’o fol ‘predstavljaju’ državu BiH a u stvari se radi o uhljebljenjuu ‘najboljih’ i ‘najpodobnijih’ čije liste se dogovorom sačinjavaju u kabinetima tri BH člana Predsjedništva bez ikakvih problema i nesuglasica, uzgred na jedinim sastancima gdje se i oko čega se ova ‘trojna’ bh aždaha uvijek lako dogovori.

Da ima države kao što je nema, ‘predstavništva’ koja najavljuje Čović, kao i ona koja ima Dodik ne bi nikako ni postojala, postojale bi jedino ambasade i konzulati i specijalne misije gdje bi umjesto neškolovanih i propalih ‘kadrova’ stolovali pismeni, sa stranim jezicima obučeni predstavnici države koji bi umjesto intriga, tračeva, rasipanja državnih para i ostvarenja stranačkih, vjerskih i ličnih interesa, radili na interesima države koju predstavljaju. Ovako, bio u Bruxellesu Reisov efendija ili Čovićev ili Dodikov ‘stručnjak’ za Evropske i druge integracije, ništa osim dezintegracije države ne vidim i ne naslućujem. Uz ‘predstavništvo’ idu i lobističke kuće, to su ogromne finansijske rupe bez dna koje niko osim par političara u stranci ili vlasti ne kontroliše, pa se sada već unaprijed može ustvrditi kako će i Čović u Bruxelles-u naći načina da lobira za ‘našu’ stvar, za Herceg-Bosnu.

Bilo bi smiješno ne konstatovati da je za ovakav hrkljuš u stranoj diplomaciji kriva i EU i međunarodna zajednica, ne samo ‘osnivači’ konzulata i predstavništava, budući da je dozvolila da se ovaj stranački i vjerski talog infiltrira u srcu Evrope. No, koliko god bio promišljeno imbecilan i državnički nepotreban, ovakav potez Čovića je da kažem, ‘normalan slijed događaja’ u BiH po mjeri Daytona i EU, pa i međunarodne zajednice šire.

Jer, ako će mo ruku na srce, šta će nam predstavništvo Islamske Zajednice BiH u Bruxellesu kad tamo postoji i ambasada i konzulat države BiH. Ili, jednostavnije, nije li ‘predstavništvo’ Reisa u Belgiji zapravo paralelan državni organ države BiH, jedan od silnih koje je ova zajednica oformila, počev od Ureda za dijasporu, Ureda za brak i porodicu, Ureda za ne znam ni sam šta, pored već onih poznatih državnih predstavništava, koji je za Bošnjake sasvim normalan i isplativ potez, dok su ‘Čovićeva’ predstavništva a posebno ona Milorada Dodika opasan potez osuđen za odstrel. Znam, Islamska Zajednica će odmah reći ‘a zašto mi ne bi imali svoje predstavništvo, kad ih tamo ima Vatikan i Pravoslavna Crkva’ također, i upravo na takvim razmišljanjima države i njene politike počiva sva ova blesavost našeg državnog sistema. ‘Kad mogu oni, mi moramo’.

Ili, ‘oni su to oformili prvi’, mi će mo ih pratiti.

Klasično razvaljivanje države pod okriljem EU koja se ubi od želje da nas primi u EU.

Po istom principu, bh zvanična vlast osuđuje lobističke i predstavničke kuće Republike Srpske po Americi, što je sasvim u redu, ali se zato namjerno pravi slijepa kad joj pored silnih islamističkih a nazvanih bosanskim/bošnjačkim lobističkim kućama i udruženjima po Americi, Islamska Zajednica BiH preuzima i ambasade i lobiranje. Eto, na otvoru džamije u Canadi, prije par dana, Reis ef. Kavazović je najavio uskoro početak gradnje Islamskog centra, džamije u Washington DCu, gdje će ‘akoBogda’ biti i predstavništvo ove religije koja će Bosnu predstavljati kod Amerikanaca. Šta će raditi zet Bisere Turković, onda, zvanični bh ambasador u USA, Reis nije pojasnio, to se zna, njih dvojica čim Reis stupi na američko tlo, ne razdvajaju se nijednog minuta.

Ima tu još jedna zgdona caka iz naroda koja kaže kako se ‘najbolje čovjek ogrije ako je bliže vatri’, pa logika nalaže da se svi otimaju za Bruxelles i Washington DC. Tu si ispred očiju, uz ‘vatru’, uz vlast i moć, uz lovu i lobističke namjere. Tako se, Reis, pošto mu je malo preko 248 džamija samo u državi New York, odlučio na onu najnoviju u Washington DCu. Da se ‘vidimo’ još bolje. I koja će, akoBogda, zbog arapskih para na koje Amerikanci nisu imuni, uskoro postati ‘naše bh predstavništvo’.

A Čovićevi ‘predstavnici’ u EU, šta će mo sa njima?

Džaba bošnjački mediji trabunjaju i zavađaju narod ‘opasnošću’ odvajanja Herceg-Bosne osnivanjem ovog ‘predstavništva’, jer neće ni jednom rečenicom priznati da Heceg-Bosna postiji i prije ovog poteza Čovića. Umjesto da javno priznaju da je i Herceg-Bosna i Republika Srpska samim Daytonom kojeg je potpisao ‘nadnaravni Alija Izetbegović’ rezultat vjerskog i ratnog dogovora i ratnog plijena, i dalje će floskulama tipa ‘Jedinstvena BiH na svakom pedlju’ i ‘Suverena i Priznata’ jurišati na nedosanjane snove iz rata, iako duboko u duši znaju da je taj ‘pedalj’ na žalost, samo na relaciji Marijin Dvor/Ilidža/Alifakovac, uz nekoliko koraka dalje ili bliže.

photo : EU Bruxelles, ilustracija