U turskoj seriji komunisti i partizani su totalno loši momci, Sin Bakir je ranjen u borbama a Alijina supruga Halida koja je čitav rat provela u Turskoj (‘vreća za mog sina Bakira’) brani Sarajevo. Plus, Bakir otkriva da, obzirom da je Alijin Sin ‘zna sve’…

Ova turska produkcija tv-mini serije od 6 epizoda po 90 minuta o životu i radu Alije Izetbegovića koju upravo emituje sarajevska tv ‘Hayat’ (vlasnik ove opskurne tv je komandant ‘Zelenih beretki’ Emin Švrakić) je pravo osvježenje i za male i za velike ekrane. Televizora. Da je nije, valjalo bi je snimiti po svaku cijenu.

Da se raja malo nasmije, da se opusti i da uživa.

Ali, vraga, kako koja epizoda odmiče, vidiš sve više da su stvari izmakle okviru zajebancije i da je smisao ove turske ujdurme malo širi i dalekosežniji od klasične bh duhovitosti.

Hajde što nam glavni lik Alija samo filozofira i uči dove, i to sve na turskom, sve osim ilahijske izvedbe sevdalinke ‘Emina’, to rade i svi ostali članovi njegove familije. Jer su svi redom Turci (Aliju Izetbegovića u mladosti prikazuje nam Burak Poyraz, u starijim godinama Yurdaer Okur. Suprugu Halidu glumi Görkem Yeltan, sina Bakira Izetbegovića Berke Üzrek, snahu Sebiju Fatoş Kabasakal, a kćerku Sabinu Izetbegović Dilşad Çelebi), međutim iz prvih kadrova i sekvenci jasno je da se ovom montažom mijenja istorija BiH dok se Alija dovodi u rang nadnaravnog čovjeka i filozofa. U jednom momentu ga jarani porede sa Sokratom, grčkim filozofom i junakom.

No, to nije sve ni izbliza. U seriji su partizani i komunisti prikazani kao zli dečki, opasni i bezdušni dok su vidljive simpatije prema ustašama, čak i Njemcima donekle. Iako se naglašava kako je serija snimljena po istinitim događajima, obiluje lažima i prekrajanjima događaja. Osmansko carstvo se ovdje hvali iako znamo da je to bila klasična okupacija BiH (pobuna kapetana Gradaščevića), preuveličava se kroz replike Alijina mudrost i njegova arogancija prema ondašnjim vlastima, njegova ‘Islamska Deklaracija’ se deklariše i obilježava kao veoma značajno i cijenjeno djelo iako u suštini znači platformu za islamsku državu kakvu je utemeljio tokom i poslije rata u BiH, dok se njegovo komandovanje Armijom BiH kroz seriju slavi kao Božji dar i Poslanička mudrost. Iako serija prati njegov put od dječačkih dana do smrti, u seriji nigdje nema Fikreta Abdića bez kojeg ne bi bilo ni pobjede SDA ni Alije, nema islamizacije ArBiH, nema vehabija, nema ni riječi o ‘Ševama’, o političkim ubistvima koje je naređivao Alija, o pljačkama u privatizaciji, nema čega nema .. Nema ni toga kako je pred sami rat poslao ženu Halidu u Tursku a priženio suoptuženu Meliku Bosnawi iz procesa, jer je u seriji Halida čitavo vrijeme u Sarajevu i uz djecu. Postoje dokumentarni snimci kako je po Turskoj Halida sakupljala novac i zlato navodno za ARBiH a u stvari, ‘vreće za mog Bakira’, sjećate li se, zato je trebalo ovu dokumentarnost potvrditi.

Serija je ‘based on the true story’, tj, napravljena prema stvarnim događajima, pa kako građani BiH znaju Aliju i Bosnu poprilično drugačije, turski scenaristi su trebali po istinu ići malo dalje od samoljubive i narcisoidne familije Bakira Izetbegovića. Ili, jednostavno naznačiti da se radi o “fiction story” bez dodatnih objašnjenja. Jok!

Posebno se, kao poslastica, izdvaja scena kad Bakir dolazi izvana (valjda sa ratišta) ranjen, sav utučen i umoran a majka ga pita: “Sine, šta se desilo? Ti si ranjen?!“, a on kao hrabri branilac odgovara tješeći majku :“Majko, dobro sam. Ne brini!“

Da ti srce pukne od tuge. Jer se pouzdano zna da je čitav rat Bakir proveo po podrumima a Halida, kao što rekosmo u Turskoj. U seriji, ona samo mašta kad će vidjeti Tursku, jer joj je Alija obećao da će je tamo voditi, dok su se još zabavljali.

Ima tu, u seriji poneka rečenica koja malo i zabrinjava. Koju bi momci iz ‘Zabranjenog pušenja’ da su još aktivni opisali na svoj način, kao ‘Ja sam guzonjin sin’, turski scenarista je to uozbiljio ovako : ‘Ja sam Alijin sin, ja znam sve’. Tako Bakir govori majci Halidi, kad ga ona pita ‘otkud on zna’ nešto što mu nije rekla. Što uozbiljenošću bh stvarnosti bi moglo značiti da ‘gdje ima dima, ima i vatre’. Da bi Bakir mogao znati odgovoriti na mnoga neodgovorena pitanja iz bh prošlosti, kad bi htio, koja su stalno prisutna a nema odgovora. Kao recimo, ko je ubijao političke protivnike, gdje su pare od donacija itakodaljeitomeslično. Jer je Sin Alijin, a Alija je sve znao.

No, serija se neće tako završiti. To se po svoj prilici omaklo u četvrtoj epizodi scenaria, uz opasku da se htjelo reći kako je Bakir, jer je Sin Alijin, upućen u sve zato što je Otac imao povjerenja u njega.

Tolikog povjerenja da je za života, stranku SDA dao Tihiću umjesto njemu.

Sapunica koju toplo, bratski, muslimanski preporučujemo.

photo : turska serija-Alija naš, u sredini su Bakir i Alija, arhiv