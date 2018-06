BH Parlament promijenio Krivični zakon da bi spasio kriminalce ‘SDA kapitalce’ od zatvora.

Evropske Konvencije štite korupciju?

Februara prošle godine uhapšen je Amir Zukić, generalni sekretar SDA dinastije BiH i poslanik u BH Parlamentu, osumnjičen da je počinio teško koruptivno krivično djelo iz člana 382 Krivičnog zakona BiH, tako što je uz novčanu naknadu ‘uticao’ na ovlaštene osobe u ‘Elektrodistribuciji’ BiH da na nezakonit način zaposle tačno određene osobe u to poduzeće. Skupa sa njim, za ovo isto krivično djelo optužen je podpredsjednik SDA i poslanik Mirsad Kukić te podpredsjednik, također SDA mafije Asim Sarajlić. Izvršni direktor ‘Elektroprivrede’ koji je provodio njihova naređenja je prije toga na oko pet mjeseci završio u zatvoru, zove se Esed Džananović, koji je na osnovu pritisaka, naredbi, dakle čistog ‘uticaja’ zaposlio više osoba (na desetke) mimo pravilnika i konkursne procedure, sve to uz naknadu od nekoliko do 17.000 KMa po osobi.

Poslije pritvora, kojeg su izbjegli Kukić i Sarajlić, stigla je i optužnica potvrđena na Sudu, pratili smo u vijestima kako je tekao taj proces.

Zukić nije čitavo vrijeme pritvora razriješen dužnosti sekretara, uredno je primao platu, a kao znak šutnje na njegovom ranču stigla je mafijaška poruka da ostane tih do kraja. Naime, prvo je Zukiću na misteriozan način stradao konj, za kojeg će bajno tužilaštvo ustvrditi kako je ‘izvršio samopovređivanje’, kad se javnost raspričala o tome kako radi SDA mafija, u međuvremenu je i Zukić nakon pet-šest mjeseci izišao iz pritvora i nastavio se braniti sa slobode, tvrdeći kako ne postoje ni minimalne teoretske šanse da konj može izvršiti samoubistvo, navodeći da mu je na isti način životom platila i kobila na istom imanju, da su mu stizale prijetnje zeni i djeci, njegov advokat je tvrdio kako je život njegovog branjenika u opasnosti.

Bakir Izetbegović je, kao i obično kad se uhapse ‘glavešine’ SDA tvrdio da je ‘sve po zakonu’, da kod njega i u Partiji vrijedi pravilo-presumpcija nevinosti (‘da niko ko nije pravosnažno osuđen nije ni kriv’), Zukić, posebno Sarajlić i Mirsad Kukić tvrdili su da su nevini, da sve ima političku pozadinu.

U međuvremenu, ‘pukla je tikva’ između Mirsada Kukića i Bakira Izetbegovića pa se Kukić načisto odmetnuo od SDA, posmjenjivao vladu Tuzlanskog Kantona, preuzeo vlast u Tuzli u kojoj je SDA uspostavila svoju, paralelnu, Kukić naposlijetku formira svoju stranku Pokret Demokratske Akcije PDA (još jedan demokratski Pokret akcije, isprdak SDA, kao stranka Harisa Silajdžića Stranka za BiH, kao aSDA vehabijsko krilo SDA Partije ..), Zukić iznerviran odbačenošću dojučerašnjih pulena i vlastelina, prvenstveno Bakira, podnosi ostavku na mjestu generalnog sekretara SDA.

Neviđeni medijski rat i onaj drugi, sakriveni, između SDA i ‘nove’ partije Mirsada Kukića, mjesecima je punio novinske stranice, hvatalo se i staro i mlado u SDA bratiji za vratove, sve do unatrag mjesec i nešto dana, kada se potiho pročulo kako PDA neće kandidovati svoga člana za BH Predsjedništvo, da ne bi ugrozili ionako pocijepano i truhlo biće dojučerašnje matične stranke na ovo atraktivno političko mjesto u vlasti. Od tada, nastaje medijski muk, zakopane su ratne sjekire i sve je utihnulo.

Sve do jučer, kada ova politička ujdurma javno dobi svoju završnicu, neviđenu do sad u istoriji država i zakonodavstva.

Naime, BH Parlament je u skraćenoj proceduri, po hitnom postupku usvojio izmjene Zakona o krivičnom postupku i to samo dva člana, od kojih je najinteresantniji onaj famozni član 382, a ove izmjene su u temeljima već osigurale slobodu, oslobađajuću presudu i Amiru Zukiću, i Asimu Sarajliću a Boga mi i Mirsadu Kukiću.

Prijedlog zakona je podnijela u ime PDA akcije i partije hanuma Elzina Pirić koja je u Parlamentu kao i Kukić poslanik, izmjene su, osim PDA podržali SDA, HDZ, politički spasilac Izetbegovića SBB Fahrudin Radončić, svesrdno im se pridružio i ‘ulijevo sa što više na desno’ SDP Nermina Nikšića.

Po novim izmjenama ukinute su odredbe zakona koje su glasile „Ko posreduje, koristeći svoj službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status, da službena ili odgovorna osoba u institucijama u Federaciji ili strana službena osoba ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnju, bit će kažnjen kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina “, a koje sada glase ovako :

„Tko zahtijeva ili primi mito, ili prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugoga da iskorištavanjem svog službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena radnja koja se ne bi smjela obaviti, ili da se ne obavi službena radnja koja bi se morala obaviti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina“.

Što znači, od sada pa nadalje i u buduće, stranački moćnici mogu uticati, posredovati i naređivati kao i prije, s tim što neće biti odgovorni ako im se ne dokaže da su uzimali mito. Ovo sa ‘uzimanjem mita’ je smiješno i bizarno, kad se zna da su u ovom, i u brojnim prijašnjim ili budućim slučajevima, ‘krupne ribe’ su uvijek izdavale naredbe a drugi su uzimali pare i raspoređivali ih, kao što je direktor Džananović to uradio u ovim inkriminisanim a spašenim personama, gdje je on bio i ostao kolateralna šteta izvršioca. Dakle, vlast u BiH je pronašla do sada ne zabilježen način u spašavanju koruptivnih svojih članova a on se ogleda u promjeni zakona.

Nego šta, za to i postoji vlast, da piše i donosi zakone koji samo njoj odgovaraju. Ako je neko teško razumio zabog čega se ovom mafijaškom potezu poslanika pridružio SDP, nema dileme. Pune su ladice Tužilaštva i SIPAe prijava prema odgovornima u ovoj Partiji, ovakva izmjena je došla ‘kao kec na destku’.

Poznato je da u BiH nijedan počinilac djela korupcije iz vrha vladajuće bulumente nije osjetio ruku pravde i zakona, od Čovića, Radončića pa do Lipovače, Galijaševića ili Čauševića, međutim, to je sve bilo ‘u okviru bh normalnog pravosudnog sistema’. Koji je imao razrađenu metodu : specijalno i estradno hapšenje pa puštanje na slobodu a onda razvodnjavanje, razvlačenje, namještanje svjedoka i vještačenje, sve do oslobađajuće presude. Sad smo dobili novi način borbe protiv korupcije : promijeniš zakon i čista posla.

Za raju, za huligane i fukare, to se fino kaže, kao što to reče SDA poslanik Ismet Osmanović ; ‘ma to su gluposti, mi smo samo Zakon o krivičnom postupku uskladili sa Evropskim Konvencijama i učinili ga jasnijim i konkretnim, prethodni član je bio konfuzan i nejasan’. Tako nešto slično tvrdi i predstavnik Fahrudina Radončića, dok se glagoljivi SDP poslanik Karajbić ‘ne može sjetiti ko je sve bio u sali kad se glasalo’.

Podnosilac sramnog prijedloga izmjene ovog Zakona hanuma Elzina Pirić se također pozvala na Evropske Konvencije pa ‘ispade’ da nam Evropa direktno konvencijama štiti korupciju i kriminal. Što možda i nije daleko od istine, budući da se o ovim izmjenama zakona očitovala i američka ambasadorica i Visoki Predstavnik za BiHna način da ti pamet stane od ushićenja i radosti. ‘Izmjene zakona trebaju da učvršćuju borbu protiv korupcije’. Što opet, prevedeno na obični jezik znači ‘u korupciji je snaga’, odnosno ‘baš nas briga’. Plus, hanuma Elzina na novinarsko pitanje da je ovim izmjenama direktno pomogla u oslobađanju optuženih Kukića, Sarajlića i Zukića, ležerno odgovara. ‘Pa znate, ako će ovo što ja radim pomoći mojim dosadašnjim stranačkim kolegama Zukiću, Sarajliću ili Kukiću u nekoj mjeri, ja sam ponosna na to’.

Što ne bi bila ponosna kad joj se može i kad hoće.

A šta će mo sa već objavljenim stenogramima razgovora koji su procurili u fazi procesa optuženih korupcionaša?

(Amir Zukić: “Evo me s Asimom, s Kukićem i s Omerom, i završi ono za Omerovo dijete gore, do tebe je, evo sva četvorica slušamo, ako bude kakvih za…a, Kukić Mirsada zovi.”

(telefon preuzima Asim Sarajlić)

Esed Džananović: “Je li Kukić dao zeleno svjetlo?”

Asim Sarajlić: “Jeste, jeste, evo ga kod mene”

(razgovor nakon toga nastavljaju Džananović i Kukić))

Ma ništa, šta bi mi sa tim, vidite li kako je to ‘nejasno’, ‘nedefinisano’, da ne bi novih izmjena, svašta bi obični insan mogao dokučiti a kamo li sudija.

Mi će mo, kao i do sada, klikati po internetu i pisati naše bh mudrosti. ‘Vidi mu kockaste glave’. ‘Bjaži ba’, ‘SDA mafija’, ili, ‘pa šta onda, vidite šta nam četnici i ustaše rade’. To smo mi, ‘Kockaste glave’ nisu ‘duhovite’, one su ’em bezobraznije, ’em pametnije od naših pametnih glavica. Kupusa.

photo : SDA koruptivna trojka, s lijeva – Sarajlić Asim, Amir Zukić i Mirsad Kukić, arhiv