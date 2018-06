Bosansko poimanje demokratije : svaka pobuna protiv vlasti je anarhija i terorizam

Kada se uglađeni bošnjački lobista iz EU, ambasador i specijalni predstavnik EU za BiH Lars Gunar Wigemark svesrdno bacio na posao, famozne akcize na gorivo u BiH su tijesno usvojene (sa dva glasa razlike), decembra 2017 godine, nakon što su poslanici kao nekad predstavnici BiH u Dayton-u maltretirani i izmrcvareni kao taoci držani u Parlamentu do jutarnjih ranih sati, do konačnog usvajanja.

Prije toga Wigemark je ‘održao niz konsultativnih sastanaka’ sa ‘liderima’ političkih partija, posebno sa Fahrudinom Radončićem iz SBB stranke koja stranka je bila protiv a poslije ‘susreta sa Wigemarkom’ okrenula ‘ploču’ i u konačnici glasala za usvajanje paketa zakona o akcizama, prije tih zvaničnih, Wigemark je održao sijaset nezvaničnih sastanaka, uključujući i one sa podjelom kolača parlamentarcima u svom stanu, ili susreta sa poslanicima u njihovom domu, od Bužima i Cazina do Sarajeva, i natrag.

Naravno, žestoko opiranje poslanika u Parlamentu je po četvrti put urodilo plodom i dobili smo nove namete na gorivo u visini od 0,15 KM po litri benzina, koliko je u svojim zahtjevima tražio MMF i Svjetska Banka, da bi vlast prigrabila ‘slijedeću tranšu‘ kredita, što je bio glavni motiv i uslov za ovakav zakon.

Vlast je paralelno sa lobiranjem u političkim institucijama, besprizorno medijski vodila kampanju o potrebama uvođenja ovog dodatnog poreza, svesrdno su im pomagali ‘ekonomski stručnjaci’ profesori tipa Murisa Čičića i Aziza Šunje sa Ekonomskog fakulteta koji su donošenje i uvođenje akciza pravdali istim razlozima kao i Vijeće ministara i njen bezlični SDA rođak i nećak Denis Zvizdić, a to su rast proizvodnje, izgradnja 100 kilometara autoputa, angažman građevinske operative najmanje tri do četiri godine, što znači hiljade radnika zaposlenih, plus započinjanje investicionog ciklusa…

I jedni i drugi, i treći, i vlast i ‘stručnjaci’ i evropski lobista Wigemark tvrdili su da neće doći do povećanja cijena, da su akcize samo dobar znak međunatrodnim kreditorima da i država BiH nešto ulaže a nikako da je to dodatno opterećenje novčanika, tvrdili su da vlast ima ‘mehanizme kontrole’ sa kojima će držati cijene na istom nivou, da cijene goriva ne zavise od akciza već od cijene nafte u Svijetu, svašta su nasrali i obećali samo da bi se taj zakon usvojio i da bi bankovne organizacije dodijelile novi kredit u stotinama miliona KMa BiH, njenoj vlasti koju je ovaj zakon spasio od propasti a državu dodatno zadužio.

I bi zakon, desi se to ‘demokratsko čudo‘ uz Wigemark-ove kolače, po hitnom postupku i ‘na moranje’ poslanici su usvojili iz četvrtog pokušaja ovaj set zakona koji je stupio na snagu februara ove godine i koji je donijet u dvije verzije, jedna za Milorada Dodika a druga za BiH, što je pravi pravni presedan za Jedinstvenu i Suverenu državu. Isti zakon a dvije verzije naplate, upravo onako kako su se dogovorile ‘stranke u vlasti’, kao još jedan dokaz kako posluje bh vlastela.

Za zakon su glasali Bakirovi, Dodikovi, Čovićevi i poslanici političkog konvertita Fahrudina Radončića koji je omekšao srce kolačima gospođe Wigemark, SDS stranka je bila protiv najglasnije, uz pratnju SDPa i ostale opozicije. Sve ostalo je bh akcizna istorija javašluka, bezobrazluka i mafije u vlasti.

Od februara kad su stupile na snagu, akcize su ‘uskupile’ nekoliko stotina miliona KMa ‘na posebnom računu’, gdje pare i dalje stoje jer se vlast ne može dogovoriti oko podjele, i najvjerovatnije će ta lova nestati kao i pare od ranijih akciza bestraga i po dogovoru, kao što znamo pare od ranijih akciza sakupljene u visini od oko 7 milijardi KMa u periodu od deset godina, nisu nikad još pronađene, ne zna se ni gdje su ni u šta su utrošene, a kao i ove, bile su ‘planirane’ za auto-puteve i brze ceste.

Ovih dana, od maja mjeseca ove godine, javnost se ‘čudila’ kako su cijene goriva u FBiH od donošenja ovog zakona o akcizama ‘skočile’ umjesto od planiranih 0.15 KMa po litru na 0.50 KMa, čak iako cijene sirove nafte padaju, očekuje se poskupljenje i drugih vidova životnog standarda koji se veže uz cijene benzina, a onda su uslijedili blagi protesti vozača blokiranjem cesta, kružnih tokova i saobraćajnica ne samo u FBiH već i u okruženju, u Srbiji i Hrvatskoj, vlast u FBiH je promptno reagovala.

Hinjski, lopovski i u stilu pravih baraba, prva se oglasila SDA i njen pulen Bakir Izetbegović koji je ‘osudio povećanje cijene goriva’ te najavio ‘oštre mjere prema vladi’ tražeći da se cijene smanje, a onda mu se, kao i uvijek kad je Bakir u nevolji, pridružio i Radončić Fahrudin tvrdnjom kao Bakir ‘da podržava narod’ i zaprijetio da će tražiti ostavku federalnog ministra trgovine Zlatana Vujanovića, svoga ministra, dok je Dodik u Republici Srpskoj dao Policiji odriješene ruke da sa ceste ‘uklone lopovi i huligani‘ koji zadržavaju mirne i poštene građane i maltretiraju čak i vozila Hitne pomoći. I ceste su u čas ‘očišćene’, raja se povukla, neki su uhapšeni pa pušteni i očekuju kazne, a vlast najavila ili smanjila cijene benzina za čitavih 5 pheninga po litru.

I nestalo bunta, aferim!!. Za ovakvu ‘džirlo’ raju, drugo ništa nije ni potrebno. Da je vlast pametna, a dosjetiće se ona sigurno, povećala bi cijene goriva još, ne za pola marke već za pet, deset maraka po litru. Zašto ne, kad se može.

Ovakvu marvu nema niko na Svijetu, kao što je ima bh vlast. U Evropi, u toj istoj Zajednici kojoj kao fol ‘težimo’ i koja nas željno čeka, na ulicama je na stotine hiljada protestanata kad se poveća račun za grijanje za nekoliko eura ili kad se povećaju kakve druge usluge, u FBiH raja samo bleji po internetu i rovari po kontejnerima, čekajući sadaku. Naravno, u međuvremenu, uz svaki izborni ciklus ponovo glasa svako ‘za svoje’ i mazohistički trpi i sluša, premazana još uvijek mržnjom i ratničkim bojama, uljuljkana u maskirnim uniformama i ponosom ‘svojom vjerom i svojom zemljom’.

Zna vrlo dobro vlast ‘sa kim ima posla’. Jednom prilikom je ne krijući svoju nadmoćnost i sposobnost federalni premijer Fadil Novalić čak javno izjavio na pitanje novinara ‘boji li se protesta’ kako se ne plaši, ‘odlično poznaje svoj narod‘.

Tu se nema šta ni dodati ni oduzeti, ovdje se samo pamet normalnom čovjeku oduzme, narod ne treba nimalo žaliti već nad njegovom sudbinom treba zaliti. Rakijom, pivom, kafom, bilo čim, samo ne osjećati simpatije.

Uz ovakvo ponašanje vlasti koja je u svrhu opstanka u vlasti upregnula i Policiju i Sudstvo i kojoj međunarodna zajednica ‘puše u leđa’, a međunarodne bankarske institucije je časte milijardama kredita spašavajući mangupe i barabe u vlasti i kupujući time državu BiH i uzduž i poprijeko, suludo je i očekivati da će prijedlog stranke SDS o izmjeni Zakona o akcizama kojeg planira uputiti u proceduru postići bilo šta drugo osim medijske atrakcije, budući da znamo kako je njihova inicijativa o neustavnosti donošenja Zakona o akcizama ‘pala’ na najvišem pravosudnom tijelu – Ustavnom Sudu prošle godine.

Na kraju svih krajeva, to je jalov i bespotreban posao. Takvom narodu kakav je u BiH bi to bila medveđa usluga, nikako korist ili potreba.

BH poimanje demokratije je u praksi odavno već dokazano. Vlast se potrudila da sve reguliše ‘po zakonu’. Čak i kad na silu natjera donošenje ovakvog nelegalnog propisa kao što su akcize, nakon ‘usvajanja’ to postaje propis, i njega ne mogu mijenjati na ulici ‘huligani i teroristi’. Umjesto po zakonu, dobiće po leđima. Uostalom, vidjeli smo šta znači bh demokratija na slučaju velikih protesta 2014. Svi ‘vinovnici’ su pohapšeni i suđeno im je kao teroristima, onima koji nisu ušli u kameru Policijskih organa, ‘dohakali su’ nezvanični ‘odredi smrti’ stranačkih baza u vlasti i oni su bezglavo, nakon prijetnji nestali iz BiH, sretni što su im glave i glave njihovih porodica čitave.

Nismo uspjeli zvanično provjeriti ali nezvanično saznajemo kako je ovim povećanjem goriva ‘iznenađen i zabrinut’ ne samo Fahro ili Bakir, već i famozni lola i bekrija Wigemark, ravnodušan nije ni Visoki BH predstavnik drug Inzko Valentin, oba su, naime, kao i ova braća Bošnjaci po akcizama, bili ‘teški’ zagovarači akciza kao jedinog spasa Bosne na putu ka EU i svesrdno su pozdravili gest vlasti da se cijene benzina smanje za 5 phenninga.

photo : braća po akcizama, prvo su ih uvojili a onda i “napadaju”, Bakir Izetbegović i Fahrudin Radončić