Bilo bi efektnije da je Jelena Karleuša umjesto brushaltera sa dva ‘kristalna penisa’ skinula gaće, ako ih uopšte ima

Saša Popović sasvim sigurno ‘zaokružuje’ sezonu ‘Zvezda Granda’, privodi je kraju.

Na polufinalnom takmičenju ovih dana mogli smo odgledati kako se ovaj kičasti i zatelebani show program u takmičenju nadpjevavanjem ‘komada’ i proizvodnji netalentovanih zvijezda pretvara polako u pornografiju i reality, nešto nalik ‘Farmi’ ili ‘Zadruzi’, malo manje onom ‘Big brothers’.

Ne, nije to zbog brushaltera člana žirija Jelene Karleuše u obliku dva ponosna penisa koji je digao prašinu (Karleuša inače živi od seksa, plastičnih sisa i guzice, instagrama i mode i prašine interneta, od pjevanja i pjevačke slave ponajmanje, njen veliki ‘hit’ – Ide maca oko tebe, pazi da te ne ogrebe – je njen najveći domet), ovaj show program ‘Grand televizije’ je sve drugo, ponajmanje ‘fabrika talenata’.

Već više od dvanaest godina Popović u maniru balkanskog biznismena prodaje jeftine fore i sličice za ogromne pare, nema u tom programu ni zvijezda ni uspjeha, klasična naša domaća laža, koja zaglupljuje i vodi ka stranputici. Iza njegovih silnih ‘sezona’, još silnije, nebeske gledanosti, iza uticajnih umjetnika u žiriju, ostaje samo blijeda slika naše omladine, parada ženskog mesa, međunožja, jad i čemer od mladosti koja u želji da zagrabi mrvice obećane slave i medija sve više liči na ništa. Kao jaje jajetu, u bobu su buduće ‘zvezde’ iste, sve razgolićenije, sve napućenije a sve manje sklone pjesmi i kvaliteti muzike.

Jer se zapravo to ni ne traži, hit je Karleuša, kojoj Saša Popović toleriše zaradi gledanosti sve i svašta. Hit je omamljeni Aca Lukas koji dok izgovori par rečenica polomi sopstvene ruke i ramena i koji se ne može zadržati u stolici ni dva minuta a da ne opsuje ili se pretvori u ludu, hit je medijski napuhani Bosanac ili pametna a na pogrešnom mjestu Marija Šerifović ili Ana Bekuta …

Da prozborimo vokabularom Karleuše, čisti ‘pičkin dim’ od muzike i zvijezda. I od show programa.

Uostalom, da li znamo od stotinu isfabrikovanih ‘zvezdica’ ko su uopšte ta mlada lica i šta pjevaju? Gdje su im hitovi, šta rade? Osim nekoliko mladića i djevojaka koji su snimili po neki pjesmuljak u režiji i pod uslovima Saše Popovića, ostalih nema nigdje. Evo ih po Balkanu i dijaspori, pjevaju pjesme Šabana Šaulića, Miroslava, Tozovca, Kučuka, i slikaju se, lome facebook i instagram, Saša sakuplja lovu. Kao kad vođa organizacije za prosjačenje rasporedi raju koja prosi po ulici a onda ih uveče pokupi, skupa sa lovom. Tako nalaže ugovor sa kojim ih Grand ‘drži’ godinama. Lovu naravno sakuplja i od sponzora, to je ono najvažnije. Kao što je veoma važno šta će obući Karleuša, i da li će njenim stopama krenuti koja ‘zvezdica’ iz Srebrenika, Skoplja ili Novog Sada…

Poslednja emisija je pravo ogledalo i programa i vizije tv biznisa Saše Popovića. Karleuša, inače vazda razgolićena, kojoj je glavni adut za davanje glasa haljina kandidata, ‘ono nešto’, ‘x-faktor’, uvijek željna kamera i slave i žute štampe, obukla se u brushalter sa dva uspravna penisa koja se odlično uklapaju u plastične usne, sise i guzice, i izazvala pravu buru komentara. Niko ne priča o kandidatima, o pjesmama, svi su otvorili oči i uši šta će reći Karleuša ili kako će neko komentarisati ono što je ona obukla ili rekla. Tako i bi, na svu sreću Saše Popovića. Na reakciju Zorice Brunclik da to nije umjesno jer Karleuša ima i maloljetnu djecu, ‘diva’ iz Beograda je odgovorila onako kako samo njoj dolikuje. Oštro a primitivno.

Šta vam smeta penis, drage gospođe, šta je tu ružno, sporno, to je čista umjetnost. ‘Pjur art’, veli Karleuša i dodaje.

‘Zorice, vi kao gospodja posebno gadljiva na penis imate pravo tako da reagujete. Poznati ste kao neko ko mrzi penis zar ne? Što se mene tiče, od srca vam želim da ga ne vidite više nikad u životu! Što ste morali morali ste i tačka!) Ali treba doći do srži problema.

Zašto je oblik penisa nešto što kod vas izaziva bes? Evo ja kad pomislim na penis, meni milo i lepo oko srca. Vama? Ne? Iskreno se izvinjavam drage gospodje za moja dva kristalna penisa. Izvinjavam se što sam uznemirila vas i vaše porodice nečim tako strašnim. Vi TO nikada niste ni pušile ni bile na tome niti bilo šta slično imale sa TIM! Vaša deca i unuci su nastali tako što vas je posrala roda. Sve je jasno..’

Naravno da Brunclik Zorica zna šta je penis, i nije poanta u tome da li je Karleuša uznemirila Zoricu Brunclik ili koju od njenih koleginica. Nije poanta ni u puritanskim ili licemjernim stavovima od kojih svi nismo imuni, ali ipak to sa penisom na grudima je zaista odviše na tv ekranima. I to još u ‘popularnim’ Zvezdama Granda. Jer to uznemiruje malo širu i veću javnost, posebno dječiju maštu.

Što se tiče Karleuše i Saše Popovića, mogla se Karleuša sasvim i skinuti, mogla nam je pokazati i gaće, ako ih uopšte ima, međutim, riječ je o tv servisu koji doseže malo dalje od Karleušinih sisa i međunožja. I koji bi, da nije ‘čistoće’ i religioznih bh kandidata, ostao na dva kristalna ‘mashanllah penisa’ Jelene Karleuše i nekoliko kandidata iz okolice Negotina.

photo : Jelena Karleuša za dva penisa, arhiv