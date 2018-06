Kako je komunjara Nermin Nikšić sahranio partizane i “Bosnu po mjeri čovjeka”

Nema dileme, Dragan Čović, ma koliko ga mrzili ili voljeli, bio je u pravu kada je izjavom februara ove godine u Bruxellesu kako BiH postaje kalifat, dokazi se nude širom Jedinstvene svaki dan.

Bakir Izetbegović je tada načisto zagrcnuo nad ovom izjavom, iako je Čović pojasnio poslije da nije tako rekao, već da je izjavio ‘kako je u Bosni danas kazati građanska država isto kao kad kažeš klasični unitarizam, u nekoj formi, što u osnovi znači islamska država.’ Iako i sam zna da je notorna činjenica kako je program njegove stranke za BiH, SDA stranke, program njegovog Ćaće Alije, ‘Islamska Deklaracija’ a osnovno načelo ‘džamijski prag’, što su jasni temelji za uređenje države islamskog tipa, ma kako to zvali.

Da Čović nije ‘pucao’ u prazno, vidimo to svaki dan u BiH, samo što osim Milorada Dodika to ranije niko nije ovako direktno i u lice saopštio i javnosti i Bakiru, koji se već dvadeset i šest godina sakrivajući iza paravana ‘građanske i demokratske i multikulturalne BiH’, uz svesrdu podršku Islamske Zajednice BiH instalira sve postulate šerijatske države.

I oni su prisutni svuda, od dječjih vrtića, kako onih ‘javnih’ tako sve više i ovih islamskih koje u okviru džemata i džamija otvara Islamska Zajednica BiH, preko halal banaka, restorana i hotela, halal bazena, halal fabrika i halal šerijatske burze, sve do državnih, navodno zajedničkih institucija, vojnih organizacija, sudstva i Tužilaštva.

Nepotpisani ugovor države BiH i Islamske Zajednice BiH sa kojim SDA prvaci uvijek ‘mlataraju’ kad su u pitanju trgovine i poslovi sa strankama u koaliciji u vlasti ili pred izbore, otkrio je konačno zašto se taj dokument nije potpisao kao i ostala dva ugovora, jedan sa Pravoslavnom a drugi sa Katoličkom crkvom. Objavom ugovora kojeg od 2007 SDA pokušava ozvaničiti, vidjeli smo šta to hoće Bošnjaci u ‘građanskoj i demokratskoj državi’. Hoće, iako je, treba naglasiti obična glupost uopšte potpisivati takve ugovore između države i vjerskih zajednica kad već postoji Zakon o vjerskim zajednicama koji reguliše tu oblast, da Islamska Zajednica BiH ima osim vjerskih i državotvorna prava. Po pitanju oblačenja, plaćanja vjerskih praznika, praktikovanja vjerskih sadržaja u radnom odnosu bi po ovom ugovoru Islamsku Zajednicu BiH stavili iznad ostale dvije vjerske zajednice, ali ono najozbiljnije, potpisivanjem takvog ugovora Islamska Zajednica BiH postaje ‘država u državi’ i dobija ekskluzivna prava zaštite od vođenja istraga, otkrivanja kriminala, pa sve do zabrane državnim organima ulaska u objekte Islamske Zajednice.

Naravno, da je ova eksteritorijalizacija jedne vjerske zajednice tipičan paralelni sistem kontrole nad državom, i tipična je za šerijatske oblike vladavine, dok SDA manipulacijom stvara privid kako je stranka ‘građanske opcije’, samo činjenicom što za generalnog sekretara ima osobu ‘iz reda Srba’, ministra za građenje u Kantonu Sarajevo.

Opštepoznata činjenica je također da se bez Islamske Zajednice BiH u BiH ne može donijeti nijedan zakon, podzakonski akt ili državna odluka, znamo da se u vrijeme Ramazana ili praznika Islamske Zajednice BiH u Sarajevu pa i šire u Jedinstvenoj ne može održati nijedna kulturna ili druga manifestacija osim hora ilahija i kasida, mevluda ili rođendana Poslaniku, takvimu Islamske Zajednice u Bih se prilagođavaju svi zvanični događaji, čak je i poznata manifestacija ‘SarajefoFest’ u situaciji da odgađa svoj kalendar i prilagođava ga onom islamskom, dok je Islamska Zajednica BiH svoje prisustvo ozvaničila i u ‘zajedničkoj vojsci BiH’ gdje ima svoje muftijstvo, u Policiji, po zatvorima, svuda gdje je to poželjela. Uostalom, svjedoci smo da je prije dvije godine, Bakir Izetbegović, napustio sastanak Evropske delegacije u Sarajevu, otišao na molitvu u džamiju, dok svako malo vremena vidimo kako opštinske ili kantonalne strukture vlasti otpočinju svoje sjednice učenjem dova ili vidimo Bakira koji je permanentno na grobu svoga oca u ulozi ‘predsjednika BiH’.

Šta onda pizdi Bakir kad mu se kaže ono što je tačno, kad je i sam prozivajući Radončić Fahrudina kako isti ne može biti kandidat za bh čana Predsjedništva, zato ‘jer nije nikad prešao džamijski prag’?

Pa, samo da se ‘Vlasi ne dosjete’, i da zaborave Reisa ef. Kavazovića, eto zbog čega.

Vidjeli smo da je bh vlast uvela u praksu pored kolektivnih sunećenja i kolektivne žderačine u vrijeme Ramazana uz pomoć ‘braće’ iz Turske, pa se tako u vrijeme Ramazana javnost bombarduje sa takvim vijestima a iftare organizju svi redom i listom, milioni KMa se spiskavaju na ta sjela i autobuske ture ‘postača’, koji se razvoze širom Jedinstvene, metodama i na način da bi im pozavidio i sam ‘kalifat’. Islam se načisto iz džamija preselio na trgove, mostove i brdska uzvišenja, posebno ona u Podrinju i okolo Mostara. Ako se iko usudi tome prigovoriti, ‘vrijeđaju se vjerska osjećanja’, dok SDA nikom neda pardona niti da uopšte pomisli da se gurajući islam na velika vrata uz tvrdnju kako se gradi demokratska drava, zapravo ne vrijeđaju osjećanja’ već se vrijeđa inteligencija običnih ljudi u BiH i građana, ako uopšte u BiH egzistira takva vrsta.

Na istom fonu su, naravno, i mediji koji se finasiraju lakom rukom iz budžeta, tako da je slika BiH od mejtefa do Parlamenta zapravo slika totalno drugačije BiH kakvom je opisuju. Prije par dana, ovoj akciji islamiziranja se pridružilo čak i sarajevsko ‘Oslobođenje’, cenzurišući redovnu kolumnu poznatog novinara Borisa Dežulovića, kojom je analizirao posjet Erdogana ‘Zetri’ Sarajevu, sprdajući se na način kako je ‘mali Alijin’ nazvao Erdogana Poslanikom, čime je Sarajevo definitivno osvanulo na popločanim stazama islamizacije, čemu se pridružio i SDA ministar poljoprivrede Šemsudin Dedić. On je, naime, jučer na ‘tradicionalnom iftaru’ u Cazinu izjavio kako ‘politika nije vrijedna da žrtvujemo načela islama’ pred oko 1.000 postača, zapravo nabiguza koji niti ne poste, čime je i sam, kao eksponent državne zvanične politike potvrdio da je religija islam u BiH iznad zvanične bh državne politike.

Pa u kojim je to onda, demokratskim, sekularnim i multikulturalnim državama državna politika ispod islama?

U islamskim, šerijtskim državnim sistemima, u kalifatima, također. Gdje je to Čović pogriješio?

Ali, ‘probošnjačku’ državnu politiku niko nije sahranio više od bh SDPa i njegovog predsjednika Nermina Nikšića, što je postalo razvidno ovih predizbornih dana, kada je SDPovog kandidata za bh Predsjedništvo Bećirevića protokolarno podržalo nekoliko stranaka i stranačkih udruženja. Prvenstveno mislim na aSDA, zvaničnu provehabijsku stranku nastalu odvajanjem iz SDA radikalnijeg dijela te stranke predvođenu Nerminom Ogreševićem i Rifatom Hozanovićem iz Cazina, koja je sada u zagrljaju sa Nerminom Nikšićem podržavajući njenog kandidata, a zatim na ‘podršku’ SDPu od strane Sejfudina Tokića i njegovog marginalnog ‘nestranačkog’ udruženja ‘Bošnjački pokret’.

Na stranu što su prvaci i aSDA i ‘Bošnjačkog pokreta’ do prije nekoliko mjeseci apriori odbijali ikakvu suradnju sa SDPom, tvrdnjom kako ‘neće nikada koalirati sa komunjarama’, na stranu i činjenica da niti aSDA a posebno Tokić imaju kakvu snažnu glasačku mašinu, riječ je o nečem sasvim drugom.

I aSDA i Tokić u svojim organizacijama okupljaju vehabije i ljude vehabističke provijencije, pa smo evo dočekali da umjesto partizana, Bosnu spašavaju vehabije, glasajući za Denisa Bećirevića, ‘komunistu vjernika’ i učenika lopova i kriminalca bivšeg Reisa Mustafe Cerića, pod čijim sugestijama radi u državnom parlamentu već dvije decenije. Osim toga, dvojac iz Cazina, Hozanović i Ogrešević su prije osnivanja aSDA stranke, koja je da podsjetimo pratilja originalnih ideja Alije Izetbegovića i njegove islamske Bosne, uz godišnjicu smrti iranskog ajatolaha Homeinija boravili u Iranu, tamo su umjesto u Cazinu i sagradili i prvu školu kao donaciju naroda BiH, pa je očigledno da je Nermin Nikšić ovom koalicijom sahranio partizane i principe SDPa. Sva načela socijal demokrata i sva načela demokratske države BiH. Njegov prethodnik ‘slučajni prolaznik’ Zlatko Lagumdžija je tajno, kao minisitar bh sigurnosti tajno obavio hadžž dok je bh narodu prodavao ideju demokratije i multinacionalnosti, dok evo vidimo, Nikšić se, radi osvajanja vlasti svrstao uz vehabije. Neki novinari su ovaj sporazum nazvali posprdno kao ‘susret Valtera i Homeinija’, no ništa to ne mijenja na stvari, jer je stvar ‘gotova’.

Nikšić je dokazao da u osvajanju fotelje, ni ‘slučajni prolaznik’ mu nije ravan, a ujedno je potvrdio tezu Islamske Zajednice BiH i Cerića kako su vehabije ‘originalni bh muslimani’, koji, kao što smo vidjeli, evo, spašavaju Bosnu.

Samo neznam od koga ili od čega. ‘Komunjara’ Nikšić Nermin valjda zna.

Ono što se pouzdano zna, to je da je politika zajebana stvar. U to se uvjerio čak i Ćamil Duraković, koji, kao nekad Muamer Zukorlić iz Novog Pazara prije, sada juriša na poziciju predsjednika Republike Srpske, koju će, znamo to, osvojiti ‘u žutom’. Međutim, to i on zna, on ‘puca’ na bilo kakvo mjesto mjesto u političkim klupama ‘omrznute i genocidne Republike Srpske, na istoj mantri kao i Bakir Izetbegović. ‘Demokrastka država, sekularna, bla, bla, blah’, uz pomoć, pogađajte samo jednom pijanog i zastavom sa ljiljanima omotanog Sejfudina Tokića i njegovih vehabija. I njemu je kao i ‘komunjari’ Nerminu Nikšiću Tokić potpisao svoju podršku. Iako, za svoju kandidaturu, planetarno poznat Bošnjak Tokić, nekadašnji ‘komunista sa dna kace’ nije uspio sakupiti čak ni potrebnih 500 potpisa.

Ali, nije u tome snaga Tokića, snaga je u nečem drugom. U jedinstvu je snaga. Jer, iz press konferencija nam dolazi do ušiju ‘kako su naši programi i gledišta isti’. I kod Tokića i kod aSDA i kod SDPa. I kod SDA, of course. I kod Sefera Halilovića, i kod …

Dakle, kalifat, nego šta! Nema ljutnje Bakire, vrijeme je da nam to saopštiš, iaonako se odlično vidi.

I bez potezanja za onom krilaticom SDA : ‘vrijeđanje vjerskih osjećanja’, ili Nikšićevom ispraznom i šupljom ‘država po mjeri čovjeka’ koja se pretvorila u ‘država bez partizana sa vehabijama’. “Jebala vas više osjećanja”, rekao bi genije Boris Dežulović. Ja bih dodao : i takva država.

photo : Sejfudin Tokić ( u sredini) sa vehabijama BiH, koalicioni partner SDPa BiH, arhiv