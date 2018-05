Kozulat Republike Hrvatske otvoren u Vitezu da bi Hrvati manje “čekali u redovima i mučili se sa parkingom”

Nacijo, sezona je otvaranja. Novih trotoara, piljarnica, privatnih jaranskih firmica, fontana i hair-česmi (ili fontana, kako se kome sviđa), semafora, trafo-stanica, jarbola sa zastavama (što većim i što višim, po mogućnosti proizvedenim u Turskoj), vodovoda, carinskih prelaza sa dva kontejnera i bez WCa, mostova, džamija i još sijaset raznih ‘infrastrukturnih objekata’. Ovdje ubrajamo i ‘kamen-temeljce’ za slične još neizgrađene objekte odakle će nam se smiješiti nakeljene i odveć poznate face a makaze će raditi : ‘škljoc’. Kao i kamere i foto aparati.

Stižu opšti izbori u FBiH, do oktobra sedmog ove godine, svašta će mo se nagledati kad je u pitanju ‘otvaranje’, ‘grand opening’ što bi se reklo na čistom domaćem arapskom jeziku.

I da znate, nema otvaranja fabrika, kod nas kad su fabrike u pitanju, ima samo zatvaranje, i finalno pljačkanje onih preostalih što ne rade, što su pred ili u stečaju.

Biće otvaranja već nekoliko puta otvorenog, jebo izbore bez otvaranja, kažu da se u FBiH najviše prodaju makaze i trake.

A tako smo se nekad davno smijali kad je ‘zlatni ljiljan’ Željko Komšić otvorio ‘McDonald’s’, jula 2011, ili kad je velikokladuški načelnik Admil Mulalić ‘svečano otvorio brvicu na potoku’, brvno, komad drveta preko seoskog potoka, nešto slično je otvorio i jedan funkcioner u mjestu Donje Vlase kod Niša, samo on je to nazvao mostom, dimenzija 7X5 metara.

Kad je prije pet godina Svetozar Pudarić podpredsjednik Federacije BiH svečano, najsvečanije ‘otvorio semafor’ juna 2012, nestalo je smijeha. Jer, još jedan semafor je otvoren kasnije u Doboju, uz makaze i presijecanje trake, kada su nam se od ozbiljnosti zaledile vilice a ‘otvaranje’ poprimilo nove, modifikovane metode, ozbiljne i nadasve nadahnute varijacije našeg otvorenog života. Od tada je sve za otvaranje, ali samo u pravo vrijeme. U izborno vrijeme.

Trotoar otvoren ispred Predsjedništva BiH je bio čudo nad čudima prošle godine, ali tu se uklapa i trafo-stanica u Čitluku koju je otvorio Dragan Čović. Ili ‘tristomilioniti’ ‘Tops’ kojeg je upakovao Bakir Izetbegović u Velikoj Kladuši augusta prošle godine.

Ili ‘eko-podzemni otok’ kojeg je u parku otvorio Dino hadžija Konaković na Trgu Heroja u Opštini Novo Sarajevo, ako iko zna šta je to zapravo, iako smo otvaranje odgledali. Milorad dodik se proslavio otvaranjem u drugoj državi ‘Sabora trubača Dragačeva’, dok se broj otvorenih kružnih tokova ne može ni izračunati ni kod njega ni kod ‘naših’.

Vodovod je, poslije asfaltiranja i rekonstrukcije 500 metara trotoara veoma pogodan u ove svrhe. Zavrneš pipu, pozoveš političare i uz kamere odvrneš pipu i eto ti ‘otvaranja’, toga u FBiH ima ohoho. Nema veze što je voda šikljala i prije kao i poslije otvaranja. Ima i po nekoliko puta ‘otvaranja’ važnih objekata infrastrukture kao što se otvaralo kod nas, recimo marta 2017. Tada je Denis Zvizdić nekakav premijer skupa sa evropskim komesarom Johanes Han-om po drugi put polagao kamen temeljac za gradnju mosta preko Save kod Svilaja. Ovo po drugi put je zbog evropskog komesara koji nije mogao ‘nazočiti’ prvi put, a prvi put septembra 2016 ‘delegacija’ je položila kamen temeljac na istom mjestu i za isti most, a mosta još nema. Tada smo zapamtili kako je bh ministar Jusko Ismir (SBB) ovaj temeljac povezao sa koridorom ‘ve-ce’, umjesto sa koridorom V C.

Uz otvaranje i temeljce idu i fanfare oko investicija ‘vrijednih nekoliko milijardi’ koje nikud od panoa i starih slika nisu mrdnule. Kao što je ‘otvaranje’ infrastrukture arapske a naše firme na mjestu budućeg velegrada ‘Buroj Ozone’ kod Trnova pored Sarajevu od prije par godina, od čega je ostala samo nasmijana slika federalno nasmijanog premijera Fadila Novalića sa makazama u rukama. Kao što je ostalo u sjećanju i silno otvaranje ‘grande koalicije’ Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića, ono dok su se samo pola godine voljeli i sparivali kravate i maramice, ‘otvarajući’ po drugi put gradilište HE Vranduk. Nestalo i Vranduka i maramica.

Mi smo totalno otvorena nacija i svake dvije godine naša otvorenost proradi do daske, dakle uz izbore.

Bakir Izetbegović uz muslimanski vjerski kler iz samog vrha otvara jarbole, spomenike, hair-česme, koliko jučer je otvorio u Zenici savremeni centar za obuku policije. Isti onakav kakav je prije njega otvorio Milorad Dodik za policiju Republike Srpske, čak ima i štalu za konje kao i Dodikov. Gdje će se valjda uzgajati rasna grla za mirne i tradicionalne memorijalne utrke ‘Alija Izetbegović’ širom Jedine i Jedinstvene, dok će Dodik kojem smo hebali sve živo i mrtvo zbog njegovog ‘centra’ jurišati policijskom konjicom na Bošnjake, Staromuslimani (premijeri Zvizdić i Novalić) su u Mostaru otvorili i nedovršeni partizanski spomenik kojeg je Fadil Novalić ‘osvještao’ spomenikom protiv antifašista.

Želju za otvaranjem imaju i susjedne nam države. Evo, dolaze nam kad god im se ćefne njihovi predsjednici i svaki na svojoj teritoriji ‘nezavisne i suverene’ BiH otvaraju što se otvarati dade. Aleksandar Vučić iz Srbije po – Republici Srpskoj, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar – Kitarović po Herceg-Bosni.

Upravo je, danas hrvatska predsjednica u pratnji ‘hrvatskih predstavnika u bh vlasti’ otvorila ni manje ni više nego konzulat Republike Hrvatske, čime je stvoren prostor za sofisticiranija izborna otvaranja ne poznata do sada.

U Vitezu svečano su sjeckali vrpcu pored Kolinde naš dobri poznati europejac Dragan Čavić zbog kojeg je sve to i upriličeno, koji je nedavno ‘svečano otvorio’ sajam biznisa ‘Spremni’ u Mostaru, bio je tu i predsjednik, hoću reći stožernik Federacije BiH Marinko Čavara. Šta će konzulat RH u Vitezu pitanje je za osviještene Hrvate, ovako su to pojasnili predsjednica Lijepe Naše i predsjednik Jedinstvene.

Kolinda je kazala kako je otvoren konzulat koji će ‘osim konzularnih poslova biti otvoren i za ideje i želje’, a onda dodala.

“Nadam se da će ovo biti hrvatsko sidro u Vitezu kada pričamo o svim segmentima života. Hrvati i drugi narodi u BiH prolaze kroz iste probleme kao i Hrvati u Republici Hrvatskoj, posebno u sredinama koje su dalje od većih gradova. Depopulacija i odlazak mladih ljudi je problem i nadam se da ćemo u saradnji s vlastima u BiH i Federaciji BiH to riješiti i da ćemo raditi na onome što smo spominjali u Mostaru – zadržati ljude u BiH. Ovdje je vaša budućnost, a Hrvati Lašvanske doline nisu sami. Nastavit ćemo raditi na poticanju suživota, prosperiteta i razvoja svega što je potrebno za suživot Hrvata i svih ljudi u BiH”.

Skontao sam da će otvoreni konzulat sidrom zadržati ‘mlade Hrvate’ i ostale, da ne kažem druge, da ne napuštaju BiH pa mi to došlo kao odlična ideja. U svakom gradu, u svakoj Mjesnoj Zajednici kao Univerzitete ili Koledže otvarati konzulate, čak i sopstvene države, ne samo Hrvatski, i eto rješenja za zadržavanje i mladih i starih koji listom piče van voljene države.

No, onda me predsjednik Federacije podsjetio da postoje i drugi razlozi za otvaranjem konzulata. Umor, parking i putovanja stanovnika Viteza, uz zahvalnost ‘svojoj’ predsjednici i ‘svome’ predsjedniku.

“Pokazali ste razumijevanje u BiH i Srednjoj Bosni. Ne možemo zaboraviti ni najvećeg zagovornika, člana Predsjedništva BiH Dragana Čovića koji je bio uporan u nastojanjima da se konzulat otvori. Ovo nije samo administrativna pomoć, već potpora svim ljudima u Srednjoj Bosni. Sada nećemo morati putovati do Sarajeva, čekati u redovima, tražiti parkinge, a ovo je potpora za našu budućnost..’

Eto ti, izborna kampanja bez otvaranja ti je kao riblja vožnja bicikla.

Nema više gnjavaže putujući u Hrvatsku i nema stajanja u redovima. Sad polako dođeš u svoj konzulat i pravo sa vrata dobiješ putovnicu. I ostaviš svoje ‘ideje i želje’, kako reče predsjednica, putujući za Europu.

Ima li smisla podsjećati da Vitez ima po zadnjem popisu oko 25.000 stanovnika od čega je Hrvata 14.000, Bošnjaka oko 10.000 a ostalo ‘otpada’ na ‘ostale’, da Repblika Hrvatska ima već tri konzulata u FBiH (jedan u Mostaru, jedan u Tuzli i jedan u Banja Luci), da je Vitez udaljen od Sarajeva 77 km a 82 km do Tuzle ili 89 km do Mostara. Ima smisla, najavljuje se otvaranje i konzulata u Livnu a sve za dobrobit hrvatskog pučanstva, i da se Hrvati iz BiH ne klackaju po rupama i ne guraju po parkingu, dok podižu hrvatska dokumenta. Konzulat svuda, gdje živi makar i jedan Hrvat. Osim u Istočnom Drvaru, tamo ne treba konzulat. Kud ćeš veće ‘brige za svoj narod i njegovu obstojnost’.

Dakle, u otvaranju je spas. A sezona je otvaranja. Svake dvije godine.

photo : Dragan Čović i Kolinda Grabar Kitarović, otvor konzulata u Vitezu,maj 2018