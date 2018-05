Federalni BH premijer Fadil Novalić potvrđuje da u Bosni fašizam nije samo u domenu gafa već da je naša doktrina, dok Bakir Izetbegović ide još dalje izjednačavajući nemoguće : ‘ljiljane’ i partizane

Poslije bh rata fašizam je na prostorima Ex Yugoslavije puzajući osvajao naše prostore, nakon skoro tri decenije od završetka rata evo ga, galopira.

Prvo je Franjo Tuđman izišao sa morbidnom i nemogućom misijom miksajući kosti ustaša i partizana, kasnije su Srbi rehabilitacijom Draže Mihajlovića i Nedića dodali novo pogonsko gorivo, Bosna se svesrdno priključila ovom prekrajanju istorije kroz programe Alije Izetbegovića sa strankom SDA i uz nesebičnu pomoć Islamske Zajednice BiH.

Sada žanjemo ono što smo posijali.

Satanizacija komunizma i Josipa Broza Tita, kao svjetski potvrđenog borca protiv fašista uz veličanje ustaških, četničkih i svih onih drugih fašizoidnih elemenata dobila je kroz vlast nastalih državica raspadom Yugoslavije svoja obličja u promjenama imena gradova i ulica, ‘državnih praznika’ i kroz djelovanje vjerskih organizacija a onda konačno, sve je to fino zapakovano u udžbenike, zakonska i podzakonska akta i usađeno u poslijeratne generacije, na način da nam je to postalo nešto sasvim normalno. Kao kad bolujete od raka pa vam saopšte takvu vijest koja vas iznenadi i prestraši a onda se na nju naviknete čekajući polaganu smrt. A sve pod maskom ‘demokratije’, ‘suživota’, ‘građanske države’, ‘puta u Evropu’ i sličnih zakamufliranih fraza i sintagmi.

Slušajući prije neki dan kako federalni premijer Fadil Novalić na ‘otvaranju’ neobnovljenog partizanskog groblja u Mostaru u društvu Denisa Zvizdića, još jednog SDA premijera, tretira ovu tematiku, shvatili smo da je fašizam odavno u našim glavama i da je odavno izišao iz domena gafa mladomuslimana Abdulaha Skake, gradonačelnika Sarajeva. Fadil je potvrdio da fašizam živi u nama i sa nama, da je ‘naša’ doktrina. Evo što je ‘Fadile Oprosti’ premjer izjavio. I ostao živ i zdrav i na funkciji.

“Riječ partizansko dolazi od riječi partizani. Moramo sami sebi ponovo pojasniti da partizani nisu tek obični ljudi, zato što su bili na tom putu brobe protiv antifašizma, kojeg je Evropa priznala kao svoj službeni pravac”.

Dakle, partizani su fini neki ljudi koji su se borili protiv antifašista, dakle fini i pravi fašisti. Znam, ako ikada mediji (jer ko će ga drugi za to pitati) ‘stisnu’ Fadila da svoj govor prokomentariše, on će se hinjavo i znalački nasmijati uz tvrdnju kako je pogriješio, a živ čovjek griješi, i opet će kao i u slučaju Skake, sve postati dio domaćeg vica, iako nije ni blizu vickasto.

Podsjećamo, Abdulah Skaka je nekoliko puta i to u povodu 6. aprila Dana Grada Sarajeva ponovio kako je ‘pobijeđen antifašizam’, stoga ove njegove hvalospjeve fašizmu treba zaista uzeti ozbiljno. Međutim, nema nikoga da tome proturiječi, pa će još biti ‘gafova’, Novalić je samo jedna karika u ovom vršljanju i jačanju fašizma. Skaka je u svom obraćanju indirektno oslobodiocima Sarajeva proglasio 13. Muslimansku brigadu koji su u Sarajevo ušli prije partizana, 05. Aprila, zanemarujući činjenicu da su, čak i da je to tačno, i oni bili u partizanima.

“Prije 72. godine je pobijeđen antifašizam, zajedničkim snagama, kako ste rekli u uvodnoj rečenici, pobijeđen je antifašizam, a Sarajevo oslobođeno od fašista”, kazao je Abdulah Skaka u gostovanju na N1, u emisiji Novi dan, da bi ‘gafirao’ isti dan ispred Vječne vatre ovako. “U današnjem danu je puno simbolike. 555 godina od prvog pominjanja Sarajeva, kada je Isa-beg Isaković krenuo u kreiranje jedne nove urbane cjeline, i 72 godine od pobjede nad antifašizmom’.

Ovakvom ‘istorijskom’ pristupu se nema puno šta dodati, čovjek se može samo oduzetiu.

Ljubitelji fašističke misli u BiH će reći da ništa nije sporno ni u činjenici da je Osnovna Škola u Goraždu dobila i nosi ime oficira Handžar divizije Ef. Huseina Đoze, kao što je savim opravdano da Osnovna škola u Sarajevu, u naselju Dobroševići nosi ime ustaše i mrzitelja Jevreja Mustafe Busuladžića, a i zašto ne bi. Kad se može i hoće.

Svjedoci smo također činjenice kako je pripadnik muslimanske SDA mladeži izvjesni Tarik Dautović, sin glavnog muftije Reisa Kavazovića prošle godine nagovijestio brisanje ulice Josipa Broza u Sarajevu, ono malo ulice što je ostalo, ostatak je pripao Aliji Izetbegoviću (“I Allaha mi ćemo uraditi sve da preimenujemo Titovu ulicu! Neće glavna sarajevska ulica nositi ime tog zločinca, diktatora, vođe totalitarističko-komunističko-zločinačko-ateističkog sistema koji je zatirao svako sjeme muslimanskog, bošnjačkog intelekta. Zvat će se Alije Izetbegovića. I nikome se nećemo pravdati i prilagođavati. Ovo govorim u ime nove generacije Bošnjaka”), pa pored takvog omladinca i svijetonazora, nema nikakvog čuđenja definiciji partizana Fadila Novalića.

Ove godine u povodu 09. maja Dana pobjede nad fašizmom, ove ‘nedoumice’ iz istorije osnažio je Sin Velikog Oca – Bakir Izetbegović, koji je, da ‘se Vlasi ne dosjete’ uz čestitku ovom Danu, u stilu Franje Tuđmana izjednačio partizane i ‘zlatne ljiljane’, jedan dio boraca ArBiH. Ima on tako fin običaj da laže gdje stigne i u svakoj prilici, tako je bilo i ovaj put.

“Obilježavajući Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope, slavimo pobjedu civilizacije nad barbarstvom, pobjedu mira nad sukobima, slobode nad neslobodom i zajedništva i saradnje nad podjelama. Iste vrijednosti slavimo obilježavajući i Dan zlatnih ljiljana, prisjećajući se najhrabrijih sinova ove zemlje, koji su odbranili njenu opstojnost i cjelovitost …”

Voda i ulje ne idu nikad zajedno, baza i kiselina također, međutim u glavama fašista sve je dozvoljeno i sve je moguće. Niko od preživjelih partizana, opoziciju iz reda tzv. bh ljevice ne treba ni spomenuti, nije niti će reagovati na ovo podmuklo izjednačavanje nemogućeg, tako smo dobili u povodu najznačajnijeg datuma proslave borbe protiv fašizma notornu istorijsku laž. Da se izjednačavaju antifašisti, partizani, koji su od početka rata uključeni u antifašistički pokret i koji su doprinjeli oslobađanju Evrope od fašizma i dijelovi vojske na prostorima Balkana pod kontrolom i logistikom nacionalističke partije i Islamske, dakle, vjerske zajednice.

Koje su to ‘vrijednosti’ koje bi stavile znak jednakosti između ove dvije kategorije Bakir nije pojasnio, nema ni potrebe. Cilj je postignut.

U redovima partizana religija nije zauzimala prvo mjesto, zapravo nikakvo, u jedinicama partizana nije bilo džihadista i terorista, partizani se nisu borili uz pokliče ‘Allahu ekber’, ‘tekbir’ i ko zna kakve još gazijske ili viteške kovanice, u partizanima se znao red i redosljed borbe i glavni cilj, a to je borba protiv fašizma, partizani nisu nikada suđeni za ratni zločin i nisu se bavili ratnim profiterstvom dok im je glavni cilj bio sloboda za narod bez obzira na vjeru i naciju a država na prvom mjestu. Gdje tu ima mjesta za ‘zlatne’ i one ‘obične’ ljiljane uz Dan pobjede nad fašizmom, zna samo SDA i Bakir, ali bila je to još jedna zgodna prilika da se kaže kako su Srbi i Hrvati fašisti a muslimanski borci ‘oni drugi’. Iako i istorija i obična raja zna da je pod direktivom Alije Izetbegovića, za razliku od partizana, BH Armija bukvalno očišćena od nemuslimana i dan-danas je tako ostala ‘čista’, Izetbegović junior je našao poveznicu da podvuče crtu jednakosti između antifašista iz Drugog svjetskog rata i boraca svoje armije, uključivši mikser istorije na najveću veličinu.

Zato će ‘gafova’ biti još, ovo je tek početak.

Kako će to izgledati u budućnosti, živi bili pa vidjeli. Dobro biti neće, biće kao i u svakoj drugoj fašizoidnoj državi. Jer, ako premijer jedne države može na kostima partizana izjaviti da su se partizani borili protiv antifašista, oglašavajući ih fašistima i učeći im dovu, šta se tek može očekivati da izjavi ili učini na drugim mjestima?

photo : Fadil Novalić (drugi s lijeva na slici) na partizanskom groblju u Mostaru, maj 2018, arhiv