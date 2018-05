Dragi Marče, Cukerbeže !

Pišem ti ovo pismo u nadi da će te zateći u dobrom raspoloženju, poslije svega onoga što su ti nedavno radili u američkom Kongresu. I da će te moje pismo zateći u zdravlju i milenju, sa mojim se ne mogu baš pofaliti ovih dana.

Posebno me nasikirale one američke komunjare kad su te stale ispitivitati. Ma znaš ti odlično na koje mislim. Na senatore i kongresmene iz nekakvog komiteta koji su te onako podlo i kukavički ispitivali za nekakve informacije u vezi tvoga i našega ‘faceboka’. K’o fol nestalo nekih tričavih 80 miliona podataka iz tvoje podrumske arhive, zdipila ih neka kompanija i sad bi ti treba za to odgovarati. Đe to ima? Nit’ si luk jeo ni luk miris’o a komunisti navalili na tebe. M šta navalili, šćorlali ašćarile, umalo da te unište, tri dana nismo ni ja i ni moja Muradifovica oka sklopili.

A zašto ih zovem komunjarama?

Pa fino, đe to ima da u jednoj kapitalističkoj državi o krivici nečijoj raspravlja neki ‘komitet’ ili ‘odbor’, (Congress Committees), toga ima samo u Americi. Ja mislio da Amerika koja bježi od komunizma k’o đavo od polumjeseca sasvim slučajno ima na zastavi obilježje komunista, finu najljepšu crvenu zvijezdu, čitavo sazviježđe Bog te malov’o, zbog čega samo kupujem stvari jedino u firmi “Macy’s” jer ima zvijezdu partizansku u svom logo znaku, kad li oni sve ukrali od partizana. Posebno imaju neke odbore i komitete u vlasti i onda ih koriste kad hoće voditi neke istrage.

Znam ja da su oni to ukrali da bi spasili od sudova i Policije glavešine jer se sve poslije trodnevnih ispitivanja svede na to da više niko o tome ne priča. Tako su pred tim i takvim komitetima prodefilovali mnogi korumpirani tužioci, političari, agenti bezbjednosnih službi, generali, direktori, pa čak i predsjednici kao onaj jebac Clinton sa onom curom što mu i jeste i nije dala, dakle, znam svrhu tih komiteta, ali što im bi da tebe tamo zovu ?

Nisi ti kriminalac za komitete Cukerbeže, ti si baš pravi beg, zato te tako i zovem, ti si nadljudski genije a niko genijalce ne razumije. Ja te shvatam, firma iz Engleske, Cambridge Analytica se zove a sjedi sa sjedištem u Kaliforniji (CA) je kriva ako je uzimala naše podatke iz tvoga podruma i koristila ih u izborima ili šta znam gdje, ti nemaš sa tim ništa, je li tako?

Bilo je ružno gledati te na onoj crnoj stolici koja je prevelika za tebe jer si ti izvini rastom mali, vidio sam kako podižeš onaj podizač i odgovaraš na onako glupa pitanja. Šta si radio sa podacima, je su li tvitter i ‘fejs’ isto, može li se preko ‘fejsa’ saznati gdje si sinoć spavao, i sve takve gluposti. A sve bez veze, jer znao sam odmah da ti neće ništa. Što ne saslušavaju Trump-a, pa valjda se on okoristio tim podacima, znaju li oni uopšte ko si ti, kako si počeo i šta si sve uspio.

Niko se nije od tih iz komiteta sjetio da te upita kako je bilo kad si počinjao, iz garaže kao i onaj bogataš iz Microsofta Bill Gates, pa gdje su sada oni što su s tobom stvarali programe, nego navalili sa pitanjima koja nemaju blage veze sa engleskom firmom u Americi. Nju niko ništa ne pita. Što opet znači da ih baš briga za podacima i za tom firmom, problem si ti koji si uspio, uspjeh niko ne trpi.

E, moj Cukerbeže, da oni znaju kako ti danima i noćima ne spavaš i ništa ne jedeš samo da bi nama bilo fino pričati i slikati se na besplatnoj televiziji, koliko znoja prolivaš da bi nam ugodio, nebi ni zucnuli. Ali neće, bolje je ovako.

Nego, nije to sve baš razlog zašto ti pišem ovo pismo, moje javljanje ima sasvim druge namjere, pokušaću da ti objasnim. Naravno, ako je engleska firma ukrala moje ime i prezime, i moje slike sa ljetovanja iz Mexica, i moju novu garažu (i ja sam sebi napravio, pa ću probati kao i ti da počenem bilo kakav biznis iz garaže jer vidim da se tako uspijeva), i moju kljukušu kad sam Memi nasramočio sa slikama sira i luka, ili moju staru kao novu ‘toyotu’, ako je sve to uzela ta prokleta firma da bi Donald-u Trump-u bilo lakše pobijediti u izborima, šta ti imaš sa tim, ja sam postavio i podatke i slike? Je li tako?

Mene niko nije natjerao na to, to je bila moja donacija, i baš me bilo nasikiralo kad sam vidio i čuo kako ti opadaju dionice, a tek si se malo okućio. Sjećam se kako si tek odskora počeo taxu zvanu porez plaćati i da si sve do unatrag nekoliko godina bio od toga oslobođen, pa sam se bio uplašio da će te dokusuriti. Neki zlobnici tvrde kako si na stotine miliona dolara dobio od države, da iza tebe stoje moćne figure i još moćniji pojedinci a da ti samo onako furaš imidž bogataša i inteligenta, da iza tebe stoji Amerika, ali ne dajem pet para na to jer znam šta je zloba i zavist i znam da je tebi glavni cilj da nama obični smrtnicima bude lijepo i fino. Kao što i jeste. Jer, ja prvo što radim palim ‘fejs’ čim ustanem i tako saznam kud su išli i šta su radili moji jarani, ko se s kim potuk’o, ko se s kim spanđao i šta je sve ko kupio, a onda tek planiram svoje dužnosti. Ako imam kakve novice to ‘lajkam’ i pustim, kad sipam gorivo provjeravam svoj status, kad sam na pauzi na radnom mjestu, ja sam na ‘fejsu’. Baš me briga hoće li iko uzeti moje slike ili moje podatke, ionako me svi ovdje prate. Neki dan sam se žalio mojoj Muradifovci kako ne čujem na lijevo uho a već sam na svom profilu našao uveče ponudu novih slušnih aparata. Kad mi je crkla kosilica išao sam na ‘google’ da vidim kako se kreću cijene i sada danima na moj email dolaze najbolje i najljepše kosilice iz svih krajeva Amerike i Canade. Majke mi, kao da me neko osluškuje i zapisuje, od banaka do farmacija, a oni navalili da tebe ispituju.

Nego, moj beže, razlog zašto ti pišem ovo pismo je sasvim druge prirode, nema veze sa komitetima i odborima, znam ja da ti ne mogu ništa, pa ti znaš čak i da traktor voziš i da se tako približiš običnim malim ljudima, vidio sam to na tvom profilu, i znam da ćeš ako poželiš biti i predsjednik Amerike jednog dana, kad je mog’o to postati Trump, ti ćeš to postati dok si rekao predsjednik.

Mene je nasikiralo što si izjavio poslije saslušanja kako ćeš uvesti novu opciju za upoznavanje na ‘fejsu’ i molim te k’o dragog Boga da odustaneš od toga. Zato jer to nije dobro, mislim za mene nije sigurno a i mnogi Bosanci će se složiti. Jer, i bez te nove opcije svašta je bilo, svakakvih bezobrazluka. Jedna Šehida je tako ostavila muža u našem gradu i pobjegla sa jednim kamiondžijom za Chicago a šta će tek biti kad proradi ta opcija za upoznavanjem.

Vidi, beže, i bez toga, o mojoj Muradifovci je riječ, moja ženka je stavljala svakakve slike na ‘fejs’ i falila se sa lajkovima Bog je ne ubio. A sike sa plaže, ona onako mokra i samo umotana peškirićem, i još se dobro drži, pa je onda stavljala slike kad smo bili na Floridi, iako sam je grdio da to ne stavlja jer lažemo državu da smo sirotinja i daju nam se neke povlastice kod taxe, a šta će tek biti kad proradi ta nova opcija. Bojim se da mi Muradifovica ne završi u nekoj drugoj državi Amerike ili van Amerike totalno. Zato ti pišem ovo pismo i molim te kao sultana ne kao bega, odustani od toga. Kupio sam poseban kompjuter Muradifovci da se ne natačemo na jednom i da ne gubimo vrijeme i čekamo ‘na red’ za ‘fejsbučenje’ pa me strah da ne ostanem bez nje. Znam nju, nije ona baš loša ali je radoznala kao i svako žensko i kliknuće tamo đe ne treba pa sam ostao bez nje, a šta ću ja onda u ovim godinama?

Zato te molim ne stavljaj to nipošto, ne ulazi u takve belaje.

Maksuz selam, tvoj vjerni pratilac Muradif, zadnja pošta Utica, država New York.

PS : I molim te ko dragog Boga, ne objavljuj ovo pismo nigdje, ako sazna za njega moj jaran Memo, načisto sam nagrajis’o. Zato jer kad smo nas dva u kafani, dajem mu sasvim drugu sliku o mom shvatanju ženskog roda. Tada sam ja “mrčo” i tada se zna ko nosi suknju a ko pantalone. Shvaćaš o čemu to govorim.

